Wer nach billigen Apps und Büchern im iBooks Store sucht, kann am anderen Ende sparen. Nicht immer gibt es die Lieblings-Apps zum Vorzugspreis, dafür aber fast immer den einen oder anderen Anbieter, der Gutschein-Karten verbilligt verkauft. Auch für sparsame Apple Music-Fans und iCloud-Nutzer sind die Karten interessant .

Update: Mit Einführung der neuen Apple Gift Card hat Apple eine neue Version an Gutschein-Karten eingeführt. Diese ermöglichen auch den Einkauf im Apple Store und den Kauf von Hardware. Zur Einführung gibt es bereits eine Reihe an Aktionen von Apple, so erhält man beim Kauf bestimmter Hardware zusätzliche Gutschein-Karten. Die Angebote an Rabatten sind noch knapp, es gibt aber zahlreiche weitere Promo-Aktionen von Apple.

23.09.2022

Aktuell gibt es bis zu drei Monate iTunes Music kostenlos bei Shazam, zwei freie Monate gibt es bei früheren Teilnahmen an solchen Aktionen. (Dies ist offenbar auch wiederholt möglich, falls ein solches Probeabo schon länger als einen Monat her ist.) Achtung: Nach Ablauf der freien Monate startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo. Dies kann aber über den Account durch “Abo kündigen” unterbunden werden. Eine ähnliche Aktion gibt es aktuell auch bei Saturn.

25.08.2022 bis 28.11.2022

Aktuell bietet Samsung Besitzern seiner Smart TVs (Modelle von 2018 bis 2022) drei Monate Apple TV + kostenlos . Das Angebot gilt allerdings nicht für Bestandkunden. Achtung: Nach Ablauf der freien Monate startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo.



18.08.2022

Aktuell bietet Groupon zwei Monate Apple TV + kostenlos . Das Angebot gilt allerdings nur für Neukunden. Achtung: Nach Ablauf der freien Monate startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo. Das Angebot ist zeitlich beschränkt.



04.08.2022

Sonderaktion für Käufer eines iPhones: Hat man nach dem 4. August ein neues iPhone aktiviert, kann man ein sechs Monate gültiges Probe-Abo für Apple Music abschließen. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Achtung: Nach Ablauf der freien Monate startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo.

22.08.2022

Die Seite Guthaben.de bietet bei Kauf einer Apple Gift Card 2,50 Euro Rabatt. Bei einer Bestellung muss dazu der Code aug-02-dct25 eingegeben werden, wie die Seite Mydealz berichtet . (Aktion bereits beendet)

14.08.2022 bis 15.08.2022

Die Seite Guthaben.de bietet bei Kauf einer Apple Gift Card 2,50 Euro Rabatt. Bei einer Bestellung muss dazu der Code 01-Aug-25 eingegeben werden .

01.08.2022 bis 19.10.2022

Sonderaktion für Besitzer einer Playstation 4 oder Playstation 5 . Besitzer einer Spielekonsole von Sony erhalten zusätzliche Probemonate Apple TV+. Für Besitzer einer Playstation 4 gibt es drei Monate, für Besitzer einer Playstation 5 sechs Monate. Benötigt wird eine Apple ID und ein Konto für das Playstation Network. Achtung: Nach Ablauf der freien Monate startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo.

01.08.2022 bis 15.08.2022

Ab sofort gibt es im Apple Store eine neue Gutschein-Aktion. Bei Kauf eines Apple TV HD für 159 Euro gibt es eine Apple Gift Card für 50 Euro. Nach dem Kauf erhält man eine Gutschein-Karte. Den gleichen Gutschein erhält man auch beim Kauf eines Apple TV 4K.



Hinweis: Es handelt sich beim Modell HD um ein älteres Modell, das nur HD-Auflösung unterstützt. Die neuere Fernbedienung ist aber enthalten. Ob diese Rabatte ein Hinweis auf einen Modellwechsel sind ist ungewiss.



28.07.2022

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und iCloud+ für 4 Monate gibt es aktuell bei Saturn . Im Unterschied zum Angebot von Shazam gibt es aber nur für Neukunden kostenlose Probemonate. Achtung: Nach Ablauf der freien Monate startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo. Dies kann aber über den Account durch “Abo kündigen” unterbunden werden.

27.07.2022

Aktuell gibt es bis zu drei Monate iTunes Music kostenlos bei Shazam , zwei freie Monate gibt es bei früheren Teilnahmen an solchen Aktionen. Achtung: Nach Ablauf der freien Monate startet automatisch ein kostenpflichtiges Abo. Dies kann aber über den Account durch “Abo kündigen” unterbunden werden. Eine ähnlich Aktion gibt es aktuell auch bei Saturn.



14.07.2022 bis 20.10.2022

Lehrkräfte und Studenten erhalten im Rahmen der Apple-Aktion “Back to School” beim Kauf bestimmter Produkte im Apple Store eine der neuen Apple Gift Cards . Diese ist sowohl für den Einkauf in den App Stores, für Dienste als auch für Hardware-Käufe im Apple Store gültig. Beim Kauf eines iPad Air 5 oder iPad Pro gibt es für qualifizierte Kunden ( hier zum Angebot ) einen Gutschein über 100 Euro, beim Kauf eines Macbook Air, Macbook Pro oder iMac 24-Zoll einen Gutschein über 150 Euro.



27.06.2022 bis 03.07.2022

Penny bietet ab Montag Online und in den Filialen Payback-Bonuspunkte als Papier- oder eCoupon . Der Bonus beträgt bei der 25-Euro-Karte 250 Punkte, bei der 50 Euro-Karte 500 und bei der 100 Euro-Karte 1000 Punkte. Verfügbar ist das Angebot auch über die Penny Kartenwelt . (Die Punkte entsprechen 2,50, 5 und 10 Euro, die man bei Payback-Partnern einlösen oder auf sein Konto überweisen lassen kann ).

Hinweis: Die Webseite von Penny hat anscheinend technische Probleme

22.05.2022 bis 02.06.2022

Bei Apple selbst gibt es noch bis 02.06.2022 immerhin 10 Prozent Bonusguthaben. Das Angebot gilt einmalig für den Kauf von 25, 50, 100 oder einen variablen Betrag von 1 bis 300 Euro. Ruft man in der App Store App seinen Account auf und wählt die Option “Guthaben zur Apple ID hinzufügen” erhält man das Angebot angezeigt.

16.05.2022 bis 22.05.2022

Rewe bietet diese Woche Online und in den Filialen Payback-Bonuspunkte. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 250 Punkte, bei der 50 Euro-Karte 500 und bei der 100 Euro-Karte 1000 Punkte. Verfügbar ist das Angebot ab Montag auch über die Rewe Kartenwelt . (Die Punkte entsprechen 2,50, 5 und 10 Euro, die man bei Payback-Partnern einlösen kann).

25.04.2022 bis 01.05.2022

Penny bietet diese Woche 10 Prozent zusätzlich. Verfügbar ist das Angebot über die Penny Kartenwelt und über die Ladengeschäfte. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und bei der 100 Euro-Karte 10 Euro. Einlösen muss man die Karte bis 15.5.2022



12.04.2022 bis 19.04.2022

Über Apple selbst gibt es noch bis 19.04. immerhin 10 Prozent Bonusguthaben. Das Angebot gilt für den Kauf von 25, 50, 100 oder einen variablen Betrag bis 300 Euro. Ruft man in der App Store App seinen Account auf und wählt die Option “Guthaben zur Apple ID hinzufügen” erhält man das Angebot angezeigt.

01.04.2022 bis 13.04.2022

Bei Amazon gibt es 10 Prozent als Bonus. Das Angebot gilt für die Karten mit 25, 50, 100 Euro und einem freien Betrag von bis zu 200 Euro. Bei Kauf der 100 Euro-Karte erhält man dann 10 Euro zusätzlich.

28.03.2022 bis 03.04.2022

Penny bietet diese Woche 10 Prozent zusätzlich. Verfügbar ist das Angebot über die Penny Kartenwelt und über die Ladengeschäfte. Einlösen muss man die Karte bis 17.04.2022. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und bei der 100 Euro-Karte 10 Euro.

21.03.2022 bis 26.03.2022

Aldi Süd und Aldi Nord bieten nächste Woche 10 Prozent zusätzlich. Einlösen muss man die Karte bis 09.04.2022.

14.03.2022 bis 20.03.2022

Rewe bietet diese Woche Online und in den Filalen 10 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und bei der 100 Euro-Karte 10 Euro. Verfügbar ist das Angebot auch über die Rewe Kartenwelt . Damit der Bonus gutgeschrieben wird, muss die Aktivierung bis zum 03.04.2022 erfolgen.

07.03.2022 bis 12.03.2022

Bei Netto Marken-Discount (nicht der kleineren Kette Netto aus Dänemark) gibt es diese Woche 10 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und der 100-Euro-Karte 10 Euro. Bis zum 26.03.2022 muss die Karte eingelöst werden.

28.02.2022 bis 06.03.2022

Bei Lidl gibt es diese Woche in den Filialen10 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und bei der 100 Euro-Karte 10 Euro. Der Code erscheint auf dem Kassenbon.

21.02.2022 bis 26.02.2022

Bei Edeka , Marktkauf und Budni gibt es diese Woche 10 Prozent Bonus bei Kauf der 25 und 50-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro. Nur bei Edeka und Marktkauf ist zusätzlich die 100-Euro-Karte im Angebot, bei Budni nicht. Achtung: Das Angebot ist eventuell nicht in allen Filialen von Edeka erhältlich. Bis zum 12.03.2022 muss die Karte eingelöst werden.

21.02.2022 bis 26.02.2022

Bei Rossmann gibt es diese Woche bis zu 15 Prozent als Bonus. Die Höhe des Bonus ist aber gestaffelt: Bei der 25 Euro-Karte liegt der Bonus bei 5 Prozent, bei der 50-Euro-Karte bei 10 Prozent und nur bei der 100-Euro-Karte bei 15 Prozent. Beim Kauf der Karte mit 25 Euro gibt es also 26,25 Euro bzw. 55 und 115 Euro. Der Aktivierungscode erscheint auf dem Kassenbeleg

17.02.2022 bis 23.02.2022

Bei Kaufland gibt es ab Donnerstag 15 Prozent als Bonus. Das Angebot gilt für die Karten mit 25, 50, 100 Euro, bei Kauf der 100-Euro-Karte erhält man dann insgesamt 115 Euro Guthaben. Der Aktivierungscode erscheint auf dem Kassenbeleg.

11.02.2022 bis 24.02.2022

Über Apple selbst gibt es noch bis 24.02.2022 10 Prozent Bonusguthaben. Das Angebot gilt für den Kauf von 25, 50, 100 oder einen variablen Betrag bis 300 Euro. Ruft man in der App Store App seinen Account auf und wählt die Option “Guthaben zur Apple ID hinzufügen” erhält man das Angebot angezeigt.



08.02.2022 bis 14.02.2022

Bei Amazon gibt es 10 Prozent als Bonus. Das Angebot gilt für die Karten mit 25, 50, 100 Euro und einem freien Betrag von bis zu 200 Euro. Bei Kauf der 100 Euro-Karte erhält man dann 10 Euro zusätzlich.

07.02.2022 bis 13.02.2022

Rewe bietet diese Woche Online und in den Filalen 10 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und bei der 100 Euro-Karte 10 Euro. Verfügbar ist das Angebot auch über die Rewe Kartenwelt . Damit der Bonus gutgeschrieben wird, muss die Aktivierung bis zum 27.02.2022 erfolgen.

07.02.2022 bis 12.02.2022

Aldi Süd und Aldi Nord bieten diese Woche 10 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und bei der 100 Euro-Karte 10 Euro. Einlösen muss man die Karte bis 26.02.2022.

31.01.2022 bis 06.02.2022

Bei Lidl gibt es diese Woche 15 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Der Code erscheint auf dem Kassenbon.

28.01 bis 31.01.2022

Beim Onlinedienst Startselect gibt es 10 Prozent als Bonus. Das Angebot gilt für die Karten mit 25, 50, 100 Euro, bei Kauf der 100-Euro-Karte erhält man dann insgesamt 110 Euro Guthaben.

24.01.2021 bis 30.01.2021

Penny bietet diese Woche immerhin 10 Prozent zusätzlich. Verfügbar ist das Angebot über die Penny Kartenwelt und über die Ladengeschäfte. Einlösen muss man die Karte bis 13.02.2022.

17.01.2022 bis 22.01.2022

Bei Netto Marken-Discount (nicht der kleineren Kette Netto aus Dänemark) gibt es diese Woche 10 Prozent Bonus bei Kauf der 25, 50 und 100-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro und der 100-Euro-Karte 10 Euro. Bis zum 05.02.2022 muss die Karte eingelöst werden.

10.01.2022 bis 15.01.2022

Bei Edeka , Marktkauf und Budni gibt es diese Woche 10 Prozent Bonus bei Kauf der 25 und 50-Euro-Karten. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 2,50 Euro, bei der 50 Euro-Karte 5 Euro. Nur bei Edeka und Marktkauf ist zusätzlich die 100-Euro-Karte im Angebot, bei Budni nicht. Achtung: Das Angebot ist eventuell nicht in allen Filialen von Edeka erhältlich. Bis zum 29.01.2022 muss die Karte eingelöst werden.

06.01.2022 bis 12.01.2022

Bei Kaufland gibt es 15 Prozent als Bonus. Das Angebot gilt für die Karten mit 25, 50, 100 Euro, bei Kauf der 100-Euro-Karte erhält man dann insgesamt 115 Euro Guthaben. Der Aktivierungscode erscheint auf dem Kassenbeleg

27.12.2021 bis 03.01.2022

Aldi Süd und Aldi Nord bieten nächste Woche 15 Prozent zusätzlich. Das Zusatzguthaben beträgt bei der 25-Euro-Karte 3,75 Euro, bei der 50 Euro-Karte 7,50 Euro und bei der 100 Euro-Karte 15 Euro. Einlösen muss man die Karte bis 17.01.2021.