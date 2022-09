Wann ist die nächste Apple-Keynote?

Drei besondere Events hat Apple in diesem Jahr schon abgehalten: Am 8. März zeigte das Unternehmen ein neues iPhone SE, einen überarbeiteten iPad Air und vor allem den Mac Studio mit M1 Max und Ultra sowie das passende Display. Am 6. Juni gab es zur Eröffnung der WWDC nicht nur neue Betriebssysteme zu sehen, sondern auch die ersten M2-Macbooks (Pro und Air). Am 7. September schließlich lief unter dem Motto “Far out” die Premiere von vier iPhones, drei Apple Watches und den Airpods Pro der zweiten Generation.

Das war es aber noch lange nicht, nicht einmal für diesen Herbst. Schon bald könnte die nächste Einladung erfolgen, oder werden es gar noch zwei weitere Keynotes in diesem Herbst werden? Material hätte Apple genug. Das erwarten wir konkret für die nächsten zwölf Monate:

Oktober und November: iPad, Mac und mehr

Im Hinblick auf das iPad pendelt sich Apple allmählich in einen Jahresrhythmus ein, was das Basismodell betrifft. Das iPad der zehnten Generation sollte daher im Herbst kommen, neue iPads Pro 18 Monate nach ihrer letzten Aktualisierung im Frühjahr 2021 stehen ebenso für diesen Herbst an. Das iPad der zehnten Generation soll Berichten zufolge auf 10,5 Zoll in der Diagonale wachsen, ohne aber den Home-Button aufzugeben. Diesbezüglich wäre es das letzte seiner Art, aber vermutlich nicht mehr, was den Anschluss betrifft. Denn aufgrund neuer Regulierungen wird Apple künftig auf USB-C setzen müssen, die anderen iPad-Modelle haben den Umstieg bereits abgeschlossen. Der Funkchip wird sich vermutlich auf 5G verstehen.

Das iPad Pro 2022 wird sich gegenüber seinen Vorgängermodellen kaum unterscheiden , die wesentliche Neuerung dürfte der M2-Chip sein. Eventuell bekommt auch das 11-Zoll-Modell Pro Motion, also jene Displaytechnologie, welche die Bildwiederholrate an den aktuellen Bedarf anpasst, zwischen 10 Hz und 120 Hz. Angeblich hat Apple auch ein noch größeres iPad Pro in Arbeit, ein 14-Zoll-Modell sehen wir in diesem Jahr vermutlich nicht mehr in den Läden.

Und dann könnte Apple das Jahr und die Zeit der Transition zu Apple Silicon mit einem neuen Flaggschiff abschließen: einem Mac Pro mit bis zu vier M2-Max-Chips . Oder, wie wir vermuten dürfen: Zwei M2 Ultra, die womöglich zu einem M2 Extreme zusammengeschlossen sind. Die Reihe M1 ist komplett, Apple wird nach dem M1 Ultra nichts mehr nachliefern, sondern seinem Flaggschiff eben gleich die nächste Generation von Apple Silicon spendieren. Nicht sicher, aber gut möglich: Die erst letzten Oktober gezeigten Macbooks Pro Pro 14 und 16 Zoll bekommen auch M2-Varianten bei sonst unveränderten Features. Eine Lücke auf dem Desktop müsste Apple zudem noch mit einem besseren Mac Mini schließen, mit M1 Pro und Max oder gar ebenso M2 Pro und Max. Sehr vage sind die Aussichten auf einen iMac Pro , etwa in 27 Zoll und mit M2 Ultra, aber lassen wir uns überraschen.

Einige Nebenprodukte dürfte Apple zudem im Herbst noch erneuern, wie das Apple TV 4K. Zudem könnte der Homepod wieder in einer etwas größeren Form zurückkehren. Beide Geräte werden zudem als Home-Hubs für iOS 16 und verwandte Systeme wichtig. Seit Jahren im Gespräch und in dabei stets “verschoben”: Apples AR/VR-Lösung . Aber ob der Herbst dafür schon die passende Gelegenheit gibt, halten wir für unwahrscheinlich. Nächstes Jahr dann.

Wir sehen in den Kalender: Sollte Apple nach der iPhone-Keynote noch zwei weitere Events abhalten, bieten sich dafür der 11. Oktober und der 8. November an. Bleibt es bei einer Zusatzveranstaltung, wäre der 25. Oktober ein passender Termin.

Frühjahr 2023: Die nächste Runde

Schwer abzuschätzen, was Apple für das Frühjahr 2023 geplant hat – neben dem bereits erwähnten iPad Pro 14” und vielleicht dem ersten Blick auf Apple Glasses wäre es dann an der Zeit für eine zweite Generation der Airtags , zwei Jahre nach deren Start. Eine neue Farbe für die iPhones 14 wird Apple dann auch wieder auflegen, wir können schon in diesem September spekulieren, welche denn die Palette noch ergänzen könnte. Und falls Apple nicht schon im Herbst mit einem neu gestalteten Nachfolger des Macbook Pro 13” überrascht, wäre das ein hübsches Osterei, ebenso ein Macbook Air mit 15-Zoll-Bildschirm . Der 21. März 2023 wäre ein passender Termin.



WWDC 2023: Bleibt alles anders

Erst zögerlich konnte Apple im Jahr 2022 Publikum zurück auf seine Entwicklerkonferenz WWDC bringen, die iPhone-Keynote war dann wieder beinahe wie früher mit Publikum. Ob es im kommenden Frühjahr die Lage erlaubt, eine Entwicklerkonferenz wie früher zu veranstalten, bei der 5000 Entwickler aus aller Welt auf rund 1000 Apple-Ingenieure treffen, kann man heute nicht seriös abschätzen. Vielleicht wird es nie wieder so wie vorher, was in diesem Fall gar kein Schaden sein muss: Die Pandemie hat die WWDC für immer verändert – womöglich aber zum Guten . Denn in der hybriden Form können Entwickler weltweit an allen Seminaren und anderen Veranstaltungen teilnehmen, ohne dass sie vorher in der Ticket-Lotterie gewinnen müssen. Für die Keynote, die eine breite Öffentlichkeit interessiert, wird das anders sein – und Live-Publikum vor Ort höchst willkommen. Wir tippen auf Montag, den 5. Juni 2023 als Termin für die WWDC-Keynote. Was es da zu sehen gibt, ist aber jetzt schon halbwegs sicher: Erste Blicke auf iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und verwandten Systemen. Besonders gäbe aber die WWDC die Gelegenheit, intensiv über die Software der Apple-Brille zu sprechen, die realityOS heißen könnte. Lesen Sie hier alle Fragen und Antworten zu Augmented Reality und Apples Pläne damit.

Die nächste Runde iPhones

Wir sind schon ein seltsames Volk: Da haben wir noch nicht einmal die Geräte dieses Jahrgangs in die Finger bekommen, schon träumen wir von den Nachfolgern. Aber beinahe so sicher wie der tägliche Sonnenauf- und untergang sind jährliche iPhone-Updates. Gerade beim regulären iPhone 14 gibt es gegenüber dem Vorjahr nur wenige Veränderungen, das iPhone 14 Pro fällt auch nicht durch massive Neuerungen auf. Die iPhones von 2023 könnten das wieder ändern, mit einem neuen Design und etlichen Features, die man heute vermissen mag. Wer nicht gerade ein vier Jahre alters oder noch älteres iPhone nutzt, das schon bald keine Updates mehr bekommt, kann noch getrost auf das iPhone 15 (Pro) warten.