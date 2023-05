Apple Podcasts: Die besten Tipps und Features

Radio hören ist out, Podcasts sind in. Im Gegensatz zu Radiosendungen lassen sich Podcasts zu jeder beliebigen Zeit anhören. Laut Befragungen hören rund 29 Prozent der in Deutschland lebenden Personen Podcasts, wobei der Anteil unter den Personen bis 29 Jahre sogar bei etwa 49 Prozent liegen soll.

Viele der Hörer verwenden Spotify oder Youtube, um die Sendungen anzuhören, oder rufen Audiotheken der Sender im Browser auf. Komfortabler ist aber eine App, die auf Podcasts spezialisiert ist, wie diejenige von Apple.

Die App Podcasts gehört zur Standardausstattung des iPhones. Auch auf dem iPad, dem Mac, der Watch und auf Apple TV lassen sich die Sendungen mit der Podcasts-App anhören. Zudem synchronisiert die App die Einstellungen über alle Geräte hinweg, wenn man jeweils mit derselben Apple-ID angemeldet ist. Airplay und Carplay sind auf dem iPhone ebenfalls möglich.

Grundeinstellungen

Um festzulegen, wie sich die Podcast-App generell verhalten soll, tippt man in den Einstellungen auf „Podcasts“. Hier aktiviert man „Mobile Daten“, um auch ohne WLAN die Sendungen anzuhören. Des Weiteren lässt sich die Aktualisierung im Hintergrund und die Synchronisierung zwischen den Geräten einschalten.

Besonders wichtig ist die Option „Automatisch laden“. Aktiviert man diese, kann man festlegen, wie viele Folgen einer Sendung jeweils auf das Gerät geladen werden. Lässt man die Einstellung deaktiviert, werden Podcasts nur gestreamt. Man kann aber individuell einzelne Folgen auf dem iPhone speichern. Entweder aktiviert man dazu in den Einstellungen „Beim Sichern laden“ und sichert dann eine Folge. Oder man lädt eine Folge individuell herunter.

Damit der Speicherplatz nicht zu schnell zur Neige geht, aktiviert man „Gespielte Downloads entfernen“. Dann löscht die Podcasts-App die geladenen und schon gespielten Folgen automatisch nach 24 Stunden vom iPhone. Und die Einstellung „Gespielte Folgen ausblenden“ sorgt dafür, dass alle angehörten Episoden nicht mehr aufgelistet werden. Möchte man Folgen nacheinander ohne Unterbrechung anhören, schaltet man „Kontinuierliche Wiedergabe“ ein.

In den Einstellungen für die Podcasts-App legt man für alle Sendungen fest, wie sie behandelt werden sollen. Thomas Armbrüster

Startbildschirm „Jetzt hören“

Der Bildschirm der Podcasts-App hat vier Abteilungen, zwischen denen man über die Symbole unten auf dem Display wechselt. Die Ansicht „Jetzt hören“ öffnet sich immer automatisch, wenn man die App startet. Bei „Als Nächstes“ werden gefolgte Sendungen mit aktuellen Episoden aufgelistet, und unter „Zuletzt gespielt“ die zuvor angehörte Episoden.

Das macht den Bildschirm recht unübersichtlich, zumal die oberen Symbole sehr groß sind. Um die jeweils neueste Folge der Sendungen als Liste anzuzeigen, tippt man rechts oben auf „Alle anzeigen“. Unten auf dem Bildschirm wird noch die momentan laufende Folge eingeblendet. Dieser Bereich ist auch Bestandteil der drei anderen Abteilungen und lässt sich nicht ausblenden.

Die Podcasts-App startet immer mit diesem Bildschirm, der leider nicht besonders übersichtlich ist. Thomas Armbrüster

Sendungen suchen und finden

Unter „Entdecken“ findet man den Online-Store der Podcasts, jeweils mit Vorschlägen von Apple. Auch die meistgehörten Podcasts (Top Podcasts) und Episoden (Top Folgen) sind hier zu finden. Hier kann man die Podcast-Mediathek von Apple durchstöbern, hat es aber immer mit einem von Apple kuratierten Angebot zu tun. Eine gute Anlaufstelle, um sich über aktuelle Podcasts zu vielen verschiedenen Themenbereichen außerhalb der Podcasts-App zu informieren, ist die Webseite „Podwatch“.

Ein Tipp auf „Suche“ blendet verschiedene Kategorien ein, die man mit einem weiteren Tipp öffnet, um die unter der jeweiligen Kategorie zusammengefassten Sendungen zu sehen. Um gezielt nach einem Podcast zu suchen, tippt man einen Suchbegriff in das Suchfeld ein. So findet man unter „Technikliebe“ beispielsweise den Podcast der Macwelt-Redakteure Dennis Steinmels und Simon Lohmann, und unter „Tech-Up Weekly“ den Podcast der PC-Welt. Als Suchbegriff kann man außer dem Namen eines Podcasts auch Begriffe verwenden, die den Inhalt eines Podcasts betreffen. Diese Ergebnisse werden nach Sendungen, Kanälen und Folgen gegliedert, ein Tipp auf „Alle anzeigen“ blendet dann die entsprechende Liste ein.

Man kann entweder die von Apple kuratierte Mediathek durchforsten oder gezielt nach einem Begriff suchen. Thomas Armbrüster

Podcasts folgen und löschen

Um einen neuen Podcast in die Mediathek aufzunehmen, sucht man diesen entweder über „Entdecken“ oder die Suchfunktion und tippt etwas länger auf das Symbolbild. Es öffnet sich ein Menü, in dem man oben auf „Sendung folgen“ tippt. Um das Folgen einer Sendung zu beenden, tippt man in der Mediathek unter „Sendungen“ etwas länger auf das Bild eines Podcasts und dann im sich einblendenden Menü auf „Sendung nicht mehr folgen“.

Über das Kontextmenü kann man einem Podcast folgen oder das Folgen wieder ausschalten. Thomas Armbrüster

Um nur die aktuelle Episode eines Podcasts abzuspielen, ohne ihm zu folgen, tippt man das Symbolbild an und tippt auf „Neueste Folge“. Man kann dann in der sich einblendenden Ansicht auch nach unten scrollen, um eine ältere Folge anzuhören. Möchte man der Sendung dann doch folgen, tippt man rechts oben auf ”+Folgen“.

Man kann auch eine Episode abspielen, ohne einer Sendung zu folgen. Thomas Armbrüster

Die Mediathek verwalten

Die „Mediathek“ umfasst die Podcasts, denen man folgt. Unter „Sendungen“ findet man alle gefolgten Podcasts. In welcher Reihenfolge sie angezeigt werden, legt man auf nach einem Tipp auf das Symbol mit den drei Punkten fest. Die Sendungen lassen sich nach Titel, dem Datum der Aufnahme in die Mediathek (Gefolgt am), dem Datum der letzten Aktualisierung oder manuell anordnen.

Um die automatischen Anordnungen auf- oder absteigend festzulegen, wählt man den jeweiligen Befehl nochmals an. In der Abteilung „Kanäle“ sind die Podcasts nach Sendern gruppiert, beispielsweise die Sparte eines Radiosenders oder eine Zeitung. Ein Tipp auf einen Kanal blendet weitere Podcasts des Senders ein.

Außer der Liste mit den gefolgten Sendungen listet die App auch die dazugehörigen Kanäle der Sender auf. Thomas Armbrüster

Unter „Neueste Folgen“ findet man die aktuellen Episoden . Um festzulegen, welcher Zeitraum berücksichtigt werden soll, tippt man rechts oben auf das Symbol mit den drei Punkten. Mit einem Tipp auf „Veröffentlichungsdatum“ wechselt man die Sortierreihenfolge. Außerdem lässt sich im Menü festlegen, dass schon gespielte Episoden nicht mehr angezeigt werden.

Für die Liste mit den neuesten Folgen lässt sich festlegen, wieviele Tage berücksichtigt werden sollen. Thomas Armbrüster

Ein Tipp auf „Geladen“ listet die heruntergeladenen Dateien auf, und unter „Gesichert“ sind die vom Anwender gesicherten Folgen zu finden, egal, ob sie auch geladen wurden oder nicht. Auch für diese Listen lassen sich über das Symbol mit den drei Punkten Einstellungen vornehmen. So kann man die Reihenfolge bestimmen und die Episoden nach den Sendungen gruppieren.

Einstellungen für Podcasts und Episoden

Für jeden Podcast kann man unter „Sendungen“ einstellen, wie mit den Episoden verfahren werden soll. Das ist aber nur dann notwendig, wenn man die Standardvorgaben aus der App „Einstellungen“ für diesen Podcast ändern möchte. Dazu tippt man etwas länger auf das Sendungssymbol und wählt im sich öffnenden Menü „Einstellungen“ aus. Man kann die Mitteilungen aktivieren, die Sortierreihenfolge festlegen und schon gespielte Folgen ausblenden lassen.

Außerdem legt man hier fest, ob neue Folgen auf das Gerät geladen werden, und wenn ja wie viele. Mit der letzten Einstellungen wird festgelegt, dass geladene, aber schon gespielte Folgen automatisch vom Gerät gelöscht werden. Sie werden dann nach 24 Stunden entfernt.

Für jede einzelne Folge gibt es ebenfalls ein Menü mit Einstellungen. Dazu tippt man in der Liste „Neueste Folgen“ oder „Als Nächstes“ etwas länger auf eine Folge oder rechts auf die drei Punkte. Man kann unter anderem Episoden mit anderen Personen teilen, den Link kopieren oder Bedenken bei Apple anmelden. Außerdem gibt es Befehle, um die Folge zu sichern, zu laden oder als schon gespielt zu markieren. Mit „Als nächstes wiedergeben“ wird die Folge nach der aktuellen Episode abgespielt.

Für jede Sendung und für jede Episode lassen sich über das Kontextmenü individuelle Einstellungen vornehmen. Thomas Armbrüster

Episoden abspielen

Ein Tipp auf das Symbol einer Sendung in der Mediathek blendet die aktuelle Folge mit der Kurzbeschreibung ein. Tippt man auf „Neueste Folge“, wird diese abgespielt. Hat man die Folge schon teilweise angehört, wird „Fortsetzen“ angezeigt. Außerdem werden unterhalb der aktuellen Folge jeweils bis zu acht weitere Episoden aufgelistet, wobei man auch nur ungespielte, gespielte oder geladene Folgen anzeigen lassen kann. Tippt man auf „Alle anzeigen“, blenden sich sämtliche Folgen der Sendung ein, egal, ob man diese schon angehört hat oder nicht.

Tippt man eine Sendung in der Mediathek an, kann man die die neueste Folge abspielen oder fortsetzen. Thomas Armbrüster

Um eine Episode aus der Liste „Neueste Folgen“ oder der Liste „Als Nächstes“ sofort abzuspielen, tippt man auf das Dreieckssymbol neben der Zeitangabe. Oder man tippt das Bild oder den Text der Folge an. Im sich nun einblendenden Fenster tippt man auf „Wiedergabe“. In diesem Fenster sind auch die Folgenotizen und die weiteren Angaben zur Episode zu finden. Über zwei Symbole am oberen Rand dieses Fensters lässt sich die Episode sichern beziehungsweise auf das iPhone laden.

Das Wiedergabefenster öffnet sich, wenn man in der Liste mit den neuesten Folgen eine Episode antippt. Thomas Armbrüster

Die momentan gespielte Folge wird immer unten auf dem Bildschirm angezeigt. Tippt man darauf, blenden sich ein Fenster mit weitere Funktionen ein. Neben dem Symbol zum Starten und Stoppen gibt es zwei Symbole zum Vor- und Zurückspringen innerhalb der Episode. Welche Werte hier angezeigt werden, legt man in den Einstellungen unter „Podcasts“ fest.

Außerdem gibt es einen Lautstärkeregler, ein Symbol für AirPlay sowie ein Symbol, über das man die Abspielgeschwindigkeit ändert. Über den Timer lässt sich festlegen, wann die Wiedergabe automatisch beendet werden soll. Das kann entweder am Ende der aktuellen Episode sein oder nach einem bestimmten Zeitraum. Scrollt man nach unten, blenden sich die Folgenotizen ein. Um das Fenster wieder zu schließen, scrollt man ganz nach oben und tippt auf den Querstrich am oberen Fensterrand.

Tippt man den Bereich der aktuellen Folge an, kann man unter anderem den Timer einstellen, die Lautstärke verändern und sich die Folgenotizen anzeigen lassen. Thomas Armbrüster

Episoden sichern und laden

Möchte man eine Folge sichern oder laden, streicht man in einer Episodenliste von rechts nach links über eine Folge und tippt entweder auf das orange hinterlegte Fähnchen (sichern) oder den blau hinterlegten Pfeil (laden). Hat man für das Sichern vorgegeben, dass dabei die Folge auf das Gerät geladen wird, erledigt das iPhone das automatisch.

Streicht man in die Gegenrichtung und tippt auf das sich einblendende, blau hinterlegte Symbol „Wiedergegeben“, wird die Folge als gespielt markiert und, sofern so eingestellt, ausgeblendet. Oder man tippt auf den Text oder das Bild der Episode und kann dann im sich einblendenden Bildschirm über die Symbole oben rechts die Folge sichern oder laden.

Für die Folgen, die in der Mediathek unter „Gesichert“ und „Geladen“ gelistet sind, gibt es noch andere Optionen. Streicht man nach links über eine Folge, lässt sich die Datei löschen. Unter „Gesichert“ erscheint ein durchgestrichenes Fähnchen, um die Sicherung aufzuheben. Der blau hinterlegte Pfeil zum Laden rechts und das blau hinterlegte Symbol links, um eine Folge als gespielt zu markieren, sind hier ebenfalls verfügbar. War die Datei gesichert und geladen, erscheint auch unter „Gesichert“ der Papierkorb.

In den Listen lassen sich Episoden durch Wischgesten sichern, laden, als wiedergegeben kennzeichnen oder der Download entfernen Thomas Armbrüster

Sender erstellen

Für einen Sender stellt man mehrere Podcasts zusammen und legt fest, wie viele Folgen jeweils angezeigt werden sollen. In der Mediathek tippt man rechts oben auf das Symbol mit den drei Punkten und wählt im Menü „Neuer Sender“ aus. Man gibt dem Sender einen Namen und tippt auf „Sichern“. Danach blenden sich die Einstellungen ein. Unter „Podcasts wählen“ wählt man die Sendungen aus, und unter „Folgen“ bestimmt man, wie viele Episoden für den Sender jeweils berücksichtigt werden sollen.

Damit nur ungespielte Folgen aufgelistet werden, aktiviert man den Schalter „Gespielte Folgen ausblenden“. Die beiden Einstellungen oben im Fenster bestimmen, wie die Folgen aufgelistet und ob sie nach Sendung gruppiert werden sollen. Um die Einstellungen abzuschließen, tippt man auf „Fertig“. Die Sender werden in der Mediathek angezeigt. Man tippt einen Sender an, um die Liste mit den Folgen einzublenden und diese abzuspielen. Tippt man dort rechts oben auf das Symbol mit den drei Punkten, lassen sich die Sendereinstellungen öffnen und ändern. Ganz unten ist dort zudem die Option zum Löschen des Senders zu finden.