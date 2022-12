Die besten Spiele für das iPad im App Store

Mit Apple Arcade hat Apple ein Angebot auf den Markt gebracht, das plattformübergreifend nur von Microsofts Xbox Game Pass Ultimate übertroffen wird. Über 100 Spiele für iPhone, iPad, Mac und Apple TV für rund fünf Euro im Monat – da kann man nicht meckern, oder? Nun… tatsächlich kann man das kaum.

Und dennoch gibt es Gründe, warum Menschen Apple Arcade meiden: Vielleicht möchte man sich neben Netflix, Apple TV+ und Amazon Prime nicht noch ein Abo ans Bein binden, vielleicht ist die Auswahl nicht groß genug, vielleicht sind dort Spiele nicht enthalten, die man gerne spielen würde.

Und um die geht es in diesem Ratgeber: Sie haben ein iPad und möchten den großen Bildschirm nicht nur für Ted Lasso nutzen, sondern auch mal was zocken. Denn das iPad ist unlängst zu einem durchaus fähigen Gaming-Gerät geworden, nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs.

Wir zeigen Ihnen, welche Spiele fürs iPad sich wirklich lohnen und jeden Cent wert sind, falls sie etwas kosten – vorsortiert nach Preisklasse. Wir werden die Liste auch regelmäßig aktualisieren und erweitern, da es natürlich viel mehr Spiele gibt, die hervorragend fürs iPad eignen.

Kostenlose iPad-Spiele

Die Menge an kostenlosen Spielen fürs iPad ist erdrückend, allerdings gibt es einige Spiele, die aus der Menge an schlechten, mit Werbung und Mikrotransaktionen vollgestopften Titeln herausstechen. Mit großen, bekannten Free-to-Play-Titeln wie Hearthstone und League of Legends möchten wir uns hier aber zurückhalten, da Sie früher oder später ohnehin darüber stolpern werden. Hier ist eine redaktionelle Auswahl an Gratis-Spielen, die einen Blick wert sind:

Vampire Survivors

Foundry

Pro: Keine Mikrotransaktionen

Minimale Werbung

Macht süchtig Kontra: Altbackene Grafik

Macht süchtig 🙁

Vampire Survivors im App Store herunterladen

Vampire Survivors ist einer der Überraschungshits des Sommers. Hinter der kruden, altbackenen 8-Bit-Grafik versteckt sich ein simples Spielprinzip, von dem man einfach nicht genug bekommen kann.

Im Grunde handelt es sich bei Vampire Survivors um eine Variation des Bullet-Hell-Genres, bei dem es darum geht, eine Spielfigur durch einen riesigen Kugelhagel zu manövrieren und dabei Gegner zu eliminieren, die für diesen Kugelhagel verursachen. Vampire Survivors stellt das auf den Kopf: Hier werden Sie zum Kugelhagel und müssen damit Horden von Gegnern Einhalt gebieten – ähnlich, wie bei Horde-Shootern wie Left 4 Dead.

Unzählige Waffen, Charaktere, Upgrades, Levels, Geheimnisse und Errungenschaften sorgen für langanhaltenden Spielspaß. Mikrotransaktionen kommen dem nicht in die Quere, diese gibt es nämlich nicht. Werbung ist integriert, aber optional: Wenn Sie sterben, können Sie sich einmal wiederbeleben lassen, wenn Sie einen Werbespot anschauen, nach einem Spiel können Sie ebenfalls Werbung ansehen, um etwas mehr Gold zu erhalten.

Preis: kostenlos, mit minimaler Werbung

kostenlos, mit minimaler Werbung Altersfreigabe: 12+

12+ Entwicklung: Poncle

Poncle Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 500 MB

500 MB Ausrichtung: horizontal

HerrAnwalt: Lawyer’s Legacy

Yannick Lehmann

Pro: Kostenlos

Keine Mikrotransaktionen

Charmante Vertonung Kontra: Teils lange Werbung

Aktionstasten verdecken Teile des Bildschirms

Gewöhnungsbedürftiger Schwierigkeitsgrad

HerrAnwalt: Lawyer's Legacy im App Store herunterladen

HerrAnwalt: Lawyer’s Legacy ist ein gelungener Mix aus Jump’n’Run und Brawler, mit sehr simpler Pixelgrafik. Das Spiel, dessen Hauptcharakter mehr als nur eine Anlehnung an den deutschen Anwalt-Youtuber „Herr Anwalt“ ist, ist ein Ein-Mann-Projekt des deutschen Entwicklers Yannick Lehmann.

Die Story ist simpel. Herr Anwalt erhält einen Hilferuf aus der Schule: Der Direktor hat alle Kinder eingesperrt, damit sie ewig lernen können. „Das ist illegal“, erklärt Herr Anwalt und statt zur Polizei zu gehen, nimmt er die Sache selbst in die Hand.

Das Gameplay ist einfach erklärt: Mit einem virtuellen Joystick laufen Sie von links nach rechts, können springen, Gegner schlagen, Seile rauf- und runterklettern und von Wand zu Wand springen (sog. Walljump). Auf Ihrem Weg durch die Schule vermöbeln Sie allerlei Schul-Stereotypen: Lehrer, Sportler, Ballerinas usw.

Besonderes Augenmerk möchten wir auf die Vertonung von HerrAnwalt legen: Die ist nämlich so charmant-amateurhaft, dass wir uns an eine längst vergessene Zeit erinnert fühlen – die Urgesteine des deutschen Youtube.

Das Spiel ist nicht perfekt: Manchmal fühlt sich die Steuerung etwas ungenau an, was am virtuellen Joystick liegen könnte, und die beiden Aktionstasten – springen und schlagen – verdecken einen Teil des Bodens und deshalb häufig auch Gegner. Insgesamt aber ein nettes Spiel und ein gutes Beispiel, was ein einziger Entwickler so fabrizieren kann.

Preis: kostenlos, mit Werbung

kostenlos, mit Werbung Altersfreigabe: 4+

4+ Entwicklung: Yannick Lehmann

Yannick Lehmann Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 145 MB

145 MB Ausrichtung: horizontal

Galaxy on Fire 2 HD

Deepsilver/FISHLABS

Pro: Kostenlos

Keine Mikrotransaktionen

Keine Werbung

Einer der besten Weltraum-Shooter fürs iPad Kontra: Comic-Stil eher Geschmackssache

Galaxy On Fire 2 HD im App Store herunterladen

Galaxy on Fire 2 HD nicht gerade ein neues Spiel, aber in der HD-Version ist der 12 Jahre alte Weltraum-Shooter nach wie vor einer der besten – wenn nicht der beste – und schönsten Vertreter des Genres, zu denen auch Klassiker wie Freelancer, die X-Reihe und Elite: Dangerous gehören.

Sie schlüpfen in die Rolle des Raumschiffpiloten Keith T. Maxwell und müssen das Universum vor Aliens und Piraten retten. Das tun Sie bequem von Ihrem Raumschiff aus, das Sie im Verlauf des Spiels mit neuen Waffen und anderen Funktionen upgraden, aber auch durch ein neues, besseres austauschen können.

Bemerkenswert ist dabei, wie viel Inhalt Sie bei diesem kostenlosen Spiel bekommen. Allein mit der Story des Standardspiels können Sie rund 10 Stunden verbringen und wenn Sie nicht genug bekommen können, gibt es noch zwei kostenpflichtige Erweiterungen.

Der Spielverlauf kann auf Dauer etwas repetitiv werden: Erz abbauen in einem Asteroidenfeld, Gegner eliminieren, Eskorten fliegen – und wieder von vorn. Die Zeit dazwischen ist jedoch gespickt mit vielen Handlungsschritten, die die Monotonie durchbrechen und lange für Spielspaß sorgen.

Preis: kostenlos, kostenpflichtige Erweiterungen

kostenlos, kostenpflichtige Erweiterungen Altersfreigabe: 12+

12+ Entwicklung: Fishlabs

Fishlabs Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 8.0 oder neuer

erfordert iPadOS 8.0 oder neuer Größe: 1,3 GB

1,3 GB Ausrichtung: horizontal

Plants vs. Zombies

Electronic Arts/Popcap Games

Pro: Kostenlos

Einsteigerfreundlich Kontra: Viele Modi mit Geld (oder sehr viel Zeit) freischaltbar

Werbung

Plants vs. Zombies im App Store herunterladen

Genau wie Galaxy on Fire 2 HD ist Plants vs. Zombies kein neues Spiel. Erschienen ist es tatsächlich bereits 2009 während des ersten großen Booms der Indie-Games, doch auch 13 Jahre später fühlt sich das Spielprinzip keineswegs verstaubt oder alt an. In erster Linie handelt es sich um einen Vertreter des Genres „Tower Defense“, einer Unterkategorie der Strategiespiele.

Ihre Aufgabe ist es, Ihre Basis zu beschützen – ihr Haus. Dieses wird nämlich auf der Suche nach Hirn von Zombies angegriffen und sie müssen es mit einer Sammlung Gartenpflanzen beschützen. Begleitet werden Sie dabei von Ihrem verrückten Nachbarn „Deppie Dave“, der Ihnen nicht nur Tipps gibt, sondern auch nützliche Upgrades aus dem Kofferraum seines Autos verkauft.

Im Gegensatz zur Vollversion, die damals für PC erschienen ist, werden viele der optionalen Rätsel und Minispiele nicht im Spielverlauf freigespielt, sondern müssen für recht viel In-Game-Geld freigeschaltet werden, das wiederum für echtes Geld gekauft werden kann. Außerdem können Sie ebenfalls für echtes Geld einzelne Hilfsmittel kaufen können, falls Sie Schwierigkeiten haben, aber nicht sollten und die Werbung zwischen den einzelnen Runden nervt ein wenig. Vieles davon lässt sich jedoch umgehen, wenn Sie die werbefreie Version kaufen (oder die Internetverbindung Ihres iPads trennen).

Wenn Sie nicht genug von PvZ bekommen können, gibt es noch Plants vs. Zombies 2, aber dort stecken so viele Microtransactions und Werbung drin, dass wir es wirklich nur im äußersten Notfall empfehlen können.

Preis: kostenlos, mit Werbung, Mikrotransaktionen und kostenpflichtigen Zusatzinhalten

kostenlos, mit Werbung, Mikrotransaktionen und kostenpflichtigen Zusatzinhalten Altersfreigabe: 9+ (Apple), 6 (USK)

9+ (Apple), 6 (USK) Entwicklung: Popcap Studios

Popcap Studios Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 9.0 oder neuer

erfordert iPadOS 9.0 oder neuer Größe: 190 MB

190 MB Ausrichtung: horizontal

The Battle of Polytopia

Midjiwan

Pro: Kostenlos

Keine Werbung, keine Microtransactions

(Kostenpflichtiger) Online-Multiplayer

Lokaler Mehrspielermodus Kontra: Klötzchen-Look ist Geschmackssache

The Battle of Polytopia im App Store herunterladen

The Battle of Polytopia ist, vereinfacht gesagt, ein abgespecktes Civilization – also ein rundenbasiertes Strategiespiel. Im Gegensatz zum Klassenprimus ist Polytopia jedoch deutlich leichtere Kost: Einzelne Partien dauern im normalen Modus nur 30 Runden, das „Nur noch eine Runde…“ von Civilization entfällt. Auch die Anzahl der Technologien, Gebäude, Einheiten und der spielbaren Völker ist stark reduziert, was wir bei einem Mobile Game für zwischendurch jedoch völlig in Ordnung finden.

Vier Völker stehen in der Basisversion zur Verfügung, weitere 12 können für kleines Geld freigeschaltet werden. Werbung hingegen gibt es keine. Eins der kundenfreundlichsten Bezahlmodelle, unserer Meinung nach. Lediglich für den Online-Mehrspielermodus müssen Sie Völker kaufen. Server müssen bezahlt werden und da ist der schwedische Entwickler angenehm transparent.

Neben dem Online-Multiplayer gibt es noch einen lokalen Mehrspielermodus, auch „Hot Seat“ genannt. Spieler:innen beenden Ihre Runde und geben das iPad einfach weiter.

Preis: kostenlos, kostenpflichtige Zusatzinhalte und Online-Mehrspielermodus

kostenlos, kostenpflichtige Zusatzinhalte und Online-Mehrspielermodus Altersfreigabe: 9+

9+ Entwicklung: Midjiwan

Midjiwan Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 151 MB

151 MB Ausrichtung: horizontal

iPad-Spiele bis 5 Euro

Fünf Euro sind für viele Besitzer:innen eines iPads eine magische Grenze: Darunter kann man sich gut und gerne eine App kaufen, wenn auch nur aus Jux und Tollerei. Wenn sie schlecht ist, ist es nicht gleich ein finanzieller Ruin. Und trotzdem gibt es gerade in dieser Preisklasse echt Perlen des Mobile Gaming, auch wenn manche davon bereits etwas älter sind.

Plague Inc.

Ndemic Creations

Pro: Einfach zu lernen, schwierig zu meistern

Simpel, trotzdem abwechslungsreich Kontra: Gewinnen ist wirklich schwierig

Plague Inc. im App Store kaufen

Plague Inc. hat 2020 eine kleine Renaissance erlebt. In diesem Spiel geht es darum, einen Krankheitserreger zu erschaffen und mutieren zu lassen und die gesamte Welt zu infizieren. Wieso kommt uns das so bekannt vor? Na, jedenfalls ist das Spielprinzip auch kein neues und geht zurück auf die Browser-Flash-Games der frühen 2000er. Inzwischen ist das Spiel jedoch endemisch geworden.

Plague Inc. ist nicht ganz einfach und ob man mit dem Ausrottungsversuch erfolgreich ist, hängt häufig davon ab, wie schnell Madagaskar die Schotten dicht macht. Es macht aber immer wieder aufs neue erschreckend viel Spaß, sich eine neue Krankheit auszudenken und einen neuen Versuch zu starten. Für knapp einen Euro steckt bereits im Basisspiel extrem viel Spielspaß drin, wenn auch der speziellen Sorte. Abgesehen davon gibt es noch ein paar Erweiterungen mit neuen Erregern und eine Erweiterung, bei der man stattdessen die Welt retten muss.

Preis: 0,99 Euro, kostenpflichtige Erweiterungen

0,99 Euro, kostenpflichtige Erweiterungen Altersfreigabe: 12+ (Apple), 16 (USK)

12+ (Apple), 16 (USK) Entwicklung: Ndemic Creations

Ndemic Creations Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 110 MB

110 MB Ausrichtung: horizontal

Angry Birds

Rovio

Pro: Günstig

Gesamtpaket ohne DLCs und Mikrotransaktionen

Sehr einsteigerfreundlich Kontra: Keins

Rovio Classics: Angry Birds im App Store kaufen

Wenn Sie Angry Birds nicht kennen, dann sind Sie entweder zu jung (und wir könnten wahrscheinlich duzen) oder Sie haben sich bisher nicht mit Mobile Games auseinandergesetzt, denn Angry Birds ist eins der ersten richtig erfolgreichen Smartphone-Spiele. Entwickelt vom finnischen Studio Rovio hat es seiner Zeit Handyspiele auf ein neues Level katapultiert – mit knuffiger Optik, simplen Mechaniken und cleveren Rätseln.

Die Prämisse ist simpel: Schweine haben die Brut der Vögel gestohlen und es liegt an Ihnen, die Eier zurückzuholen. Die Schweine verschanzen sich in immer stabileren Gebäuden, die Sie mit einer Steinschleuder und verschiedenen Vögeln als Munition zum Einstürzen bringen müssen. Ein bisschen wie die drei kleinen Schweinchen, nur dass die Schweinchen diesmal nicht die Opfer sind.

Auf den ersten Teil von Angry Birds folgten eine Handvoll Nachfolger, die das Grundprinzip immer weiter ausbauten, aber wenn Sie irgendwo anfangen wollen, dann beim Klassiker. Den gibt es mittlerweile in der Version „Rovio Classics: Angry Birds“, völlig werbefrei und ohne, dass Sie im Spiel noch etwas kaufen müssen. Und wenn Sie damit fertig sind und nicht genug bekommen, dann können Sie sich auch noch die anderen Angry-Birds-Teile ansehen.

Preis: 1,19 Euro, keine Werbung, keine Microtransactions

1,19 Euro, keine Werbung, keine Microtransactions Altersfreigabe: 4+ (Apple), 0 (USK)

4+ (Apple), 0 (USK) Entwicklung: Rovio Entertainment

Rovio Entertainment Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 13.0 oder neuer

erfordert iPadOS 13.0 oder neuer Größe: 235 MB

235 MB Ausrichtung: horizontal

Pocket City

Codebrew Games

Pro: Umfangreich

Übersichtlich Kontra: Wenig Abwechslung nach ein paar Spielen

Nicht auf Deutsch verfügbar

Pocket City im App Store kaufen

Pocket City ist eine Aufbausimulation ganz im Stil von Sim City. Sie sind Bürgermeister:in einer neuen Stadt und müssen Sie erfolgreich über die Jahre bringen und wachsen lassen. Genretypisch teilen Sie die Stadt in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete auf, versorgen sie mit Strom und Wasser, verbinden Sie mit Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln und trotzen Kriminalität und Bränden, aber auch großen Naturkatastrophen wie Stürmen und Vulkanausbrüchen.

Einmal gekauft, können Sie Pocket City immer und immer wieder spielen und Ihre Stadt auf verschiedenen Karten und bei verschiedenen Schwierigkeitsgraden aufbauen. Jedes neue Spiel dauert sehr lange und die verschiedenen Einstellungen garantieren langfristigen Spielspaß. Das einzige Manko: Von Pocket City gibt es leider keine deutsche Version, weshalb Sie sich mit englischer Textsprache zufriedengeben müssen.

Preis: 3,49 Euro

3,49 Euro Altersfreigabe: 9+

9+ Entwicklung: Rovio Entertainment

Rovio Entertainment Deutsche Sprachunterstützung: nein

nein Kompatibilität: erfordert iPadOS 8.0 oder neuer

erfordert iPadOS 8.0 oder neuer Größe: 68 MB

68 MB Ausrichtung: vertikal

The House of Da Vinci

Blue Brain Games

Pro: Originelle Rätsel

Anspruchsvolle Grafik

Interessante Story Kontra: Einzelne Rätsel wirken an den Haaren herbeigezogen

The House of Da Vinci im App Store kaufen

Wie die „The Room“-Reihe gehört „The House of Da Vinci“ zur Gattung der äußert erfolgreichen Rätselspiele, wie man sie auch aus Escape Rooms kennt – streng genommen ist The House auch ein Escape Room. Sie schlüpfen in die Rolle eines Lehrlings, der seinen Meister Leonardo Da Vinci finden muss, dieser ist nämlich nach einer bahnbrechenden Erfindung spurlos verschwunden. Auf Ihrem Weg durchs Gebäude müssen Sie etliche Rätsel lösen, um das mysteriöse Verschwinden Da Vincis aufzuklären.

The House of Da Vinci hat noch zwei Nachfolger – The Room of Da Vinci 2 und 3, die 5,99 bzw. 6,99 Euro kosten. Wenn Ihnen dieser Rätselspaß es angetan hat, gibt es also genügend Nachschub. Außerdem hat jedes Spiel eine kostenlose Demoversion, die den Anhang „Lite“ im Titel trägt, falls Sie es zunächst unverbindlich testen wollen.

Preis: 4,99 Euro, kostenlose Demoversion verfügbar („Lite“)

4,99 Euro, kostenlose Demoversion verfügbar („Lite“) Altersfreigabe: 9+

9+ Entwicklung: Blue Brain Games

Blue Brain Games Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 8.2 oder neuer

erfordert iPadOS 8.2 oder neuer Größe: 1 GB

1 GB Ausrichtung: horizontal

Monument Valley

ustwo Games

Pro: Originelle Rätsel

Anspruchsvolle Grafik

Interessante Story Kontra: Einzelne Rätsel wirken an den Haaren herbeigezogen

Monument Valley im App Store kaufen

In Monument Valley begleiten Sie die stumme Prinzessin Ida durch eine Vielzahl von schöner, isometrischer Welten. Die Story ist nicht ganz durchsichtig: Hin und wieder erhält man kleine Einblicke, es geht darum, etwas wiederherzustellen – ein verlassenes Königreich vielleicht? Besonders viel Relevanz hat die Handlung ohnehin nicht und dient hauptsächlich dazu, die vielen Rätsel im Stil von MC Escher einigermaßen sinnvoll miteinander zu verknüpfen und eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen, und zwar mit großem Erfolg, wie wir meinen.

Die Steuerung ist perfekt aufs iPad (und das iPhone) zugeschnitten: Sie tippen irgendwo hin und Ida bewegt sich an diese Stelle. Tippen Sie bewegliche Elemente an – Hebel, Schalter usw. – aktivieren Sie sie damit. Das einzige Interface-Element im ganzen Bildschirm ist der unscheinbare Kreis fürs Menü rechts oben.

Für 2,49 Euro gibt es acht weitere Kapitel und der Nachfolger, Monument Valley 2, kostet, wie der erste Teil, nur 4,99 Euro und könnte genauso gut an dieser Stelle stehen. Abgesehen davon ist Monument Valley auch in Apple Arcade enthalten.

Preis: 4,99 Euro, Erweiterung für 2,49 Euro

4,99 Euro, Erweiterung für 2,49 Euro Altersfreigabe: 4+

4+ Entwicklung: Ustwo Games

Ustwo Games Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 320 MB

320 MB Ausrichtung: vertikal

iPad-Spiele bis 10 Euro

Über die Grenze von 5 Euro hinaus tauchen vermehrt Spiele auf, die wirklich ernst genommen werden wollen. Hier beginnen die ersten Ports von Indie-Spielen, die bereits auf PC und Konsole erschienen sind, aber auch wirklich innovative, kreative Titel, die von vornherein für Smartphone und Tablet ausgelegt sind und auf Werbung verzichten wollen.

Moncage

X.D. Network

Pro: Clevere Rätsel

Einfache Steuerung

Gute Hilfestellungen Kontra: Ohne Hilfestellungen wirklich schwierig

Nicht auf Deutsc h verfügbar

Moncage im App Store kaufen

Moncage fällt vom Konzept her in dieselbe Sparte wie The House of Da Vinci weiter oben, verbindet seine Rätsel aber mit einem cleveren optischen Trick. Die gesamte Handlung spielt sich in einem gläsernen Würfel ab, den Sie vor sich drehen können. Jede Seite gewährt Einblick in eine andere „Welt“ und Ihre Aufgabe ist es, die Seiten so zu drehen, dass einzelne Elemente sich an den jeweiligen Würfelkanten ergänzen.

Moncage ist etwas kürzer als The Room of Da Vinci, ist in vielerlei Hinsicht aber experimentierfreudiger, kreativer, aber auch schwieriger. Besonders gegen Ende werden die Rätsel wirklich knifflig. Eine deutsche Sprachoption gibt es nicht, ist aber auch nicht notwendig, da das Spiel ohne Worte auskommt. Es gibt nicht einmal deutliche Schnitte zwischen den einzelnen Kapiteln – alles geht in den Würfelseiten nahtlos ineinander über.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 4+

4+ Entwicklung: X.D. Network

X.D. Network Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 1 GB

1 GB Ausrichtung: horizontal

Papers, Please

3909 (Lucas Pope)

Pro: Regt zum Nachdenken an

Fesselnde Story

Einzigartiges Gameplay Kontra: Deprimierend

Gewöhnungsbedürftige Grafik

Wird schnell unübersichtlich

Papers, Please im App Store kaufen

Papers, Please ist ein Spiel wie kein anderes auf dieser Liste. Die Prämisse klingt öde: Sie arbeiten an einem Grenzübergang des totalitären Staats „Arstotzka“ und kontrollieren, wer hier ein und aus geht. Schnell entpuppt sich das Ein-Mann-Projekt mit krudem Grafikstil des amerikanischen Entwicklers Lucas Pope jedoch als deprimierendes Politdrama, das Sie mit einer schwierigen moralischen Entscheidung nach der anderen bewirft, denn es geht um Gerechtigkeit, Menschlichkeit und darum, sich und die eigene Familie nicht verhungern zu lassen.

Während der Einstieg noch recht einfach ist und hauptsächlich daraus besteht, Pässe mit dem Gesicht einer Person abzugleichen, kommen mit der Zeit immer mehr Details hinzu, auf die Sie achten müssen – und die Zeit, die Sie dafür haben, ist begrenzt. Am Ende des Tages hängt von Ihrer Performance ab, ob Ihre Familie frieren muss oder nicht und genug zu essen hat.

Klingt deprimierend? Ist es auch – aber ein einzigartiges Erlebnis, das jeden Cent wert ist. Im App Store ist es nicht ohne Grund ab 17 Jahren freigegeben, denn die Themen sind nicht unbedingt kinderfreundlich, aber für Jugendliche sicherlich nicht schädlich. Gewalt und andere problematische Darstellungen sind nur in geringem Maß vorhanden und bei einem solch minimalistischen Grafikstil sind die wenigen Fälle ohnehin nur schlecht zu erkennen.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 17+

17+ Entwicklung: Lucas Pope

Lucas Pope Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 65 MB

65 MB Ausrichtung: vertikal

Day of the Tentacle Remastered

Double Fine Productions

Pro: Zeitloser Humor

Grandiose Story

Unmittelbarer Wechsel von Retro- zu Remastered Look Kontra: Altbackener Look (selbst Remastered)

Manche Witze setzen solides Wissen übers politische System der USA voraus

Day of the Tentacle Remastered im App Store kaufen

Wenn Sie eine Top-50-Liste der besten Spiele aller Zeiten finden und Day of the Tentacle nicht darin enthalten ist, dann können Sie die Seite getrost wieder schließen. Das 1993 erschienene Point-and-Click-Adventure aus dem Hause LucasArts war seiner Zeit wegweisend dafür, wie viel brillanter Humor und großartige Story in ein solches Spiel passt. 2016 erschien für praktisch alle Plattformen ein Remaster, mit dem Sie das legendäre Adventure in einem frischen, wenn auch gewöhnungsbedürftigen Look neu erleben können.

Die Prämisse legt den Ton für den Rest des Spiels fest: Eine von einem verrückten Wissenschaftler erschaffene lila Tentakel trinkt giftiges Abwasser des Labors, mutiert (bekommt zwei kleine Stummelarme) und will die Menschheit unterwerfen. Drei Freunde werden nun damit beauftragt, sich um dieses Dilemma zu kümmern.

Fürs iPhone und iPad wurde die Steuerung optimiert und passt dank Touch-Bildschirm wie die Faust aufs Auge und ist aktuell die beste Möglichkeit, diesen zeitlosen Klassiker wiederzuerleben oder nachzuholen.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 12+ (Apple, USK)

12+ (Apple, USK) Entwicklung: LucasArts/Double Fine Productions

LucasArts/Double Fine Productions Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 9.0 oder neuer

erfordert iPadOS 9.0 oder neuer Größe: 2,8 GB

2,8 GB Ausrichtung: horizontal

Stardew Valley

Concerned Ape

Pro: Entspannte Aufbausimulation

Gewaltiger Spielumfang

Kostenlose Updates Kontra: Im Gegensatz zur PC- und Konsolenversion kein Multiplayer

Stardew Valley im App Store kaufen

Wie auch Papers, Please, ist Stardew Valley ein Ein-Mann-Projekt – allerdings von ConcernedApe und atmosphärisch das komplette Gegenteil. Hier geht es hauptsächlich ums Wohlfühlen. Statt trostloser „Büroarbeit“ werden Sie bereits auf dem Startbildschirm von grünen Bergen, blauem Himmel und einer beruhigenden Melodie begrüßt.

Sie erben eine alte, zugewucherte Farm von Ihrem Großvater und damit die Gelegenheit, Ihrem tristen Büroalltag zu entfliehen und ein neues Leben als Selbstversorger auf dieser Farm zu starten. Im Verlauf des Spiels bauen Sie Pflanzen an, züchten Tiere, freunden sich mit Dorfbewohnern an, bauen den Bauerhof aus und gehen vielen anderen Dingen nach, die zu diesem Leben dazugehören. Stardew Valley ist gewissermaßen der geistige Nachfolger von Harvest Moon und ein besseres Farmville ohne Mikrotransaktionen.

Über die Jahre sind eine Reihe kostenloser Updates erschienen, die den Spielumfang immens erweitert haben – und ConcernedApe arbeitet bereits am nächsten kostenlosen Update. Der größte Unterschied zwischen der mobilen und den PC- und Konsolenversionen ist der fehlende Mehrspielermodus – sowohl lokal als auch online. Aber auch ohne bietet Stardew Valley Hunderte von Stunden Spielspaß, was bei einem Preis von rund 6 Euro mehr als ausreichend ist.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 12+ (Apple), 6 (USK)

12+ (Apple), 6 (USK) Entwicklung: ConcernedApe

ConcernedApe Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 10.0 oder neuer

erfordert iPadOS 10.0 oder neuer Größe: 370 MB

370 MB Ausrichtung: horizontal

Northgard

Playdigious/Shiro Games

Pro: Vollwertiges Strategiespiel

Anspruchsvolle Grafik

Überraschend gute Touch-Steuerung Kontra: Teils verschwommene Schrift und Grafiken

Kann schnell unübersichtlich werden

Northgard im App Store kaufen

Northgard ist ein ursprünglich 2017 erschienenes Echtzeit-Strategiespiel des französischen Studios Shiro Games im Stil von „Die Siedler“, das 2021 von Playdigious für mobile Plattformen portiert wurde. Die Handlung ist inspiriert von nordischer Mythologie und spielt dementsprechend eher in nördlichen Gefilden, der fiktiven Region Northgard.

Hier gilt es, die Überreste Ihres Stammes nicht nur am Leben zu halten, sondern zu vergrößern und dabei feindliche Stämme zu bezwingen. In typischer Strategiespiel-Manier sammeln Sie mit ihren Dorfbewohnern verschiedene Ressourcen, mit denen Sie dann Gebäude bauen und Einheiten erschaffen und upgraden können.

Man merkt Northgard an, dass es ursprünglich für den PC entwickelt wurde, denn im weiteren Spielverlauf wird es zunehmend unübersichtlicher und komplexer. Dennoch sind wir überrascht, wie außerordentlich gut die Touch-Steuerung funktioniert.

Abgesehen davon, dass Northgard mit 9,99 Euro das teuerste Spiel in dieser Preisklasse ist, gibt es außerdem weitere Zusatzinhalte, die Sie kaufen können: Sechs weitere Clans können Sie so freischalten, die für den normalen Spielverlauf jedoch nicht benötigt werden und stattdessen für mehr Vielfalt im plattformübergreifenden Mehrspielermodus sorgen.

Preis: 9,99 Euro, kostenpflichtiger DLC

9,99 Euro, kostenpflichtiger DLC Altersfreigabe: 9+ (Apple), 6 (USK)

9+ (Apple), 6 (USK) Entwicklung: Shiro Games/Playdigious

Shiro Games/Playdigious Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 13.6 oder neuer

erfordert iPadOS 13.6 oder neuer Größe: 900 MB

900 MB Ausrichtung: horizontal

Spiele bis 20 Euro

Über der Grenze von 10 Euro gibt es enorm viele Spiele, von denen man zumindest bereits gehört haben könnte. Auch hier tummeln sich viele Indie-Games, die im vergangenen Jahrzehnt viel Lob erhalten haben und inzwischen auf dem iPad laufen. Außerdem beginnen hier auch die wirklich hochwertigen Produktionen großer Teams, die gänzlich ohne Werbung auskommen.

Ticket to Ride

Twin Sails Interactive

Pro: Plattformübergreifender Online-Mehrspielermodus

Lokaler Mehrspielermodus an einem iPad

Beste Version des Brettspiels Kontra: Nervige Musik

Macht allein nicht sehr viel Spaß

Überladene Oberfläche

Ticket to Ride im App Store kaufen

Wenn Ihnen „Ticket to Ride“ kein Begriff ist, dann vielleicht der deutsche Titel des Brettspiels, auf dem es basiert: Zug um Zug. Ziel des Spiels ist es, auf einer Landkarte mit vorgegebenen Städten mehr und längere Zugstrecken zu bauen als Ihre Mitspieler:innen.

Die digitale Adaption des bald 20 Jahre alten Klassikers macht dabei einiges besser als die analoge Version. Züge und Punkte zählen übernimmt das Spiel für Sie und Aufgaben und Streckenkarten werden auf dem virtuellen Spielbrett hervorgehoben. Sie müssen sich also nicht im Klein-Klein verlieren, sondern können sich voll und ganz auf den Kern des Spiels konzentrieren.

Am meisten Spaß macht Ticket to Ride online mit Freunden, es gibt aber auch einen Online-Mehrspielermodus, bei dem Sie mit anderen Menschen weltweit zusammengewürfelt werden – komplett mit Rangliste und allem, was dazugehört. Ohne Internetverbindung können Sie gegen Bots oder im Hot-Seat-Modus mit Freunden spielen, bei dem Sie nach Ihrem Zug das iPad einfach weitergeben.

Ticket to Ride ist nicht perfekt: Trotz aller Vorteile, die die digitale Version gegenüber dem Brettspiel mit sich bringt, ist die Oberfläche überladen und unübersichtlich, nach ein paar Spielen gewöhnt man sich allerdings daran. Außerdem werden online die Spielfarben nicht synchronisiert: Wenn Sie auf Ihrem iPad die Farbe Grün spielen, werden Sie bei Ihren Mitspieler:innen für gewöhnlich in einer anderen Farbe angezeigt, was besonders bei Spielen mit Freunden zu Missverständnissen führen kann. Und ein letzter Tipp: Schalten Sie in den Einstellungen so schnell wie möglich die Musik aus.

Preis: 10,99 Euro, weitere Karten für je 3,49 Euro

10,99 Euro, weitere Karten für je 3,49 Euro Altersfreigabe: 4+ (Apple), 0 (USK)

4+ (Apple), 0 (USK) Entwicklung: Asmodee Digital

Asmodee Digital Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 8.0 oder neuer

erfordert iPadOS 8.0 oder neuer Größe: 660 MB

660 MB Ausrichtung: horizontal

Slay the Spire

Humble Bundle/Mega Crit Games

Pro: Enorme Spieltiefe

Hoher Wiederspielwert Kontra: Nicht auf Deutsch verfügbar

Slay the Spire im App Store kaufen

Slay the Spire ist ein hochgelobtes Indie-Spiel im Genre-Hybrid der „Deck-building Roguelites“. Hinter diesem kryptischen Begriff stecken zwei Spielprinzipien: Bei Roguelikes ist jede Runde ein neues Spiel und wenn Sie verlieren, geht sämtlicher Fortschritt verloren und Sie müssen einen neuen Anlauf mit neuen Zufallsfaktoren starten. Roguelites machen dieses Konzept etwas nahbarer und führen Mechanismen ein, mit dem Sie einen Teil des Fortschritts übernehmen und so jede neue Runde etwas einfacher wird.

Deck-Building-Spiele hingegen greifen das Prinzip von Kartenspielen wie Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh und Pokémon TCG auf. Die Fähigkeiten, die Ihnen im Kampf zur Verfügung stehen, sind nicht festgelegt, sondern werden aus einem Stapel Karten in Ihre Hand gezogen. Wie Sie in Kämpfen abschneiden, hängt also einerseits davon ab, die gut Sie Ihren Kartenstapel – Ihr Deck – im Voraus aufgebaut und wie viel Glück Sie mit Ihren Handkarten haben.

Kombiniert man diese beiden Spielprinzipien, erhält man Slay the Spire. Es ist nicht ganz einfach, es zu beschreiben, aber es macht verflucht viel Spaß, jede Runde aufs Neue. Die Fähigkeiten sind vielseitig und mit den vielen Zufallsfaktoren macht das Spiel über viele, viele Stunden Spaß. Das wohl größte Problem ist, dass Slay the Spire nur auf Englisch verfügbar ist und es deshalb noch etwas komplizierter sein könnte.

Preis: 11,99 Euro

11,99 Euro Altersfreigabe: 12+

12+ Entwicklung: MegaCrit

MegaCrit Deutsche Sprachunterstützung: nein

nein Kompatibilität: erfordert iPadOS 9.0 oder neuer

erfordert iPadOS 9.0 oder neuer Größe: 1 GB

1 GB Ausrichtung: horizontal

SEGA

Pro: Vielschichtige Managementsimulation

Viel Liebe fürs Detail Kontra: Kaum Veränderungen zum Vorgänger

Spieldarstellung etwas krude

Football Manager 2023 im App Store kaufen

Wenn Sie sich nach einer ordentlichen Fußball-Management-Simulation fürs iPad sehnen, führt kein Weg vorbei an Football Manager 2023 – erschienen erst Anfang November. Fußballfans, die auf dem Sofa sitzen und den Fernseher anbrüllen, weil sie es besser wissen, als Spieler, Trainer und Manager auf dem Platz, können sich hier austoben und testen, ob und wie viel besser sie den Job (zumindest in der Theorie) machen können.

FM23 hat unglaublichen Tiefgang. Alle möglichen Kleinigkeiten einer Mannschaft können angepasst und komplexe Statistiken ausgewertet werden. Alles in allem handelt es sich hierbei um den wohl besten Football Manager. Wenn Ihnen der Umfang der Basisversion nicht reicht, können Sie das Spielerlebnis mit mehreren DLCs erweitern, die im Gesamtpaket weitere 19,99 Euro kosten oder einzeln bis 10,99 Euro. In Apple Arcade ist übrigens die komplette Version enthalten, hier heißt er jedoch Football Manager 2023 Touch.

Revolutionäre Veränderungen gegenüber dem Vorgänger dürfen Sie jedoch nicht erwarten. Vielmehr verbessert FM23 viele kleine Dinge, die in der Summe einen großen Unterschied machen. Die Spieldarstellung ist vielleicht nicht so schön wie die von FIFA 23, aber beim FM23 geht es auch weniger um das Spiel selbst und mehr um die Bürokratie drumherum.

Preis: 11,99 Euro, kostenpflichtige Zusatzinhalte

11,99 Euro, kostenpflichtige Zusatzinhalte Altersfreigabe: 4+ (Apple), 0 (USK)

4+ (Apple), 0 (USK) Entwicklung: Sports Interactive

Sports Interactive Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 11.0 oder neuer

erfordert iPadOS 11.0 oder neuer Größe: 1,3 GB

1,3 GB Ausrichtung: horizontal

Divinity: Original Sin 2

Larian Studios

Pro: Großartige Grafik

Lange Story

Unglaublich viele Nebenaufgaben

Zweispielermodus mit geteiltem Bildschirm Kontra: iPad wird heiß

Benötigt viel Speicherplatz

Hohe Systemanforderungen

Divinity: Original Sin 2 im App Store kaufen

Anderthalb Jahre nach seinem Release ist Divinity: Original Sin 2 (DOS2) nach wie vor eins der atemberaubendsten Spiele fürs iPad. Das macht sich direkt am iPad bemerkbar: DOS2 nimmt rund 18 GB Speicherplatz ein und weil es so anspruchsvoll ist, kann das iPad ziemlich warm werden.

Doch zum eigentlichen Spiel. Divinity: Original Sin 2 ist ein klassisches Rollenspiel mit isometrischer Perspektive. Mit Ihrem Hauptcharakter erkunden Sie in Echtzeit die unfassbar schöne Welt, falls Sie auf Gegner treffen, wechselt es in einen rundenbasierten Kampfmodus (der jedoch nicht mit XCOM 2 vergleichbar ist). Im Verlauf des Spiels schließen sich Ihrer Gruppe weitere Helden bzw. Einheiten an, die aber für immer sterben können.

Der Spielumfang ist atemberaubend: Wenn Sie jeder noch so kleinen Nebenquest nachgehen, können Sie weit über 100 Stunden mit Divinity: Original Sin 2 verbringen. Während es den gesamten Text auf Deutsch gibt, wurde Divinity leider nicht auf Deutsch vertont. Wirtschaftlich betrachtet hätten sich die Kosten dafür wahrscheinlich nicht gelohnt, denn die Menge an Text ist wirklich hoch.

Die Touch-Steuerung ist angenehm elegant: Um Ihren Charakter an einen Ort zu bewegen, berühren Sie einfach den Bildschirm. Um eine Fertigkeit auszuwählen, berühren Sie einfach das Symbol. Um damit einen Gegner anzugreifen, berühren Sie mit ausgewählter Fähigkeit den Gegner. Um den Bildschirmausschnitt zu bewegen, halten und ziehen Sie Ihren Finger in die entsprechende Richtung. Vorbildlich!

Allem Lob zum Trotz gibt es auch Schattenseiten: DOS2 ist so anspruchsvoll, dass es nur auf neueren iPads läuft: iPad 10 (2022), iPad Mini (2021), iPad Air (2020), iPad Pro 11 (2018–2022), iPad Pro 12.9 (2018–2022). Und trotzdem – oder gerade deswegen – wird das iPad beim Spielen merklich warm.

Preis: 15,99 Euro

15,99 Euro Altersfreigabe: 12+ (Apple), 16 USK

12+ (Apple), 16 USK Entwicklung: Larian Studios

Larian Studios Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 14.2 oder neuer, A12 Bionic-Chip oder neuer

erfordert iPadOS 14.2 oder neuer, A12 Bionic-Chip oder neuer Ausrichtung: horizontal

Binding of Isaac: Rebirth

Nicalis

Pro: Unendlicher Wiederspielwert

Einfach zu lernen, schwierig zu meistern Kontra: Teils sehr grotesk und abstoßend

The Binding of Isaac: Rebirth im App Store kaufen

The Binding of Isaac: Rebirth verknüpft, wie auch Slay the Spire, zwei Nischengenres miteinander. Diesmal wird die Roguelite-Mütze über Bullet Hell (vgl. Survivor!.io) gestülpt und es entsteht eins der erfolgreichsten Indie-Games aller Zeiten.

Als seine Mutter von Gott den Befehl erhält, ihr Kind zu töten, beschließt Isaac, durch den Keller zu fliehen. Auf einer Vielzahl von Stockwerken aus zufällig zusammengesetzten Räumen lauern verschieden Monster und Bosse, die es zu besiegen gilt. Zunächst nur mit Isaacs Tränen, die als Projektile dienen, im weiteren Spielverlauf auch mit anderen Waffen und Upgrades.

Die Geschichte orientiert sich an der Bindung Isaacs, einer Geschichte im alten Testament, in dem Abraham von Gott den Befehl erhält, seinen Sohn Isaac zu opfern. Insgesamt nimmt es das Spiel jedoch nicht sehr ernst mit der Religion und verarbeitet viele Themen mit schwarzem Humor und grotesken Darstellungen. Aus diesem Grund wurde The Binding of Isaac seinerzeit von USK auch ab 16 eingestuft statt ab 12 – weil die blasphemischen Inhalte religiöse Kinder beeinflussen könnten.

Gesteuert wird mit einem virtuellen Gamepad, wovon wir generell keine großen Fans sind. Die Steuerung von The Binding of Isaac ist aber so simpel, dass es völlig ausreicht und nur selten nervt. Wie Slay the Spire bietet The Binding of Isaac durch die zufällig generierten Dungeons praktisch unendlichen Spielspaß.

Preis: 17,99 Euro

17,99 Euro Altersfreigabe: 17+ (Apple), 16 (USK)

17+ (Apple), 16 (USK) Entwicklung: Honig Studios

Honig Studios Deutsche Sprachunterstützung: nein

nein Kompatibilität: erfordert iPadOS 10.0 oder neuer

erfordert iPadOS 10.0 oder neuer Größe: 400 MB

400 MB Ausrichtung: horizontal

Spiele über 20 Euro

In diesem Preissegment befinden sich die wahrscheinlich schönsten, größten und anspruchsvollsten Spiele. Häufig handelt es sich um Ports von bekannten PC- und Konsolenspielen und obwohl der Preis sehr hoch erscheint, lohnen sich diese Spiele im Normalfall. Besonders viele Spiele gibt es hier jedoch nicht fürs iPad, doch die wenigen sind jede Minute Spielzeit wert.

XCOM 2 Collection

2K/Firaxis

Pro: Großartige Grafik

Sehr umfangreich

Interessante Upgrade-Systeme Kontra: Sehr komplexe Systeme

Angriffswahrscheinlichkeit nervt

XCOM 2 Collection im App Store kaufen

Die X-COM-Reihe gehört zu den Wegbereitern der rundenbasierten, taktischen Strategiespiele und wurde in den Neunzigern vielfach ausgezeichnet. 2012 hat Firaxis das Franchise wiederbelebt – zunächst als Remake – und 2016 einen echten neuen Teil veröffentlicht, den es seit 2020 in der kompletten Fassung mit sämtlichen Erweiterungen auch für iOS und iPadOS gibt.

Die Prämisse ist simpel: Außerirdische greifen die Erde an und es liegt an der Sonderbehörde „X-COM“, sich mit ausgebildeten Spezialeinheiten zur Wehr zu setzen. Sie übernehmen dabei nicht etwa die Rolle eines dieser Soldaten, sondern den Leiter von X-COM. Als solcher entscheiden Sie über die Entwicklung der Einheit, über Upgrades und darüber, welche Einheiten in den nächsten Kampf ziehen – dem Football Manager 2023 nicht ganz unähnlich, wenn wir es recht bedenken. Auf dem Schlachtfeld steuern Sie dann Runde für Runde Ihre Einheiten, positionieren sie hinter Wänden und eliminieren Gegner.

Die Kampagne ist lang, die Grafik großartig, die Steuerung optimal und die Upgrade-Möglichkeiten vielseitig. 24 Euro wirken im Vergleich zu den bisherigen Titeln ziemlich happig, lohnen sich allerdings, wenn Sie auf rundenbasierte Strategiespiele stehen.

Preis: 23,99 Euro

23,99 Euro Altersfreigabe: 17+ (Apple), 16 (USK)

17+ (Apple), 16 (USK) Entwicklung: Firaxis/Feral Interactive

Firaxis/Feral Interactive Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iPadOS 14.0 oder neuer

erfordert iPadOS 14.0 oder neuer Größe: 10 GB

10 GB Ausrichtung: horizontal

So haben wir die Spiele ausgewählt

Es gibt Spiele, die liegen im App Store dauerhaft in den Charts, werden als „Essenziell“ bezeichnet oder finden sich im App Store ganz oben unter „Was wir gerade spielen“. Dazu gehören Titel wie „Star Trek Fleet Command“, „Marvel Snap“, „FIFA Fussball“ und „Clash of Clans“ – große Marken, alteingesessene Franchises.

Spiele wie diese sind nicht grundsätzlich schlecht und wenn Sie Spaß damit haben, dann werden wir Sie nicht dafür verurteilen. Der Einstieg in diese Spiele ist kostenlos, die ersten paar Stunden gehen auch flott voran, aber irgendwann stößt man auf eine Wand: Es geht nur noch schleppend voran, weil die Timer zu lang geworden sind oder der Schwierigkeitsgrad plötzlich so stark angestiegen ist, dass Sie viel Zeit mit repetitiven Aufgaben verschwenden, bis es endlich weitergehen kann.

Doch die Spiele bieten eine bequeme Lösung: In-App-Käufe! Für einen schmalen Taler können Sie sich Fortschritt einfach erkaufen. Ein Euro hier, zwei Euro da – und plötzlich werden Ihnen Münzpakete im Wert von 100 Euro angeboten. Entweder vergeht der Spielspaß oder Sie belasten unnötig ihr Konto – im schlimmsten Fall beides.

Um Ihnen solche Unannehmlichkeiten zu ersparen, bestehen unsere Empfehlungen fast ausschließlich aus Spielen, die ohne Mikrotransaktionen auskommen oder auch längerfristig Spaß machen, ohne, dass Sie Geld ausgeben müssen.

Lesetipp: Wie sich Mobile Gaming selbst kaputt macht

Außerdem legen wir in diesem Artikel den Fokus auf Touch-Steuerung und lassen Spiele, die für Controller-Steuerung ausgelegt sind, weitestgehend außen vor. Häufig werden Spiele von anderen Plattformen fürs Smartphone oder Tablet portiert und einfach mit virtuellen Gamepads versehen. Das funktioniert zwar, ist meistens aber kein schönes Spielerlebnis, besonders bei Spielen, bei denen es auf Reaktionsgeschwindigkeit oder präzise Inputs ankommt. Wir möchten hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, denn der Youtube-Channel Extra Credits hat zu diesem Thema bereits vor über neun Jahren ein ausführliches Video veröffentlicht, das auch heute noch aktuell ist.