Die besten Apple-Arcade-Spiele

Apple Arcade ist inzwischen drei Jahre alt und hat sich im Mobile-Gaming-Space zu einem echten Erfolg gemausert. Fast 300 Spiele sind im Gaming-Abo erhalten, das sich nicht nur auf iPhone und iPad erstreckt, sondern in vielen Fällen auch auf den Mac.

Bei einer solch großen Auswahl verliert man jedoch schnell den Überblick oder weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Deshalb haben wir hier zehn der besten Spiele bei Apple Arcade aufgeführt, die Sie unbedingt ausprobieren sollten. Natürlich sind das nicht die einzigen großartigen Spiele, die es auf der Plattform gibt, aber irgendwo müssen Sie ja anfangen.

The Last Campfire

Pro Atmosphärisch

Herzliche Story

Knuffig

Gute Touch-Steuerung Kontra Recht kurz

Nicht besonders herausfordernd

The Last Campfire im App Store herunterladen

„The Last Campfire“ ist ein kleiner Indie-Titel von einem Drei-Mann-Team innerhalb von Hello Games, dem Studio, das nicht zuletzt für sein berühmt-berüchtigtes Weltraum-Erkundungs-Epos „No Man’s Sky“ bekannt ist. Das Spiel handelt von einer verlorenen Seele, die durch eine unbekannte Welt reist, auf der Suche nach Antworten und einem Weg zurück zu seinen Freunden.

Im Großen und Ganzen besteht das Gameplay aus vielen kleineren und größeren Rätseln innerhalb der Spielwelt, die Sie lösen müssen, um voranzukommen. Die meisten davon sind nicht furchtbar kompliziert, was einerseits gut für ein jüngeres Publikum ist, andererseits auch die Gesamtspieldauer recht überschaubar hält.

Die Steuerung ist perfekt für den Touchscreen zugeschnitten, Maus und Tastatur werden aber ebenfalls vollständig unterstützt, was “The Last Campfire” ideal für jede Apple-Plattform macht.

Wenn Sie ein knuffiges Spiel mit schöner Story und ein bisschen Rätselspaß suchen, das Sie zwischen den Feiertagen in ein paar Stunden durchspielen können, dann ist “The Last Campfire” genau das richtige. Allerdings gibt es kaum einen Grund, es mehr als einmal zu spielen.

Altersfreigabe: 9+ (Apple)

9+ (Apple) Entwicklung: Hello Games

Hello Games Gamepad-Unterstützung: ja

ja Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer Größe: 1,4 GB

1,4 GB Ausrichtung: Horizontal

The Oregon Trail

Pro Aufgehübschte Version des Klassikers

Sehr umfangreich Kontra Sehr komplex

Zwei

Drei

The Oregon Trail im App Store herunterladen

„The Oregon Trail“ ist ein Remake eines wahren Spieleklassikers. Das Original ist bereits in den 1970ern als textbasiertes Adventure erschienen und gilt als Urvater der digitalen PC-Spiele, da es sowohl Geschichtswissen vermittelt als auch komplexe Entscheidungsfähigkeiten trainiert.

Im Grunde handelt es sich um eine Mischung aus Management- und Survival-Spiel: Sie begleiten eine Gruppe Pioniere auf dem Oregon Trail, einer historischen Route in der Mitte des 19. Jahrhunderts ins Herz Nordamerikas, auf der Tausende von Siedlern in den Westen zogen, um ein neues Leben zu gründen und den Westen des Landes zu kolonialisieren. Ziel des Spiels ist es, Ihre Gruppe möglichst heil von der Stadt Independence in Missouri nach Oregon City in Oregon zu bringen. Dabei benötigen Ihre Pioniere nicht nur Essen und Trinken, sondern werden auch krank und brechen sich Knochen.

In der modernen Version wird neben der Reise der Pioniere auch die Perspektive der amerikanischen Ureinwohner berücksichtigt, die sich im Zuge der Besiedlung des Westens nicht nur etwas gebrochen haben, sondern ihre komplette Existenz ruiniert worden ist.

Am besten spielt sich “The Oregon Trail” auf dem Touchscreen, also auf iPhone und iPad, oder mit Maus und Tastatur – also auf Macs und Macbooks. Controller werden unterstützt, aber diese Art von Spiel eignet sich grundsätzlich nicht besonders für diese Art der Eingabe.

Altersfreigabe: 12+ (Apple)

12+ (Apple) Entwicklung: Gameloft

Gameloft Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.16 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.16 oder neuer Größe: 1 GB

1 GB Ausrichtung: Horizontal

What the Golf?

Pro Absurd und lustig

Kreativ

Teils schwierige Herausforderungen bieten zusätzliche Spieltiefe Kontra Manche Witze funktionieren nicht auf Deutsch

Immer dieselbe Mechanik in unterschiedlichem Kontext verpackt

What the Golf? im App Store herunterladen

„What the Golf?“ ist herrlich absurd und komisch, auch wenn es sich im Grunde um ein klassisches, simples Golfspiel handelt. Zielen, Stärke einstellen, loslassen, im Loch versenken. Golfbälle gibt es allerdings nur in den ersten paar Levels, denn “What the Golf” zieht das ganze Spielprinzip ordentlich durch den Kakao.

Mal müssen Sie ein Haus zur Fahne schlagen, mal müssen Sie das Loch selbst irgendwo hin befördern. Dann springt das Spiel in einen 2D-Modus um und wirft Sie ins erste Level von Super Mario, lässt die Spielfigur, einen kleinen Golfball mit Armen und Beinen, weiterhin mit der bekannten Golf-Mechanik bewegen.

Neben den einzelnen Hauptmissionen gibt es pro Level auch weitere Herausforderungen, die teilweise wirklich knifflig sind, aber immer unheimlich kreativ. Bereiten Sie sich allerdings auf mal mehr, mal weniger clevere Wortspiele vor, die häufig aber nur auf Englisch funktionieren.

„What the Golf?“ ist nur für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar, spielt sich aber immerhin gleichermaßen gut mit Touchscreen und Controller.

Altersfreigabe: 9+ (Apple)

9+ (Apple) Entwicklung: Triband

Triband Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder neuer Größe: 650 MB

650 MB Ausrichtung: iPhone vertikal, iPad/Apple TV horizontal

Outlanders

Pro Entspannte Aufbausimulation

Viel Liebe fürs Detail Kontra Etwas kann etwas unübersichtlich werden

Manchmal fehlen Erläuterungen

Beschriftungen teils verzogen

Outlanders im App Store herunterladen

Wenn Sie gerne Echtzeit-Strategiespiele und Aufbausimulationen spielen, die ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen mit anderen Völkern jedoch leid sind, dann ist „Outlanders“ einen Blick wert. Hier geht es nämlich nur darum, ein kleines Dorf aufzubauen und innerhalb einer bestimmten Zeit bestimmte Ziele zu erfüllen – völlig ohne Aggressionen.

Abgesehen davon sind viele Spielmechaniken praktisch identisch zu Genre-Größen wie “Age of Empires”: mit Ihren Einheiten sammeln Sie Ressourcen wie Holz und Nahrung, verarbeiten sie weiter und bauen daraus neue Gebäude.

Neben 29 Hauptmissionen und bisher sechs Zusatzmissionen, die regelmäßig erweitert werden, gibt es in “Outlanders” außerdem einen Sandbox-Modus, in dem Sie Ihren Stamm ohne besondere Zielvorgaben entwickeln können. Keine der Missionen ist allzu herausfordernd, sodass Sie recht schnell durch die eigentliche „Kampagne“ durchkommen. Längerfristig bietet der Sandbox-Modus mehr Spaß.

Auch wenn “Outlanders” Controller unterstützt, spielt es sich, wie “The Oregon Trail”, am besten mit Touchscreen oder Maus und Tastatur.

Altersfreigabe: 12+ (Apple)

12+ (Apple) Entwicklung: Pomelo Games

Pomelo Games Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja, nicht empfehlenswert

ja, nicht empfehlenswert Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer Größe: 400 MB

400 MB Ausrichtung: iPhone/iPad variabel, Mac/Apple TV horizontal

Dead Cells

Pro Unglaubliche Spieltiefe

Macht sehr lang sehr viel Spaß Kontra Zu schnell für Touch-Steuerung

Echtes Ende hinter extrem hoher Schwierigkeitsstufe versteckt

Dead Cells+ im App Store herunterladen

Eigentlich hätten wir „Dead Cells“ gerne schon bei den besten iPad-Spielen und den besten iPhone-Spielen erwähnt, doch leider gibt es einen schwerwiegenden Haken: Das 2D-Roguelite-Hack’n’Slash spielt sich nicht besonders gut mit Touchscreen.

Dabei hat Playdigious schon versucht, die Touch-Steuerung zu optimieren, was zumindest auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe überraschend gut funktioniert. Im weiteren Spielverlauf verlangt “Dead Cells” jedoch so viel Präzision von Ihnen ab, dass es mit dem virtuellen Gamepad ständig zu falschen Inputs kommt und unweigerlich zu einem frühen Tod.

Apropos, früher Tod: Damit müssen Sie sich in “Dead Cells” ohnehin abfinden, denn das ist einer der Hauptbestandteile des Roguelite-Genres. Sie werden regelmäßig sterben und von neu anfangen müssen. Wie schnell das passiert, hängt davon ab, wie viel Glück Sie mit Ihrer Ausrüstung haben und wie viel Sie Runde für Runde dauerhaft freischalten.

Die Story ist etwas unklar. Sie sind ein Schleim, der zu Beginn jeder Runde einen neuen Körper für sich reanimiert. Warum das so ist, erfahren Sie tröpfchenweise in besonderen Räumen in den zufällig generierten Biomen oder von bestimmten NPCs. Unser größter Kritikpunkt daran ist jedoch, dass das eigentliche Ende und die Auflösung des ganzen Mysteriums hinter der höchsten Schwierigkeitsstufe versteckt ist, die wir selbst nach mehreren Hundert Spielstunden nicht ansatzweise erreicht haben. Wenn Sie neugierig sind, schauen Sie sich vielleicht ein Youtube-Video dazu an.

Wenn Sie einen Controller besitzen – von Ihrer Playstation, Ihrer Xbox oder Ihrer Nintendo Switch –, sollten Sie auf jeden Fall mal einen Blick auf Dead Cells werfen. Es macht verdammt viel Spaß.

Altersfreigabe: 12+ (Apple), 12 (USK)

12+ (Apple), 12 (USK) Entwicklung: Playdigious

Playdigious Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja, empfohlen

ja, empfohlen Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder neuer Größe: 1,4 GB

1,4 GB Ausrichtung: horizontal

Patterned

Pro Interessante Interpretation eines klassischen Puzzles

Beinahe meditativ

Schöne Motive Kontra Begrenzte Anzahl an Motiven

Patterned im App Store herunterladen

„Patterned“, oder „Gemustert“, wie es auf Deutsch heißt, ist ein Mix aus einem klassischen Puzzle (wenn auch mit Teilen, die Tetris-Steinen nicht unähnlich sehen) und einem Wimmelbild. Ihnen wird eine Schwarzweißskizze eines Musters präsentiert, das sich in alle Richtungen wiederholt – wie eine schöne Tapete, schönes Geschenkpapier oder Ähnliches. Auf diese Schwarzweißskizze müssen Sie an die richtige Stelle platzieren und so nach und nach Farbe ins Bild bringen.

Dazu läuft beruhigende Pianomusik und mit jedem Teil, das Sie platzieren, kommen neue Noten hinzu. Patterned ist überhaupt nicht aufregend und eher zur Entspannung gedacht und eignet sich deshalb perfekt für eine Runde auf dem Sofa nach einem üppigen Feiertagsessen.

Altersfreigabe: 4+ (Apple)

4+ (Apple) Entwicklung: Border Leap

Border Leap Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer Größe: 300 MB

300 MB Ausrichtung: iPhone vertikal, iPad/Apple TV horizontal

Cat Quest II

Pro Lokaler Zweispielermodus

Tolles RPG

Charmanter Grafikstil Kontra Setzt hohe Toleranz für Wortspiele voraus

Touch-Steuerung nicht optimal

Cat Quest 2 im App Store herunterladen

“Cat Quest 2” ist ein klassisches Hack’n’Slash, am ehesten zu vergleichen mit einem comichaften, vereinfachten Diablo. Sie steuern wiedergeborene Könige zweier Königreiche – ein Katzen- und ein Hundekönigreich, die aktuell von zwei Tyrannen beherrscht werden und Krieg miteinander führen.

Wie es sich für ein ordentliches RPG gehört, gibt es Nahkampf- und Fernkampf-Waffen und verschiedene Zauber, die Sie ihren beiden Charakteren ausrüsten können, um Gegner zu bezwingen.

Die Handlung selbst ist nicht besonders komplex oder überraschend, strotzt dafür aber vor Charme und Humor – auch wenn man wirklich tolerant gegenüber den vielen tierischen Wortspielen sein muss.

Die Touch-Steuerung könnte kaum besser sein, weil die Inputs angenehm einfach sind, kommt jedoch trotzdem nicht an Maus und Tastatur bzw. einen Controller ran. Dennoch ist Cat Quest 2 absolut empfehlenswert, nicht zuletzt wegen des schönen Grafikstils und einer Spielzeit von rund neun Stunden für die Haupthandlung.

Außerdem besitzt “Cat Quest 2” einen Zweispielermodus, für den jedoch zwei Controller benötigt werden. Touch-Steuerung wäre hier wahrscheinlich endgültig ungeeignet.

Altersfreigabe: 9+ (Apple), 6 (USK)

9+ (Apple), 6 (USK) Entwicklung: The Gentlebros

The Gentlebros Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer Größe: 500 MB

500 MB Ausrichtung: vertikal

SEGA

Pro Umfangreicher Fußballmanager

Geht unglaublich tief ins Detail Kontra Kaum Unterschiede zum Vorgänger

Furchtbar komplex

Football Manager 2023 Touch im App Store herunterladen

Wenn Sie Fußballfan sind, aber weniger am Spiel interessiert sind und mehr am bürokratischen Kleinklein, dann sind Sie wahrscheinlich mit einem Fußballmanager besser bedient als mit der neuesten Version von FIFA. Auch außerhalb von Apple Arcade führt hier kaum ein Weg an Football Manager 2023 vorbei, jedoch kommt die Apple-Arcade-Version völlig ohne Mikrotransaktionen und anderen Pay-to-Win-ähnlichen Facetten aus.

Was man dafür geboten bekommt, ist kaum zu beschreiben. Sie managen Clubs und Nationalmanschaften bis ins letzte Detail – von Spielertransfer über konkrete Aufstellungen bis hin zu einzelnen Spielercoachings.

Zugegebenermaßen ist die Darstellung der einzelnen Spiele nicht die schönste, im Grunde kommt es beim Football Manager 2023 aber ohnehin nicht darauf an, denn der Fokus liegt auf der Management-Komponente.

Wie bei vielen Spielen in Apple Arcade unterstützt Football Manager 2023 Touch Controller, aber wie der Zusatz schon sagt, ist diese Version in erster Linie für Touchscreens gedacht, wobei Maus und Tastatur auch ordentlich funktionieren. Controller eher weniger.

Altersfreigabe: 4+ (Apple)

4+ (Apple) Entwicklung: Sports Interactive

Sports Interactive Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 11.0 oder neuer Größe: 3,6 GB

3,6 GB Ausrichtung: vertikal

Grindstone

Pro Toller Grafikstil

Kreativer Puzzler Kontra Keine

Grindstone im App Store herunterladen

“Grindstone” ist einer der coolsten Puzzler und fällt in dieselbe Kategorie wie “Bejeweled”, “Candy Crush”, “Bust-a-Move” und andere Bunte-Steine-Anordnen-Spiele. “Grindstone” erweitert das Spielprinzip um ein paar interessante Kniffe, im Vordergrund steht jedoch der einzigartige Comicstil, der an Zeichentrickserien wie “Adventure Time” oder “Gravity Falls” erinnert.

Handlung gibt es auch, besonders wichtig ist sie allerdings nicht: Sie sind Jorj, ein Steinschleifer am Fuß des Schleifsteinbergs (Grindstone Mountain). Für Ihre Arbeit benötigen Sie Schleifsteine, es nur auf diesem Berg gibt und den bisher auch niemand erklommen hat, da er nur so von Fiesligen, Widerlingen und anderem Gesocks wimmelt.

Diese sind in einem Gittermuster auf dem Spielfeld angeordnet und Sie müssen sich möglichst effizient durch sie hindurchschnetzeln. Wesentlich mehr gibt es nicht zu sagen – das Spielprinzip ist simpel, selbsterklärend und macht absolut süchtig.

Grindstone ist zwar in erste Linie für Touchscreens ausgelegt, funktioniert jedoch auch hervorragend mit Controller und Maus und Tastatur.

Altersfreigabe: 12+ (Apple)

12+ (Apple) Entwicklung: Capybara Games

Capybara Games Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Gamepad-Unterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer

erfordert iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 10.15 oder neuer Größe: 1 GB

1 GB Ausrichtung: iPhone/iPad vertikal, Apple TV horizontal

The Gardens Between

Pro Simple Steuerung

Clevere Rätsel

Schöne Präsentation Kontra Ziemlich kurz

The Gardens Between im App Store herunterladen

“The Gardens Between” ist ein Rätselspiel, in dessen Zentrum Zeitmanipulation als Hauptmechanik steckt. Gesprungen und gerannt wird hier nicht, stattdessen wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die Zeit vor- oder zurückzuspulen – ähnlich wie bei Videos. Die beiden Hauptcharaktere bewegen sich dementsprechend. Manche Objekte werden nicht von der Zeitmechanik beeinflusst und so müssen Sie mal vor und wieder zurückspulen, um etwas aufzuheben, das sie vorher oder nachher benutzen müssen, um weiterzukommen.

“The Gardens Between” ist ein netter, mit einer Spielzeit von rund drei Stunden aber recht kurzweiliger Rätselspaß für zwischendurch. Die Rätsel sind clever und die Steuerung funktioniert auf jeder Plattform gleichermaßen gut.