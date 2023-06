Apps auf dem iPhone verstecken – so geht’s

Manche Apps sind völlig legitim, doch für fremde Augen vielleicht peinlich oder einfach nicht gedacht. Solche (und andere) Apps lassen sich auf dem iPhone ganz leicht verstecken: Seit iOS 14 gibt es auf den iOS- und iPadOS-Geräten die sogenannte App-Mediathek, eine Art Programme-Ordner wie auf dem Mac, nur durch Apples künstliche Intelligenz nach Kategorien sortiert. Die App-Mediathek findet sich auf dem letzten Bildschirm eines iPhones und bietet auf den ersten Blick eine chaotische Sammlung an App-Ordnern. Hier finden sich alle installierten Apps, ab iOS 14 kann man nach Wunsch eine neue App nicht mehr auf dem Home-Bildschirm anzeigen lassen, sondern nur noch in der Mediathek.

Neu geladene Apps verstecken

Damit eine neue App nicht auf dem Home-Bildschirm erscheint, wechselt man in die Einstellungen-App und dort zum Reiter „Home-Bildschirm“. Hier aktivieren Sie den Haken in der Zeile „Nur App-Mediathek“. Dies bewirkt, dass alle kürzlich heruntergeladenen Apps in der Mediathek erscheinen – aber nicht auf dem Home-Bildschirm des iPhones.

Bestehende Apps am iPhone verstecken

Auch Apps, die sich bereits auf dem Home-Bildschirm befinden, kann man von der Oberfläche buchstäblich verschwinden lassen. Dafür drückt man lange auf das App-Icon, das man verstecken will. Dabei erscheint ein Kontextmenü mit dem obligatorischen Eintrag „App entfernen“. Tipp man darauf, erscheinen noch drei weitere Optionen, eine davon ist „Vom Home-Bildschirm entfernen“. Das App-Icon verschwindet von der Stelle, wo es einmal war, in der App-Mediathek kann man die App noch finden.

Apps von der Suche ausschließen

Siri ist recht neugierig und kann die verborgenen Apps leicht verraten, wenn man danach sucht. Aber man kann eine versteckte App auch vor Siri verstecken. Dafür wechseln Sie in die Einstellungen-App, diesmal aber in den Reiter „Siri und Suchen“. Am Ende des Fensters findet sich die Liste der installierten Apps, wählen Sie hier die zu versteckende App und deaktivieren Sie die Reiter „App in ‚Suche‘ anzeigen“ und „Inhalt in ‚Suche‘ anzeigen“. So taucht die App in den Siri-Ergebnissen nicht auf. Bitte beachten Sie, dass die Suche direkt in der App-Mediathek davon ausgeschlossen ist. Das heißt, suchen Sie direkt in der App-Mediathek nach der versteckten App, wird sie vom System angezeigt.

Benachrichtigungen der App stumm stellen

Haben Sie die App in der tiefsten Ecke der App-Mediathek versteckt, kann sie sich trotzdem verraten, wenn eine neue Benachrichtigung plötzlich ankommt. Dieses Verhalten können Sie ganz abschalten oder ggf. neue Benachrichtigungen nur in der geplanten Übersicht anzeigen lassen, die sich nur zu einer gegebenen Uhrzeit am iPhone einblendet. Wechseln Sie dafür in die Einstellungen und dort in den Bereich „Mitteilungen“. Wählen Sie aus der vorhandenen App-Liste Ihre „geheime“ App und schieben Sie den Schalter „Mitteilungen erlauben“ nach links. Diese Einstellung bewirkt, dass sich die App gar nicht selbstständig melden kann. Alternativ können Sie die Option „Geplante Übersicht“ wählen. Die Benachrichtigungen werden zu von Ihnen ausgewählten Uhrzeiten zugestellt und nicht sofort.

