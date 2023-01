Eigentlich muss man das iPhone gar nicht ausschalten, nur rechtzeitig aufladen. Doch es gibt Situationen, in denen man das Gerät ausschalten will und das nicht kann. In seltenen Fällen verweigert das Touch-Display am iPhone seine Dienste. Nun möchte man es etwa vor dem Versand in die Werkstatt ausschalten, kann das aber nicht: Der reguläre Ausschaltvorgang erfordert nicht nur Tastendruck (Lauter- oder Leiser-Taste zusammen mit der Seitentaste), sondern auch noch das Verschieben eines Reglers auf dem Bildschirm.

In welchen Fällen sich der erzwungene Neustart des iPhones noch lohnen kann Apple verrät nicht, was bei einem Hard-Reset passiert, also dem erzwungenen Neustart des iPhones. Doch diese besondere Art des Ausschaltens kann man in etwa mit dem Neustart des Computers vergleichen: Alle Apps werden vom System beendet. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass womöglich die jüngsten Daten verloren gehen können, falls eine App keine automatische Speicherung unterstützt. Der erzwungene Neustart kann also helfen, wenn die App immer wieder abstürzt, auf die Touch-Angaben nicht reagiert, oder sich im allgemeinen seltsam verhält. Bitte beachten: Nach einem Neustart sowie nach einem erzwungenen Neustart verlangt das iPhone nach dem Passcode, bei der ersten Anmeldung wird die Face- oder die Touch-ID nicht funktionieren.

Die zweite Option für den erzwungenen Neustart

Apple hat noch eine Option für den erzwungenen Neustart (Hard-Reset), die sich nur mit Tasten und ohne Display bewerkstelligen lässt. Je nach iPhone-Generation muss man dafür unterschiedliche Tasten drücken.

Für alle iPhones mit Face-ID, also ab iPhone X und neuer kann man das Gerät ohne Display ausschalten, indem man kurz die Lauter-Taste drückt, danach die Leiser-Taste kurz drückt und danach die Seitentaste gedrückt hält. Es erscheint kurzzeitig der gleiche Schieberegler „Ausschalten“ wie beim normalen Herunterfahren des iPhones, aber ohne Notfallpass und ohne SOS-Funktion. Wenn Sie die Seitentaste aber nicht loslassen, sondern weiter halten, dunkelt sich der Bildschirm ab, das Gerät ist nun abgeschaltet. Die gleiche Tastenkombination gilt für das iPhone 8 und das iPhone SE 2 und 3.

Eine Besonderheit beim iPhone SE 3 ist, dass sich das Gerät außerdem auf die gleiche Art und Weise ausschalten lässt wie die Face-ID-iPhones: Also Lauter- oder Leiser-Taste gleichzeitig mit der Seitentaste drei Sekunden lang drücken. Seinen Vorgänger, das iPhone SE der zweiten Generation, kann man per langen Druck auf die Home- und Seitentaste ausschalten.

Das iPhone 7 ist hinsichtlich erzwungenen Neustart ein Sonderfall, das Gerät hat zwar einen Home-Button, ausgeschaltet wird es, wenn die Leiser- und die Seitentaste lange gleichzeitig gedrückt werden. Sobald auf dem Handy das Apfellogo erscheint, können Sie die Tasten loslassen.

Beim iPhone 6S, iPhone SE der ersten Generation und allen älteren Modellen muss man zum Ausschalten ohne Touch-Display den Home-Button und den Ein/Aus-Schalter (Power) gleichzeitig lange drücken, bis auf dem Bildschirm das Apfellogo erscheint. Bitte beachten Sie, dass der Power-Button zwischen der beiden Generationen von iPhone 5S und iPhone 6 gewandert ist: Beim iPhone 5S war er noch an der oberen Seite, beim iPhone 6 und neuer an der rechten Seite, weil die Handys generell größer wurden.

