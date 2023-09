Auf eine neue Apple Watch umsteigen

Gründe, die Apple Watch zu wechseln, gibt es neben dem Upgrade auf eine neue Generation viele. Unter Umständen müssen Sie Ihren treuen Begleiter an der Genius Bar zur Reparatur oder zum Umtausch abgeben. Weiter könnte es sein, dass Sie Ihre Apple Watch in Zahlung geben, einem Händler oder privat verkaufen beziehungsweise jemandem schenken, um selbst auf ein anderes Modell umzusteigen. In all diesem Fällen helfen Ihnen unsere Tipps zum Wechseln der Watch weiter.

Ohne iPhone geht es (fast) nicht

Wie Sie sicher wissen, benötigen Sie, um alle Funktionen und Annehmlichkeiten von Apples Computeruhr zu nutzen, zwingend ein iPhone. Zwar funktioniert die Apple Watch in ihrer GPS+Cellular-Version auch ohne iPhone, allerdings büßen Sie in diesem Fall eine Vielzahl ihrer überaus nützlichen Funktionen ein. Deswegen gehen wir im Folgenden davon aus, dass Sie neben Ihrer Apple Watch auch ein kompatibles iPhone besitzen. Zudem ist die von Ihnen gegenwärtig benutzte Apple Watch mit Ihrem iPhone gekoppelt.

Altes iPhone – neue Apple Watch

Wollen Sie auf ein neues oder ein anderes Modell der Apple Watch umsteigen, müssen Sie die zuerst die bisherige Apple Watch von Ihrem iPhone entkoppeln und dieses anschließend mit der neuen Apple Watch wieder koppeln. Hierbei sollten auf der Apple Watch gesicherten Daten und Einstellungen natürlich übernommen werden. In diesem Fall gehen Sie, wie im Folgenden beschrieben, schrittweise vor.

Bevor Sie loslegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Auf der Apple Watch und dem iPhone sollten Sie zuvor – falls noch nicht geschehen – die aktuellen Versionen von iOS und watchOS installieren – das sind jetzt watchOS 10 und iOS 17. Außerdem müssen während des Vorgangs sowohl die Apple Watch als auch das iPhone über die dazugehörigen Ladekabel und Netzteile am Stromnetz angeschlossen sein, um etwaigen Datenverlust auszuschließen.

Schließen Sie die Apple Watch mit dem magnetischen Ladekabel und das iPhone mit dem Lightning-auf-USB-Kabel oder USB-C-Kabel und jeweils das passende Netzteil an das Stromnetz an. Öffnen Sie auf dem iPhone die „Einstellungen“. Dort tippen Sie auf „Allgemein“ sowie „Softwareupdate“ und prüfen, ob ein aktuelles Update für iOS vorliegt. Installieren Sie dieses. Öffnen Sie die „Watch-App“ auf dem iPhone und installieren Sie dort, über Fingertipps auf „Allgemein“ sowie „Softwareupdate“, das aktuelle Update für die Apple Watch. Nun entkoppeln Sie Ihre bisherige Apple Watch von Ihrem iPhone. Starten Sie dazu die Watch-App, tippen Sie unten auf „Meine Watch“ sowie oben links auf „Alle Apple Watches“. Dort tippen Sie auf das kleine i-Symbol ⓘ und dann auf den Eintrag „Apple Watch entkoppeln“. Jetzt wird zunächst ein Backup der auf der Apple Watch befindlichen Daten angelegt, die Apple Watch zurückgesetzt und entkoppelt. Diese können Sie jetzt an der Genius Bar zur Reparatur abgeben, verkaufen oder verschenken. Zur Sicherheit erstellen Sie zum Schluss noch ein Backup Ihres iPhone, entweder über iCloud oder per iTunes bzw. Finder am Mac.

Neue Apple Watch mit dem iPhone koppeln und Daten überspielen

Wollen Sie nun eine andere oder neue Apple Watch mit Ihrem iPhone koppeln, dann gehen Sie auf die folgende Weise vor:

Starten Sie auf dem iPhone die Watch-App. Wenn gegenwärtig keine andere Apple Watch mit Ihrem iPhone verbunden ist, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Koppeln starten“. Alternativ tippen Sie auf „Meine Watch“ sowie auf „Alle Apple Watches“ und dann auf „Apple Watch hinzufügen“. Schalten Sie, sofern erforderlich, die Apple Watch ein. Bewegen Sie die Kamera Ihres iPhone so über die Apple Watch, dass die dort angezeigte Animation im angezeigten Rahmen erscheint. Ist die Apple Watch an Ihr iPhone gekoppelt, können Sie auswählen, ob Sie die Apple Watch „Aus Backup wiederherstellen“ oder „Als neue Apple Watch konfigurieren“. Im ersten Fall wählen Sie das passende aktuelle Backup aus und bestätigen die Anzeigen der Nutzungsbedingungen. Das Backup wird wiederherstellt, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Welche Daten werden aus dem Backup der Apple Watch übernommen?

Alle watchOS-Apps

Daten und Einstellungen der Apps von Apple und Drittanbietern

Reihenfolge der Apps auf dem Home-Bildschirm der Apple Watch

Systemeinstellungen wie z. B. Zifferblätter, Dock.

Gesundheits- und Fitnessdaten

Einstellungen der Mitteilungen

Wiedergabeliste und Fotoalben, die mit der Apple Watch synchronisiert wurden.

Zeitzonen

Apple-Wallet-Daten (mit den unten aufgeführten Ausnahmen)

Bitte beachten Sie zudem: Die Bluetooth-Verbindungen zu anderen Geräten als Ihrem iPhone müssen neu eingegeben werden. Der Code der Apple Watch wird ebenfalls nicht übertragen sowie die Daten zu Kreditkarten und Bezahldiensten, wie zum Beispiel Apple Pay.

Was muss ich bei der Apple Watch GPS + Cellular beachten?

Nutzen Sie eine Apple Watch GPS + Cellular, also mit einer eSIM, dann ist es erforderlich, diese auf der bisherigen Apple Watch zu deaktivieren und auf der neuen Apple Watch wieder zu aktivieren. Hierbei gehen Sie auf die im Folgenden vereinfacht beschriebene Weise vor. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Mobilfunkprovider über die genaue Vorgehensweise.

Wenn Sie die Apple Watch entkoppeln, wie oben beschrieben, dann werden Sie vor dem letzten Schritt zur Entkoppelung gefragt, ob die eSIM ebenfalls entfernt werden soll. Diese Nachfrage bestätigen Sie, sofern Sie auf eine andere oder neuen Apple Watch weiterverwenden möchten. Setzen Sie sich mit Ihrem Mobilfunkprovider in Verbindung und bestellen Sie eine neue eSIM. Wie dies geht, erfahren Sie dort. Nachdem Sie das Backup der alten Apple Watch auf der neuen Apple Watch wiederhergestellt haben – ebenso wie oben beschrieben – starten Sie auf dem iPhone die Watch-App. Tippen Sie auf „Mobilfunk“. Tippen Sie auf den Schalter „Mobilfunk konfigurieren“ und melden Sie sich mit dem Benutzerkonto Ihres Mobilfunkproviders an. Wählen Sie dort die neue eSIM aus und bestätigen Sie diese. Warten Sie, bis diese aktiviert ist. Die kann einige Zeit dauern.

