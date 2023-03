Die besten Magsafe-Powerbanks für iPhone 12, 13 und 14

Kabellose Powerbanks mit Apples Magsafe-Technologie bieten eine einfache und intelligente Lösung für Nutzer von iPhone 12, 13 und 14. Die Akkus von Smartphones neigen dazu, gerade dann leer zu werden, wenn man weit von einer Stromquelle entfernt ist, tragbare Lademöglichkeiten sind heute beinahe unumgänglich. Ärgerlicherweise müssen Sie mit den meisten Powerbanks auch noch ein Kabel mit sich herumtragen.

Kabellose Powerbanks machen Kabel überflüssig, kommen aber mit ihrer eigenen großen Einschränkung: Die Ineffizienz des kabellosen Ladens bedeutet, dass man eine Powerbank mit hoher Kapazität braucht, um ein leeres iPhone vollständig aufzuladen.

Magsafe ist eine Technologie, die mit allen iPhone 12, 13 und 14 Modellen kompatibel ist, vom Mini bis zum Pro Max. Sie ermöglicht es, Zubehör magnetisch mit der Rückseite des iPhones zu verbinden. Die Magsafe-Verbindung ist präzise genug, um das kabellose Laden effizienter zu machen, da etwa 20 Prozent der Qi-Leistungsverluste auf eine schlechte Platzierung des Telefons und des kabellosen Ladepads zurückzuführen sind. Beim normalen kabellosen Qi-Laden können bis zu 50 Prozent der Energie der tragbaren Batterie verloren gehen, beim kabellosen Magsafe-Laden sind es „nur“ 30 Prozent.

Magsafe-zertifiziert oder Magsafe-kompatibel

Nicht allen Lösungen sind offiziell von Apple für Magsafe zertifiziert, aber wir haben nur die Magsafe-kompatiblen Akkupacks in unsere Übersicht aufgenommen, die genauso effizient arbeiten wie die „Made for Magsafe“-Modelle. Die offizielle Zertifizierung ist für kabelgebundene Magsafe-Ladegeräte wichtiger, da die Ladeleistung von 15 Watt bei Magsafe-zertifizierten Ladegeräten höher ist als die maximale Leistung von 7,5 Watt bei reinem Magsafe-kompatiblem Zubehör. Im Vergleich dazu erreichen die hier getesteten tragbaren Akkupacks keine 15 Watt, es sei denn, sie können gleichzeitig kabelgebunden und kabellos aufgeladen werden, wie das Apple Magsafe Battery Pack.

Wir haben die Geschwindigkeiten aufgeführt, mit denen jede tragbare Powerbank selbst (Eingangsladegerät) und das iPhone (Ausgangsladegerät) aufgeladen werden kann. Zudem sind einige alternative, nicht-magnetische Optionen aufgeführt, darunter Standard-Powerbanks und Batteriegehäuse. Magsafe ist cool, aber nicht immer die beste Option.

Die besten Magsafe-Powerbanks

Apple Magsafe Battery Pack – Intelligenteste Magsafe-Powerbank Pro Magsafe-zertifiziert

Kompakt

Intelligentere Features als beim Wettbewerb

Drahtloses Laden und mit Kabel (15 W) Kontra Weniger Ladung als Konkurrenz

5 Watt drahtloses Laden

Nur in Weiß verfügbar Kapazität: 11,13 Wh (1460 mAh / 2920 mAh)

11,13 Wh (1460 mAh / 2920 mAh) Input: Lightning (27 W)

Lightning (27 W) Output: Drahtlos (5 W) & Lightning (15 W)

Drahtlos (5 W) & Lightning (15 W) Magsafe: Zertifiziert

Zertifiziert Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis: 60 %

60 % Gewicht: 114 g

114 g Maße: 9,6 x 6,4 x 1,1 cm

9,6 x 6,4 x 1,1 cm Farben: Weiß

Weiß Kompatibilität: iPhone 12/13 Mini, iPhone 12/13/14, iPhone 12/13/14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 12/13/14 Pro Max Apple Magsafe Battery Pack bei Amazon ansehen Das Apple Magsafe Battery Pack ist mit allen Modellen des iPhone 12, 13 und 14 kompatibel und ist ein intelligentes und praktisches, leichtes Netzteil, das magnetisch am iPhone befestigt wird. Im Vergleich zur Konkurrenz ist es zwar nicht sehr leistungsstark, aber es lädt ein schwächer werdendes iPhone bis zu 60 Prozent auf, was ausreichen sollte, um den Tag zu überstehen, bis man wieder Zugang zu einer Steckdose hat. Das kabellose Laden ist mit 5 Watt zwar nicht das schnellste, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Magsafe-Ladegeräten kann das Apple Battery Pack ein iPhone mit 15 Watt aufladen, wenn man es per Lightning-Kabel mit dem iPhone verbindet. Der Vorteil von Apple sind die intelligenten Funktionen, die den Batteriestand auf dem Bildschirm anzeigen, sowie die Sicherheitsfunktionen, die den Ladevorgang unterbrechen, wenn er zu heiß wird oder die interne Batterie des Telefons gefährdet sein könnte. Das bedeutet, dass es eine gute Praxis ist, den Ladevorgang einer Telefonbatterie bei 90 Prozent zu beenden, um die Gesundheit der Batterie langfristig zu erhalten. Das nur in Weiß erhältliche Apple Magsafe Battery Pack ist intelligenter, aber im Vergleich zu Alternativen von Drittanbietern teurer. Lesen Sie unseren Test: Apple MagSafe Battery Pack weiß (MJWY3ZM/A) Anker MagGo 622 Magnetische Powerbank – Beste Magsafe-Powerbank mit Ständer Pro Ladekapazität der Batterie

Integrierter Ständer

7,5 Watt Leistung

Farbauswahl Kontra Nicht gleichzeitig per Kabel ladbar

Inkompatibel zum iPhone Mini Preis beim Test: $59.99 Aktuell bester Preis: Kapazität: 19,13 Wh (5000 mAh)

19,13 Wh (5000 mAh) Input: USB-C (12 W)

USB-C (12 W) Output: Drahtlos (7,5 W)

Drahtlos (7,5 W) Magsafe: Kompatibel

Kompatibel Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis: 80 Prozent

80 Prozent Gewicht: 146 g

146 g Maße: 10,5 x 6,6 x 1,3 cm

10,5 x 6,6 x 1,3 cm Farben: Weiß, Grau, Lila, Grün, Blau

Weiß, Grau, Lila, Grün, Blau Kompatibilität: Alle iPhones 12, 13 und 14, außer Mini Anker MagGo 622 Magnetische Powerbank bei Amazon ansehen Die Anker MagGo 622 Magnetische Powerbank ist günstiger als das Apple Magsafe Battery Pack, hat eine größere Ladekapazität und ist in mehreren gedeckten Farben erhältlich: Weiß, Lila, Grün, Blau und Grau. Sie funktioniert mit allen Magsafe-iPhones, reicht aber ein wenig über das kleineren iPhone Mini hinaus, wenn sie magnetisch befestigt wird. Wir finden es toll, dass das Anker 622 mit einem eingebauten, ausklappbaren Ständer geliefert wird, der das iPhone dank der Zugkraft von Magsafe entweder im Hochformat/vertikal oder im Querformat/horizontal sicher hält. Der Ständer lässt sich zusammenklappen, sodass er in eine Tasche gesteckt werden kann, um bei Bedarf magnetisch am Telefon festgehalten zu werden – und funktioniert genau wie der Apple-Akku. In unseren Batterietests konnte das 622 ein entladenes iPhone bis zu 80 Prozent der vollen Leistung aufladen. Das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Magsfe Battery Case von Apple und dem UAG Lucent Charger (ebenfalls mit Kickstand), die beide das iPhone nur bis zu 60 Prozent aufladen konnten. Der Anker-Akku hat eine Nennleistung von 19,13 Wh (5.000 mAh), verliert aber wie alle anderen kabellosen Ladegeräte einen ordentlichen Teil dieser Leistung durch Umwelteinflüsse. Da sein Akku größer ist als der von Apple, verliert er sogar noch etwas mehr, hat aber noch genügend Reserven, um dies auszugleichen. Der Anker-Akku lädt kabellos mit 7,5 Watt – schneller als Apples 5-Watt-Ladung, obwohl der Apple-Akku den kabellosen Qi- und den kabelgebundenen USB-C-Strom gleichzeitig nutzen kann, um den Ladevorgang auf bis zu 15 W zu beschleunigen. Er wird mit einem 60 cm langen USB-C-Kabel geliefert. Moft Snap Stand Power Set – Beste Kombi aus Wallet, Ständer und magnetischer Powerbank Pro Kompakt

Wallet und Ständer abnehmbar

7,5 W

In mehreren Farben erhältlich Kontra Weniger Ladung als Mitbewerber Preis beim Test: $79.99 Aktuell bester Preis: Kapazität: 13,1 Wh (3400 mAh)

13,1 Wh (3400 mAh) Input: USB-C (10 Watt)

USB-C (10 Watt) Output: Drahtlos (7,5 Watt)

Drahtlos (7,5 Watt) Magsafe: Kompatibel

Kompatibel Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis: 50 %

50 % Gewicht: 120 g

120 g Maße: 9,9 x 6,6 x 1,2 cm

9,9 x 6,6 x 1,2 cm Colors: Schwarz, Blau, Braun, Lila

Schwarz, Blau, Braun, Lila Kompatibilität: iPhone 12/13 Mini, iPhone 12/13/14, iPhone 12/13/14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 12/13/14 Pro Max Moft Snap Stand bei Amazon ansehen Das Moft Snap Stand Power Set ist eine clevere Kombination aus einem magnetischen Akkupack und einem abnehmbaren Ständer, der auch bis zu drei Reise- oder Kreditkarten aufnehmen kann. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, um herauszufinden, wie der Ständer aus Kunstleder funktioniert, aber wenn man es einmal beherrscht, ist es ganz einfach. Bisher habe ich noch keinen Ständer gesehen, der gleichzeitig Karten halten kann, also ist dieser cleverer als die meisten Magsafe-Ständer. Das mitgelieferte USB-C-Kabel wird auch magnetisch mit dem Akkupack verbunden, das ein angeschlossenes iPhone zuerst auflädt, bevor die Powerbank selbst geladen wird. Der Akku bietet zwar nur eine 50-prozentige Ladung, aber das dürfte für die meisten Reisen abseits einer festen Stromquelle ausreichen. Wenn Sie eine größere tragbare Batteriekapazität benötigen, sollten Sie sich eine Alternative wie den Anker MagGo 622 ansehen. Moft ist Magsafe-kompatibel, bietet aber eine Funktion, die sonst nur für Magsafe zertifiziert ist: eine visuelle Anzeige der verfügbaren Ladung auf dem iPhone selbst. Anker MagGo 633 Magnetic Wireless Charger – Bester multifunktionaler Magsafe-Charger Pro Ladekapazität

Portable Powerbank und Ständer

7,5 W

In mehreren Farben erhältlich Kontra Kein gleichzeitiges Laden per Kabel Preis beim Test: $119.99 Aktuell bester Preis: Kapazität: 19,13 Wh (5.000 mAh)

19,13 Wh (5.000 mAh) Input: USB-C (25 W)

USB-C (25 W) Output: Drahtlos (7,5 W)

Drahtlos (7,5 W) Magsafe: Kompatibel

Kompatibel Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis: 84 %

84 % Gewicht: 132 g

132 g Maße: 10,6 x 6,6 x 1,2 cm

10,6 x 6,6 x 1,2 cm Farben: Weiß, Blau, Grau

Weiß, Blau, Grau Kompatiblität: Alle iPhone 12, 13 und 14, außer Mini Anker MagGo 633 bei Amazon ansehen Der Anker MacGo 633 Wireless Charger ist mehr als nur ein Magsafe-Ladegerät. Es ist auch ein verstellbarer Ständer, der das iPhone auflädt, wenn es an Ort und Stelle ist, und auch die 633-Batterie geladen hält, wenn Sie es für den mobilen Einsatz aus dem Holster nehmen müssen. Die Basis des Ständers ist außerdem Qi-fähig und kann somit eine Airpods-Hülle oder ein ähnlich großes Qi-fähiges Gerät kabellos aufladen. Als tragbares Batterieladegerät, das magnetisch am iPhone befestigt wird, ähnelt es seinem Bruder, dem Anker MagGo 622, der keinen Ladeständer hat. Außerdem verfügt es über denselben 19,13-Wh-Akku (5.000 mAh), der ein größeres Ladepotenzial bietet als Apples eigenes Magsafe Battery Pack. In unseren Tests lud es ein leeres iPhone 13 Pro bis zu 84 Prozent auf und schlug damit die 80 Prozent des 622 und die 60 Prozent von Apple. Es lädt das iPhone mit ordentlichen 7,5 Watt auf – genau wie das 622 und 1,5 Mal besser als das Apple – und wird mit einem 25-Watt-Wandladegerät und einem 1,5 m langen USB-C-Kabel geliefert. Das Anker MagGo 633 ist sehr preiswert, da es so viele Funktionen bietet: Desktop-Ladegerät, tragbare Powerbank, Airpods-Ladegerät und verstellbarer Ständer, und es geht bei keiner dieser Funktionen Kompromisse ein. ESR HaloLock Kickstand Wireless Power Bank Pro Hohe Kapazität

Klappständer

7,5 Watt Kontra Klobig Preis beim Test: $59.99 Aktuell bester Preis: Kapazität: 37 Wh (10.000 mAh)

37 Wh (10.000 mAh) Input: USB-C (18 W)

USB-C (18 W) Output: Drahtlos (7,5 W), verkabelt (20 W)

Drahtlos (7,5 W), verkabelt (20 W) Magsafe: Kompatibel

Kompatibel Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis: 149 %

149 % Gewicht: 219 g

219 g Maße: 10,4 x 6,9 x 2 cm

10,4 x 6,9 x 2 cm Farben: Weiß, Schwarz

Weiß, Schwarz Kompatibel: Alle iPhone 12, 13 und 14 ESR Halolock bei Amazon ansehen Die kabellose ESR Halolock Kickstand Power Bank hat zwar keinen Magnetismus im Namen, aber sie ist eine würdige Alternative zum Magsafe Battery Pack von Apple. Sie ist zwar nicht zertifiziert, sondern nur zu Magsafe kompatibel und wird daher mit 7,5 Watt statt 15 Watt aufgeladen, aber ihre Akkukapazität ist mit 10.000 mAh deutlich größer. Außerdem verfügt das ESR-Gerät über einen robusten Metallständer, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden kann. Das und seine riesige Kapazität machen es zu einem Konkurrenten für das SWIO/CAVN Magnetic Wireless Portable Charger (siehe unten). Es ist zwar teurer, hat aber unser leeres iPhone länger mit Strom versorgt und verfügt über einen stabileren Ständer. Außerdem ist es etwas kleiner, aber auch ein bisschen schwerer. Mit der Passthrough-Ladefunktion können Sie Ihr Telefon und die Powerbank gleichzeitig aufladen. iWalk Magnetic Wireless Power Bank – Beste Magsafe-Powerbank mit LED-Display Pro Ladekapazität

LED-Display

Eingebauter Ständer

7,5 Watt Kontra Magnetischer Griff

Klobig Preis beim Test: $34.99 Kapazität: 22,2 Wh (6.000 mAh)

22,2 Wh (6.000 mAh) Inpu t: USB-C (18 W)

t: USB-C (18 W) Outpu t: Drahtlos (7,5 Watt), USB-C (18 Watt)

t: Drahtlos (7,5 Watt), USB-C (18 Watt) Magsafe : Kompatibel

: Kompatibel Getestet : Ja

: Ja Lädt leeres iPhone bis : 105 %

: 105 % Gewicht : 158 g

: 158 g Maße : 10,3 x 6,5 x 1,8 cm

: 10,3 x 6,5 x 1,8 cm Colors : Schwarz, Weiß, Pink

: Schwarz, Weiß, Pink Kompatibilität: Alle iPhone 12, 13 und 14 iWalk Magnetische Powerbank bei Amazon ansehen Die iWalk Magnetische Powerbank hat einige Merkmale, die man bei anderen magnetischen Akkus nicht findet. Das offensichtlichste ist der Fingerring, der für einen sichereren Halt sorgen soll, aber wir ziehen es vor, unser Smartphone mit der kompletten Hand zu halten. Der Ring dient aber auch als Ständer für das iPhone, sodass Sie es horizontal oder im Querformat aufstellen können – horizontal fühlt sich stabiler an. Noch nützlicher ist die LED-Akku-Ladeanzeige, die genau anzeigt, wie hoch der Ladezustand der Powerbank ist. Das ist viel hilfreicher als die üblichen vier winzigen LEDs, mit denen die meisten Akkus ausgestattet sind, und vor allem informativer als Apples einzige orangefarbene (nicht voll) oder grüne (voll) LED, die nur aufleuchtet, wenn das Gerät per Kabel an eine Stromquelle angeschlossen ist. Die iWalk-Powerbank verfügt auch über einen großen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Wh (6.000 mAh). Sie hat unser Test-iPhone 13 Pro bis zu 100 Prozent aufgeladen und dann noch einmal 5 Prozent darüber hinaus, also in Wirklichkeit eine volle Ladung mit etwas mehr als der zu erwartenden Batterieentladung, wenn es ein paar Tage in der Tasche liegt. Ein iPhone 12, 13 oder 14, das kein Pro ist, wird sogar noch weiter aufgeladen. Als solches ist sie schwerer und dicker (einschließlich des ausziehbaren Rings) als die meisten anderen hier getesteten magnetischen Powerbanks. Sie kann sowohl magnetisch an das iPhone geklemmt als auch (aber nicht gleichzeitig) per USB-Kabel mit beeindruckenden 18 W aufgeladen werden, obwohl man zum kabelgebundenen Laden ein USB-C-auf-Lightning-Kabel benötigt. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-C-zu-USB-C-Kabel zum Aufladen des Akkus selbst sowie ein Magsticker, der an iPhones ohne Magsafe angebracht werden kann, um die gleiche Akkufunktionalität zu erhalten. Baseus Magnetic Power Bank 20 W – Magsafe-Powerbank mit LED-Display und hoher Kapazität Pro Hohe Ladekapazität

LED-Display

7,5 Watt

20 Watt Schnellladen via Kabel Kontra Klobig

LED vom iPhone überdeckt Preis beim Test: $49.99 Aktuell bester Preis: Kapazität : 37 Wh (10.000 mAh)

: 37 Wh (10.000 mAh) Input : USB-C (18 W)

: USB-C (18 W) Output : Wireless (7,5 W), USB-C (20 W)

: Wireless (7,5 W), USB-C (20 W) Magsafe : Kompatibel

: Kompatibel Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis : 149 Prozent

: 149 Prozent Gewicht: 158 g

158 g M aße : 14,4 x 7,3 x 1,7 cm

: 14,4 x 7,3 x 1,7 cm Farben : Blau, Weiß

: Blau, Weiß Kompatibilität: Alle iPhone 12, 13 und 14 Baseus Magnetische Powerbank bei Amazon ansehen Wenn Sie gerne sehen möchten, wie viel Ladung noch in Ihrer Powerbank vorhanden ist, wird Sie dieses Akkupaket sowohl ansprechen als auch enttäuschen. Die gute Nachricht ist, dass die LED-Ladestandsanzeige Sie über die verbleibende Energie im Ladegerät informiert. Die schlechte Nachricht ist, dass sich diese Anzeige auf der gleichen Seite wie die magnetische Verbindung befindet, sodass Ihr iPhone das Display verdeckt, während es angeschlossen ist. Das stört zwar nicht sonderlich, da man das Handy einfach abnehmen, überprüfen und wieder anbringen kann, aber es ist dennoch eine merkwürdige Designentscheidung. Abgesehen davon handelt es sich um eine magnetische Powerbank mit hoher Kapazität, die unser Test-iPhone 13 Pro 1,5 Mal aufgeladen hat. Einer der weiteren Vorteile ist die Fähigkeit, ein iPhone mit 20 Watt schnell aufzuladen, wenn es mit einem USB-C-auf-Lightning-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) verbunden ist. Die Powerbank ist lang und breit, aber nicht übermäßig schwer und passt problemlos in eine Tasche. Benks Magnetische Batterie Pro Hohe Kapazität

7,5 Watt Kontra Nicht gerade schlank Preis beim Test: $49.99 Aktuell bester Preis: Kapazität: 38,5 Wh (10.000 mAh)

38,5 Wh (10.000 mAh) Input: USB-C (20 W)

USB-C (20 W) Output: Drahtlos (7,5 W), mit Kabel (12 W)

Drahtlos (7,5 W), mit Kabel (12 W) Magsafe: Kompatibel

Kompatibel Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis: 149 %

149 % Gewicht: 206 g

206 g Maße: 9,6 x 6,6 x 2 cm

9,6 x 6,6 x 2 cm Farben: Weiß, Schwarz

Weiß, Schwarz Kompatibel: Alle iPhone 12, 13 und 14 außer Mini Benks Magnetische Powerbank bei Amazon ansehen Die Benks Powerbank hat in unseren Tests gut abgeschnitten, mit einem der besten Ergebnisse beim 1,5-fachen Aufladen eines iPhone 13 Pro. Sie ist nur Magsafe-kompatibel und nicht Magsafe-zertifiziert, lädt also mit 7,5 Watt statt 15 Watt.

Das Gehäuse ist matt und aus glattem Silikon, wodurch Schmutz leichter sichtbar wird, aber weniger leicht aus der Hand rutscht als glänzende Akkupacks. Der Benks-Akku ist etwas kleiner und leichter als der ähnlich leistungsstarke ESR Halo Lock, verfügt aber nicht über den praktischen Klappständer. Baseus Magnetische Powerbank – Die beste für Laden per Kabel Pro 20 W laden per Kabel

7,5 W drahtlos Kontra keine ersichtlich Preis beim Test: $49.99 Aktuell bester Preis: Kapazität: 23,1 Wh (6.000 mAh)

23,1 Wh (6.000 mAh) Input: USB-C (18 W)

USB-C (18 W) Output: Drahtlos (7,5 W), mit Kabel (20 W)

Drahtlos (7,5 W), mit Kabel (20 W) Magsafe: Kompatibel

Kompatibel Getestet: Ja

Ja Lädt leeres iPhone bis: 92 %

92 % Gewicht: 139 g

139 g Maße: 9,7 x 6,4 x 1,5 cm

9,7 x 6,4 x 1,5 cm Farben: Weiß, Schwarz

Weiß, Schwarz Kompatibel: Alle iPhone 12, 13 und 14 Baseus Magsafe Powerbank 6.000 mAh bei Amazon ansehen Diese magnetische, kabellose 6.000-mAh-Powerbank hat in unseren Tests gut abgeschnitten und einen schwächelnden iPhone 13 Pro-Akku um über 90 Prozent aufgeladen. Sie ist mittelgroß und ziemlich leicht, und ihr größtes Merkmal ist die Fähigkeit, das iPhone mit 20 W schnell aufzuladen, wenn es verkabelt ist, obwohl natürlich der ganze Sinn von Magsafe natürlich das kabellose Laden ist. Laden Sie es also mit einem Kabel schnell auf, wenn Sie können, aber nehmen Sie es als magnetische Standard-Powerbank mit 7,5 W mit auf die Reise. Belkin Magnetic Portable Wireless Charger 10K Pro Riesige Ladekapazität

7,5 W Kontra Schwer und klobig

Weniger kompakt Preis beim Test: $69.99 Aktuell bester Preis: Kapazität: 38 Wh (10.000 mAh)

38 Wh (10.000 mAh) Input: USB-C (18 W)

USB-C (18 W) Output: Drahtlos (7,5 W)

Drahtlos (7,5 W) Magsafe: Kompatibel

Kompatibel Getestet: Nein

Nein Gewicht: 300 g

300 g Farben: Weiß und Schwarz

Weiß und Schwarz Maße: 14,3 x 7,1 x 2,1 cm

14,3 x 7,1 x 2,1 cm Kompatibel: Alle iPhone 12, 13 und 14 Belkin Wireless Charger 10K bei Amazon ansehen Das Belkin Magnetic Portable Wireless Charger 10K ist größer und schwerer (doppelt so schwer wie der nächste Konkurrent) als die Alternativen und ist eher ein kabelloses Ladepad, das auch als Powerbank mitgeführt werden kann. Das ist keine schlechte Sache, denn viele Nutzer werden es seltener als Powerbank brauchen und ihr Handy im Bett oder auf dem Schreibtisch aufladen, während sie arbeiten. Aber wenn man sie braucht, liefert die Belkin 10K mit ihrer enormen Akkukapazität von 38 Wh (10.000 mAh) wirklich viel. Auch die Ladegeschwindigkeit von 7,5 Watt ist beeindruckend. Erhältlich ist er in den klassischen schwarzen und weißen Varianten. (Wir haben dieses Produkt noch nicht getestet und werden die Akkubewertung hier aktualisieren, sobald wir sie haben). Newdery Battery Case – Beste Batteriehülle für iPhone 13 Pro Schutzhülle

Nahezu 100 Prozent der Batterieladung Kontra Kein Magsafe

Klobig Preis beim Test: $35.99 Kapazität: 17,78 Wh (4.800 mAh)

17,78 Wh (4.800 mAh) Input: Lightning und Qi (7,5 W)

Lightning und Qi (7,5 W) Output: Lightning für iPhone (5 W)

Lightning für iPhone (5 W) Magsafe: Nein

Nein Getestet: Ja

Ja Farben: Schwarz

Schwarz Kompatibilität: iPhone 13 und iPhone 13 Pro Newdery Akku Hülle für iPhone 13 (Pro) bei Amazon ansehen Eine Batteriehülle bietet sowohl robusten Schutz als auch die Möglichkeit, einen schwächer werdenden iPhone-Akku unterwegs aufzuladen. So haben das alte, als „Buckelwal“ verspottete, Apple Smart Battery Case für das iPhone geliebt, aber es gibt keine Version für das iPhone 12 oder 13, da sich Apple für Magsafe entschieden hat. Die Newdery Batteriehülle bietet vollen Schutz und lädt den Akku fast vollständig auf. Diese Doppelfunktion macht es zu einer günstigeren Alternative zu einer Magsafe-Hülle und einem Magsafe-Akkupack. Manche werden jedoch das sperrige Design als zu klobig empfinden, obwohl das Gehäuse selbst nur 134 g wiegt. Die Newdery Batteriehülle hat in unserem Test 96 Prozent erreicht, was zeigt, dass es eine Aufladung von nahezu 100 Prozent ermöglicht – besser als die meisten Magsafe-Powerbanks, die wir bisher getestet haben. Sie wird wie ein iPhone über ein Lightning-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen, ist aber auch kabellos kompatibel und kann auf den meisten Qi-Ladepads aufgeladen werden. Wenn Sie sowohl Schutz als auch eine längere Akkulaufzeit wünschen, bietet die Newdery Batteriehülle beides in einem erschwinglichen Paket. Es gibt auch Versionen für das iPhone 12 und 12 Pro auf Amazon sowie für das 14 Pro Max und das 14 Plus. Dazu auch noch ein Modell, das sowohl für das iPhone 12 Mini als auch für das 13 Mini funktioniert. Snap+ Juice Pack Mini Pro Schick

Liegt gut in der Hand

Mit Adapter auch an älteren iPhones verwendbar Kontra Nicht für Pro-Modelle Kapazität: 15.000 mAh

Input: Lightning und Qi (7,5 W)

Output: Qi (7,5 W) Lightning (12 W)

Magsafe: Ja

Getestet: Ja (Macwelt)

Farben: Schwarz

Kompatibilität: iPhone 12/13/14 Juice Pack Mini im Zagg-Store ansehen Ein schöner Handschmeichler ist der Snap+ Juice Pack Mini von Mophie. Mit seiner Leinenstruktur liegt er nicht nur gut in der Hand, sondern sieht auch noch schick aus. Das zu Magsafe kompatible Juice Pack Mini passt perfekt auf das iPhone 12/13/14 und hält perfekt. Mit dem iPhone 13/14 Pro ist es nicht kompatibel. Mophie legt dem Juice Pack Mini einen Snap+-Adapter bei, der jedes Qi-Ladefähigen iPhone, Magsafe kompatibel macht, zum Beispiel das iPhone 8. Durch die mitgelieferte Montagehilfe ist das Aufkleben des Snap+-Metallrings ein Kinderspiel. Auch mit dabei ist ein rund 24 cm kurzes USB-C-Kabel mit Gummi zum Zusammenbinden. Über den integrierte USB-C-Anschluss wird das Juice Pack Mini nicht nur geladen, sondern kann auch als Energiespender für andere Geräte dienen. Dabei hat das Juice Pack Mini eine Leistung von 12 W. Die Akkukapazität von 5000 mAh reicht aus, ein iPhone 13 einmal komplett drahtlos aufzuladen. Oder eine Apple Watch und ein iPhone 13, um jeweils rund 80 Prozent zu laden. Die Geschwindigkeit beim Wireless-Laden ist typischerweise nicht so hoch, wie mit Kabel, mit dem das iPhone 13 dank weniger Verlust auch anderhalbmal aufgeladen werden kann. Eine Anzeige während des Ladevorgangs gibt es nicht, man muss dazu das Juice Pack Mini vom iPhone entfernen. Das ist auch beim Aufladen des Juice Pack Mini, die Anzeige ist aus. Über Magsafe wird das iPhone 13 in 30 Minuten um 17 Prozent geladen, am USB-C sind es 36 Prozent. Ein iPad Pro kann das Snap+ Juice Pack Mini über USB-C nicht aufladen. Das Aufladen des Juice Pack Mini dauert mit 130 Minuten verhältnismäßig lange. Prestigio Graphen PD Pro Watch Pro Sehr schnell aufgeladen

Große Ladung

Viele Anschlüsse Kontra Eigenes Ladegerät vonnöten Kapazität: 20.000 mAh

Input: USB-C

Output: Qi, USB-A, USB-C PD

Magsafe: Ja

Getestet: Ja (Macwelt)

Farben: Schwarz/Gold

Kompatibilität: iPhone 12/13/14 Prestigio Graphen PD Pro Watch bei Amazon ansehen Dass sich auch die Akkutechnologie weiterentwickelt, sieht man am Graphene PD Pro Watch von Prestigio. Der Hersteller setzt auf Graphen, einem modifizierten Kohlenstoff, der eine sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit besitzt. In welchem Umfang Prestigio Graphen bei seiner Powerbank einsetzt, ist nicht bekannt. Graphen-Akkus können leichter und kleiner konstruiert werden als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus und werden vor allem schneller geladen. Gerade im letzten Punkt beeindruckt Graphene PD Pro Watch mit von uns gemessenen 100 Minuten von Null auf 100 Prozent. Die Graphene PD Pro Watch ist mit 20.000 mAh eine der größten Powerbanks, die wir bisher bei uns im Testlabor hatten. Mit 499 g ist das Gewicht gemessen an der Kapazität gut. Auch sonst kann sich die Ausstattung der Graphene PD Pro Watch sehen lassen: Zwei USB-A Ladeanschlüsse, ein USB-C Power Delivery, ein Qi-Ladeplatz und einer für die Apple Watch. Vervollständigt wird die Ausstattung durch ein sehr praktisches Display. Mitgeliefert wird eine eher unpraktische kleine Tasche und ein Netzteil. Letzteres ist notwendig, durch den anderen Aufbau des Akkus wird nämlich ein spezielles Netzteil zum Aufladen benötigt. An eine Schutzschaltung hat Prestigio selbstverständlich auch gedacht. Bei den Ladezeiten für unsere iPhones und dem iPad Pro ergibt sich ein gutes Bild. Wir haben wieder gemessen, wie viel Prozent Ladungszuwachs in 30 Minuten möglich ist. Hervorragende Werte gibt es beim iPhone 8 auf dem Qi-Ladeplatz mit 39 Prozent. Genauso wie beim iPad Pro mit 34 Prozent am USB-C. Gute Werte gibt es beim iPhone 13 mit 21 Prozent auf dem Qi-Ladeplatz und mit 46 Prozent am USB-C. Die Graphene PD Pro Watch gibt es in den Größen 20.000 mAh und 10.000 mAh, alternativ auch ohne Apple-Watch-Ladeplatz. Satechi Quatro Wireless Powerbank Pro Elegant

Leicht

Große Ladung Kontra Kompliziertes Umschalten von Kabel auf drahtlos

Langsames drahtloses Laden Kapazität: 10.000 mAh

Input: USB-C

Output: Qi (5 W), USB-A (12 W), USB-C (18 W)

Magsafe: Ja

Getestet: Ja (Macwelt)

Farben: Schwarz/Silber

Kompatibilität: iPhone 12/13/14 Satechi Quatro Wireless Powerbank bei Amazon ansehen Dass Powerbanks nicht einfach schwarz oder weiß sein müssen, beweist die Quatro Wireless Powerbank. Samtiges Schwarz ziert die Ober- wie die Unterseite und die umlaufende Kante glänzt elegant in dunklem Silber. Ansonsten hat die Quatro Wireless Powerbank alles, was eine Powerbank haben muss. Eine Kapazität von 10.000 mAh, eine drahtlose Qi-Ladefläche, einen Apple-Watch-Ladeplatz, einen USB-C Power Delivery Anschluss, einen USB-A-Ladeanschluss und eine LED-Anzeige mit Taster. Mit einem Kampfgewicht von 267 g gehört die Quatro Wireless Power Bank zu den leichten Vertretern der 10.000 mAh Klasse. Der USB-C Power Delivery Anschluss ist nicht nur dafür da, um die Quatro Wireless Power Bank aufzuladen, sondern auch um externe Geräte wie ein iPad Pro mit 18 W zu laden. Ein iPad Pro 11 Zoll aus 2020 wird so innerhalb 30 Minuten um 24 Prozent geladen. Auf dem Qi-Ladeplatz wird ein iPhone 8 innerhalb von 30 Minuten um 20 Prozent, ein iPhone 13 um 15 Prozent geladen. Am USB-C sind es 49 Prozent beim iPhone 13. Zuletzt messen wir die Apple Watch 6 mit 39 Prozent und die Apple Watch 7 mit 21 Prozent. Die Leistung der Quatro Wireless Power Bank kann überzeugen und liegt meist im Mittelfeld. Enttäuschend ist nur die Ladegeschwindigkeit beim drahtlosen Laden des iPhone 13. Etwas umständlich ist die Bedienung des Tasters. Zwischen der Verwendung der drahtlosen und der drahtgebundenen Anschlüsse muss nämlich mit einem Doppelklick umgeschaltet werden. Das ist nicht intuitiv, steht aber so in der Anleitung.

Wie wir testen

Der Test der Magsafe-Ladegeräte haben wir mit einem iPhone 13 Pro durchgeführt, das mit einem 5G-Netz und WiFi verbunden war, mit ausgeschaltetem Bildschirm und allen Standardeinstellungen.

Unser Test ist ein einfacher Test zum Aufladen der Batterie. Wir haben unser Testgerät, ein iPhone 13 Pro mit 3.095 mAh Akkukapazität, auf nur 5 Prozent entladen lassen und dann das Battery Pack zum Aufladen des iPhones eingesetzt. Dann haben wir dem Ladegerät eine Punktzahl zugewiesen, die dem Prozentsatz entspricht, bis zu dem es das iPhone aufladen konnte, und die 5 Prozentpunkte abgezogen, wir testen jedes Modell mindestens zweimal.

Dies ist kein realistischer Test für den täglichen Gebrauch, bei dem Sie Ihr iPhone wahrscheinlich für verschiedene Aufgaben (mit unterschiedlichem Batterieverbrauch) und unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und Netzkonfigurationen verwenden werden. Aber es gibt uns ein gemeinsames Format, mit dem wir verschiedene Akku-Modelle vergleichen können. Die mit “Getestet: Ja (Macwelt)” gekennzeichneten Powerbanks haben ein leicht modifiziertes Verfahren durchlaufen.

Warum der Vergleich von Wattstunden besser ist als der von Milliamperestunden

Smartphone-Akkus werden in der Regel in Milliamperestunden (mAh) angegeben, aber dies ist ein Maß für die elektrische Ladung, während eine Wattstunde einem Watt an Energie entspricht, die in einer Stunde verbraucht wird. Beim Vergleich von Akkukapazitäten und der Frage, wie stark ein Netzteil den internen Akku eines Smartphones aufladen kann, ist die Energie wichtiger als die elektrische Ladung.

Und mAh ignoriert die Batteriespannung, die die Wattzahl (Leistung) einer Batterie bestimmt.

Bei gleichem mAh-Wert gilt: je höher die Spannung, desto größer die tatsächlich gespeicherte Leistung. Das Magsafe Battery Pack von Apple hat zum Beispiel nur 1.460 mAh, aber ein höheres Spannungspotenzial (7,62 V) als das iPhone (3,81 V) oder andere Akkus, d. h. es kann einem iPhone mehr Strom liefern, als seine mAh-Zahl vermuten lässt; tatsächlich sind es 2.920 mAh.