Wie jedes Jahr werden in den kommenden Wochen unterschiedliche Rückblicke im Fernsehen, Radio, auch hier bei uns präsentiert. Doch am interessantesten sind wohl solche Rückblicke, die einen persönlich betreffen.

Wie jedes Jahr bietet auch Apple Music eine personifizierte Rückschau davon, was man in den vergangenen elf Monaten gehört hat. Wie üblich findet sich Apple Music Replay, so nennt sich der Jahresrückblick bei Apples Streaming-Dienst, auf der Seite music.apple.com/de/replay. Nach der Anmeldung mit der eigenen Apple-ID blendet sich eine Zusammenfassung der meistgehörten Songs und Alben aus vergangenem Jahr. Apples Musik-Zusammenfassung ist relativ schlicht und setzt auf keine ausgeklügelten Algorithmen, sondern auf die Anzahl der abgespielten Songs. Bei den Alben kann eine solche Berechnung zur Verwirrung führen: Je mehr Songs aus dem jeweiligen Album in einer Playlist vorkommen, desto populärer macht es das gesamte Album, was einer Top-Liste der besten Alben nicht immer entspricht.

Die Kritik an Apple Music Replay ist nicht neu, sehr oft vergleichen Nutzer diese Funktion mit Spotify Wrapped, die neben der Auswertung der persönlichen Vorlieben noch eine kuratierte Auswahl in unterschiedlichen Kategorien anbietet. Apple trennt dies offenbar, denn die Firma verleiht seit drei Jahren noch einen Preis “Apple Music Award”, der neben der Popularität von Songs, Künstler und Künstlerinnen auf einer Vorauswahl der Apple-Music-Redaktion basiert.