iOS 16 Release: Wann kann ich mein iPhone updaten?

Update 12.9.: Das iPhone 14 ist mittlerweile nicht nur offiziell vorgestellt , sondern auch vorbestellbar. Obwohl dies erst ab dem 16. September auf dem Markt erscheint, können Sie schon heute, am 12. September, iOS 16 auf Ihrem bestehenden iPhone herunterladen und installieren. Ab etwa 19 Uhr sollten Sie prüfen, ob das Update schon bereitsteht. Damit erhalten Sie die neuesten Software-Features bereits vor dem iPhone 14. In diesem Artikel erfahren Sie , welche iPhones sich überhaupt auf die neueste iOS-Version freuen können. Update Ende

Ursprünglicher Artikel: Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Doch wenn morgen (am 7. September) das iPhone 14 vorgestellt wird, dann können wir sehr sicher sein, dass iOS 16 mit hoher Wahrscheinlichkeit fertig ist. Ganz bestimmt wird das iPhone 14 (alle Infos) dann auch gleich mit dem neuen iOS 16 ausgeliefert. Aber was ist sozusagen ”mit dem Rest von uns”, die wir uns nicht gleich das neueste iPhone gönnen wollen? Wann können wir iOS 16 in seiner finalen Version herunterladen?

Ein Blick in die Vergangenheit

Hier hilft vielleicht ein Blick in die Vergangenheit. iOS 15 kam am Montag nach der Keynote heraus. Das Apple-Event fand damals in Cupertino am 14. September 2021 statt, das war ein Dienstag. Und der darauffolgende Montag war der 20. September 2021 – die bereits vorbestellbaren iPhones (iPhone 13 und iPhone 13 Mini) waren ab dem 24. September 2021, einem Freitag, verfügbar. Also konnte man iOS 15 schon herunterladen, bevor die neue Hardware mit dem frisch installierten iOS 15 ebenfalls auf dem Markt war.

Gehen wir noch ein Jahr in die Vergangenheit zurück: iOS 14 wurde auf der weltweiten Entwicklerkonferenz (WWDC) am 22. Juni vorgestellt und am 16. September 2020 released. Das war ein Mittwoch. In diesem Fall kamen die neuen iPhones später – die iPhone-12-Generation wurde bei einem Apple Special Event am 13. Oktober enthüllt.

iOS 13 wurde wiederum auf der damaligen WWDC am 3. Juni 2019 vorgestellt und erschien drei Monate später am 19. September, diesmal einem Donnerstag. Erstmals wurde getrennt davon das etwas unterschiedliche Betriebssysteme für die Apple-Tablets, iPadOS, eingeführt. Final erschien dieses etwas später, nämlich am 24. September 2019.

