iPhone für Kinder: Diese Modelle eignen sich

Seien wir ehrlich: Kinder wollen iPhones. Sie sehen, dass ihre Vorbilder aus Filmen, Serien oder dem Internet sie benutzen, sie sehen, dass ihre Eltern sie benutzen, und einige ihrer Freunde haben auch schon ein iPhone. Aber welches iPhone ist das Beste für Ihr Kind? Dabei gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen, nicht zuletzt das Alter des Kindes.



Unabhängig davon, welches iPhone Sie kaufen, sollten Sie das Feature „Bildschirmzeit“ verwenden, um die Nutzung des Geräts zu steuern. Mit der in iOS integrierten Funktion „Bildschirmzeit“ können Sie festlegen, wie lange Ihr Kind das Smartphone benutzen darf, welche Apps es laden und verwenden kann und wann es das Gerät für die Nacht weglegen muss. Es ist eine tolle Möglichkeit für vielbeschäftigte Eltern, zu kontrollieren, was ihre Kinder tun, wenn sie nicht in Sichtweite sind.

Für Kleinkinder: iPhone oder iPad?

Nun zum iPhone selbst. Für Kleinkinder, die ein einfaches Gerät brauchen, um von den Eltern genehmigte Videos anzuschauen und einige Spiele oder Lern-Apps zu spielen, empfehlen wir, iPhones ganz zu vermeiden und stattdessen ein einfaches iPad zu kaufen. Es ist erschwinglich, man muss sich keine Gedanken über die Mobilfunkverbindung machen, und das große Format ist für Kleinkinder, die noch an ihren feinmotorischen Fähigkeiten arbeiten, besser geeignet als ein kleiner iPhone-Bildschirm.

Apple iPhone SE (2022) – das beste iPhone für kleine Kinder Pro Preis

Kleines Format

Robust Kontra Keine Face-ID

Älteres, überholtes Design Wenn Sie ein Kind im Grundschulalter haben, das reif genug ist, um mit einem Handy umzugehen, sollten Sie sich das iPhone SE (hier im Test) ansehen. Es verfügt über denselben A15-Prozessor wie die iPhone-13-Reihe, weshalb Sie sicher sein können, dass es noch viele Jahre gut läuft und Software-Updates erhält. Dank seines 4,7 Zoll großen Bildschirms ist es auch angenehm klein, was sich gut für kleine Kinderhände und -hosentaschen eignet. Es ist mehr als nur ein funktionsfähiges iPhone und abgesehen von Memoji und Animoji, die Face-ID benötigen, dürfte Ihr Kind nichts daran vermissen. Das Beste daran ist, dass es mit einer UVP von 549 Euro recht günstig ist (für ein iPhone), auch wenn das nur für die 64-GB-Variante gilt, die schnell voll sein dürften, wenn Ihr Kind viele Spiele herunterlädt und Videos schaut. Ein Sprung auf 128 GB schafft Abhilfe, wird aber auch kostspieliger – dafür verlangt Apple bereits 619 Euro. Dennoch spart der Verzicht auf Features wie ein großes Liquid-Retina-Display und zwei Kameras und der Einsatz von Touch-ID statt Face-ID bares Geld, weshalb das iPhone SE günstiger ist als alle anderen iPhones. Und weil Kinder nicht besonders vorsichtig mit Dingen umgehen, sollten Sie Ihnen nicht gleich ein 800-Euro-iPhone in die Hand drücken, selbst mit Hülle und Displayschutz. Erwachsenen würden wir das iPhone SE (2022) ehrlich gesagt nicht empfehlen, da das Design veraltet wirkt. Für die ersten Schritte Ihres Kindes im Apfelhain ist es jedoch eine großartige Wahl. Apple iPhone 12 – das beste iPhone für ältere Kinder Pro Preis

Display-Größe

Gute Akkulaufzeit

Solide Kamera Kontra Älterer Prozessor Ältere Kinder oder junge Teenager haben höhere Ansprüche. Ein iPhone SE kann ihnen zwar immer noch gute Dienste erweisen, aber das kleinere Display wirkt veraltet, aber sie wollen vor ihren Freunden cool aussehen. Noch wichtiger ist, dass Fotos und Social Media allmählich zu einem wichtigen Teil ihres Alltags werden. Wenn Sie also bereit sind, mehr Geld für ein iPhone mit einer besseren Kamera, Face-ID und einem Vollbild-Display auszugeben, empfehlen wir Ihnen, sich das iPhone 12 (hier im Test) anzusehen. Wegen seines 6,1-Zoll-Displays ist es deutlich größer als das iPhone SE, was ältere Kinder zu schätzen wissen werden. Zudem hat es ein moderneres Design und mehr Funktionen, ohne auch nur annähernd so viel zu kosten wie das iPhone 13. Sie verzichten auf einige Funktionen, wie den neueren Chip und die größere Batterie, aber das iPhone 12 ist die optimale Wahl zwischen Leistung, Batterielaufzeit und modernen Funktionen, auf die jedes „ältere Kind“ stolz wäre. Zudem kostet es 100 Euro weniger als das iPhone 13. Ihr:e Neuntklässler:in wird wahrscheinlich Selfies und Fotos für Social Media und Freunde machen wollen und das iPhone 12 eignet sich perfekt dafür und die Akkulaufzeit reicht mindestens für einen Tag. Da die Fotos, die Ihr Kind jetzt macht, in 10 Jahren Ihre Erinnerungen sind, ist die Investition in ein Smartphone mit guter Kamera es wert. Lesen Sie unseren Review Apple iPhone 12 64 GB schwarz Apple iPhone 12 Mini – bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für Kinder Pro Fantastische Größe

Leicht

Tolle Kamera Kontra Wird nicht mehr von Apple verkauft

Akkulaufzeit nicht besonders gut Streng genommen hat Apple das iPhone 12 Mini aus dem Sortiment genommen, doch es taucht noch häufig im hauseigenen Refurbished-Store auf. Wenn Sie diesen Teil des Apple Store noch nicht kennen, empfehlen wir Ihnen einen Blick hineinzuwerfen. Dort verkauft Apple iPhones, die aus verschiedenen Gründen zurückgeschickt worden sind, repariert sie, falls nötig, und verkauft sie wieder mit rund 15 % Rabatt. Sie erhalten außerdem die üblichen Gewährleistungs- und Garantieansprüche, wie bei einem nagelneuen iPhone. Worauf Sie beim Kauf von gebrauchten oder Refurbished-iPhones achten müssen, erklären wir Ihnen hier. Die gute Nachricht ist, dass das iPhone 12 Mini eine großartige Wahl für Kinder ist, besonders, weil Sie es häufig recht günstig erhalten. Das Gerät teilt viele Eigenschaften mit seinem großen Geschwister, dem iPhone 12, Prozessor und die Doppelkamera eingeschlossen, kommt aber in einem wunderschönen, kompakten Gehäuse, das sich besonders für kleine Hände eignet. Irgendwie haben es Apples Ingenieure trotzdem geschafft, ein 5,4 Zoll großes Display in ein Gerät zu stecken, das kleiner ist als das iPhone SE. Wenn Sie es im Apple Refurbished Store oder im regulären Handel finden, ist es eine gute Wahl. Sie sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass das Mini, bedingt durch sein kompaktes Format, schneller an seine Grenzen kommt, was die Batterielaufzeit betrifft. Wenn Sie von Ihrem Kind also erwarten, dass es immer und überall erreichbar ist, besonders unterwegs, empfehlen wir zusätzlich eine Powerbank, mit der das iPhone Ihres Kindes wieder aufgeladen werden kann. Da das iPhone 12 Mini mit Magsafe kompatibel ist, können Sie eine aus unserer Liste der besten Magsafe-Powerbanks auswählen. Wenn Sie partout kein iPhone 12 Mini finden, können Sie stattdessen auf ein iPhone 13 Mini ausweichen, das allerdings deutlich mehr kostet. Apple iPhone 14 128 GB – bestes neue iPhone für Kinder Pro Es ist neu

Action-Modus für Videos Kontra Unterscheidet sich nicht nennenswert vom iPhone 13 Wenn Ihr Kind auf das neueste iPhone besteht, dann empfehlen wir das iPhone 14 – obwohl wir Ihnen wärmstens ans Herz legen möchten, Ihrem Kind das iPhone 13 schmackhaft zu machen, weil es praktisch identisch ist. Wenn Ihr Kind ein Smartphone haben will, das wie das neueste Modell aussieht, um Klassenkamerad:innen zu imponieren, ist das iPhone 13 völlig ausreichend. Doch wenn Ihr Spross tatsächlich das neueste Modell will, dann ist das reguläre iPhone 14 die günstigste Wahl. Es verfügt über eine überschaubare Anzahl an Funktionen, die dem iPhone 13 fehlen, insbesondere den Action-Modus für Videos. Wird der Action-Modus eingeschaltet, kann man gehen oder sogar rennen, ohne, dass das Bild wackelt. Ein anderer Unterschied zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 13 ist die Farbauswahl. Die aktuelle Generation kommt in Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß) und Rot. Das iPhone 13 hatte eine ähnliche Auswahl, zusätzlich aber noch Grün und Pink. Zerbrechen Sie sich über die Farbwahl jedoch nicht den Kopf – Sie sollten es ohnehin in eine robuste Hülle stecken. Lesen Sie unseren ausführlichen Testbericht zum iPhone 14.

Kaufen Sie ein Refurbished iPhone

Bevor Sie eins der oben genannten Geräte kaufen, empfehlen wir, den Gebraucht- und Refurbished-Markt zu überprüfen, denn mit solchen Geräten können Sie in der Regel viel Geld sparen.

Ihre erste Anlaufstelle sollte Apples eigener Refurbished-Store sein, wo Apple reparierte und retournierte iPhones verkauft, nachdem sie wiederaufbereitet worden sind. Es gibt verschiedene Vorteile, wenn Sie ein generalüberholtes iPhone direkt bei Apple kaufen, darunter die übliche gesetzliche Gewährleistung.

Doch Apple ist nicht der einzige Ort, wo Sie ein Refurbished-iPhone kaufen können: Es gibt viele Unternehmen, die sich genau darauf spezialisiert haben.

Foundry

Tatsächlich gibt es einen Markt für ältere Geräte, die repariert und verkauft werden, um ihre Lebenszeit zu verlängern. Unternehmen wie Swappie, Refurbed, Back Market, aber auch Amazon bieten inzwischen diesen Dienst an und geben häufig auch eine zeitlich begrenzte Geld-Zurück-Garantie, falls Sie mit Ihrem Kauf nicht vollends zufrieden sind. Natürlich tragen Sie mit einem generalüberholten Gerät etwas zum Umweltschutz bei, da dadurch weniger iPhones auf der Müllhalde landen, die andernfalls noch einige Jahre einem Kind den Dienst erweisen könnten.

Es gibt Garantie, Sie sparen Geld und schützen den Planeten. Was gibt es da zu meckern?

Der andere Vorteil ist, dass Sie ältere Geräte kaufen, können, die toll für Ihre Kinder sind, aber kein Loch in Ihren Geldbeutel reißen. Hier sind ein paar Modelle, die günstig zu haben sind und mehr als ausreichend für junge Nutzer:innen sind:

iPhone SE (2020): Praktisch identisch zum neueren iPhone SE (2022), nur mit älterem Prozessor und ohne 5G.

iPhone 11: Toller Alleskönner, der Kinder mit Face-ID bekannt macht. Doppelte 12-MP-Hauptkamera, A13 Bionic-Chip, IP68-Wasserschutz und eine schöne Farbauswahl macht dieses iPhone zu einer hervorragenden Wahl.

iPhone XR: Selbes Gehäuse wie das iPhone 11, aber mit dem Vorgänger-Prozessor A12 Bionic und nur einer einzigen Hauptkamera. Dennoch ein solides iPhone.

Geben Sie ihnen Ihr altes iPhone

Eine andere Möglichkeit, Ihren Kindern Ihr aktuelles iPhone weiterzureichen und sich selbst ein neues Modell zu kaufen! Wenn Sie Ihres bereits seit einiger Zeit besitzen, ist es möglicherweise nicht mehr an Ihren Mobilfunkvertrag geknüpft oder Sie haben es ohnehin ohne Vertrag gekauft. Sie müssen nur Ihrem Nachwuchs eine SIM-Karte besorgen, Ihr altes iPhone geben und dann in den Apple Store spazieren, um sich als wohlwollendes Elternteil ein neues iPhone zu gönnen. Wenn Sie sich unsicher sind, für welches iPhone Sie sich entscheiden sollen, haben wir hier einen ausführlichen Ratgeber.

Apple iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz

Bevor Sie Ihr altes iPhone vererben, sollten Sie es jedoch richtig für Ihr Kind einrichten. Hier erfahren Sie beispielsweise, wie Sie eine Apple-ID für Ihr Kind einrichten und hier die „Bildschirmzeit“.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren Kollegen der Macworld.