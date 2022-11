Black Friday: Intelligente Heizsysteme von Tado bis zu 40 Prozent günstiger

Die Gasspeicher sind zwar voll, Energie bleibt teurer – Sparen ist angesagt. Also lieber mal ein oder zwei Grad runter mit der Temperatur und dann auch wirklich die Heizung und das Licht ausschalten, wenn man das Haus verlässt oder zu Bett geht. Am Black Friday lässt sich günstig in eine sparsamere Heizung investieren.

Tado WiFi Starter Kit V3+ mit zwei Thermostaten bei Amazon für 179,99 statt 219,99 Euro

Der Anbieter smarter Heizsysteme Tado hat zum Black Friday einen großzügigen Rabatt für sein Starterkit mit zwei Thermostaten aufgelegt. Dazu passt der Funk-Temperatursensor, der die Steuerung der Temperatur noch präziser macht:

Tado Funk-Temperatursensor bei Amazon für 75,80 statt 84,99 Euro

Für Fußbodenheizungen bietet Tado spezielle Thermostate an, auch diese sind zum Black Friday stark reduziert im Angebot:

Tado Starterkit V3+ für Fußbodenheizungen mit zwei Thermostaten für 249,95 statt 359,98 Euro