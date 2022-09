ICE-WLAN: iPhone verbindet nicht – Das können Sie tun

Seit Anfang 2017 können alle Kunden der Deutschen Bahn, die im ICE unterwegs sind, über das WLAN des Zuges im Internet surfen. Auch in der zweiten Klasse. Doch das Netzwerk der Bahn hat seine Tücken und viele iPhone-Nutzer berichten von Problemen, sich im Drahtlosnetzwerk einzuloggen. Zwar verbindet sich das iPhone wie gewünscht mit dem Netzwerk, das Login-Fenster öffnet sich aber nicht automatisch. In diesem Fall helfen unsere Tipps.

1. Login-Seite selbst aufrufen

Öffnet sich das Login-Fenster nicht automatisch, können Sie die Seite auch selbst in ihrem Browser aufrufen. Dafür öffnen Sie einfach den Browser auf ihrem iPhone und rufen die Website login.wifionice.de auf. Das Anmeldeportal sollte sich nun öffnen und Sie können sich einloggen.

2. Netzwerk neu hinzufügen

Sollte das nicht funktionieren, können Sie versuchen, das Netzwerk aus ihren gespeicherten Netzwerken zu entfernen und neu hinzuzufügen. Dafür gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen ihres iPhones und tippen Sie auf den Reiter „WLAN“ Suchen Sie das Netzwerk „WIFIonICE“. Daneben sollte sich eine blaue Schaltfläche mit einem „i“ in der Mitte befinden. Tippen Sie darauf. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Dieses Netzwerk ignorieren“. Die Verbindung wird daraufhin getrennt. Wählen Sie in der Liste der Netzwerke erneut „WIFIonICE“ aus und verbinden Sie sich erneut. Jetzt sollte sich das Login-Fenster automatisch öffnen. Öffnet es sich nicht, versuchen Sie erneut Schritt eins.

3. Lease erneuern

Funktionieren die ersten Schritte nicht, können Sie noch versuchen, sich eine neue IP-Adresse zuweisen zu lassen. Dafür müssen Sie den DHCP-Lease erneuern. Nutzen Sie auf Ihrem iPhone noch iOS 14 oder früher, können Sie wie folgt verfahren:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhones und tippen Sie auf den Reiter „WLAN“. Suchen Sie das Netzwerk „WIFIonICE“. Daneben sollte sich eine blaue Schaltfläche mit einem „i“ in der Mitte befinden. Tippen Sie darauf. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf den Button „Lease erneuern“. Warten Sie eine Minute. Öffnet sich das Login-Fenster immer noch nicht, versuchen Sie erneut die Schritte eins und zwei.

Sind sie hingegen bei iOS 15 oder iOS 16, das seit Mitte September 2022 zum Download verfügbar ist, fehlt diese Option. Stattdessen reicht es, kurz das WLAN per Tipp auf die WLAN-Schaltfläche im Kontrollzentrum kurz auszuschalten, eine Minute zu warten und wieder einzuschalten oder Ihr iPhone per Tipp aufs Flugzeugsymbol im Kontrollzentrum in den Flugmodus zu versetzen, eine Minute zu warten und ihn wieder zu verlassen. Öffnet sich das Login-Fenster nicht automatisch, wiederholen Sie Schritte eins und zwei.