Bei iPhones und iPads ist es einigermaßen klar: Die Anwender behalten ihre Smartphones in der Regel zwei bis drei Jahre, bei den Tablets ist diese Zeitspanne noch etwas länger, doch wie verhält es sich mit einer Apple Watch? Es gibt nur wenige Daten, die auf diese Frage antworten können, wir haben beispielsweise vor rund zwei Jahren solche Ergebnisse erhalten: “Apple-Watch-Umfrage: Wann steigen die Nutzer um – und warum“. In dem Jahr darauf haben wir eine vergleichbare Umfrage gestartet, die Ergebnisse haben wir hier analysiert: “Wann die Nutzer auf die neue Apple Watch umsteigen und warum”.

Apple selbst geht davon aus, dass die Apple Watch genauso wie ein iPhone oder iPad drei Jahre lang bei ihrem ersten Käufer im Gebrauch bleibt. Dies geht aus den Fragen und Antworten auf der Umwelt-Seite des Unternehmens (Frage 2, Punkt 2) hervor.

Diese These wollen wir mit den Daten von den echten Nutzern überprüfen, deswegen haben wir eine kurze Umfrage erstellt. Wir wollen darin wissen, wann Sie Ihre aktuelle Apple Watch gekauft haben, ob Sie damit zufrieden sind und ob Sie noch bis Ende des Jahres einen Umstieg auf ein neueres Modell planen. Die Umfrage läuft anonym ab, Sie können bis Abend am 3. Oktober Ihre Antworten abgeben. Die Ergebnisse werden wir in den folgenden Tagen an dieser Stelle präsentieren. Wir veranstalten zudem diese Umfrage in der gleichen Form seit zwei Jahren, also seit dem Start von der Apple Watch Series 6. Somit können wir vergleichen, ob sich das Kaufverhalten der Apple-Watch-Nutzer signifikant verändert hat.

➤ Den direkten Link auf die Umfrage finden Sie hier.