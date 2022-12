iPhone 13 (Pro): Die besten Hüllen im Test

ESR Classic Hybrid Transparente Hülle iPhone 13 Pro

Die Classic-Hybrid-Hülle ist als robuste Schutzhülle nach SGS-Militärnorm konstruiert. Das ist auf den ersten Blick nicht erkenntlich, was auch an dem transparenten Polymer Rahmen und der Acryl-Rückseite liegt. Wer genauer hinsieht, erkennt kleine Stoßabsorber an den Ecken. Einen zusätzlichen Schutz gibt es auch für den Bildschirm in Form eines 1,2 mm hohen Randes, der beim Telefonieren nicht stört. Auch an die Objektive hat ESR gedacht und einen extra 0,55 mm hohen Rand um die Öffnung gemacht. Das verwendete transparente Material vergilbt laut Hersteller nicht, ein Plus für lange Freude an der Hülle. Typisch für transparente Hüllen ist die Empfindlichkeit gegenüber Fingerabdrücken und Handschweiß, dafür ist sie erstaunlich kratzfest. Selbst nach intensiver Nutzung waren noch keine Kratzer zu entdecken. Ein Punkt, mit dem ESR auch wirbt.

Mit Magsafe ist die Classic-Hybrid-Hülle auch kompatibel, was man deutlich an dem weißen Ring erkennt. Die Magnete sollen 1.100 g tragen können. In der Praxis haben wir die Haltekraft mit diversen Autohalterungen und dem derzeit schwersten Magsafe-Akku von Belkin ausprobiert. Das Ergebnis war ein perfekter Halt. Der einzige Nachteil an der Hülle liegt ausgerechnet im starken Magnetring: Er ist innen aufgeklebt und ohne Kratzschutz zum iPhone. Nach einigen Wochen intensiver Nutzung konnten wir aber keine Spuren von dem Ring am iPhone erkennen.