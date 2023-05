Die besten Webcams für den Mac 2023

Logitech StreamCam

Logitech Streamcam (weiß) bei Amazon ansehen

Die Logitech Streamcam ist nicht nur eine solide Einsteiger-Webcam für Streamer und Content Creator, sondern ist auch perfekt fürs Homeoffice geeignet. Sie kann Videos mit bis zu 1080p bei 60 fps aufnehmen und hat in Kombination mit der dazugehörigen Software (Logi Capture) auch einige clevere Funktionen, um Helligkeit, Kontrast und den Bildausschnitt anzupassen. Das integrierte Dual-Mikrofon verfügt über eine Rauschunterdrückung und klingt deshalb ordentlich.

Optisch hebt sich die Logitech Streamcam von anderen Geräten nicht zuletzt dadurch ab, dass die Front mit Stoff bezogen ist, was für einen einzigartigen Look sorgt. Sie ist in Weiß und Anthrazit erhältlich und wird per USB-C-Kabel mit dem Mac verbunden, das fest in die Kamera integriert ist. Mit 1,5 Meter Länge ist das völlig ausreichend für die meisten Arbeitsplätze, ein austauschbares Kabel wäre uns prinzipiell aber lieber gewesen.

Es werden zwei Halterungen mitgeliefert: Eine typische L-Halterung für Monitore und Laptops und eine zusätzliche Halterung mit Stativgewinde. In beiden kann die Kamera auch vertikal eingespannt werden, was für Plattformen wie Tiktok, Instagram und Youtube-Shorts praktisch sein kann.