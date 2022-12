Die besten Apps für die Apple Watch

Es gibt viele Apps, die sich insbesondere für die Apple Watch und ihre Komplikationen lohnen, wir stellen die besten vor.

Auto Sleep

Auto Sleep

Apple integrierte in watchOS 7 endlich Schlafverfolgung, aber diese ist ein wenig zu schlicht. Sie funktioniert nur während bestimmter, festgelegter Schlafmodus-Stunden, und gibt Ihnen nicht viel Aufschluss über die Qualität Ihres Schlafs. Glücklicherweise ist es nicht schwer, eine bessere Schlafverfolgung mit einer Anwendung wie AutoSleep, Sleep Watch, Sleep++ oder Pillow auf der Apple Watch zu nutzen. Es gibt mehrere gute Anwendungen zur Überwachung des Schlafs, aus denen man wählen kann, aber die meisten erfordern entweder einen teuren In-App-Kauf, um sie richtig nutzen zu können, oder ein Abonnement, was letztendlich noch teurer wird. Das ist ein Grund, warum wir Auto Sleep mögen. Die App funktioniert nicht nur gut und liefert Ihnen eine Menge großartiger Daten, es ist auch nur ein (vernünftiger) Preis im Voraus zu zahlen. Keine versteckten In-App-Käufe von Upgrades, keine Abonnements, keine Werbung. Die App kostet weniger als fünf Euro im App Store, der Entwickler hat mit dem letzten Update noch die Sauerstoffüberwachung im Schlaf hinzugefügt, diese funktioniert selbstverständlich nur mit der passenden Uhr, also der Apple Watch Series 6.

AutoSleep für 5,99 Euro im App Store

Pon – die Einkaufsliste

Wenn eine App auf der Apple Watch richtig nützlich ist, dann ist das eine App für Einkaufslisten. Zwar kann man im Supermarkt auch mit dem iPhone hantieren und Einkäufe abhaken, in Zeiten von Masken, Jacken und Handschuhen ist jede Erleichterung willkommen. Und da kommt die Pon-App recht gelegen: In der Watch-Version stellt sie die aktuelle Einkaufsliste dar und lässt die Positionen per Tap als eingekauft markieren. Am besten fügt man die Komplikation für Pon dem Zifferblatt hinzu, so bleibt sie immer griffbereit. Auf dem iPhone bietet die App noch mehr Funktionen: Smartes Sortieren kann die Artikel in der Reihenfolge anzeigen, in der diese zuletzt erledigt werden, so irrt man nicht unnötig durch die Gänge. Die Mengen lassen sich minutiös einstellen, die App schlägt Produkte nach wenigen Buchstaben vor. Das Beste an der App: Sie ist kostenlos und verwertet keine Nutzerdaten für Werbezwecke.

Pon im App Store herunterladen

Apple Watch App: Wohin Die deutsche App Wohin ist der verlässliche Begleiter, wenn Sie unterwegs ein Restaurant, Hotel, einen Arzt, eine Tankstelle oder mehr finden wollen. Auf der Apple Watch zeigt Wohin die Favoritenkategorien und -plätze. Eine freie Suche ist per Siri möglich. Trefferlisten lassen sich über die Krone der Watch scrollen. Auf der Detailseite werden die Informationen eines Treffers dargestellt. Zur App

Tiny Armies

Tiny Armies

Nicht viele Spiele eignen sich gut für das winzige Apple-Watch-Display, aber “Tiny Armies” funktioniert erstaunlich gut.

Es gibt nicht viele Spiele, die für Apple Watch gemacht sind. Und das aus gutem Grund, denn nicht viele Spieldesigns eignen sich wirklich für den sehr begrenzten Bildschirm und die in diesem Formfaktor verfügbaren Interaktionen.

“Tiny Armies” ist eine gute Ausnahme. An sich für das iPhone gedacht, glänzt das extrem kompakte und einfache Design dieses cleveren Strategiespiels auf der Apple Watch. Wenn Sie beim nächsten Mal, wenn Sie in der Schlange warten, auf der Suche nach einer lustigen kleinen Ablenkung sind und das iPhone nicht herausziehen wollen, dann probieren Sie “Tiny Armies” aus.

“Tiny Armies” (1,19 Euro)

Apple Watch App: Lufthansa Die Watch-App der Lufthansa bietet Kunden alle wichtigen Informationen wie Zeit bis zum Boarding, Sitzplatz oder Wetter am Zielort. Zur App

PB: Lost Phone Alert for Watch

Lost iPhone

Wünschen Sie sich nicht, dass die Apple Watch Sie warnen könnte, wenn Sie Ihr iPhone irgendwo liegen lassen? Sie könnte doch einfach eine Benachrichtigung ausgeben, wenn Sie die Bluetooth-Reichweite des Geräts verlassen. Das ist im Wesentlichen genau das, was “Phone Buddy Lost Phone Alert” macht. Es ist etwas ausgeklügelter als das – Sie können einen Schwellenwert für die Bluetooth-Stärke festlegen und verschiedene Grenzwerte setzen (wie die Stärke des Alarms oder die Deaktivierung des Alarms, wenn Sie zu Hause Wlan haben). Aber im Wesentlichen bezahlen Sie bei dieser App knapp über fünf Euro für eine Funktion, die Apple schon längst in watchOS und iOS integrieren sollte.

PB: Lost Phone Alert for Watch (5,49 Euro)

Apple Watch App: Pro Camera Die App Kamera auf der Apple Watch dient in erster Linie als Fernauslöser für die gleichnamige App auf dem iPhone und macht bei dem Job eine sehr gute Figur. Wir nutzen seit geraumer Zeit die kostenpflichtige (17,99 Euro), mit wesentlich mehr Funktionen ausgestattete App Pro Camera. Die Version für die Apple Watch bietet nun auch Fernauslösung, dazu die Konfiguration. Zur App

Things

“Things”

“Things” ist einer der besten Aufgaben-Manager überhaupt, und es ist leicht zu verstehen, warum. Die App ist attraktiv, einfach, klar und leicht zu benutzen. Things tut das, was jeder gute Aufgabenmanager tun sollte: Er macht es Ihnen leicht, eine neue Aufgabe zu notieren, zu erledigen, was Sie heute zu tun haben, und bleibt Ihnen den Rest der Zeit aus dem Weg. Things ist einer der Preisträger eines Apple Design Award, und das merkt man.



“Things” auf der Apple Watch ist großartig. Fügen Sie schnell eine Aufgabe hinzu, die Sie später auf Ihrem iPhone verwalten können. Sehen Sie sich die Aufgaben von heute an, streichen Sie die erledigten Elemente durch, oder verschieben Sie sie mit nur ein paar Fingertipps auf später. Es unterstützt das Siri-Ziffernblatt, was der perfekte Ort ist, um Erinnerungen an tägliche Aufgaben zu erhalten.

“Things” sind nicht billig. Mit knapp elf Euro ist es eine der teureren iPhone-Apps dieser Art. Aber ein wirklich guter Aufgabenmanager wird Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, mehr zu erledigen, ohne sich frustriert und überfordert zu fühlen. Das ist den Preis von ein paar Tassen Kaffee wert.

Things 3 (11,99 Euro)

Apple Watch App: Clever tanken Wer viel mit dem Pkw unterwegs ist, achtet auf die Benzinpreise. Dabei hilft die App Clever tanken, die es auch für die Apple Watch gibt. Nachdem in der iPhone-App die Kraftstoffart eingetragen ist, zeigt die App auch auf der Apple Watch die preiswertesten Angebote in der Umgebung, dank der Verbindung zur App Karten wird der Benutzer zur Tankstelle der Wahl geführt. Zur App

Citymapper

“Citymapper”

“Citymapper” ist eine absolut erstaunliche Routen-App. Sie zeigt Ihnen Bus- und U-Bahn-Zeiten an, warnt Sie vor Ausfällen, hilft Ihnen bei der Planung von Fahrten und vieles mehr. Es funktioniert, indem es öffentliche Datenbanken von Dutzenden von städtischen Verkehrsbetrieben abruft. Es hat alle Arten von Auszeichnungen als App des Jahres gewonnen, und das aus gutem Grund.

Mit der Apple Watch ist es sogar noch besser. Mit einem Blick auf Ihr Handgelenk können Sie sehen, wohin Sie als Nächstes gehen müssen, in welchen Bus oder Zug Sie einsteigen müssen und wann er kommt. In überfüllten Verkehrsmitteln kann es schwierig sein, mit dem Smartphone zu hantieren, aber ein Blick auf Ihr Handgelenk kann Ihnen zeigen, an welcher Haltestelle Sie aussteigen sollen.

Der Nachteil von Citymapper ist, dass die nur in ein paar Dutzend Städten verfügbar ist, da er auf Daten des öffentlichen Nahverkehrs angewiesen ist. Die App ist perfekt, wenn Sie in einem riesigen Ballungsgebiet leben oder dorthin reisen, aber für andere Menschen nicht von großem Nutzen. In Deutschland funktioniert Citymapper in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Umgebung, Dortmund, Nürnberg, Hannover, Bremen und Mannheim sowie im Rhein-Ruhrgebiet. Ebenfalls funktioniert die App in der Schweiz und in Österreich in den Hauptstädten.



Citymapper (kostenlos, In-App-Kauf ab drei Euro)

Apple Watch App: Lifesum Auch Lifesum gehört in den Bereich Gesundheit. Bei der Apple Watch bietet die App Tipps und Trainingsvorschläge und die Anzeige der täglichen Aktivitäten. An sich ist die App ein schlauer Ernährungsberater für diejenigen, die eigene Ernährung nachhaltig umstellen wollen. Zur App

Spotify

Spotify

Eine App wie Spotify benötigt keine Vorstellung. Es ist wohl der beliebteste Musik-Streaming-Dienst der Welt, und es hat sich immer mehr zu einem Ort entwickelt, an dem Menschen ihre Lieblings-Podcasts hören.

Es war schon immer schwierig, Spotify für Apple-Watch-Enthusiasten zu empfehlen, da die App Musik oder Podcasts nicht alleine streamen konnte – Sie mussten Ihr Smartphone benutzen und lediglich die Wiedergabe von der Apple Watch aus steuern.

Jetzt können Sie, solange Sie ein Spotify-Premium-Benutzer sind (13 Euro pro Monat), Musik und Podcasts direkt von der Apple Watch aus streamen, ohne dass das iPhone in der Nähe ist. Genau das Richtige für Fitness-Enthusiasten, die ein LTE-Modell von Apple Watch besitzen und gerne ohne ihr iPhone joggen oder reiten gehen.

Spotify (kostenlos, In-App-Käufe)

Night Sky

Night Sky

“Night Sky” ist eine unserer Lieblings-Apps für iPhone und iPad. Wenn Sie schon einmal hochgeschaut und sich gefragt haben “Welcher Stern oder Planet ist das?”, dann ist “Night Sky” genau das Richtige für Sie. Es kann aber noch so viel mehr. Es gibt mehrere raffinierte AR-Modi, Benachrichtigungen, um die internationale Raumstation über uns fliegen zu sehen, Siri-Kurzbefehle… Man muss kein Astronomie-Fan sein, um sich in diese App zu verlieben.

Vielleicht glauben Sie nicht, dass eine Himmelskarte auf einer Apple Watch nützlich wäre, aber Sie würden sich irren. Heben Sie einfach Ihr Handgelenk zum Himmel und bewegen Sie es herum, um Objekte am Himmel schnell zu finden und zu identifizieren. Wenn Ihre Uhr abgesenkt ist, verwandelt sie sich in eine Art “Himmelskompass”, der Ihnen die Richtung von Dingen anzeigt, die es wert sind, angeschaut zu werden. Es ist fast wie Magie.

Night Sky (kostenlos, In-App-Käufe ab 6,99 Euro)