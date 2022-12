Watchfaces einzurichten war noch nie leichter: Seit watchOS 7 können Apple-Watch-Nutzer ihre Zifferblätter mit Freunden und Bekannten mit nur wenigen Klicks teilen. Die kostenlose App namens “Buddywatch” dreht den Spieß jedoch einfach um. Hier müssen Sie nicht erst lange warten, bis Ihnen jemand ein Watchface zuschickt. Stattdessen können Sie sich aus einer Bibliothek hunderter Zifferblätter für die Apple Watch bedienen. Die Auswahl beinhaltet sämtliche Kombinationen von Apples originalen Zifferblättern, bietet darüber hinaus jedoch noch ein paar neue Watchfaces. Besonders cool: Sie können auch ein Buddywatch-Widget auf dem Home-Bildschirm einrichten. Das Widget aktualisiert regelmäßig neue Zifferblätter, sodass Sie sofort mitbekommen, wenn neue Watch Faces zum Download bereitstehen.

Die App “Buddywatch” ist kinderleicht zu bedienen.

“Buddywatch” können Sie kostenlos aus dem App Store herunterladen und anschließend in der App eintragen, welches Modell bzw. welche Modelle Sie besitzen. Wenn Sie sich in Ihrem Profil befinden, schlägt Ihnen die App automatisch zu Ihrem Modell passende Zifferblätter vor, die Sie direkt herunterladen können. (Tippen Sie dafür einfach auf das in Ihrem Profil angelegte Apple-Watch-Profil). Alternativ können Sie auch nach Schlagworten, wie “Casual”, “Classy”, “Essential” oder “Health” suchen. Dabei wird auch das jeweilige Armband berücksichtigt.

Intelligente Vorschläge: Der perfekte Look aus Zifferblatt und Armband

Buddywatch macht gleichzeitig Vorschläge, welche Zifferblätter besonders gut mit bestimmten Armbänder aussehen. Wenn Ihnen ein Look gefällt, können Sie ganz einfach auf ein Armband tippen. Anschließend werden Sie direkt zu Amazon weitergeleitet, wo Sie die Original-Apple-Armbänder bestellen können.

So laden Sie die Watchfaces auf Ihre Apple Watch

Wählen Sie ein Zifferblatt Ihrer Wahl aus und tippen Sie auf Download. Sie können Watchfaces auch als Favoriten abspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt über Ihr Profil herunterladen. Safari fragt möglicherweise nach, ob die Webseite ein Zifferblatt für die Apple Watch laden darf. Tippen Sie auf “Zulassen”. Das Watchface wird automatisch in die Watch-App geladen. Tippen Sie auf “Zu meinen Zifferblättern hinzufügen” Das Zifferblatt landet direkt auf der Apple Watch.

Watchfaces mit kostenpflichtigen Apps: Was jetzt?

Manche vorgeschlagene Zifferblätter beinhalten Applikationen von Apps, die Sie zuvor kaufen müssten, um die Applikation auch nutzen zu können. Der Kauf einer solchen Applikation ist jedoch nicht zwingend notwendig, um das Watchface herunterladen zu können. Tippen Sie einfach auf “Ohne diese App fortfahren” und das Watchface wird sofort in die Watch-App geladen.

Sie müssen Applikationen nicht kaufen, um die Watchfaces heruntladen zu können.

Watchfaces aus der App an Freunde schicken

Jedes Zifferblatt hat unten rechts ein kleines Share-Symbol. Falls Sie ein Zifferblatt finden, welches Ihrer Meinung nach einem Bekannten oder Familienmitglied gefallen könnte, können Sie dieses direkt aus der App heraus teilen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Watchface weiterzuleiten, wie etwa über die Nachrichten-App, per Mail, Whatsapp oder sogar via Airdrop.

Alternative Apps

Einen ähnlichen Funktionsumfang bietet etwa die App “Watch Faces”, die ebenfalls kostenlose und kostenpflichtige Watchfaces bietet.