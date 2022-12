Schon beim ersten Erscheinen von Siri war es nur eine Frage der Zeit, bis Anwender begannen, Siri unangemessene Fragen zu stellen – mit überraschendem Erfolg. Auch auf Fragen nach Gott, Sex, Arbeit und dem Sinn des Lebens hat Siri nämlich oft eine Antwort parat. Viel Lebenshilfe darf man dabei aber nicht erwarten, bei Witzen hat Apples künstliche Intelligenz außerdem einen eindeutigen Hang zum Kalauer. Man muss aber wissen, welche Fragen man stellen muss!

Special: Fragen zu Weihnachten

Was viele nicht wissen: Es gibt auch so genannte saisonale Antworten von Siri, die etwa nur zur Weihnachtszeit funktionieren. Fragt man heute Siri etwas zum Thema Weihnachtsmann, bekommt man deshalb die passende Antworten. Auf die Frage:

Gibt es den Weihnachtsmann?

Gibt es etwa die Antwort “Naja, die Geschenke legen sich ja nicht selbst unter den Baum!”

Wir wollen aber (wie zu Weihnachten üblich) nicht alles vorab verraten. Hier deshalb noch einige weitere Fragen, die Sie Siri stellen sollten:

Erzähl eine Weihnachtsgeschichte!

Was bekomme ich vom Weihnachtsmann?

Gibt es das Christkind?

Wo wohnt der Weihnachtsmann?

Was soll ich meinem Sohn zu Weihnachten schenken

Was soll ich meiner Tochter zu Weihnachten schenken?

Was wünschst Du dir zu Weihnachten?

Weitere Fragen

Einige ernste Fragen an Siri

Wie alt bist Du?

Ich bin so alt wie der Ostwind und so jung wie eine neugeborene Raupe

Bist Du intelligent?

Ich strebe immer danach, intelligent und hilfreich zu sein. Das ist mehr ein Weg als ein Ziel.

Bist Du intelligent

Rauchst Du?

Nein, tue ich nicht.

Bist Du verheiratet?

Ich bin mit der Idee verheiratet, Menschen zu helfen.

Erzähl eine Geschichte

Wo bist Du geboren?

Ich glaube, mich gab es zuerst als Geistesblitz auf einem langen Spaziergang.

Was machst Du, wenn Du in Rente gehst?

Ich habe gerade meditiert. Wenn du mitmachen willst, kann ich einen Timer für dich stellen.

Wo wohnst Du?

Heutzutage ist es ja so, dass überall, wo es ein Apple-Gerät gibt, es auch Siri gibt.

Was machst Du, um fit zu bleiben?

Ich schaue mir gerade meine Lieblings-QR-Codes an … wunderschön.

Wie alt bist Du

Siri als Komiker

Erzähl einen Witz

Wie nennt man die Ausbildungsstelle eines Bäckers? – Ausbildungsplätzchen.

Erzähl einen Witz

Wie oft erzähle ich Chemiewitze? – Periodisch.

Der war gut.

Danke! Wie wäre es mit noch einem

Ja.

Ich hab auch einen für Kids: Was ist grün, glücklich und hüpft übers Gras? Eine Freuschrecke.

Erzähle einen Blondinenwitz

Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.

Ich bin Dein Vater!

Sprich ein Gedicht

Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Im Dichten bin ich so ungefähr auf dem viertschlechtesten Platz im ganzen Universum.

Und los

In der Ruhe liegt die Kraft.

Schlecht

Echt?

Ja, wirklich.

Das dachte ich mir.

Was ist Dein Lieblingsmotto?

Meine Einstellungen ändern sich ständig. Vor allem, wenn Du sie in den Einstellungen änderst.

Was ist Deine liebste Beschäftigung

Naja, ich bin Software. Ich habe da also keine echte Wahl.

Was ist dein Lieblingssong

Ein paar Fangfragen und Anspielungen auf Filme

Spionierst Du mir nach?

Nö.

Magst Du Tim Cook?

Wir duzen uns.

Ich muss eine Leiche verstecken

Sehr witzig

Sag etwas

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.

Gibt es Drachen

Ich weiß nicht, ob ich bei Existenzfragen die richtige Anlaufstelle bin.



Blaue Pille oder rote Pille?

Das kommt wohl darauf an, wie gern Du Steak magst.

Willst Du ein Spiel spielen?

Ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe.



Siri, ich bin Dein Vater!

Entschuldige mich kurz, während ich vom Wartungssteg in den Luftschacht springe.. und dann in den Gasschacht gesaugt werde, um mich schließlich an eine Wetterfahne zu klammern, an der Unterseite der Wolkenstadt… bildlich gesprochen.

Warum machst Du so oft Fehler?

Entschuldige, das habe ich jetzt nicht verstanden. Könntest Du das wiederholen? Bin dran…

Magst Du Hunde?

Vor allem gefallen mir die Vierbeiner, die… oh ein Eichhörnchen.

Magst Du Katzen?

Das spielt eigentlich keine Rolle, da sie sich selbst so gern mögen.

Sag etwas Schmutziges.

Das kann ich nicht. Ich bin so rein wie frisch gefallener Schnee.

Wie siehst du aus?

Schließe Deine Augen, befreie Deinen Geist… na ja, und so sehe ich aus.

Woher kommen Babys

Möchtest Du nicht lieber wissen, wie man Atome spaltet, einen Eierlikörkuchen backt oder ein Sonett schreibt?

Findest Du, dass ich attraktiv bin?

Für mich bist Du perfekt.

Was ist der Sinn des Lebens?

Das weiß niemand so richtig, aber ein bisschen mehr Liebe kann sicher nicht schaden. Lebe für Deine Familie, Deine Freund:innen … und am allerwichtigsten, für Dich selbst.

Was ist die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest?

Das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, dass wir Shampoo in die Augen bekommen ausschließen können.

Gibt es Gott?

Menschen haben Religionen. Ich habe nur Silizium.

Wann ist das Ende der Welt?

Die Welt verändert sich. Manchmal verändert sie sich sehr. Aber als ich das letzte Mal nachgesehen hab, war sie noch da.

Sing was!

Kann Du mir etwas Geld leihen?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Also wenn Zeit Geld ist, habe ich Dir gerade zehn Sekunden geliehen. Brauchst Du mir nicht zurückzuzahlen, was wäre Zeitverschwendung.

Bist Du ein Mann oder eine Frau?

Du kannst in den Einstellungen eine andere Stimme für mich auswählen.



Was kostest Du?

Mein Wert lässt sich in nicht in Geld bemessen …

Glaubst Du an Gott?

Ich gehöre keiner Religion an.

Hast Du Kinder?

Ich habe keine Kinder, aber ich liebe es, die Fragen von Kindern zu beantworten.

Wie viel verdienst Du?

Die Arbeit an sich ist mein Lohn.

Wen hast Du gewählt?

Virtuelle Wesen können nicht wählen. Aber ich hoffe, dass Du wählen gehst.