Externe Festplatte, SD-Card oder USB-Stick am Mac nicht erkannt? Das ist zu tun

Wenn Sie eine externe Festplatte an den USB-Port Ihres Mac anschließen, wird sie normalerweise auf dem Desktop angezeigt. Sie sehen Sie dann auch im Finder in der linken Spalte unter “Geräte”. Manchmal wird das Laufwerk jedoch nicht ins System eingebunden (gemounted) – natürlich gerade dann, wenn Sie dringend auf darauf gespeicherte Daten zugreifen müssten. Wir erklären, wie Sie das Laufwerk sichtbar und Ihre Daten verfügbar machen. Bei unseren Tipps gehen wir davon aus, dass Sie über ein externes Speichermedium verfügen, das über den USB- oder Thunderbolt-Anschluss mit Ihrem Mac verbunden ist.

Offensichtliche Fehler ausschließen, bevor es ans Eingemachte geht

Häufige Fehler sind defekte Kabel oder nicht richtig eingesteckte Verbindungen an der Festplatte und am Mac. Überprüfen Sie die Steckverbindungen und testen Sie unter Umständen ein neues Kabel. Viele externe Datenträger verfügen über eine LED, die leuchtet, wenn das Gerät mit Strom versorgt ist. Teilweise brauchen externe Festplatten ein zweites Kabel, das für die Stromversorgung zum Einsatz kommt. Hat das externe Gerät eine LED, diese leuchtet aber nicht, liegt es nicht unbedingt an macOS, sondern es kann an fehlerhaften Kabeln liegen oder Kabel, die nicht richtig eingesteckt sind. Prüfen Sie die Kabel an anderen Geräten, wenn Sie mehrere externe Datenträger haben. Um Fehler in der IT zu finden, hilft es meistens möglichst viel Fehlerquellen auszuschließen und sich danach auf die restlichen Fehler zu konzentrieren. Teilweise lässt sich das Problem auch beheben, in dem Sie Kabel und externen Datenträger sehr langsam einstecken.

Wenn beim Macbook der Akku fast leer ist, kann es passieren, dass die USB-Anschlüsse nicht mit ausreichend Strom versorgt werden. Stellen Sie sicher, dass das Macbook an den Strom angeschlossen ist und der Akku geladen wird. Teilweise ist es auch notwendig, dass ein externer Datenträger an mehreren USB-Anschlüssen angeschlossen werden muss, um mit ausreichend Strom versorgt zu werden. Bei USB-Sticks oder SD-Karten, die über einen USB-Hub mit dem Mac verbunden sind, kann auch dieser die Fehlerquelle darstellen. Überprüfen Sie auch hier mit mehrmaligem Verbinden und Trennen. Es gibt hier durchaus auch die Möglichkeit, dass es einen Wackelkontakt gibt. Bei SD-Karten passiert es vor allem bei USB-Hubs sehr schnell, dass die Karten verkehrt herum eingesteckt sind. Teilweise kann auch ein Neustart des Macs helfen.

Thomas Joos

Prüfen Sie, ob in Ihrem Mac eingestellt ist, dass gemountete Laufwerke auf dem Desktop angezeigt werden. Gehen Sie im Finder zu “Einstellungen > Allgemein” und stellen Sie sicher, dass neben “Externe Festplatten” ein Häkchen gesetzt ist. Eine weitere Möglichkeit, die externe Festplatte aufzuspüren, ist über das Terminal. Der Befehl “diskutil” verwaltet interne und externe Festplatten sowie Volumes. Der Befehl ist ziemlich mächtig, daher ist hier etwas Vorsicht geboten. Mit dem Befehl unten erkennen Sie beispielsweise, ob bei der nicht sichtbaren externen Festplatte Hardware- oder Software-Systeme vorliegen.

diskutil list external

Mit diesem Befehl soll Terminal nur externe Festplatten mit ihren Eigenschaften auflisten. Findet sich in der nach der Eingabetaste erscheinenden Liste die gesuchte Festplatte, ist diese angeschlossen und vom Mac erkannt. Ist sie in der Terminal-Liste nicht zu finden, müssen Sie sich auf die Suche nach Hardware-Ursachen begeben. Einige davon haben wir in den nachfolgenden Punkten aufgelistet. Zunächst können Sie an dieser Stelle versuchen, das Laufwerk von macOS zu trennen, in dem Sie den folgenden Befehl mit der richtigen Datenträgernummer verwenden. Im unteren Beispiel handelt es sich um den Datenträger “disk2”:

diskutil eject disk2

Ziehen Sie den externen Datenträger ab und verbinden ihn erneut. Zeigt macOS den Datenträger jetzt auf dem Schreibtisch an, ist das Problem behoben, wenn nicht fahren Sie mit den weiteren Möglichkeiten fort, die wir nachfolgend beschreiben

Thomas Joos

Stellen Sie sicher, dass der Fehler nicht am USB-Kabel liegt. Schließen Sie das externe Laufwerk mit einem anderen USB-Kabel an, um festzustellen, ob das Problem dadurch behoben wird. (Wenn Sie einen USB-Anschluss über einen Hub verwenden, ist das nicht der Grund für das Problem.). Überprüfen Sie, ob das Problem vielleicht der USB-Port an Ihrem Mac ist. Versuchen Sie, das Speichermedium in einem anderen USB-Port anzuschließen, falls vorhanden. Oder schließen Sie ein anderes Gerät an und schauen Sie, ob das funktioniert.

Versuchen Sie, Ihre externe Festplatte an einem anderen Mac anzuschließen, um zu sehen, ob Sie dort auf das Laufwerk zugreifen können. Testen Sie das Laufwerk mit einem PC – vielleicht ist das Laufwerk für PCs formatiert und kann von Ihrem Mac nicht gelesen werden. In diesem Fall erscheint beim Einstecken des Laufwerks der Fehler, dass macOS zwar ein Laufwerk erkannt hat, dieses aber nicht einbinden kann. Erscheint ein solcher Fehler, können Sie Hardware-Defekte ausschließen. In diese, Fall handelt es sich um einen Formatierungsfehler, die sich aber in den meisten Fällen leicht beheben lassen.

Thomas Joos

Öffnen Sie das Festplattendienstprogramm auf dem Mac, vielleicht zeigt der Mac das Laufwerk dort an. Sie finden das Festplattendienstprogramm, indem Sie Spotlight (⌘+Leertaste) öffnen und “Festplattendienstprogramm” eingeben. Alternativ rufen Sie im Finder mittels der Tastenkombination ⌘⇧U den Ordner “Dienstprogramme” auf, in dem das Tool seinen Platz hat. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Programm zu öffnen. Schauen Sie in der Liste links nach, ob die Festplatte dort erscheint. Teilweise kann es sinnvoll sein, bei “Darstellung” die Option “Alle Geräte einblenden” zu wählen.

Erscheint das Laufwerk an diese Stelle, müssen Sie vermutlich nur das richtige Dateisystem und das richtige Partitionsschema nutzen. Wenn der Datenträger zum Beispiel mit dem Windows-Datei-System NTFS formatiert ist, können Sie die Daten oft lesen, aber nicht schreiben. Teilweise funktioniert auch das Lesen nicht richtig. Generell ist es sinnvoll, wenn Sie bei Datenträgern mit exFAT arbeiten, wenn sie diese mit Windows und macOS nutzen.

Thomas Joos

Wenn Sie die Festplatte im Dienstprogramm sehen können, überprüfen Sie mit einem Klick darauf, ob “Volume” angezeigt wird. Wenn ja, klicken Sie darauf und wählen Sie “Mount”. Hat Ihr Mac das Laufwerk bereits gemountet, wird stattdessen die Option “Unmount” angezeigt. Wenn kein Volume angezeigt wird, kann Ihr Mac nicht auf das Laufwerk zugreifen. Die Option “Einbinden” ist dann ausgegraut. Im Fenster ist aber auch oft zu sehen, warum ein Laufwerk nicht angebunden werden kann. So erhalten Sie Hinweise, wie Sie als Nächstes vorgehen.

Fehlerbehebung im Festplattendienstprogramm durchführen

Verschiedene Möglichkeiten stellen im Festplattendienstprogramme die Optionen “Erste Hilfe”, “Löschen” und “Wiederherstellen” dar. Achten Sie aber darauf, dass es bei den Vorgängen durchaus passieren kann, dass Daten verloren gehen. Funktioniert das externe Gerät zum Beispiel in Windows, kann es sinnvoll sein, die Daten auf dem externen Gerät erst zu sichern, bevor Sie sich an die weiteren Maßnahmen machen. Mit dem Menüpunkt “Erste Hilfe” überprüfen Sie den externen Datenträger auf Fehler und reparieren diese gegebenenfalls. Hier gehen nicht unbedingt Daten verloren, dennoch besteht durchaus die Möglichkeit dazu. Bei leeren Datenträgern, oder bei Datenträgern mit unwichtigen Daten, spielt das natürlich keine Rolle. In diesem Fall klicken Sie auf “Ausführen”.

Thomas Joos

Nach kurzer Zeit der Überprüfung schließt der Assistent die Aktionen ab und der externe Datenträger sollte auf dem Desktop erscheinen. Funktioniert das immer noch nicht, kann es durchaus sinnvoll sein, den Datenträger einmal zu entfernen und wieder erneut zu verbinden. Funktioniert auch das nicht, geht es mit der Fehlersuche im Festplattendienstprogramm weiter. Mit “Wiederherstellen” können Sie den Inhalt des Laufwerks löschen und durch das Volume eines anderen Laufwerks ersetzen. Der Befehl “Löschen” löscht alle auf dem Laufwerk gespeicherten Daten. Das können Sie nicht mehr rückgängig machen. Wenn Sie die Daten auf dem Laufwerk noch benötigen, löschen Sie sie nicht!

Tipp: Externe Festplatte auf dem Mac durchsuchen



Wenn Ihr Mac die Festplatte nicht reparieren kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass entweder das Laufwerk mit einem Dateisystem formatiert ist, das der Mac nicht lesen kann, oder es ist wirklich kaputt. Sie können dann versuchen, wenigstens die Daten von dem beschädigten Laufwerk wieder herzustellen.

Laufwerke richtig formatieren: APFS, exFat oder Mac OS Extended/HFS+

Windows-PCs verwenden das NTFS-Dateiformat, während Mac-Computer vor High Sierra das HFS+-Dateiformat verwendeten. Mittlerweile ist Apple File System (APFS) Standard auf allen neueren Macs. Allerdings funktionieren mit diesem System formatierte Laufwerke nicht auf Windows-Computern und auch nicht mit Linux. Ältere Macs können ebenfalls nicht APFS-formatierte Laufwerke lesen, wenn sie noch mit einer alten Version von macOS arbeiten.

Es ist jedoch möglich, ein Laufwerk so zu formatieren, dass es für Windows- und Mac-Computer geeignet ist – diese Laufwerke müssen mit exFAT oder dem älteren FAT32 formatiert werden. FAT32 hat den Nachteil nur Dateien bis 4 GB speichern zu können. Das kann vor allem bei ISO-Dateien oder großen Archiven ein Problem werden. Besser ist an dieser Stelle exFAT geeignet. Hier gibt es bezüglich der Größe der Dateien kaum Einschränkungen, da diese bis zu 512 Terabyte groß sein können.

Wenn Sie denken, dass Ihre Festplatte mit einem nicht funktionierenden Dateisystem formatiert wurde (beispielsweise auf einem PC) und Sie auf die Daten auf dem Laufwerk zugreifen müssen, schließen Sie Ihr Laufwerk an einen Computer an, der es erkennt und kopieren Sie die Daten, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Wenn Sie die Daten auf der Festplatte nicht benötigen, klicken Sie im Festplattendienstprogramm auf “Löschen” und Ihr Mac wird die Festplatte neu formatieren. Wählen Sie ein passendes Dateisystem aus. Nutzen Sie das externe Laufwerk nur auf einem modernen Mac, ist “APFS” die richtige Wahl. Soll das Laufwerk auch auf älteren Macs funktionieren, nutzen Sie “Mac OS Extended”. Für die Zusammenarbeit mit Windows und Linux ist “ExFat” an dieser Stelle richtig.

Thomas Joos

Formatierung abschließen und richtiges Partitionsschema nutzen

Im Rahmen der Formatierung geben Sie noch den Namen des Datenträgers an und wählen auch das Partitionsschema aus. Das Partitionsschema speichert die einzelnen Partitionen, also die Aufteilung der Datenträger. In macOS lassen sich Datenträger in mehrere Partitionen aufteilen, die als Volumes bezeichnet werden. Dadurch können Sie zum Beispiel einen Teil einer externen Festplatte als Volume für Time Machine nutzen, während Sie auf einem anderen Daten speichern. Wo die Partitionen beginnen und enden, steht am Anfang des Dateisystems im Partitionsschema. Ist dieses defekt, lässt sich der Datenträger ebenfalls nicht mehr richtig einbinden. Auch hier hilft oft das neue Formatieren, wobei aber auch alle Daten auf dem Datenträger verloren gehen.

Generell ist an dieser Stelle die Verwendung des Schemas “GUID-Partitionstabelle” ideal. In Windows trägt dieses Schema die Bezeichnung “GPT”. GPT ist das gängigste Schema dazu Mit “Löschen” beginnt im Anschluss der Vorgang und löscht dabei alle Daten auf dem Datenträger. Danach sollte das Laufwerk funktionieren. Die Formatierung muss fehlerfrei durchgeführt werden. Tauchen Fehler auf, können Sie die Formatierung auch mehrfach durchführen, bis sie fehlerfrei durchläuft. Fehlerhafte Formatierungen deuten auf Hardwaredefekte bei Laufwerken hin.

Thomas Joos

Hartnäckige Formatierungsprobleme im Terminal lösen

Wenn die Formatierung mehrfach abbricht, kann es aber auch an anderen Problemen liegen, auch wenn Hardwaredefekte die größte Wahrscheinlichkeit sind. In diesem Fall wechseln Sie wieder in das Terminal und lassen sich mit dem folgenden Befehl alle Laufwerke anzeigen. Hier sollte auch der externe Datenträger erscheinen, selbst, wenn seine Formatierung fehlerhaft ist:

diskutil list

Thomas Joos

Für die weiteren Vorgehensweisen spielen die Mount-Informationen des Datenträgers eine wichtige Rolle. In diesem Beispiel trägt die SD-Karte die Bezeichnung “/dev/disk2” ist also als drittes Laufwerk nach disk0 und disk1 im System verfügbar. Mit dem Tool “dd” im Terminal können Sie bei fehlgeschlagener Formatierung zum Beispiel den kompletten Datenträger mit Nullen füllen. Dadurch versucht das System selbst auf jeden Speicherbereich des Datenträgers zuzugreifen und eine 0 zu speichern. Das kann bei Fehlerbehebungen helfen, löscht aber alle Daten. Da durch die Formatierung bereits Daten gelöscht wurden, sollte das kein Problem sein. Im aktuellen Beispiel mit “/dev/disk2” lautet der Befehl dazu:

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/disk2

Hier müssen Sie aber besonders darauf achten, dass der Wert bei “of” auf den richtigen Datenträger zeigt, den Sie zuvor mit “diskutil list” ausgelesen haben. Nach dem Auslösen des Befehls beginnt der Vorgang. Da der Befehl “sudo” nutzt, müssen Sie das Kennwort des Benutzers angeben. Nach einiger Zeit sollte der Datenträger im Festplattendienstprogramm mit seiner ganzen Größe erscheinen. Sie können den Befehl dann abbrechen und das Terminal schließen. Im Anschluss können Sie den externen Datenträger neu formatieren. Unter Umständen ist es notwendig, den externen Datenträger mehrfach zu formatieren, bis er funktioniert. Auch die “Erste Hilfe” kann an dieser Stelle nochmal eine Möglichkeit sein, parallel das Problem zu beheben.

Stellen Sie sicher, dass Ihr externes Laufwerk in Zukunft nicht beschädigt wird, indem Sie das Laufwerk nach Gebrauch immer wieder ordnungsgemäß entfernen. Ziehen Sie aber nicht nur das USB-Kabel ab. Um Ihr Laufwerk vom Mac zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol auf dem Desktop oder im Finder und wählen Sie “Auswerfen”. Es scheint, dass die meisten Laufwerksprobleme entstehen, wenn die Festplatte entfernt wird, ohne sie korrekt auszuwerfen. Funktionieren die hier beschriebenen Vorgehensweisen nicht, kann es sinnvoll sein, den NVRAM des Macs zurückzusetzen. Die Vorgehensweise dazu beschreiben wir im Beitrag “PRAM, NVRAM und SMC: Reset des Intel- und ARM-Mac“.

Wenn Sie einen externen Datenträger schon neu formatieren müssen, kann es sinnvoll sein, als Dateisystem auf “APFS (verschlüsselt)” zu setzen. In diesem Fall werden alle Daten auf der externen Festplatte verschlüsselt. Verbinden Sie einen solchen Datenträger mit macOS, erscheint ein Fenster mit einer Kennworteingabe. Hier geben Sie das Kennwort ein, das Sie wiederum beim Formatieren festlegen. Dabei handelt es sich nicht um das Kennwort für Ihr Apple-Konto, sondern um ein spezielles Kennwort für diesen Datenträger. Verschlüsselte Festplatten verhindern, dass bei Verlust oder Diebstahl die Daten gelesen werden können. Außerdem können Sie dadurch überprüfen, ob der Datenträger erkannt wird, da vor dem Mounten am Mac die Kennwortabfrage erscheint.