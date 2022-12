Hat man Gäste, gehört es heute zum guten Ton, seine Wi-Fi-Verbindung zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile nutzt aber (hoffentlich) kaum noch jemand simple WLAN-Kennwörter wie „geheim“ oder „Passwort“, die man einfach diktieren kann. Heute nutzt man sichere Passwörter wie „awqe4r258#“, die man dem Gast auf einen Zettel schreiben muss und dieser dann mühsam am Smartphone eintippt. Cafés und Firmen erstellen für ihre Gäste deshalb immer öfter einen QR-Code, den man nur noch mit der Smartphone-Kamera einscannen muss, die fehleranfällige Eingabe entfällt dabei. Interessant ist diese Option aber nicht nur für kleine Firmen und Cafés, sondern auch bei Partys und Übernachtungs-Gäste wie den Schwiegereltern. Für die Erstellung von QR-Codes gibt es zwar kostenlose Online-Dienste, es gibt aber noch zwei weitere Optionen.

QR-Code mit Fritzbox erstellen

Einfach hat man es, wenn man eine Fritzbox benutzt. Hier gibt es nämlich unter „WLAN -> Gastzugang“ die nützliche Option „öffentlicher WLAN-Hotspot“. Erstellt man einen solchen Gastzugang und aktiviert diese Option, kann man automatisch einen QR-Code erstellen lassen. Auf Wunsch kann man ihn auch gleich ausdrucken. Der angezeigte QR-Code enthält sowohl Passwort als auch Netzwerknamen.

Der QR-Code wird auf Wunsch automatisch erstellt und angezeigt.

Der große Vorteil dieses Gastzugangs: Es ist eigentlich keine gute Idee, den uneingeschränkten Zugriff auf das Heimnetz zu erteilen. Bei einem Gastzugang gibt man dagegen nicht den Zugang auf das komplette Heimnetz frei, nur einen eingeschränkten Internetzugang. Ihr Gast hat dann etwa keinen Zugriff auf freigegebene Ordner ihres Macs.

QR-Code per Kurzbefehl

Will man seine WLAN-Zugangsdaten per QR-Code veröffentlichen, kann man den Code auch per Kurzbefehl erstellen. Zu den unterstützten Befehlen gehört nämlich der Befehl „QR-Code aus Text“ generieren. Die eigenhändige Erstellung ist allerdings nicht ganz einfach. Mit einem von der Seite “Appleinsider” bereitgestellten Kurzbefehl, kann man einen vorgefertigten Kurz-Befehl aber auch einfach herunterladen.

Nach dem Start des Kurzbefehls fragt der Befehl nur noch Ihr Wi-Fi-Passwort ab. Der Name des aktuellen Netzwerks wird automatisch ausgelesen und der passende QR-Code erstellt und angezeigt. Der neu erzeugte QR-Code kann Ihrem Gast nun einfach auf dem iPhone- oder iPad-Display gezeigt werden. Auf Wunsch kann man die Bilddatei per Sharing-Button und etwa per WhatsApp weitergeben.