macOS Ventura: So installieren Sie das Update

Den Termin hatte Apple letzte Woche bei der Vorstellung neuer iPads genannt: Am 24. Oktober werde es eine Reihe von Betriebsystemupdates geben, unter anderem das auf macOS 13 Ventura. Während das iPhone mit iOS 16 bereits im September sein alljährliches Update erhielt, mussten Mac und iPad etwas länger darauf warten -für iOS kommt heute sogar schon Version 16.1. Vorgestellt hatte Apple die neuen Systemversionen im Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC und dabei erste Blicke auf den Stage Manager, die Kamera-Übergabe oder die Neuheiten in den Kommunikations-Apps gegeben.

So installieren Sie macOS 13 Ventura

Voraussichtlich gegen 19 Uhr MESZ wird Apple am 24. Oktober den Download auf macOS 13 Ventura freigeben. Im ersten Ansturm kann es passieren, dass Sie sich ein wenig gedulden müssen, bis das Update komplett auf Ihren Rechner geladen ist und die Installation beginnen kann. In der Zwischenzeit können Sie noch ein Backup Ihres bestehenden Systems mit Time Machine erstellen – sofern etwas bei der Installation schiefgeht, können Sie schnell wieder zu Monterey oder Big Sur zurück. Probleme beim Update sind aber eher selten und tauchen, wenn überhaupt in den ersten Stunden nach Release auf – bis morgen Vormittag Warten kann Ihnen unter Umständen Probleme vermeiden helfen. Di Installation selbst ist jedoch recht simpel:

Rufen Sie über das Apfel-Menü die Systemeinstellungen auf

Kicken Sie hier auf Software-Update und warten gegebenenfalls kurz

Die Einstellung meldet, dass für Ihren Mac ein Update verfügbar ist

Klicken Sie auf “Jetzt aktualisieren” und folgen Sie weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm

Der Download kann bis zu einer Stunde benötigen, weniger als 40 Minuten kaum

Danach startet der Aktualisierungsprozess, der zwischen 30 und 60 in Anspruch nimmt, an dessen Ende startet Ihr Mac neu

Diese Macs sind mit macOS Ventura kompatibel