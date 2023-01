Zu jedem Monatsanfang erinnert unsere Apple Watch immer an die aktuelle Herausforderung. Die ist individuell, mal geht es nur darum, eine bestimmte Anzahl von Trainings zu absolvieren oder die Ringe öfter zu schließen, gerne auch an sieben oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen. Dieses Jahr hat gleich mit zwei neuen Challenges begonnen: Der Standardherausforderung, die sich meist auf Trainingsumfänge und -zeiten bezieht und eine für alle: An sieben aufeinander folgenden Tagen, die nicht innerhalb einer Kalenderwoche liegen müssen, alle drei Ringe schließen. Die gleiche legt Apple auch unter neuem Namen für den Februar auf – siehe dort – und noch zwei weitere für die Jahreszeit.



Generell sind Leistungsabzeichen eine lustige Sache – und motivieren so manche(n) zu mehr Trainingsfleiß. Sie bieten nur ein kleines visuelles Flair, sie tun nicht einmal etwas, und doch muss man sie aus irgendeinem Grund einfach einsammeln. Erfolge sind großartige Motivatoren, und die Leistungsabzeichen für die Aktivitätsverfolgung auf der Apple Watch haben viele Nutzer zu mehr Bewegung inspiriert.

Wenn Sie Ihre Abzeichenanzahl maximieren wollen, werden Sie so viele Aktivitäten wie möglich verfolgen. Die meisten Badges sind ganzjährig verfügbar, aber es gibt auch einige zeitlich begrenzte Sonderveranstaltungen, wie die eingangs erwähnten. Hier ist eine Liste aller Aktivitäten für die Apple Watch und wie man sie freischaltet.

Standardleistungen

Die meisten Leistungen können ganzjährig erbracht werden. Wenn Sie die Aktivitäten-App (mittlerweile auch “Fitness” genannt) auf Ihrem iPhone öffnen und dann auf die Fläche “Auszeichnungen” tippen, werden einige von ihnen bereits dann aufgelistet, wenn man ihre Bedingungen noch gar nicht erfüllt hat – in diesem Fall werden sie durch einen grauen Umriss dargestellt.

Es gibt jedoch einige Errungenschaften, die erst angezeigt werden, wenn man sie sich verdient hat. Vergangene und zukünftige monatliche Herausforderungen, zum Beispiel, werden nicht auftauchen, ebenso wenig wie die verschiedenen individuellen Trainingseinheiten.

Erstes Training

Wenn Sie zum ersten Mal eine neue Übung für mindestens fünf Minuten durchführen, erhalten Sie ein Leistungsabzeichen. Die dafür in Frage kommenden Trainingstypen sind:

Radfahren

Crosstrainer

Rudern

Laufen

Treppen-Stepper

Schwimmen

Wandern

Cool Down

Aktivitäten mit sowohl Indoor- als auch Outdoor-Varianten, wie Radfahren und Wandern, werden gebündelt; Sie können beide Aktivitäten durchführen, um das Abzeichen zu erhalten, und können es nur einmal bekommen.

Erstes Training mit Fitness+

Apple hat seit Ende 2021 auch in Deutschland einen eigenen Fitnessdienst mit dem Namen Fitness+. In allerlei Sportarten führen Trainer und Trainingsgruppen Übungen vor oder spornen auf dem Fahrradergometer und dem Laufband zu Höchstleistungen an. Dazu läuft Musik aus allerlei Sparten. Für jedes erstes Training spendiert die Apple Watch ein neues Badge. Abzeichen bekommt man auch, geht man mit “Zeit für’s Gehen” Spazieren oder mit “Zeit fürs Laufen” Joggen. Dabei erzählen einem Prominente (auf Englisch) allerlei über ihr Leben oder ihre Trainings und Wettkämpfe – danach läuft man von den Promis ausgewählte Musik. Viele dieser Prominenten sind weltberühmt in den USA, Kanada und UK, aber sonst nirgends.

Trainigsfaulheit? Nein, nur kein Laufband oder Rudergerät daheim… Macwelt

Trainingsrekord

Jedes Mal, wenn Sie Ihren bisherigen besten Rekord für Kalorienverbrauch in einer der oben aufgeführten Übungen schlagen, erhalten Sie dieses Abzeichen.

Es gibt einen Vorbehalt: Sie müssen zuerst fünf Workouts dieses Typs absolvieren. Wenn Sie das System ein wenig austricksen wollen, stellen Sie sicher, dass Ihre ersten vier Trainingseinheiten jeder Art relativ kurz und einfach sind, sodass es nicht viel Mühe kostet, sie zu schlagen.

Das erste Mal vergisst man nie. Und auch den Rekord nicht. Macwelt

7-Trainings-Woche

Beenden Sie einfach jedes Training von mindestens 15 Minuten an jedem Tag der Woche. Beachten Sie, dass die Woche Montag-Sonntag ist und Sie an jedem dieser Tage ein Training machen müssen (Sie können nicht einfach sieben Tage hintereinander machen). Wenn Sie ein Lauftraining beginnen, wann immer Sie nach draußen gehen, können Sie dies leicht erreichen.

Neuer Bewegungsrekord

An jedem Tag, an dem Ihr Bewegungsring weiter geht als je zuvor (was bedeutet, dass Sie mehr Kalorien an einem Tag verbrannt haben), erhalten Sie diese Auszeichnung. Es gibt einen Haken: Sie müssen Ihre Apple Watch zehn Tage lang benutzen, bevor Sie diese Auszeichnung sich verdienen können.

Neuer Trainingsrekord

Das ist genau wie beim Bewegungsrekord, nur für den grünen Ring. Das Training zählt die Minuten der Übung, nicht die verbrannten Kalorien, also ist das Badge wirklich einfach zu bekommen. Genau wie beim Bewegungsrekord müssen Sie Ihre Apple Watch zunächst zehn Tage lang benutzen.

Bewegungsziel 200%, 300%, 400%.

Sie verdienen diese Auszeichnungen, wenn Sie Ihr Kalorienziel (den roten Bewegungsring) um das zweifache, dreifache oder vierfache überschreiten. Mit anderen Worten, Sie müssen den roten Aktivitätsring zwei-, drei- oder viermal am Tag komplett umlaufen lassen. Das ist einfach zu bekommen, wenn Sie Ihr Bewegungsziel sehr niedrig ansetzen. (Wäre aber unsportlich, Anm. d. Red )

Der rote Ring misst die Aktivität in Kalorien. Den mehrmals zu drehen, kann anspruchsvoll sein. Macwelt

Neues Bewegungsziel

Jedes Mal, wenn Sie Ihr tägliches Bewegungsziel ändern und dann dieses neue Ziel übertreffen, erhalten Sie diese Leistung. Sie können Ihr Bewegungsziel ändern, indem Sie die App Aktivität auf Ihrer Apple Watch öffnen und den Bildschirm drücken.

Längste Serie

Wenn Sie mehrere Tage hintereinander Ihr Bewegungsziel erreichen (den roten Ring schließen), ist das eine Serie. Sie bekommen diese Auszeichnung aber erst, wenn diese Serie endlich endet und wenn sie länger ist als die vorherige beste Serie. (In der Redaktion halten sich momentan 89 Tage als Rekord, Anm. d. Red)



Perfekte Woche

Diese wird für vier Kategorien vergeben: Bewegen, Trainieren, Stehen und alle Aktivitäten. Für die ersten drei schließen Sie einfach die Ringe (rot, grün oder blau) jeden Tag der Woche. Um das Abzeichen Perfekte Woche (alle Aktivitäten) zu erhalten, schließen Sie alle drei Ringe jeden Tag eine ganze Woche lang, von Montag bis Sonntag.

Sieben Trainings pro Woche sind leicht zu absolvieren, die perfekte Woche ist schwerer zu erreichen. Macwelt

Perfekter Monat

Im Gegensatz zur perfekten Woche gibt es nicht mehrere verschiedene Perfekter-Monat-Abzeichen für die verschiedenen Farbringe. Die einzige Bedingung des Perfekten Monats ist das Schließen des roten Bewegungsrings an jedem Tag des Monats – mit die anspruchsvollste Challenge, denn an irgendeinem Tag der Woche verhagelt das Wetter die Trainingspläne oder der innere Schweinehund obsiegt – von Trainingspausen erfordernden Infekten ganz zu schweigen.

Jeder Monat hat seine eigene, einzigartige Fitness-Herausforderung. Wenn Sie Benachrichtigungen für die Aktivität-App auf Ihrer Apple Watch eingestellt haben, sehen Sie das Ziel am Anfang des Monats, aber Sie sehen auch die Herausforderung des aktuellen Monats in der Registerkarte Erfolge der App auf Ihrem iPhone. Es wird zunächst ein grauer Umriss sein, aber Sie können darauf tippen, um zu sehen, was die Herausforderung bedeutet.

Die monatliche Herausforderung kann Sie mit dem Verbrennen einer bestimmten Anzahl von Kalorien, Trainings über eine bestimmte Zeit, oder das Zurücklegen einer bestimmten Strecke konfrontieren. Man weiß vorher nicht, was jeder neue Monat bringen wird, man muss immer nachschauen.

Der Badge datiert immer auf den letzten Tag des Monats, obwohl man ihn sich schon vorzeitig verdienen kann – wie hier im Januar 2023. Aber die Latte lag niedrig. Macwelt

Bewegungsziele für 100, 365, 500, 3.000 Mal

Wenn Sie Ihr tägliches Bewegungsziel (den roten Ring schließen) 100 Mal erreichen, erhalten Sie ein Leistungsabzeichen. Sie bekommen einen weiteren, wenn Sie ihn 365-mal, 500-mal, 1.000-mal und in weiteren 250er-Schritten bis zu 3.000-mal schließen. Diese Ringschlüsse müssen nicht unmittelbar aufeinander folgen, es gilt nur die Gesamtzahl der Male, die Sie jemals das Ziel getroffen haben. Einmal im Jahr sollte man sich einen solchen Badge schon verdienen, oder?

Nach den 1000 Bewegunszielen geht es in 250er-Schritten weiter. Also einmal im Jahr, das ist nicht zu viel verlangt. Macwelt

Zeitlich begrenzte Auszeichnungen

Apple veröffentlicht gelegentlich einmalige Herausforderungen, die nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sind, oft nur für einen Tag, ein Wochenende oder eine Woche. Einige sind auf die USA beschränkt, weil sie mit den US-Feiertagen zu tun haben – andere Feiertage wie das chinesische Neujahr feiert man per Badge dann aber weltweit.

Der Januar 2023 brachte neben der üblichen Herausforderung, die für jeden Apple-Watch-Träger eine andere ist, auch die Neujahrs-Challenge: An sieben Tagen in Folge alle drei Ringe schließen. Na, wer hat das schon am 7. Januar geschafft? Im Februar, dem Black History Month, wiederholt sich diese Herausforderung, wollen wir am 7. Februar komplettieren. Am 14. Februar steht dann anlässlich des Herzmonats Februar die Herausforderung an, mindestens ein Training von mindestens 30 Minuten zu absolvieren. Und zum chinesischen Neujahr am 25. Januar benötigt man zwischen dem 22. Januar und dem 5. Februar ein Training von 20 Minuten, um sich den Badge in Form eines Hasen zu verdienen – das geht locker.

Die drei Herausforderungen für Ende Januar uns (Anfang) Februar. Foundry

Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrer Apple Watch, wenn eine davon erscheint (stellen Sie sicher, dass Sie die Benachrichtigungen für die Fitness-App aktiviert haben, indem Sie die Apple-Watch-App auf Ihrem iPhone verwenden). Im Laufe dieses Jahres werden wir noch einige wiederkehrende Challenges sehen:

Internationaler Frauentag (8. März)

Am 8. März hat Apple im Jahr 2022 seine Keynote abgehalten, wo der Hersteller den neuen Mac Studio vorgestellt hat. Der Tag hat auch eine andere Bedeutung, am Weltfrauentag 2022 lautete das Motto: “Break the Bias”. Im Jahr 2023 geht es um den Hashtag #EmbraceEquity, wir werden sicher von unserer Apple Watch rechtzeitig eine Herausforderung erhalten, 20 oder 30 Minuten Training am Stück sollten es sein.

Tag der Erde 2022 (22. April)

Dieses Abzeichen stellt in jedem Jahr die gleichen Anforderungen: Gehen Sie nach draußen und absolvieren Sie eine Trainingsaktivität von mindestens 30 Minuten.

Internationaler Tanztag (29. April)

Tanzen ist doch kein Training? Von wegen! Das sieht auch Apple mittlerweile so, Tanzen gehörte jedoch nicht von Anfang an zu den Trainings, welche die Apple Watch vermessen konnte. Mittlerweile bietet aber auch Fitness+ Tanzen als Workout an. Am Internationalen Tag des Tanzes muss man dafür 20 Minuten lang – tanzen. (Ein wenig neidisch sind wir Musiker auf die Tänzer dann doch, denn für 20 Minuten Bluesskalen rauf- und runterdudeln verdienen wir uns tags darauf am Welttag des Jazz – nichts. Anm. d. Red .)

Nationaler Fitness-Tag (8. August, nur in China)

Es gibt noch viele zeitlich begrenzte Aktivitäten, und einige davon sind regionsspezifisch, aber dies ist die Erste, die China gewidmet ist. Der 8. August wurde zum National Fitness Day in China erklärt, und Apple stellt ein spezielles Activity Badge für diejenigen in China zur Verfügung, die an diesem Tag ein 30-minütiges oder längeres Training absolvieren. (am 8.8.08 um 8.08 Uhr Ortszeit wurden die Olympischen Spiele in Peking eröffnet, die 8 gilt dort als Glückszahl, Anm. d. Red. )

Tag der Nationalparks (Ende August oder Anfang September)

Erstmals rief Apple das limitierte Leistungsziel am 1. September 2018 zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Redwood Nationalparks auf. Um das Abzeichen zu erhalten, musste man mindestens 50 Minuten laufen, gehen oder im Rollstuhl trainieren. In den Folgejahren hat Apple das Ziel geändert: Es genügte, sich eine Meile (1,6 Kilometer) weit sich am Tag der Challenge zu bewegen, jedoch in einem Nationalpark. Das musste nicht der Redwood sein, der Redaktion der Macwelt gelang das etwa im Nationalpark Wattenmeer, auch die Berchtesgadener Gegend bietet sich dafür an.



Veteranentag (11. November, nur USA)

Eine weitere U.S.-spezifische Herausforderung, man musste nur 11 Minuten trainieren, um sich diese zu verdienen. Am 11. November wird in England und den USA dem Ende des Ersten Weltkriegs gedacht, am 11. November 1918 hatte das Deutsche Reiche in Compiègne den Waffenstillstand unterzeichnet.

Erntedankfest (vierter Donnerstag im November, nur USA)

Zeit, vom Truthahn-Essen aufzustehen! Um dieses Abzeichen zu verdienen, musste man an Thanksgiving ein 5K-Training absolvieren. Das bedeutet eine Lauf-, Walk- oder Rollstuhltrainingseinheit, die mindestens 3,1 Meilen respektive 5 Kilometer lang ist. Diese Herausforderung ist auf diejenigen in den Vereinigten Staaten beschränkt, da Thanksgiving ein US-amerikanischer Feiertag ist.