Die besten USB-C-Ladegeräte für das iPhone 12/13 (Pro)

Mit Veröffentlichung der iPhones 12 im Herbst 2020 brach Apple mit einer Tradition und legt seither keine Ladeadapter mehr in die Schachtel, lediglich ein Kabel mit USB-C am einen Ende und Lightning am anderen. Das gilt auch für alle Folgemodelle der Reihen 13 und 14 sowie das iPhone SE und das iPhone 11 (Pro), das Apple immer noch verkauft.

Für Apple ist das eine Sache des Umweltschutzes: Die Pappschachtel ist kleiner geworden, oft war die Beigabe des Ladeadapters Schrott ab Werk: Die meisten iPhone-Käufer hatten schon mindestens einen Ladeadapter oder laden das iPhone an einem USB-C-Port des Computers auf.

Sie müssen zum neuen iPhone nicht unbedingt noch einen Ladeadapter dazu kaufen, jedes alte Ladegerät und Lightning-Kabel, das Sie herumliegen haben, funktioniert natürlich auch. Aber wenn Sie immer Apples altes 5-Watt-Netzteil verwendet haben, ist dies der perfekte Zeitpunkt für ein Upgrade. Das beliegende USB-C-auf-Lightning-Kabel ermöglicht schnelles Aufladen – dazu brauchen Sie das richtige Ladegerät.

Das Wichtigste, das Sie beim Kauf eines neuen Ladegeräts beachten sollten, ist die elektrische Leistung (in Watt, Einheit W), die es Ihrem Gerät zur Verfügung stellt. Die neuesten iPhone-Modelle sind in der Lage, mit Ladegeräten zu arbeiten, die bis zu 20 Watt leisten. Mit dem richtigen Adapter können Sie etwa die Batterie eines iPhone 12/13 in etwa 30 Minuten zur Hälfte auffüllen.

Sie werden auch sicherstellen wollen, dass das Ladegerät USB Power Delivery unterstützt, was jedes Ladegerät eines Drittanbieters mit ziemlicher Sicherheit tun wird. Sie können natürlich auch Ihr iPhone mit einem Ladegerät laden, das dem Macbook (Pro, Air) beiliegt oder mit einem von Drittherstellern. Diese laden Laptops mit bis zu 140 Watt Leistung – aber das iPhone eben auch nicht mehr als 20 Watt und damit nicht schneller als 20-Watt-Ladegeräte. Wenn Sie aber Macbook und iPhone gleichermaßen aufladen wollen, können Sie ein leistungsfähigeres Ladegerät durchaus in Betracht ziehen. Für das Macbook Air M2 bietet Apple optional ein 35-Watt-Dual-Ladegerät an, mit dem Sie den Rechner und das Smartphone gleichzeitig mit Strom versorgen können.

Größe und Spezifikationen prüfen

Die aktuelle Ladetechnik setzt den Halbleiter Galliumnitrid (GaN) statt Silizium ein und ermöglicht so Adapter, die wesentlich kleiner und stromsparender sind als die großen Brocken für den Desktop – gerade für das iPhone ist ein kleineres Zubehörteil sinnvoll.

Zählen Sie die Anschlüsse

Viele Adapter von Drittanbietern bieten mehrere Anschlüsse an einem einzigen Wandladegerät. Wenn Sie regelmäßig mehr als ein Gerät gleichzeitig aufladen möchten, kaufen Sie einen Adapter mit mindestens zwei Anschlüssen – manche haben bis zu vier Anschlüsse. Sie können sogar eine Mischung aus USB-C und USB-A erhalten, je nach Ihren Bedürfnissen.

Unsere Auswahl der besten Ladegeräte