Websites sind nur über eine IP-Adresse zu erreichen, auf etwas anderes versteht sich das Internet nicht. Da es aber kaum möglich ist, sich mehrere IP-Adressen zu merken oder immer zu wissen, welche Webseite sich hinter welcher IP-Adresse verbirgt, ist es wesentlich einfacher, den Namen einer Seite wie etwa „macwelt.de“ einzutippen oder als Lesezeichen zu speichern.

Dann braucht es aber eine Instanz, welche die zum Namen gehörige IP-Adresse kennt. Diese Instanz ist das Domain Name System (DNS). Es besteht aus Servern im Netz, die analog zu einem Telefonbuch die Namen und die dazugehörigen IP-Adressen der Seiten gespeichert haben.

Tippt man im Browser den Namen der Webseite ein und schickt die Anfrage los, geht diese zu einem DNS-Server (Resolver), der dann die passende IP-Adresse heraussucht. In der Regel wird der DNS-Resolver vom jeweiligen Internet-Provider betrieben oder gemietet, beispielsweise von der Telekom oder von 1&1.

DNS-Anfragen verschlüsseln

Die Übertragung der Anfragen zum DNS-Resolver erfolgt bisher standardmäßig im Klartext über das UDP-Protokoll. Darum wäre es möglich, dass jemand, der Zugriff auf das WLAN hat und den Netzverkehr abfängt, sehen kann, welche Webseiten man aufruft, und könnte im schlimmsten Fall manipulierte DNS-Infos zurücksenden, damit der Anwender auf einer anderen Webseite oder einer Seite mit Schadsoftware landet (DNS Poisoning, DNS Hijacking).

Um das zu verhindern, gibt es zwei Verschlüsselungsmethoden für die DNS-Anfragen. Bei DNS over TLS (DoT) wird die DNS-Anfrage mit dem Verschlüsselungsprotokoll Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt. Bei DNS over HTTPS (DoH) werden die Anfragen über das verschlüsselte Transportprotokoll HTTPS versendet, das auch bei der verschlüsselten Kommunikation mit den Webseiten zum Einsatz kommt.

Lesetipp: Antivirus für den Mac – 7 Programme im Vergleich

Der Vorteil von DoH gegenüber DoT ist, dass nicht festgestellt werden kann, ob es sich um eine DNS-Anfrage oder um normalen, verschlüsselten Verkehr über HTTPS handelt. So lassen sich unter anderem DNS-Anfragen vom Service-Provider nicht blockieren. Der Nachteil liegt darin, dass DoH manchmal etwas langsamer arbeitet als DoT.

Die Verschlüsselung der Übertragung bedeutet aber nicht, dass die IP-Adresse des Anwenders beim DNS-Anbieter nicht mehr sichtbar ist. Man sollte sich darum in den Geschäftsbedingungen genau anschauen, welche Daten der DNS-Anbieter speichert.

Um die Verschlüsselung der DNS-Anfragen muss man sich in der Regel aber nicht kümmern, wenn man ein VPN verwendet, weil dort die Anfragen durch den Tunnel des VPNs gesendet werden. Aber auch in diesem Fall muss man dem VPN-Anbieter vertrauen, denn auch dieser sieht die IP-Adresse des Absenders, bevor er diese dann verbirgt. Und wer Private-Relay für iCloud aktiviert hat und nur Safari verwendet, hat ebenfalls schon eine verschlüsselte DNS-Anfrage aktiviert und muss nichts weiter unternehmen.

Wer Private-Relay für iCloud aktiviert hat und Safari verwendet, bekommt von Haus aus eine sichere DNS-Anfrage. Thomas Armbrüster

iCloud Private Relay Seit macOS Monterey und iOS/iPadOS 15 bietet Apple iCloud Private-Relay an, wozu man aber ein Abo von iCloud+ benötigt. Der Dienst verwendet den unter anderem von Apple und Cloudflare vorgeschlagenen neuen Standard Oblivious DNS over HTTPS (ODoH). Dabei wird die IP-Adresse des Benutzers nicht an den DNS-Server übermittelt. Die DNS-Anfragen werden zuerst verschlüsselt, und zwar mit dem öffentlichen Schlüssel des Betreibers des DNS-Dienstes (Cloudflare), und dann an einen Server von Apple gesendet. Dieser sieht zwar die IP-Adresse des Senders, nicht aber den verschlüsselten Inhalt der Anfrage. Der Server von Apple entfernt die IP-Adresse und ersetzt diese durch eine generalisierte IP-Adresse, die entweder nur Informationen über das Land und die Zeitzone enthält oder Angaben über den ungefähren Standort. Die Anfragen werden dann an einen DNS-Server von Cloudflare weitergeleitet. Dieser Server bekommt die unspezifischen IP-Adressen, entschlüsselt die verschlüsselte Anfrage mit seinem privaten Schlüssel und sucht die passende IP-Adresse heraus. Der große Nachteil ist, dass iCloud Private Relay bisher nur Safari unterstützt.

DNS-Server mit Verschlüsselung

Um verschlüsselte DNS-Anfragen zu verwenden, braucht es DNS-Resolver, die sich auf DoT und/oder DoH verstehen. Zu den bekannteren und größeren Anbietern, die DoT und DoH anbieten, gehören Cloudflare, Google und Quad9.

Über Google muss man nichts weiter sagen, jeder kennt den Anbieter. Cloudflare ist ein amerikanisches Unternehmen, das sowohl ein Content Delivery Network als auch ein weltweites Netzwerk von DNS-Servern unterhält und darüber hinaus Services anbietet, um sich beispielsweise gegen DDoS-Angriffe (Distributed-Denial-of-Service) zu schützen. Auch die Telekom verwendet unter anderem Cloudflare für DNS-Anfragen.

Quad9 ist eine Non-Profit-Stiftung mit Sitz in der Schweiz, die ein weltweites DNS-Servernetz unterhält und von IBM, Packet Clearing House und der Global Cyber Alliance gegründet wurde. Alle drei Anbieter verwenden auch DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das die Authentizität und Integrität der angefragten DNS-Daten sicherstellen soll.

Cloudflare bietet zudem zwei unterschiedliche DNS-Optionen: Eine ohne und eine mit Malwareschutz. Bei letzterer werden IP-Adressen blockiert, die nachweislich Schadsoftware verbreiten. Bei Quad9 ist ein Malwareschutz dagegen immer dabei, bei Google gibt es diese Option nicht.

Lesetipp: Die 10 besten Sicherheitstipps für den Mac

Bei anderen Betreibern von DNS-Resolvern gibt es noch weitere Optionen, die beispielsweise IP-Adressen von Servern blockieren, die aufdringliche Werbung verbreiten, oder sie verwenden einen Kinderschutzfilter, um unter anderem die IP-Adressen von Pornoseiten zu blockieren.

Um zu testen, welchen DNS-Resolver der Browser verwendet, sucht man im Netz nach „DNS Leak“. Auf diversen Seiten lässt sich dann testen, welcher Resolver verwendet wird. Eigentlich dient das Verfahren aber zum Testen von VPN-Anbietern, weshalb man oft auch gleich mit einer Werbung eines VPN-Anbieters konfrontiert wird.

Es gibt eine Reihe von Webseiten, auf denen sich testen lässt, welchen DNS-Resolver der Browser verwendet. Thomas Armbrüster

DNS-Server einrichten

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, einen DNS-Resolver mit Verschlüsselung einzurichten. Man kann zum einen eine Fritzbox so konfigurieren, dass sie alle DNS-Anfragen verschlüsselt sendet. Ab der Softwareversion 7.20 unterstützt die Box DoT.

Der Nachteil ist, dass iPhone und iPad diese Verbindung nicht nutzen können, wenn sie im mobilen Netz unterwegs sind. Und die Einstellung gilt auch nur für das lokale WLAN, nicht aber für andere, beispielsweise in einem Café oder Hotel. Zum anderen lassen sich auf dem Mac einige Browser für die verschlüsselte DNS-Abfrage konfigurieren. Sowohl Firefox als auch Edge und Chrome unterstützen DoH. Auf dem iPhone und dem iPad ist das aber nicht möglich.

Am besten ist es daher, wenn man die DNS-Einstellungen von macOS und iOS/iPadOS so konfiguriert, dass jeweils eine verschlüsselte DNS-Verbindung aufgebaut wird. Das funktioniert ab macOS Big Sur und iOS/iPadOS 14, die sowohl DoT als auch DoH unterstützen. Die Einstellung betrifft dann alle Netzzugriffe, egal, in welchem Netzwerk sich das Gerät befindet und mit welchem Browser man unterwegs ist. Ausgenommen Safari, sofern iCloud Private-Relay aktiviert ist.

Für die Konfiguration der DNS-Einstellungen auf dem Mac, dem iPhone und dem iPad kann man ein Profil erstellen oder aus dem Netz laden, das dann die Einstellungen vornimmt. Oder man nimmt eine App, welche die im Betriebssystem Integrierte Programmierschnittstelle (API) „DNS Settings“ von Apple verwendet.

Um ein Profil zu erstellen oder mit einer App eine DNS-Einstellung vorzunehmen, benötigt man zum einen die IP-Adressen des DNS-Resolvers, und zum anderen eine URL. Auch für die Fritzbox braucht man beides. Bei den Browsern genügt es dagegen, eine URL einzutragen.

Die meisten Anbieter haben jeweils vier IP-Adressen, zwei für IPv4 und zwei für IPv6. Diese IP-Adressen der DNS-Resolver gelten sowohl für DoT als auch DoH. Nur die URLs unterscheiden sich. Diejenigen für DoH beginnen immer mit „https://“ und enden mit „dns-query“. Weitere IP-Adressen gibt es bei den Anbietern, die zusätzliche Resolver unterhalten, die beispielsweise Malware oder Werbung herausfiltern.

Um ein eigenes Profil zu erstellen, benötigt man die IP-Adressen und die URL. Thomas Armbrüster

Profil für sicheren DNS-Verkehr erstellen

Ein Profil lässt sich selbst mithilfe der Webseite „Secure DNS profile creator“ erstellen. Die Profile mit der Endung „.mobileconfig“ lassen sich sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone und iPad verwenden. Auf einem iPhone oder iPad sollte man dazu Safari verwenden. Oder man erstellt das Profil auf dem Mac und überträgt es dann per Airdrop auf das iPhone oder iPad.

Auf der Webseite klickt man auf „Tool“ und trägt in die Felder den Namen des Anbieters und die IP-Adressen ein, klickt an, welches Verschlüsselungsverfahren (DoT oder DoH) verwendet werden soll und tippt noch die dazugehörige URL ein. Danach klickt man auf „Add to Profile“. Es öffnet sich die Seite „Finalize“ mit einer Übersicht der Angaben, und mit einem Klick auf „Download Profile“ überträgt man es.

Um sich diese Arbeit zu ersparen, klickt man alternativ auf „Encrypted DNS Party“. Dann landet man auf einer weiteren Webseite, von der man viele schon vorgefertigte Profile laden kann. Diese Webseite gibt zudem eine gute Übersicht über das verfügbare Angebot, und man kann dort jeweils mit einem Klick auf „privacy policy“ die Webseite mit den Privatsphärebedingungen des jeweiligen Anbieters aufrufen.

Auf dieser Webseite kann man sich ein eigenes DNS-Profil erstellen oder eine Seite mit fertigen Profilen aufrufen. Thomas Armbrüster

Profil auf dem Mac installieren

Mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Profildatei mit der Dateiendung „.moblieconfig“ öffnet sich eine Mitteilung mit dem Hinweis, dass man es in den Systemeinstellungen überprüfen soll, um es zu installieren. Dazu öffnet man unter macOS Ventura die Systemeinstellung „Datenschutz & Sicherheit“, scrollt ganz nach unten, klickt auf „Profile“ und macht einen Doppelklick auf das zu installierende Profil.

Im sich nun öffnenden Dialogfenster mit den Angaben zum Inhalt des Profils klickt man auf „Installieren“. Dann muss man die Installation noch zweimal bestätigen und sich abschließend per Benutzerpasswort oder Fingerabdruck legitimieren. Nicht stören darf man sich daran, dass das Profil als „Nicht signiert“ bezeichnet ist, da es ja selbst erstellt wurde. Nach der Installation findet man die durch das Profil erstellte Konfiguration in der Systemeinstellung „Netzwerk“ unter „Filter“.

Nach einem Doppelklick auf das geladene Profil kann man es installieren. Thomas Armbrüster

Es lassen sich auch mehrere Profile installieren, die einzelnen Filter werden dann unter „Netzwerk > Filter“ aufgelistet und lassen sich über das Aufklappmenü ein- und ausschalten. Nur ein Filter kann jeweils aktiv sein. Bei einem Filterwechsel ist kein Neustart notwendig, die neuen Einstellungen sind sofort aktiv.

Um einen Filter zu entfernen, löscht man das zugehörige Profil indem man es unter „Datenschutz & Sicherheit > Profile“ markiert und auf das Minussymbol klickt. Dann muss man sich noch per Benutzerpasswort oder Fingerabdruck legitimieren.

Jedes Profil legt eine DNS-Konfiguration an. Es kann immer nur eine aktiv sein, ein Wechsel ist aber schnell möglich. Thomas Armbrüster

Profil auf dem iPhone und iPad installieren

Hat man auf dem iPhone oder dem iPad in Safari ein Profil auf der Seite von Profile Creator erstellt und heruntergeladen, findet man es in der App „Dateien“ unter „Downloads“. Tippt man das Profil an, erhält man wie auf dem Mac einen Hinweis, dass man es in den Einstellungen überprüfen soll. Lädt man in Safari ein vorgefertigtes Profil, bekommt man sofort den Hinweis, dass man es in den Einstellungen überprüfen soll.

Das ist auch so, wenn man ein Profil vom Mac auf das iPad oder iPhone per Airdrop überträgt. Dann öffnet man jeweils die Einstellungen, dort wird links oben ein neuer Eintrag „Profil geladen“ angezeigt, den man antippt. Im sich einblendenden Fenster tippt man rechts oben auf „Installieren“ und gibt den Gerätecode ein.

Nun bekommt man in der Regel noch einen Warnhinweis, dass das Profil nicht signiert ist und dass der DNS-Server den DNS-Verkehr überwacht. Wie schon gesagt, nur die Übertragung zum Resolver wird verschlüsselt, der Server sieht aber die IP-Adressen der DNS-Anfragen. Nun tippt man nochmals auf „Installieren“, bestätigt die Installation und schließt den Vorgang mit einem Tipp auf „Fertig“ ab.

In den Einstellungen auf dem iPhone wird auf ein geladenes Profil hingewiesen, das man dann zur Installation antippt. Thomas Armbrüster

Das Profil wir dann unter „VPN, DNS und Geräteverwaltung“ unter „Konfigurationsprofile“ angezeigt. Die von dem Profil erstellte Netzwerkkonfiguration ist ebenfalls in diesem Fenster unter dem Punkt „Einschränkungen und Proxys“ zu finden.

Tippt man diesen an, blendet sich die Liste mit allen DNS-Einstellungen ein, aus denen man dann die gewünschte Konfiguration auswählt. Wie auf dem Mac lassen sich mehrere Profile mit unterschiedlichen DNS-Einstellungen installieren. Um eine Einstellung zu entfernen, löscht man das dazugehörige Profil.

Wie auf dem Mac lassen sich mehrere Profile laden. Man kann dann zwischen den DNS-Einstellungen wechseln. Thomas Armbrüster

DNS-Einstellungen per App vornehmen

Alternativ zu den Profilen kann man die App DNSecure verwenden, die es sowohl für iOS, iPadOS und macOS im jeweiligen App-Store gibt. Das kleine Programm hat schon einige Einstellungen für verschlüsselte DNS-Resolver integriert, weitere lassen sich selbst hinzufügen. Mit der App wird dann die DNS-Einstellung des Systems konfiguriert. Das Vorgehen ist auf allen Geräten gleich: Zuerst wählt man im Programm eine der Konfigurationen aus und aktiviert sie über den Schieberegler rechts oben im Fenster.

Die App DNSecure hat schon mehrere DNS-Einstellungen integriert, zwischen denen man auswählen kann. Thomas Armbrüster

Damit das System diese dann verwendet, muss man beim ersten Mal auf dem Mac unter macOS Ventura noch die Systemeinstellung „Netzwerk“ öffnen, auf „Filter“ klicken und DNSecure aktivieren. Auf dem iPhone und dem iPad aktiviert man DNSecure unter iOS 16 in den Einstellungen unter „Allgemein > VPN und Geräteverwaltung > DNS“.

Hat man die App dort einmal aktiviert, lässt sich die DNS-Einstellung direkt in der App ändern, indem man eine andere Einstellung auswählt und aktiviert. Um der App weitere Konfigurationen hinzuzufügen, klickt beziehungsweise tippt man auf das Plussymbol oben im Fenster, wählt den Typ der Verbindung aus (DoH oder DoT) und tippt einen Namen, die IP-Adressen und die URL ein, genauso, wie man es bei einem Profil macht.

Irgendwelche Hintergrundprozesse werden von DNSecure nicht installiert. Es verbraucht damit auf dem iPhone und iPad auch keinen Strom, wenn es nicht gerade aktiviert ist.

DNSecure muss in den Einstellungen auf dem iPhone und iPad sowie in den Systemeinstellungen auf dem Mac nur einmal aktiviert werden. Thomas Armbrüster

DNS-Einstellungen im Browser ändern

Auf dem Mac lassen sich in Chrome, Edge und Firefox Einstellungen für den DNS-Resolver vornehmen, die dann vom Browser verwendet werden. In Chrome öffnet man die Einstellungen und ruft „Datenschutz und Sicherheit > Sicherheit“ auf.

Unten auf der Seite lässt sich dann die Option „Sicheres DNS verwenden“ aktivieren. Dann klickt man auf „Mit“ und wählt aus dem Aufklappmenü entweder einen der vorgegebenen DNS-Resolver aus oder nimmt „Benutzerdefiniert“ und tippt die URL eines anderen DNS-Resolvers ein. Dabei muss man darauf achten, die URL für DoH zu nehmen, da Chrome wie auch Edge und Firefox nur dieses Protokoll unterstützt.

In Edge findet man die Einstellung unter „Datenschutz, Suche und Dienste“ unter dem Unterpunkt „Sicherheit“. Man aktiviert den Schieberegler bei „Verwenden Sie sicheres DNS …“ und markiert „Einen Dienstanbieter auswählen“. Nun kann man einen der fünf vorgegebenen Anbieter auswählen (es sind dieselben wie in Chrome), oder eine andere URL für einen DoH-Resolver eintippen.

In Firefox findet man die Option „Verbindungs-Einstellungen“ in den Vorgaben ganz unten auf der Seite „Allgemein“. Man klickt dort auf „Einstellungen“, scrollt ganz nach unten und markiert „DNS über HTTPS aktivieren“. Als Standard ist im Aufklappmenü Cloudflare als Standard vorgegeben.

Cloudflare ist einer der DNS-Anbieter, die Mozillas Programm „Trusted Recursive Resolver (TRR)“ unterstützen. Dieses Programm erfordert bestimmte Privatsphären- und Sicherheitsbedingungen. Auch einige andere Anbieter wie das ebenfalls voreingestellte NextDNS unterstützen TRR. Man hat aber auch die Möglichkeit, die URL jedes anderen DoH-Resolvers unter „Benutzerdefiniert“ einzutippen.

In Firefox wie auch in Edge und Chrome lässt sich der verschlüsselte DNS-Verkehr aktivieren. Thomas Armbrüster

Sicheres DNS in der Fritzbox einrichten

Man meldet sich bei der Fritzbox (ab der Softwareversion 7.20) an und öffnet „Internet > Zugangsdaten > DNS-Server“. Dort aktiviert man „Andere DNSv4-Server verwenden“ und „Andere DNSv6-Server verwenden“ und trägt jeweils die IP-Adressen ein.

Dann scrollt man nach unten, aktiviert „Verschlüsselte Namensauflösung im Internet (DNS over TLS)“ und lässt die Zertifikatsprüfung eingeschaltet. Die Option „Fallback auf unverschlüsselte Namensauflösung im Internet zulassen“ sollte man ausschalten, wenn man nicht möchte, dass bei Problemen auch unverschlüsselte DNS-Anfragen gesendet werden.

Danach scrollt man weiter nach unten und trägt in das Feld bei „Auflösungsnamen der DNS-Server“ die URL ein und beendet die Einrichtung mit einem Klick auf „Übernehmen“. Um zu prüfen, ob die Einstellungen übernommen worden sind, geht man zu „Internet > Online-Monitor“ und sieht dort unter „Genutzte DNS-Server“, ob die verschlüsselten Verbindungen aktiviert sind.

Hat man einen DNS-Server für iOS/iPadOS oder macOS konfiguriert, wird die Einstellung der Fritzbox übergangen, auch ein im Browser konfigurierter DNS-Resolver hat Vorrang.