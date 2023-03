Die besten Tastaturen für das iPad Pro

Zagg Slim Book Go iPad case

Slim Book Go bei Amazon

Die Slim Book Go für das iPad Pro ist eine Kombination aus einer robusten Schutzhülle und einer abnehmbaren Tastatur. Mit einem Gewicht von 615 Gramm hinterlässt die große Schutzhülle einen massiven Eindruck. Die Tastatur wird über Magnete mit der Hülle verbunden. Das Layout der Tastatur entspricht üblichen kompakten Tastaturen. Der Druckpunkt ist gut und dadurch, dass die Tasten ausreichend groß sind, kann man sie auch sicher treffen. Schnelles Schreiben ist somit problemlos möglich.

In der obersten Reihe befinden sich diverse Sondertasten: Zwei Tasten zum Umschalten zwischen zwei Geräten, beispielsweise für ein iPad und ein iPhone, die Home-Taste, für den Sleep-Mode, um das iPad in den Ruhemodus zu versetzen, eine App-Taste für die Übersicht aller aktiven Apps, eine Weltkugel, um zwischen Emoji und einer Tastatursprache umzuschalten, Mediensteuerung und Lautstärke. Die letzte Taste der Reihe ist der Ein-Ausschalter für die Tastatur. Wenn man die Tastatur zuklappt, geht sie automatisch in den Ruhezustand.

Eine Hintergrundbeleuchtung macht das Schreiben auch bei wenig Licht einfacher. Es stehen sieben Hintergrundfarben zur Auswahl und die Helligkeit lässt sich in drei Stufen regeln. Etwas unkonventionell ist die Konstruktion des Ständers an der Hülle. Eine große Kunststoffplatte ist einfach an zwei Gelenken mit der Hülle verbunden. Auf eine Rasterung zur Verstellung der Neigung wurde verzichtet, ein entsprechend hoher Widerstand sorgt dafür, dass die Neigung in beliebiger Position stabil hält. Das ist ungewohnt, da man relativ viel Kraft aufwenden muss.



Für den Apple Pencil gibt es ein kompaktes Fach, in dem er gut geschützt ist. Automatisch geladen wird er in diesem Fach nicht. Dazu muss er in die entsprechende Aussparung der Schutzhülle gelegt werden. Das klingt erst ein wenig kompliziert, hat aber den Vorteil, dass der Apple Pencil auch bei einem Sturz des iPads in seinem Fach geschützt aufbewahrt ist.

Empfehlung

Mit dem Slim Book Go hat Zagg einen guten Job gemacht. Das Schreibgefühl ist wie mit einer richtigen Tastatur am Mac. Nur mit dem Unterschied, dass die Slim Book Go kleiner ist. Die Zusatztasten in der ersten Reihe für Mediensteuerung und iOS-Steuerung möchten man nach kurzer Zeit nicht mehr missen. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann ist es die für Fingerabdrücke empfindliche Oberfläche der Schutzhülle. Das hohe Gewicht ist der robusten Bauweise geschuldet und wer eine so robuste Schutzhülle benötigt, wird dies gerne in Kauf nehmen.