Time Capsule von Apple: Das sind die Alternativen

Anschließen und es funktioniert: Was bei den meisten Routern eher nicht der Fall ist, war bei Apples 2018 eingestellten Airport-Routern Programm. Besonders Apples geniale Time Capsule, die einen Airport-Extreme-Router mit einer Festplatte im schlanken Gehäuse vereinte, erfreut sich dabei allerdings bis heute großer Beliebtheit.

Kein Wunder: Wer die Time Capsule hinter Model oder Router hängte, bekam nicht nur ein leistungsstarkes Dualband-WLAN, sondern auch gleich noch eine Netzwerkfestplatte dazu, auf der alle Macs im Netz zentral ihre Time-Machine-Backups ablegen konnten.

Mit der Airport-Gerätefamilie sterben auch Airport Express und Airport Extreme. Apple

Doch die Ära der Time Capsule ist vorbei, die letzten Geräte wurden vor einer halben Dekade produziert. Zwar funktionieren vorhandene Time Capsules nach wie vor mit aktuellen Macs und macOS-Versionen. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis die inzwischen doch recht alte Hardware den Geist aufgibt.

Der Schwachpunkt der Time Capsule ist dabei vor allem die Festplatte: Die ist, Apple-typisch, mehrfach verklebt und verschraubt und nur schwer zu wechseln, falls sie versagt. Hinzu kommt: In nicht allzu ferner Zukunft dürfte Apple das Airport-Dienstprogramm, ohne das sich Airport-Geräte nicht verwalten lassen, aufs Abstellgleis schicken: Die letzte Produktaktualisierung der Airport-Reihe erfolgte 2013, 2018 folgte die Nachricht über die Einstellung des Systems seitens Apple. Selten hat Apple derart alte Hardware so lange unterstützt.

Alternativen zur Time Capsule

Es gibt also wirklich gute Gründe für Time-Capsule-Nutzer, sich langsam nach Alternativen zu Apples Netzwerk-Backup-Lösung umzusehen. Den Router-Teil können Sie dabei guten Gewissens vernachlässigen: Jeder moderne Router ist in Sachen WLAN besser aufgestellt als die zehn Jahre alte WLAN-Technik der Time Capsule! Und auch der Drucker-Anschluss ist nicht mehr wirklich wichtig: Moderne Drucker besitzen eigene WLAN-Anschlüsse, unterstützen oftmals Airprint oder können andernfalls direkt am USB-Port des Routers oder mit einem Print-Server (oder sogar einem Raspberry Pi) eingebunden werden.

In der letzten Fassung war die TimeCapsule nicht nur Router, sondern auch NAS und Printserver. Alle Funktionen können mit Drittanbieter-Geräten ersetzt werden. Apple

Was von der Time Capsule übrig bleibt und den Verlust so schwer macht, ist die praktische Backup-Funktion im Netzwerk. Apple setzte hier auf hochwertige Festplatten und gute Dämmung. Die gute Nachricht: hier gibt es inzwischen reihenweise Time-Capsule-Alternativen, weil Apple Time Machine mit Samba-Netzlaufwerken kompatibel gemacht hat. Dadurch ist inzwischen fast jedes aktuelle NAS-System für den Einsatz als Time-Machine-Laufwerk und Time-Capsule-Ersatz im Netzwerk geeignet.

Achtung, Fritzbox!

Die naheliegende Lösung ist, natürlich, ein NAS-System: Ausgerüstet mit einer hochwertigen Festplatte oder sogar einer SSD kann ein solches Gerät nicht nur als Ziel für Time-Machine-Backups dienen, sondern auch als Austauschserver für Dateien, zentrale Ablage für Fotos und Musik, Video-Streaming auf den Smart-TV per DLNA und vieles mehr. Die in vielen deutschen Haushalten installierte Fritzbox besitzt eine solche NAS-Funktion und läge nahe: Festplatte dran, Time Machine an, fertig. Allerdings unterstützt die Fritzbox kein Time Machine: Wer eine Festplatte an der Fritzbox entsprechend vorbereiten will, muss ordentlich basteln – um am Ende eine ebenso langsame wie unzuverlässige Time-Capsule-Alternative zu besitzen.

AVM bleibt eine Time-Machine-Unterstützung nach wie vor schuldig. Wer eine Fritzbox besitzt, muss, will er Time Machine im Netzwerk nutzen, eine zusätzliche Lösung kaufen oder die FritzBox ersetzen. AVM

1-Bay-NAS als günstige Time-Capsule-Alternative

Nein: Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihre Backups auf Anhieb funktionieren, muss ein dediziertes NAS-Gerät her. Die naheliegendste Time-Capsule-Alternative ist dabei eine sogenannte 1-Bay-NAS, also ein NAS-Gerät mit nur einem Laufwerksschacht: Moderne Geräte dieser Art sind energiesparend, preiswert und schnell eingerichtet – und stellen neben dem Time-Capsule-Ersatzbetrieb auch viele praktische Funktionen wie Webserver, Cloud-Zugriff, WordPress-Backups und Medienverwaltung zur Verfügung.

Zum Preis der eigentlichen NAS kommt natürlich noch der Preis für eine NAS-geeignete interne Festplatte wie die Toshiba N300, Western Digital Red oder Seagate Iron Wolf, wenn Sie die NAS wirklich flüsterleise machen möchten. Gegenüber Apples Original-Time-Capsule haben Sie bei diesen Geräten den Vorteil, dass Sie sich in Sachen Speicher nicht einschränken müssen. Dennoch können Sie sich problemlos für rund 200 Euro eine Time-Capsule-Alternative zusammenbauen.

QNAP TS-130 QNAP TS-130 auf Amazon ansehen Apples Time Capsule hatte zwar einen Lüfter – der blieb aber in den meisten Situationen stumm. Dementsprechend wichtig ist es, ein NAS zu wählen, das auch unter Last möglichst ruhig bleibt. Zwei Geräte dieser Art sind QNAPs TS-130 sowie die neuere QNAP TS-133, die, wie alle QNAP-NAS, Time-Machine-Backups unterstützen. Beide Geräte besitzen einen S-ATA-Anschluss, in dem eine Festplatte oder NAS Platz findet. Für Sparfüchse ist dabei vor allem die TS-130 interessant: Das NAS-Gerät ist bei manchen Händlern für rund 100 Euro erhältlich, mit einer zwei Terabyte fassenden NAS-Festplatte bleiben Sie damit deutlich unter 180 Euro für Ihre Time-Capsule-Alternative. QNAP TS-133 QNAP TS-133 auf Amazon ansehen Die neuere und teurere TS-133 ist mit mehr RAM und einem besseren Prozessor ausgestattet, glänzt mit Spezialfunktionen wie dem KI-Core, der sich aber nur für die Fotoverwaltung wirklich lohnt. Das Gerät ist aber leistungsfähiger und damit in aller Regel auch flotter als sein Vorgänger – weshalb sich der deftige Aufpreis für manche Nutzer durchaus lohnen kann, zumal sie auch einen niedrigeren Standby-Energieverbrauch hat als die meisten anderen NAS-Geräte. Synology DiskStation DS120j Synology DiskStation DS120j mit 3 TB auf Amazon ansehen Synology DiskStation DS118 auf Amazon ansehen Was QNAP kann, kann auch Synology mit seiner Diskstation-Reihe. Genau wie bei QNAP sind Einzelschacht-Modelle an der vorgestellten „1“ der Produktnummer erkennbar. Synology ist meist ein wenig günstiger als QNAP und das DiskStationManager-Betriebssystem gilt als einsteigerfreundlicher – dafür ist die Hardware der Synology-Geräte in aller Regel schwachbrüstiger. Funktional schenken sich beide Hersteller allerdings nichts, womit sich natürlich auch Synology-Geräte wunderbar als Time-Capsule-Alternative für Time-Machine-Backups eignen. Die DS-120j ist dabei das preisgünstige Einsteigermodell für rund 100 Euro, die rund 80 Euro teurere DS-118 besitzt hingegen bereits Funktionen für den Home-Office-Betrieb. Beide Geräte müssen natürlich ebenfalls um eine Festplatte oder SSD ergänzt werden; gerade die günstige DS-120j ist dabei aber eine wunderbare Einstiegs-NAS, die sich perfekt als Time-Capsule-Ersatz eignet. Western Digital My Cloud Home Western Digital My Cloud Home auf Amazon ansehen Neben Synology und QNAP bietet auch Western Digital eine NAS-Serie an, die Modelle der MyCloud-Reihe. Die auf den Einsatz als private Cloud und heimischen File-Server getrimmten Geräte besitzen ähnlich der Time Capsule nur sehr rudimentäre NAS-Funktionen, können aber als Time-Capsule-Ersatz gute Dienste leisten, zumal sie mit einem ausgesprochen niedrigen Preis glänzen: Das 2-Terabyte-Modell der MyCloud Home etwa hat eine UVP von 139,99 Euro – und die Festplatte direkt an Bord. Dadurch entfällt lästiges Basteln, Sie können das Gerät fast genauso einfach in Betrieb nehmen und nutzen wie Apples Time Capsule. Größere Festplatten erhöhen den Preis, allerdings ist das Gerät mit 8 Terabyte mit 250 Euro immer noch ein regelrechtes Schnäppchen.

Time-Capsule-Alternative: Router mit Time-Machine-Unterstützung

Wenn Sie auf zusätzliches „Geraffel“ verzichten wollen, können Sie übrigens auch einfach Ihren Router austauschen, ergänzen – oder in den Einstellungen Ihres aktuellen Modells nachschauen. Hier könnte sich bei aktuellen Geräten nämlich eine Time-Machine-Funktion verstecken. Ein Router-Wechsel bringt dann außerdem gleich besseres WLAN und viele andere neue Funktionen ins heimische Netzwerk.

Viele Drittanbieter-Router – hier der Asus Archer AXE75 – unterstützen Time Machine auf angeschlossenen Festplatten. Asus

Eine per USB angeschlossene Festplatte kann hier als Time-Machine-Laufwerk dienen: Sämtliche Asus-Router mit USB-3-Anschluss besitzen zum Beispiel eine Option in der Firmware, um eine angeschlossene Festplatte für Time Machine freizugeben, etwa der Asus RT-AX88U Pro, der RT-AX58U oder der RT-AX55. Auch manche der günstigen TP-Link-Router besitzen eine entsprechende Funktion, etwa der TP-Link Archer AXE75, der Archer C2300 V2 oder der Archer AX55. Auch alle Modelle von Synology unterstützen Time Machine.

Asus RT-AX88U Pro auf Amazon für 277 Euro ansehen

Asus RT-AX58U auf Amazon für 105 Euro ansehen

Asus RT-AX55 auf Amazon für 64 Euro ansehen

TP-Link Archer AEX75 auf Amazon für 169 Euro ansehen

TP-Link Archer AE55 auf Amazon für 69 Euro ansehen

TP-Link Archer C2300 auf Amazon für 59 Euro ansehen

Time-Capsule-Alternative: Cloud-Backup mit BackBlaze und Co.

Grundsätzlich müssen Sie übrigens kein Time-Machine-Backup mehr durchführen, das auf das lokale Netzwerk beschränkt ist und zum Beispiel nicht mehr funktioniert, wenn Sie mit dem Macbook unterwegs sind: Es gibt leistungsstarke Online-Backup-Dienste wie BackBlaze, CrashPlan oder iDrive, die mit eigener App sämtliche Daten Ihres Macs in der Cloud sichern. Das kostet zwischen sieben und zehn Euro im Monat, läuft weitestgehend still im Hintergrund ab und hat den großen Vorteil, dass das Backup auch unterwegs funktioniert. Wir empfehlen dennoch, zusätzlich ab und zu ein Time-Machine-Backup auf Festplatte oder NAS zu erstellen, um zwei vollständige Backup-Sets zur Hand zu haben.

Cloud-Backupdienste wie BackBlaze sind vor allem für Macbooks sehr praktische Time-Capsule-Alternativen. Christian Rentrop

Fazit: Es gibt viele gute Alternativen

Auf eine voll integrierte Lösung wie die Time Capsule müssen Anwender nach der Einstellung des Routers durch Apple zwar derzeit verzichten. Es gibt jedoch durchaus Alternativen, die die kabellose Anbindung eines Time-Machine-Volumes am Mac deutlich erleichtern können. Besonders interessant sind dabei die preiswerten und einfachen Geräte von Western Digital: Die MyCloud Home ist, sofern sie per Gigabit-Ethernet-Kabel an einem Router wie der Fritzbox angeschlossen wird, ein hervorragender Ersatz für das von Apple gestrichene Router-Gerät. Doch auch 1-Bay-NAS-Geräte von Synology und QNAP sowie Cloud-Backup-Lösungen von BackBlaze und Co. sind gute Time-Capsule-Alternativen.