Airpods: Die besten Angebote vor dem Prime Day

Der Amazon Prime Day mit starken Rabatten aus allen Kategorien startet am 11. Juli 2023 und läuft volle zwei Tage lang. Wer die Schnäppchen für Prime-Abonnenten am Prime Day nicht verpassen will, kann Amazon Prime übrigens auch 30 Tage lang gratis testen, um alle Angebote wahrnehmen zu können. In der Kategorie Technik & IT bot Amazon am Prime Day letztes Jahr Bestpreise für IT und Zubehör zahlreicher Mark, aber auch diverse Apple-Kopfhörer waren erhältlich.

Airpods im Angebot

Die aktuellen drei Airpods-Modelle sind ein Verkaufsrenner, zu den Prime-Days gibt es die Ohrhörer vermutlich mit hohen Rabatten. Beim Kauf im Apple Store zahlen Sie hingegen den vollen Listenpreis. Schon eine Woche vor dem Prime Day gibt es die beliebten Geräte aber auch bei anderen Anbietern schon mit Rabatt.

Aktuelle Angebote für die Airpods Pro 2 (UVP: 299 Euro)

Airpods Pro bei Gomibo für 247 Euro

Airpods Pro bei Amazon für 255 Euro

Aktuelle Angebote für die Airpods 3 (UVP: 219 Euro)

Airpods 3 bei Telekom für 166 Euro

Airpods 3 bei Amazon für 181 Euro

Airpods 3 bei Gomibo für 176 Euro

Aktuelle Angebote für die Airpods 2 (UVP: 159 Euro)

Airpods 2 bei Telekom für 111 Euro

Airpod 2 bei Amazon für 130 Euro

Wichtiger Hinweis: Vor allem auf Ebay gibt es oft sehr günstige Angebote für die Airpods Pro, nicht selten handelt es sich hier um gut gemachte Fälschungen: Mit toller Passform, aber mieser Hör- und Mikrofonqualität. Wie Sie Fälschungen erkennen, erklären wir Ihnen hier.

Neue Funktionen für die Airpods Pro 2

Unsere Empfehlung: Die Airpods 2 würden wir nur noch zum Schnäppchenpreis empfehlen, dafür bieten die “originalen” Airpods zu wenig Funktionen. Was Sie bei der Auswahl der Modelle ebenfalls berücksichtigen sollten: Nur die Airpods Pro 2 erhalten ab Herbst neue Funktionen wie “Adaptive Audio” und “Conversation Awareness”, die bei der WWDC angekündigt wurden. Adaptive Audio ist ein neuer Modus, der automatisch zwischen Transparenz und Geräuschunterdrückung wechselt. Er reagiert etwas beim Joggen auf verschiedene Arten von Geräuschen und schaltet sie automatisch stumm – etwa wenn Sie an einer Baustelle vorbeikommen. Conversation Awareness wird bei einem Anruf aktiv und schaltet die Geräuschunterdrückung zurück, damit Sie das Gespräch besser führen können.