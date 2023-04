Welches iPad ist für die Uni geeignet?

Ein iPad soll es sein, aber welches Modell? Diese Frage stellen sich wohl viele Studierende, wenn die Anschaffung eines neuen Geräts ansteht. Apple hat derzeit vier verschiedene iPad-Modelle im Angebot, wobei der Hersteller das iPad der neunten Generation von 2021 noch weiter verkauft und es das iPad Pro in zwei unterschiedlichen Größen gibt:

Nicht jedes Modell eignet sich zum Studieren. Wir klären in diesem Artikel alle relevanten Fragen, die Studierende umtreiben.

Was sollte ich vor dem Kauf beachten?

Bevor Sie sich ein iPad zum Studieren anschaffen, sollten Sie sich folgende Frage stellen: „Wofür benötige ich eigentlich das iPad?“ Wollen Sie Vorlesungen zusammenfassen, Präsentationen, Textdokumente oder Tabellen erstellen, Notizen anfertigen und das iPad als Recherche- und Kommunikations-Tool für Gruppenarbeiten nutzen? Das alles ist mit Apples Tablet kein Problem. Welches Modell sich dafür am besten eignet, klären wir im nächsten Kapitel.

Setzt Ihr Studium jedoch voraus, dass Sie bestimmte Mac- oder Windows-Programme nutzen, schließt sich die Anschaffung eines iPads vielleicht bereits aus diesem Grund aus. Auch das Verfassen von Hausarbeiten ist auf dem iPad nicht wirklich empfehlenswert. Sie merken vielleicht schon: Die Frage, ob sich ein iPad für ein Studium lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt am Ende ganz darauf an, was Sie studieren – und wie Sie arbeiten möchten. Bevor Sie nun diesbezüglich eine finale Entscheidung treffen, lassen Sie uns zunächst betrachten, welche iPad-Modelle sich am besten eignen.

Welches Modell eignet sich am besten?

Wie bereits eingangs erwähnt, bietet Apple derzeit vier verschiedene iPad-Modelle an. Und natürlich spielt – vor allem bei Studierenden – der Preis eine wichtige Rolle. Bei Apple selbst gibt es auch Studierenden-Rabatte, was jedoch nicht heißt, dass es die Tablets woanders nicht auch günstiger gibt.

Die günstigsten iPads sind die Standard-Ausführungen, nur Wi-Fi, kein LTE oder 5G. Gerade die Modelle iPad, iPad Mini und iPad Air sind in hier mit 64 GB ausgestattet, was realistisch betrachtet zu wenig Speicherplatz ist. Es müssen aber auch keine 2 TB Speicher sein, wie sie das iPad Pro maximal bietet. 128 GB oder 256 GB sollten mehr als ausreichend sein, damit Sie die Studiendokumente auf dem Gerät speichern und gleichzeitig auch mal einen Film herunterladen können – die Zwischengröße 128 GB gibt es aber leider nicht für iPad, iPad Mini und iPad Air, Sie müssten hier zu 256 GB greifen oder zum iPad Pro in kleinster Ausstattung.

Möchten Sie das iPad inklusive Internet-Features auch mal unterwegs nutzen, können Sie entweder die teurere Variante mit „Wi-Fi+Cellular“ kaufen, die in der Regel 200 Euro mehr kostet als die gleiche Variante ohne Mobilfunk, oder Sie richten einfach auf Ihrem Smartphone einen Hotspot ein, mit dem Sie Ihr iPad verbinden. Die Garantieverlängerung Apple Care+ ist eine sinnvolle Sache und gerade als Student oder Studentin empfehlenswert.

Nun bleibt die Frage aller Fragen: Welches Modell eignet sich am besten? Beachten Sie jedoch, dass es sich im folgenden nur um Empfehlungen handelt.

Das ganz „normale“ iPad der 9. Generation ist zwar am günstigsten, aber nicht unbedingt für Studierende geeignet. Die Zielgruppe des 10,2 Zoll großen iPad umfasst eher junge Schülerinnen und Schüler, die mit dem Apple Pencil der ersten Generation arbeiten können und für deren Aufgaben auch der verbaute A13-Chip ausreichend ist.

iPad (9. Gen.) Apple iPad 10.2″ 2021 64 GB Wi-Fi space grau

Etwas besser geeignet sein könnte das iPad der 10. Generation, das Apple erst im Oktober 2022 herausbrachte (Macwelt-Test). Seither hat auch die Einsteigerklasse das Design mit dünnen Rahmen und ohne Home-Button, der Fingerabdrucksensor Touch-ID ist im Ein-/Aus-Schalter an der Seite untergebracht. An die lange Seite ist beim iPad 10 auch die Kamera gewandert, statt auf LTE setzt die Mobilfunkversion jetzt zusätzlich auf 5G. Als Chip dient der A14 Bionic, der auch im iPhone 12 (Pro) verbaut ist.

Attraktiv sind die bunten Farben, wer es etwas zurückhaltender mag, ist mit der Variante in Silber am besten bedient. Interessanterweise ist die einzige Schnittstelle wie bei den anderen iPads in diesem Design auf USB-C umgestellt, der passende Apple Pencil aber immer noch der der ersten Generation, der nach einer Lightning-Buchse verlangt – einen Adapter gibt es extra. Mit dem recht teuren, aber nützlichen Magic Keyboard wird das iPad 10 beinahe zum Laptop-Ersatz. Aber der Preis dafür ist eben nicht unbeträchtlich, zumal die Basisversion mit ihren 64 GB Speicher ein wenig schwach ausgestattet ist.

iPad (10. Gen.) 10.9-inch iPad (2022) Preis beim Test: $449 (64GB) | $599 (256GB) Aktuell bester Preis:

Das iPad Mini der 6. Generation kommt in vielen bunten Farben, mit 5G und unterstützt den Apple Pencil der zweiten Generation, hat aber noch keinen M1-Chip verbaut; stattdessen kommt der A15-Chip zum Einsatz. Warum der M1-Chip für Studierende sinnvoll ist, verrate ich Ihnen gleich. Aber ganz abgesehen von der Chip-Leistung fällt das iPad Mini allein schon aufgrund seiner Größe aus dem Rennen. Mit einem 8,3 Zoll großen Display werden Sie im Hörsaal nicht glücklich. Das kleinste iPad eignet sich mehr zum Lesen von PDFs und weniger zum Arbeiten.

iPad Mini (6. Gen.) Apple iPad mini 8.3″ Liquid Retina Display 64 GB Wi-Fi rosé

Das iPad Air der 5. Generation kommt mit einem 10,9 Zoll großen Liquid Retina Display – ohne Pro-Motion-Technologie. Auf ein butterweiches 120-Hz-Erlebnis müssen Sie hier also verzichten, dafür bekommen Sie den M1-Chip. Dieses Feature ist vor allem für die iPadOS-16-Funktion Stage Manager wichtig, die ein ganz neues Erlebnis fürs Multitasking beschert. Damit werden Notebooks beinahe überflüssig, vor allem, wenn man eine passende externe Tastatur mit dem iPad Air verwendet. Abgesehen davon unterstützt das iPad Air den Apple Pencil der zweiten Generation und Apples Magic Keyboard inklusive Trackpad, mit dem das iPad Air zu einem perfekten Studien-Begleiter wird. Auch die Bildschirmgröße ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein – also gerade richtig.

ipad Air (5. Gen.) Apple iPad Air 10.9″ 2022 64 GB Wi-Fi blau Test lesen

Wer es größer will, muss zum iPad Pro greifen, das in seiner im Herbst 2022 vorgestellten jüngsten Version einen M2-Chip eingebaut hat. Mit diesem beherrscht der Apple Pencil der zweiten Generation auch Hover: Sie müssen ihn nicht immer auf das Glas setzen. Das iPad Pro gibt es in 11” oder 12,9”, mit 5G, Pro-Motion-Display und bietet bis zu 2 TB Speicherplatz. Das Kamerasystem ist das beste, was man in einem iPad derzeit bekommt. Müssen Sie während des Studiums rechenintensive Aufgaben auf dem iPad bewältigen, kommen Sie an einem iPad Pro wohl kaum vorbei. Das 12,9”-Modell mag im ersten Moment völlig übertrieben sein, doch glauben Sie mir: Sie werden sich an die Größe gewöhnen und diese auch zu schätzen wissen!

ipad Pro 12,9'' (6. Gen.) 12.9-inch iPad Pro (2022) Preis beim Test: $1,099 (128GB, Wi-Fi only) Aktuell bester Preis:

Welches Zubehör lohnt sich?

Nun habe ich bereits mehrfach den Apple Pencil und das Magic Keyboard angesprochen. Es gibt natürlich viele Alternativen von Drittherstellern, die deutlich günstiger sind. Immerhin sind Apple Pencil und Magic Keyboard von Apple nicht gerade eine preisgünstige Angelegenheit:

Apple Pencil (1. Gen.) Apple Pencil 1. Generation Test lesen

Apple Pencil 2. Generation Test lesen

Egal, ob von Apple selbst oder von einem anderen Anbieter: Auf dem iPad lässt es sich mit dem aktuellen iPadOS am besten mit Apple Pencil und Tastatur arbeiten. Und falls letztere kein Trackpad integriert hat, können Sie auch eine Bluetooth-Maus koppeln, etwa die Logitech MX Master 3S (im Test), die für mich persönlich eine der besten Bluetooth-Mäuse ist. Sie sollten auf lange Sicht auf jeden Fall die Anschaffung von Zubehör einplanen.

Wo gibt es die besten (Studenten)-Rabatte?

Apple selbst bietet Studierendenrabatte an, Sie müssen sich lediglich als Student oder Studentin ausweisen können. Sie sollten darüber hinaus aber auch andere Anbieter im Blick behalten. Außerdem gibt es noch andere Tricks und Kniffe, um die Kosten etwas zu drücken, etwa eine 0%-Ratenfinanzierung oder Apples Trade-In-Programm. Bei anderen Diensten bekommen Sie für Ihr gebrauchtes Tablet oder Notebook unter Umständen aber mehr Geld ausbezahlt.

Von etwa Ende Juli bis Mitte Oktober bietet der Apple Store in seiner Back-to-School-Aktion vor dem Beginn des neuen Schuljahres respektive Wintersemesters Vergünstigungen für Studierende. Sie erhalten beim Kauf eines qualifizierten Geräts einen Gutschein in Höhe von bis zu 150 Euro. Diesen können Sie entweder für Software im App Store oder für Hardware in Apples Filialen ausgeben.