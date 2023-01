Apples M1- und M2-Macs mit von Cupertino selbst entwickelten Chips (Apple Silicon) weisen gegenüber den früheren Intel-basierten Macs bedeutende Unterschiede auf. So gelten die alten Methoden beim Wiederherstellen des Systems nicht mehr („Sicherer Systemstart“, „PRAM löschen“), stattdessen drückt man die Einschalttaste lange, um in das entsprechende Menü zu kommen. Mehr noch verunsichert aber das Starten oder Booten eines Macs der M-Serie von einem externen Laufwerk. Bei Intel-Macs ist dies im Allgemeinen einfach, bei M1/M2-Macs etwas komplizierter, da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Vielleicht möchten Sie ein bootfähiges externes Laufwerk verwenden, um eine höhere Speicherkapazität zu haben, die Apple ab Werk einbaut – die Aufpreise für größere SSDs sind nicht ohne. Oder Sie möchten ein solches Laufwerk als Backup haben, falls etwas mit Ihrem M1- oder M2-Mac schiefgeht.

Unsere zahlreichen Tests zeigen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen, um von einem externen Laufwerk zu starten:

USB-C: Verwenden Sie ein Laufwerk mit USB-C-Anschluss, egal ob es sich um ein USB 3.1- oder 3.2-Laufwerk handelt oder um eines, das Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 nativ verwendet. Die beste Leistung erzielen Sie mit einer Thunderbolt-3- oder Thunderbolt-4-SSD, die den NVMe-Standard verwendet (siehe unten).

Verwenden Sie ein Laufwerk mit USB-C-Anschluss, egal ob es sich um ein USB 3.1- oder 3.2-Laufwerk handelt oder um eines, das Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 nativ verwendet. Die beste Leistung erzielen Sie mit einer Thunderbolt-3- oder Thunderbolt-4-SSD, die den NVMe-Standard verwendet (siehe unten). Löschen Sie vor der Installation: Löschen Sie das Laufwerk vollständig und formatieren Sie es dann als APFS.

Löschen Sie das Laufwerk vollständig und formatieren Sie es dann als APFS. Direkt auf das neue Volume installieren: Besorgen Sie sich ein macOS-Installationsprogramm und installieren Sie dann macOS von Ihrem Mac der M-Serie direkt auf dem externen Laufwerk. (Auf diese Weise kann nur ein M1- oder M2-Mac von dem Laufwerk booten; Intel-Macs können nicht von Ihrem von Apple-Silicon vorbereiteten externen Laufwerk gestartet werden).

Lassen Sie mich auf jeden Punkt näher eingehen.

SSD und USB-C – mit und ohne Thunderbolt

Bei den ersten Versionen von macOS, die mit den frühen Modellen der M1-Serie funktionierten, musste man ein natives Thunderbolt 3- oder 4-Laufwerk verwenden. Glücklicherweise scheint macOS ausgereift zu sein, sodass Sie entweder USB 3.1 oder 3.2 oder Thunderbolt 3 oder 4 verwenden können. Die meisten preiswerten externen Laufwerke verwenden eine Variante von USB 3 für den Anschluss über USB-C und setzen auf das langsamere SATA-Format, das in Verbindung mit einer SSD etwa zehnmal schneller ist als eine Festplatte. Sie benötigen Thunderbolt 3 oder 4, um von der neueren NVMe/PCIe-Schnittstelle zu profitieren, die um ein Vielfaches schneller als eine SATA-SSD sein kann und etwa zwei bis drei Mal so teuer ist.

(Es ist möglich, eine Festplatte als externes Startlaufwerk für Geräte mit Chips der M-Reihe zu verwenden, aber die Performance wird so schlecht sein, dass Sie sich wünschen werden, Sie hätten es nicht getan, selbst mit einer Festplatte mit 7200 U/min).

Löschen und Formatieren als APFS

Um macOS 11 Big Sur (die erste M-Serien-kompatible Version von macOS) bis hin zum aktuellen macOS 13 Ventura (und für zukünftige Versionen) zu verwenden, muss das Laufwerk im Apple Filesystem APFS formatiert werden. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass man nicht einfach die Formatierung eines bestehenden Laufwerks ändern kann: unsichtbare Partitionen, die für Zwecke im Zusammenhang mit dem Booten von einem Intel-Laufwerk von einer früheren macOS-Installation auf dem Laufwerk verwendet werden, verursachen Probleme.

Um zu vermeiden, dass Sie einen Datenträger einrichten, der nicht richtig funktioniert, löschen Sie das Laufwerk komplett, bevor Sie Daten darauf ablegen. Starten Sie das Festplattendienstprogramm, wählen Sie die SSD aus, klicken Sie auf „Löschen“ und folgen Sie den Anweisungen, um einen einzelnen APFS-Container zu erstellen. Dies sollte alle widersprüchlichen Datenstrukturen auslöschen.

Installieren Sie macOS auf dem externen Laufwerk

Laden Sie das macOS-Installationsprogramm direkt aus dem Mac App Store herunter. Wenn Sie eine ältere Version von macOS als die aktuelle Version verwenden, finden Sie hier Adressen zum Herunterladen von älteren Versionen.

Starten Sie das macOS-Installationsprogramm und wählen Sie das externe Laufwerk als Ziel aus. Folgen Sie den Aufforderungen und Schritten. Wenn Ihr Mac neu startet, wird er vom externen Laufwerk booten, um die Installation abzuschließen.

Wenn Sie dieses Laufwerk zu einem bootfähigen Klon machen möchten, empfiehlt Bombich Software, der Hersteller von Carbon Copy Cloner, dass Sie zuerst Ihren Datenträger klonen (was die Software kann) und danach macOS installieren.

Starten Sie von Ihrem internen Laufwerk neu oder wechseln Sie zwischen den beiden

Um zu Ihrem internen Laufwerk als Startvolume zurückzukehren, können Sie das Einstellungsfenster „Startvolume“ öffnen, während macOS auf dem externen Laufwerk läuft, und das interne Laufwerk auswählen. Klicken Sie dann auf „Neu starten“.

Nach dem Neustart müssen Sie das externe Laufwerk abmelden und abstecken, wobei einige Benutzer berichtet haben, dass macOS eine der Partitionen als weiterhin in Gebrauch meldet. (Big Sur und spätere Versionen von macOS unterteilen macOS unsichtbar in ein Volume mit Systemdateien und ein Volume mit Ihren Benutzerdaten; das Datenvolume lässt sich möglicherweise nicht korrekt abmelden). Möglicherweise ist es besser, das System an diesem Punkt herunterzufahren, das externe Laufwerk abzustecken, neu zu starten und es wieder anzuschließen.

Sie können auch den Wiederherstellungsmodus verwenden, um das Startlaufwerk zu ändern. Dies ist bei einem Mac der M-Serie etwas komplizierter als bei einem Intel-Mac, bei dem Sie beim Neustart einfach die Optionstaste gedrückt halten und ein Laufwerk auswählen können (es sei denn, Sie haben bestimmte Sicherheitseinstellungen aktiviert, in diesem Fall müssen Sie den Wiederherstellungsmodus verwenden, um sie zu deaktivieren).

So ändern Sie bei einem M1- oder M2-Mac das Startlaufwerk im Wiederherstellungsmodus:

Wählen Sie „ > Ausschalten“.

Wenn Sie sehen, dass Ihr Mac heruntergefahren ist, halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis Sie die Meldung „Laden der Startoptionen“ sehen.

Wenn das Symbol „Optionen“ angezeigt wird, sehen Sie daneben eine Liste von Volumes, die Sie auswählen können. Wählen Sie das Volume aus, von dem Sie starten möchten.

Klicken Sie auf „Weiter“ und der Mac wird von diesem Volume aus neu gestartet.