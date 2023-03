7. Fitbit Sense (2)

Test-Fazit: Klar, Fitbit Sense bietet übliche Fitness-Funktionalitäten wie es auch Fitbit Versa und Ionic tun, auch Benachrichtigungen vom Smartphone werden gespiegelt. Der Hersteller behält hier eine Besonderheit, dass sie nicht automatisch freigeschaltet werden, sondern der Nutzer nach ein paar Tagen Nutzung in den Einstellungen der App nachschauen muss, welche App-Benachrichtigungen die Uhr bereits erkannt hat und welche sie in Zukunft zustellen kann.

Fitbit will mit der Sense aber eindeutig in den medizinischen Bereich vorrücken, denn die Fülle an Sensoren und Auswertungen macht den Tracker zu einem abgespeckten, aber dennoch respektablen Gesundheitslabor für einen Menschen. Es bleibt natürlich die Frage, welchen Nutzen der einzelne Nutzer aus den ganzen Messungen ziehen kann, aber die stellt sich auch bei anderen Gadgets, die gleiche oder ähnliche Gesundheitsfunktionen bieten. Achtung: Mittlerweile ist auf dem Markt Fitbit Sense 2 verfügbar.

Fitbit Sense 2 auf Amazon für 264 Euro kaufen