Verbatim Store ‘n’ Go USB-C

Der Store ‘n’ Go USB-C Stick von Verbatim ist nur 4 Gramm leicht und kommt in einem Kunststoffgehäuse. Mit einer Länge von 46 mm ist der Store ‘n’ Go angenehm lang und liegt sehr gut in der Hand. Mitverantwortlich für die gute Handhabung ist auch das geriffelte Gehäuse. Der USB 3.2 Gen 1 USB-C-Anschluss lässt sich zum Schutz versenken. Die Mechanik dafür ist relativ schwergängig, was vor einer versehentlichen Bedienung schützt.

Das ist gerade wichtig, wenn man den USB-C Stick in die USB-C Buchse des Macs steckt. Mit einer Breite von 17 mm passt der Store ‘n’ Go am MacBook noch parallel zu einem Ladekabel oder Multiportadapter. Das Gehäuse fährt weit genug, sodass auch eine Schutzhülle am iPad Pro kein Hindernis darstellt.

Mit Werten von 31 MB/s beim Schreiben und 106 MB/s beim Lesen am Macbook Air M1, sowie 25 MB/s beim Schreiben und 80 MB/s beim Lesen am iPad Pro ist er der langsamste USB-C-Stick in unserem Vergleich. Für Gelegenheitsanwender reicht das aber meist aus, vor allem wenn man den Store ‘n’ Go USB-C Stick zum Schnäppchenpreis bekommt.

Der Store ‘n’ Go USB-C Stick ist mit 32 GB, 64 GB und 128 GB zu Preisen ab 14,- zu haben.