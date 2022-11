Aktualisierung vom 29. November 2022:

Apple hat nun seine Replay-Funktion in Apple Musik ausgebaut, zudem veröffentlicht das Unternehmen neue Playlisten der Top-Songs 2022. Das Replay ist bis Ende des Jahres mit den Rückblicken auf persönliche Vorlieben verfügbar, die Daten aktualisieren sich wöchentlich. Neben einer einfach gestrickten Liste mit den meistgehörten Songs bietet Apple in Apple Music unterschiedliche Reels. Hier kann man nachschauen, welche Alben man 2022 am häufigsten gehört hat. Die beliebtesten Sänger und Genres lassen sich ebenfalls überblicken. Für die hartgesottenen Fans gibt es eine Besonderheit: In einem Reel kann man einsehen, ob man zu den 100 Top-Hörern bei der Lieblingsgruppe oder der Lieblingssängerin gehört. Das

Die Reels verschwinden nicht nach der Silvesternacht: Jede Woche werden sich laut Apple die Daten aktualisieren und neue Einblicke liefern. Das eigene Replay und Reels kann man auf dieser Music-Seite ansehen – Login erforderlich.

Neben dem Jahresrückblick in der persönlichen Mediathek hat Apple die Top-100 in unterschiedlichen Kategorien veröffentlicht. Auf dem ersten Platz unter Top-Songs landeten Justin Bieber und Kid LAROI mit seinem Song “Stay”. In diesem Jahr wertet Apple zum ersten Mal die meistgelesenen Liedtexte aus. Hier landete der Encanto-Soundtrack “We Don’t Talk About Bruno” auf dem Platz eins.

Eine Playlist mit den Top-Songs aus Deutschland ist nun auch verfügbar, die obersten Plätze unterscheiden sich kaum von der globalen Playlist von Apple, erst auf dem Platz neun folgt der kontroverse frauenfeindliche Song “Layla”, der im Sommer für die Schlagzeilen gesorgt hat.

Ursprüngliche Nachricht vom 23. November 2022:

Wie jedes Jahr werden in den kommenden Wochen unterschiedliche Rückblicke im Fernsehen, Radio, auch hier bei uns präsentiert. Doch am interessantesten sind wohl solche Rückblicke, die einen persönlich betreffen.

Wie jedes Jahr bietet auch Apple Music eine personifizierte Rückschau davon, was man in den vergangenen elf Monaten gehört hat. Wie üblich findet sich Apple Music Replay, so nennt sich der Jahresrückblick bei Apples Streaming-Dienst, auf der Seite music.apple.com/de/replay. Nach der Anmeldung mit der eigenen Apple-ID blendet sich eine Zusammenfassung der meistgehörten Songs und Alben aus vergangenem Jahr. Apples Musik-Zusammenfassung ist relativ schlicht und setzt auf keine ausgeklügelten Algorithmen, sondern auf die Anzahl der abgespielten Songs. Bei den Alben kann eine solche Berechnung zur Verwirrung führen: Je mehr Songs aus dem jeweiligen Album in einer Playlist vorkommen, desto populärer macht es das gesamte Album, was einer Top-Liste der besten Alben nicht immer entspricht.

Die Kritik an Apple Music Replay ist nicht neu, sehr oft vergleichen Nutzer diese Funktion mit Spotify Wrapped, die neben der Auswertung der persönlichen Vorlieben noch eine kuratierte Auswahl in unterschiedlichen Kategorien anbietet. Apple trennt dies offenbar, denn die Firma verleiht seit drei Jahren noch einen Preis “Apple Music Award”, der neben der Popularität von Songs, Künstler und Künstlerinnen auf einer Vorauswahl der Apple-Music-Redaktion basiert.