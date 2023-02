Bildschirmaufnahmen mit Ton am iPhone und iPad (und der Apple Watch)

Seit iOS 11 kann man Bildschirmvideos nach Belieben selbst erstellen, dies geht mit Systemtools unkompliziert vonstatten. Doch es gibt ein paar versteckte Kniffe, die diese Bildschirmaufnahmen (mit Ton) aufpeppen können oder besser aussehen lassen.

Bildschirmaufnahme auf dem iPhone aktivieren

Damit die Video-Aufnahme überhaupt starten kann, muss man in der App “Einstellungen” das entsprechende Tool zum Kontrollzentrum hinzufügen. Dafür wählt man in den Einstellungen “Kontrollzentrum”. Das Element “Bildschirmaufnahme” sollte sich bereits im Bereich “Enthaltene Steuerelemente” befinden. Falls nicht, findet sich in der Liste “Weitere Steuerelemente” die gesuchte Option, diese muss man mit dem grünen Plus zum Kontrollzentrum hinzufügen.

Danach findet sich der Startknopf für Video-Aufnahmen im Kontrollzentrum des Geräts. Drückt man auf diesen Knopf, startet ein kurzer Countdown von drei bis eins, danach die eigentliche Bildschirmaufnahme. Dass das Gerät gerade die Inhalte auf dem Display aufzeichnet, zeigt roter Hintergrund bei der Zeitanzeige (am iPhone). Die Aufnahme kann man mit dem gleichen Knopf über der Steuerzentrale beenden, oder man tippt auf den roten Knopf in der Dynamic Island (iPhone 14 Pro) respektive auf das Symbol oben im Bildschirm. Auch ein Druck auf die Seitentaste beendet die Aufnahme, die als Video in der Foto-App gespeichert wird.

Bildschirmaufnahme mit Ton starten

Abgesehen von Facetime-Gesprächen kann man die Bildschirmaufnahme optional mit Ton starten. Dazu drückt man auf den Aufnahme-Knopf entweder etwas fester (auf 3D-Touch-fähigen Geräten) oder etwas länger (auf iPads und iPhones ohne 3D-Touch-Funktion). Es blendet sich nun ein Menü-Fenster ein, in dem man zusätzlich noch das Mikrofon aktivieren kann. Bitte beachten Sie, ein Mitschnitt ist mit einer solchen Methode nicht möglich, das Mikrofon wird entweder für die Bildschirmaufnahme oder für die App mit Ton freigegeben, jedoch nicht für beide Anwendungen gleichzeitig.

Bildschirmaufnahme direkt mit Apps verbinden

Apple stellt eine Schnittstelle für die Bildschirmübertragungen bereit. Das heißt, den Bildschirm des eigenen iPhones kann man aufnehmen und direkt per Skype oder Messenger an den gewünschten Kontakt schicken, ohne die Aufnahme in der Kamera-App zu speichern. Aktuell unterstützen Skype, Facebook und Facebook Messenger die Funktion, das von Apple mitgelieferte iMessage (Nachrichten) jedoch nicht. Wie bei der Tonaufnahme muss man auf den Aufnahmeknopf etwas fester oder länger drücken, dann erscheint die Liste mit den unterstützenden Apps, die auf dem Gerät installiert sind. Manchmal meldet sich das Gerät und warnt den Nutzer, die App muss aktiviert sein, um die Übertragung zu starten.



Bildschirmaufnahme ohne Kontrollzentrum am Ende des Videos

Eine Bildschirmaufnahme beendet man genauso, wie man sie gestartet hat, dafür drückt man auf den Aufnahme-Button im Kontrollzentrum. Blöd ist nur, dass in den letzten Sekunden im Video genau diese Handlung zu sehen ist: Wie sich das Kontrollzentrum öffnet und der Aufnahme-Knopf gedrückt wird. Für private Zwecke ist das nichts Schlimmes, will man das Video für soziale Netzwerke verwerten oder anderswo veröffentlichen, muss man es meistens am Ende noch zuschneiden. Dieser Schnitt entfällt, wenn man die Bildschirmaufnahme mit dem Power-Button beendet. Drückt man darauf, wird das Display dunkel, die gestartete Bildschirmaufnahme wird so automatisch beendet und in der App “Fotos” gespeichert.

Bildschirm der Apple Watch auf Video aufzeichnen Das passiert zwar seltener als am iPhone oder iPad, doch manchmal hat man sich gleiche Funktion der Bildschirmaufnahme auf der Apple Watch gewünscht. Eine in der Hand gehaltene Kamera nimmt zwar das Display auf, aber auch die Umgebung dazu, nicht immer sind auch Lichtverhältnisse dafür optimal, das Filmen mit einer Hand ist alles andere als ergonomisch. Die Bildschirmaufnahme der Apple Watch ist in zwei Schritten erledigt: