Altes Apple-Display an einen neuen Mac anschließen

Schon lange vor Pro Display und Studio Display (im Test) hatte Apple Monitore im Angebot, die gelegentlich noch in Benutzung sind. Zwischen 1999 und 2016 verkaufte Apple an Mac-Anwender eine ganze Reihe externer TFT-Monitore, stellt aber dann für mehrere Jahre den Verkauf eigener Monitore ein.

Erst Ende 2019 kam dann mit dem Pro Display XDR ein Apple-Monitor zurück, wenn auch für Profis. Begleitend zum Mac Studio kam im Frühjahr 2023 das Studio Display – deutlich günstiger, aber mit Preisen ab 1750 Euro immer noch eine recht teure Angelegenheit.

Apples Bildschirme hatten zunächst DVI-Anschlüsse, wurden dann aber auf Apples proprietären ADC-Anschluss umgestellt, dann wieder auf DVI und Dual-Link-DVI. Es folgte der Industriestandard Mini Display Port und zuletzt Thunderbolt 2 als Anschluss, das Pro Display XDR setzt auf Thunderbolt 3 und ist für 5.500 Euro zu haben – der Standfuß kostet noch einen Tausender extra. Aber auch das neue Studio Display setzt auf Thunderbolt 3.

Ältere Monitore wirken auch an neuen Macs

Wie man beobachten kann, sind viele der älteren Apple-Monitore immer noch im Einsatz. Apple hat nie etwas über verkaufte Stückzahlen verraten, aber anscheinend wurden in den letzten 20 Jahren mehrere Millionen Displays verkauft. Monitore veralten mit der Zeit, Komponenten fallen aus, so ist eine der wichtigsten Fragen, wie man einen alten Apple-Monitor mit einem neuen USB-C- oder Thunderbolt-3-Mac (wieder) an den Mac anschließt.

Sie haben Ihren Mac zum letzten oder vorletzten Mal in den Jahren 2015 oder 2016 aktualisiert und damals aus Kompatibilitätsgründen den älteren Apple-Bildschirm aussortiert, jetzt aber wollen Sie ihn als Ersatz verwenden? Sehen wir uns die Optionen für die verschiedenen Generationen von Apple-Geräten an.

Vergessen Sie auch nicht, dass Sie mit einem iPad unter iOS 13 und neuer sowie einem Mac ab 2015 und neuer ab macOS Catalina die neue Sidecar-Funktion nutzen können, um den Bildschirminhalt Ihres Macs auf ein iPad auszudehnen. Wenn Sie andere Optionen wünschen, schauen Sie sich das allgemein kompatible Luna Display an, sowie das Duet Display, das mit Apple und anderen Mobil- und Desktop-Plattformen funktioniert.

Thunderbolt 3 – der aktuelle Port des Mac

Alle aktuellen Macs von Apple bringen Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 mit, einen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsstandard. Apples Version ermöglicht auch die Abwärtskompatibilität mit Thunderbolt 2 und kann über Adapter direkt an HDMI, DisplayPort und USB 2 und 3, neben anderen Standards, angeschlossen werden. Docks erweitern die Kompatibilität mit Mini DisplayPort, VGA, DVI und anderen Formaten.

Nur ein einziges Mac-Modell enthielt jemals einen USB-C-Anschluss, der nicht auf Thunderbolt 3 ausgelegt war: das 12-Zoll-Macbook, das Apple 2015 vorstellte, in den folgenden Jahren aktualisiert und 2019 eingestellt wurde. Ich werde im Folgenden der Klarheit halber Ausnahmen vermerken.

Da es aber wahrscheinlicher ist, dass Sie Zugang zu einem neueren Apple Display haben als zu einem älteren, werde ich die vier digitalen Standards, die Apple verwendet hat, in umgekehrter Reihenfolge behandeln: Thunderbolt 2, Mini DisplayPort, ADC und DVI (einschließlich Dual-Link-DVI für größere Displays). Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Display Sie haben, schauen Sie auf der Rückseite nach der Modellnummer (nicht nach dem Namen, der oft über viele Generationen hinweg gleich bleibt), und geben Sie dann dieses Detail in Google ein, um die vollständigen technischen Spezifikationen und den Steckertyp zu finden.

Zum Schluss eine Magsafe-Warnung. Apple hat Magsafe und Magsafe-2-Anschlüsse für einige seiner Monitore der späteren Generation angeboten, damit Sie das Display als Hub verwenden können: Schließen Sie ein oder zwei Kabel und Magsafe an, und Ihr Laptop war bereit. Apple hat Magsafe nie an Dritte lizenziert, obwohl Sie Magsafe-“Adapter” für USB-C finden können, verletzen diese Produkte wahrscheinlich Apple-Patente und wurden nicht von Apple zertifiziert.

Wenn Sie einen solchen Adapter verwenden und Ihr Mac dadurch beschädigt wird, könnten Sie Ihren Computer und nicht gesicherte Daten verlieren, weil Sie den Ladeanschluss des Bildschirms nicht mehr verwenden können. Es ist plausibel, dass Apple versuchen würde, die Reparatur unter Garantie zu verweigern. Lesen Sie einfach die Ein-Sterne-Rezensionen über diese Produkte für weitere Details. Mir ist auch aufgefallen, dass die Einzelhändler hart gegen ihren Verkauf vorgehen, da es derzeit fast keine bei Amazon erhältlich sind.

Thunderbolt 2

Die Rückseite des Apple Thunderbolt Display. ©Apple

Von 2011 bis 2016 verkaufte Apple das Apple Thunderbolt Display, einen 27-Zoll-Monitor mit 2560 × 1440 Pixeln (WQHD), der sich auf einen Thunderbolt-2-Anschluss verließ, um Daten von und zu einem Mac zu übertragen, sowie einen Magsafe oder Magsafe-2-Anschluss (je nach Modell) zum Aufladen. Der Monitor verfügte über eine 720p iSight-Kamera (mit Frontblende), ein Mikrofon und Lautsprecher sowie mehrere Anschlüsse: einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen Firewire-800-Anschluss und drei USB-Anschlüsse.

DisplayPort-Steckersymbol (links); Thunderbolt 2 (rechts) ©Apple

An der Thunderbolt-2-Buchse finden Sie ein Blitz-Symbol, dieses unterscheidet den Thunderbolt-2-Bildschirm von einem älteren Monitor, der eine identisch aussehende Steckerform verwendet, aber nur den Mini DisplayPort bedient. (Dieses Symbol ist ein Rechteck mit einer vertikalen Linie auf beiden Seiten). Apple verkauft einen eigenen Adapter Thunderbolt 2 auf Thunderbolt 3 (55 Euro) , mit dem Sie das Apple Thunderbolt Display einfach in den Adapter und den Adapter in einen Thunderbolt-3-Anschluss stecken können. (Hinweis: Dies funktioniert nicht mit einem 12-Zoll-Macbook, was viele Käufer enttäuscht hat). Obwohl das Thunderbolt-2-Kabel keinen Strom an einen Mac-Laptop liefert, sollte es die Verwendung auch aller anderen Anschlüsse des Displays ermöglichen. Wenn Sie Probleme haben, die Kamera zum Laufen zu bringen, weil Sie nur einen schwarzen Feed sehen, versuchen Sie diesen Trick, zur Reparatur eines Software-Agenten, wie ihn Stephen Fosketts in seinem Blog beschreibt .

Apple Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter bei Amazon

Mini-DisplayPort

Wenn wir uns weiter rückwärts in der Zeit bewegen, treffen wir auf das LED Cinema Display. Ein 24-Zoll-Modell (1920 × 1200 Pixel) wurde von 2008 bis 2010 und die 27-Zoll-Version (2560 × 1440 Pixel) von 2010 bis 2013 verkauft. Diese Displayserie verfügte über ein dreiadriges Kabel mit einem USB-2.0-Stecker, Magsafe-Stromversorgung und einen MiniDisplay-Port. Außerdem verfügte sie über eine 480p iSight, ein Mikrofon und Lautsprecher sowie einen USB-2.0-Hub mit drei auf der Rückseite integrierten Anschlüssen.

Apple LED-Cinemadisplay aus der Ära von Mac-OS X 10.5 Leopard ©Applle

Auch wenn Thunderbolt 2 und Thunderbolt 3 DisplayPort-Videosignale nach dem DisplayPort-Standard übertragen, ist dieses Signal aufgrund der Art und Weise, wie es über die Leitung geht, nicht mit Thunderbolt kompatibel. Das ist verwirrend, ich weiß, und seit den frühen Thunderbolt-Zeiten ein Ärgernis für die Nutzer. Um ein LED Cinema Display mit einem modernen Mac über USB-C zu verwenden, benötigen Sie einen Adapter oder ein Dock.

Sowohl der Adapter als auch das Dock können mit USB-C (für ein 12-Zoll-Macbook) oder Thunderbolt 3 kompatibel sein. (Hinweis! Sie können Single-DVI oder Dual-Link-DVI mit einem DVI-zu-Mini DisplayPort-Adapter nicht durch einen Mini DisplayPort-Adapter führen. Das DVI-basierte Signal kann in dieser Reihenfolge nicht gekapselt werden. Die meisten Adapter und Docks warnen Käufer zwar vor diesem Problem, manche kaufen den Adapter allerdings trotzdem und hinterlassen in den Kommentaren dann enttäuschte 1-Sterne-Bewertungen.

Für das 24-Zoll-USB-Cinema-Display:

Sie haben drei solide Auswahlmöglichkeiten für Adapter:

Mit USB-C-Stromversorgung: Ein großartiger Adapter mit zusätzlicher USB-C-Buchse für “Power Delivery” ist der UPTab USB-C-zu-Mini DisplayPort-Adapter für 43 Euro. Das ist nützlich bei einem Laptop mit nur einem oder zwei Anschlüssen, wie dem 12-Zoll-Macbook und allen Macbook-Air- und Macbook-Pro-Modellen mit Thunderbolt 3.

Nur Video: Wenn Sie zusätzliche Anschlüsse haben, mit einem Desktop-Computer arbeiten oder ein Macbook Air verwenden und es Ihnen nichts ausmacht, einen Anschluss mit Strom und einen mit dem Display-Adapter zu belegen, können Sie auch einen günstigeren Adapter wählen oder einfach ein Kabel mit den beiden Anschlüssen USB-C und Mini-DisplayPort wie dieses Modell von Silkland. Bei Docks gibt es eine Vielzahl von Optionen, aber die Kosten sind weitaus höher. Wenn Sie ein LED Cinema Display retten möchten und nicht die Vielzahl anderer Anschlüsse in einem Dock benötigen, sollten Sie den Kauf eines weitaus preiswerteren DisplayPort oder HDMI-Bildschirms in Betracht ziehen und einen USB-C-Adapter für eines dieser Formate zum Anschluss an Ihren Mac verwenden.

Wenn Sie jedoch die Anschlüsse benötigen und ein LED Cinema Display anschließen möchten, sollten Sie diese Docks in Betracht ziehen:

In unserem letzten Macwelt-Test empfehlen wir etwas das Modell Corsair USB-100, das besonders viele Anschlüsse bietet.

Entweder für das 24-Zoll- oder das 27-Zoll-USB-Cinema-Display:

Das OWC Thunderbolt 3 Dock (315 Euro) bietet zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse sowie Gigabit-Ethernet, einen kombinierten Audio-Ein-/Ausgang, einen optischen (S/PDIF) Ausgang, SD- und Micro-SD-Kartensteckplätze und vier USB 3.1 Typ A-Anschlüsse. Er unterstützt die gleichzeitige Anzeige über Mini DisplayPort und Thunderbolt 3.

ADC und DVI

Und schließlich sind wir wieder bei den ersten digital angeschlossenen Apple LCD-Bildschirmen mit einer nutzbaren Größe angelangt. Von 1999 bis 2004 brachte Apple das 22-Zoll Apple Cinema Display (DVI im Jahr 1999, ADC im Jahr 2000), das 23-Zoll Cinema HD Display (ADC, 2002), das 20-Zoll Apple Cinema Display (ADC, 2003; DVI, 2004) und die 23-Zoll (DVI, 2004) und 30-Zoll (Dual-Link-DVI, 2004) Cinema HD Display Modelle auf den Markt. Diese reichten von 1600 × 1024 Pixeln für den ersten bis zu 2560 × 1600 Pixeln für den letzten größten Monitor.

Apples Cinema Display 30-Zoll-HD-Bildschirm ©Apple

Für alle DVI-basierten Displays mit Ausnahme des 30-Zoll-HD-Modells können Sie einen einfachen, kostengünstigen Adapter verwenden. Für Bildschirme mit ADC müssen Sie bei eBay oder anderswo einen ADC-DVI-Adapter finden, die es früher reichlich gab, etwa von Dr. Bott. Vielleicht finden Sie ja sogar einen in Ihrer Schrottkiste mit alten Adaptern. (Versuchen Sie nicht, mir etwas vorzumachen; ich weiß, dass Sie eine solche Sammlung an Adaptern haben). Kaum Chancen haben Sie als Besitzer des letzten CRT-Monitors von Apple, dem Apple Studio Display 17-Zoll ADC. Hier gibt es nur Bastellösungen.

Einige gut bewertet Adapter sind einer von Benfei und Weton . Der Adapter von Weton unterstützt auch die Ausgabe auf VGA und HDMI.

Der Dual-Link-DVI-Anschluss des 30-Zoll Apple Cinema HD Display erfordert ältere Hardware, um zu funktionieren. Es gibt kein modernes Kabel oder keinen Adapter, der die Verbindung allein herstellen kann. Auf Ebay erzielt der längst vergriffene Apple Mini DisplayPort auf Dual-Link-DVI-Adapter erstaunlich hohe Preise. Auch Monoprice bot einen solchen Artikel an, aber er ist natürlich auch nicht mehr auf Lager. Dieser Adapter in Verbindung mit einem Mini DisplayPort-Adapter oder einem Dock mit dem für Monitore der Mini DisplayPort-Ära bekannten Anschluss hat bei einigen ebenfalls funktioniert.

