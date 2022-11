Wenn man einen Mac verkaufen oder an eine andere Person weitergeben möchte, muss man die persönlichen Daten zuvor entfernt und alle Verbindungen zur eigenen Apple-ID kappen. Das geht auf Macs mit Apple-Chip (M1 und M2) oder Intel-Macs mit T2-Sicherheitschip (siehe Kasten) unter macOS Ventura und macOS Monterey schnell und einfach über die Systemeinstellungen. Unter macOS Ventura klickt man unter „Allgemein > Übertragen und Zurücksetzen“ auf den Button „Einstellungen und Inhalte löschen“. Unter macOS Monterey ist der Befehl im Menü „Systemeinstellungen“ zu finden. Ältere Systemversionen bieten diese Option nicht.

Diese Intel-Macs haben einen T2-Sicherheitschip Macbook Air ab 2018 Macbook Pro ab 2018 Mac Mini ab 2018 iMac 27“ ab 2020 iMac Pro Mac Pro ab 2019

Alle Benutzer mit Assistenten löschen

Klickt man den Button an, beziehungsweise wählt den Befehl aus, startet der Löschassistent. Dieser entfernt sämtliche Benutzeraccounts, sämtliche vom Anwender installierte Anwendungen sowie alle Einstellungen inklusive der gespeicherten Fingerabdrücke, meldet den Mac von der Apple-ID und allen iCloud-Diensten ab und deaktiviert „Wo ist?“ sowie die Aktivierungssperre. Beim Zurücksetzen werden zudem alle mit dem Gerät verbundenen Bluetooth-Geräte entkoppelt. Nur das System und die mit dem System installierten Anwendungen bleiben übrig. Dabei werden die Anwenderdaten aber nicht in einem langwierigen Löschvorgang beseitigt, sondern es werden nur der Schlüssel der Verschlüsselung und die Inhalte des Sicherheitschips (Secure Enclave) entfernt. Ohne den Schlüssel sind alle Daten nicht mehr zugänglich, da bei Macs mit M1- oder M2-Chip und Intel-Macs mit T2-Chip sämtliche Daten auf der SSD immer verschlüsselt sind, egal, ob man Filevault eingeschaltet hat oder nicht. Filevault bietet nur einen zusätzlichen Passwortschutz für den Zugriff auf die Daten.

Über diesen Befehl in den Systemeinstellungen lassen sich alle Daten und Einstellungen schnell vom Mac löschen.



Um den Löschassistenten zu starten, muss man sich mit seinem Benutzerpasswort legitimieren. Thomas Armbrüster

Als erstes wird man dazu aufgefordert, ein Backup mit Time Machine zu erstellen, kann diesen Schritt aber auch überspringen. Thomas Armbrüster

In diesem Fenster wird aufgelistet, was zusätzlich zu den Anwenderdaten und Einstellungen ebenfalls entfernt wird. Thomas Armbrüster

Vor dem Löschen muss man den Mac von der Apple-ID und damit von alle damit verbundenen Diensten abmelden. Thomas Armbrüster

Bevor der Mac gelöscht wird, erhält man eine letzte Warnung. Thomas Armbrüster

Nach dem Löschen muss man den Mac reaktivieren, wofür ein Internetzugang erforderlich ist. Thomas Armbrüster

Wenige Klicks bis zum Löschen

Nachdem man den Befehl „Einstellungen und Inhalte löschen“ angeklickt beziehungsweise ausgewählt hat muss man das Benutzerpasswort eintippen, um den Löschassistenten zu starten. Zuerst wird man von diesem dazu aufgefordert, ein aktuelles Backup mit Time Machine zu machen, wozu man auf „Time Machine öffnen“ klickt. Man kann diesen Schritt aber auch überspringen, was aber nicht zu empfehlen ist.

Nach dem Klick auf „Fortfahren“ erhält man eine Übersicht, was außer den Daten und den Einstellungen noch alles beseitigt wird. Anschließend muss man sich von seiner Apple-ID und allen damit verbundenen Diensten abmelden und dazu das Apple-ID Passwort eintippen. So kann man dies nicht vergessen, was verhindern würde, dass später jemand anders den Mac wieder in Betrieb nehmen und einrichten kann.

Abschließend kommt noch eine weitere Warnung, dass nun alles gelöscht wird. Hier lässt sich der Vorgang auch noch abbrechen. Nach dem Löschen und einem Neustart öffnet sich der Wiederherstellungsassistent, um den Mac zu reaktivieren, auf unserem Testgerät (Macbook Air M1) mit macOS Ventura 13.0 jedoch in der englischsprachigen Fassung (Recovery Assistant). Zum Reaktivieren des Mac muss man sich zuerst an einem WLAN anmelden oder eine Netzverbindung per Kabel herstellen.

Achtung: Bei der Passworteingabe mussten wir im Test berücksichtigen, dass zu diesem Zeitpunkt die englische Tastaturbelegung aktiv war, die sich auch nicht über das Tastatursymbol im Menü auf die deutschsprachige Belegung umschalten ließ. Hat man den Mac erfolgreich wieder aktiviert, ist ein weiterer Neustart erforderlich. Der Mac startet dann mit dem Willkommenbildschirm, wie bei einem Neugerät. Soll der Mac weitergegeben oder verkauft werden, schaltet man ihn jetzt aus. Andernfalls richtet man ihn entweder neu ein oder übernimmt mit dem Migrationsassistenten die Daten aus einem Time-Machine-Backup oder von deinem anderen Mac. Den Migrationsassistent kann man auch nach einer Neueinrichtung verwenden. Man startet ihn unter macOS Ventura wie den Löschassistenten in den Systemeinstellungen unter „Allgemein > Übertragen und Zurücksetzen“. Außerdem ist er, wie bei macOS Monterey, im Verzeichnis „Programme > Dienstprogramme“ zu finden.