12 Dinge, die nur Apple-Nutzer sagen können

Als Apple-Nutzer hat man mit so manchen Vorurteilen zu kämpfen. Die Ursprünge dieser verbreiteten Klischees stammen meist aus dem “verfeindeten” Android-Lager. Mit der Zeit ist es aber schon fast zu einer Art Wettkampf zwischen Apple- und Android-Nutzern geworden, wer dem jeweils anderen besser den Spiegel vorhalten kann. So viel sei gesagt: Manche der folgenden Klischees existieren nicht ohne Grund. Hier sind zwölf Dinge, die so nur aus dem Mund eines Apple-Nutzers kommen können:

“Ich habe kein Smartphone. Ich habe ein iPhone.” “Du hast Android? Dagegen gibt’s bestimmt was von Ratiopharm!” “Über 1000 Euro für ein iPhone? Kein Problem! Aber die iTunes-Gutscheine kaufe ich reduziert bei Aldi, sonst wird man ja noch arm!” “Das hätte es unter Steve Jobs nicht gegeben!” “Hat hier jemand einen Adapter? Ich würde gerne meinen USB-Stick an mein Macbook anschließen!” “Natürlich nutze ich mein iPad Pro nicht nur für Netflix, sondern auch zum … arbeiten.” “849 Euro für vier Rollen? Ein angemessener Preis, um meinen Mac Pro mobil zu machen.” “Ich nutze die Wetter-App von Apple, weil ich Überraschungen liebe!” “Ich brauche kein neues Apple-Watch-Armband! Ich bra… Oh, die neue Sommer-Kollektion ist da!” “Hat mal jemand ein Lightning-Kabel? Mein Akku ist fast leer.” “Siri ist gar nicht so schlecht. Man muss nur wissen, was man zu ihr sagen darf – und was nicht!” “Die Apple Vision-Pro sieht überhaupt nicht wie eine Taucher-Brille aus und 3.500 Euro Startpreis ist eigentlich gar nicht soooo viel!”

Vermissen Sie einen ganz besonderen Spruch in der Liste? Dann schreiben Sie uns einfach zum Beispiel über den entsprechenden Kontakt-Button am Ende des Artikels.

