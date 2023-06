Alternative Podcast-Apps für das iPhone

Die mit iOS mitgelieferte Podcasts-App stößt nicht bei allen Anwendern auf Gegenliebe. Eine Suche im App Store nach Alternativen ergibt aber etliche Treffer. Aus dem Angebot haben wir uns Overcast und Pocket Casts herausgesucht, die iOS und iPadOS unterstützen und auch für die Apple Watch verfügbar sind. Carplay und Airplay funktioniert ebenfalls mit beiden Apps. Overcast lässt sich auf allen unterstützten Geräten kostenlos verwenden, blendet aber eine, jedoch nicht sehr auffallende Werbung für andere Podcasts ein. Ein Abo für 10 € im Jahr ermöglicht die Verwendung ohne Werbung.

Overcast lässt sich auf allen Geräten ohne Abo verwenden, es wird nur eine nicht sehr auffallende Werbung eingeblendet. Thomas Armbrüster

Bei Pocket Casts muss man ein Plus-Abo nach einer kürzlich erfolgten drastischen Preisanhebung für happige 45 € im Jahr oder 4 € pro Monat abschließen, um die Podcasts auch auf der Watch abzuspielen und die App auf dem Mac zu aktivieren. Auf dem iPhone und dem iPad lässt sich Pocket Casts aber ohne Bezahlung verwenden. Anwender, die die App schon länger mit Abo einsetzen, zahlen nur 16 €. Eine etwas merkwürdige Preispolitik.

Overcast ist nur für Apple-Geräte und ausschließlich in einer englischsprachigen Version verfügbar, während es Pocket Casts in mehreren Sprachen und auch für Android und Windows gibt. Für Windows ist das Plus-Abo ebenfalls notwendig. Bei beiden Anbietern kann man zudem ein Konto einrichten, um die Geräte zu synchronisieren. Während Overcast eine Ein-Mann-Unternehmung ist, wird Pocket Casts von Automattic angeboten, der Muttergesellschaft von WordPress.

Das Abo für Pocket Casts ist für Neukunden deutlich teurer als für bisherige Abonnenten. Thomas Armbrüster

Sendungen mit Pocket Casts suchen und abonnieren

Startet man auf dem iPhone Pocket Casts zum ersten Mal, kann man ein Konto anlegen. Das ist aber nur notwendig, wenn man mehrere Geräte synchronisieren möchte. Anschließend öffnet sich die Ansicht „Entdecken“, die Mediathek von Pocket Casts. Um dort die deutschsprachigen Angebote zu sehen, scrollt man nach unten und tippt entweder auf „Alle Anzeigen“ bei „Beliebt in Deutschland“ oder auf eine der Kategorien. Auch hier werden Angebote in deutscher Sprache angezeigt. Scrollt man ganz nach unten, lässt sich auch eine andere Region auswählen.

Alternativ tippt man einen Suchbegriff in das Suchfeld ein. Das kann der Name eines Podcasts oder eines Senders sein, oder man sucht nach einem Begriff, der den Inhalt einer Sendung betrifft. In den Suchergebnissen werden sowohl Podcasts als auch einzelne Folgen aufgelistet. Tippt man einen Podcast an, kann man die Sendung im nächsten Fenster abonnieren. Tippt man eine Folge an, lässt sie sich abspielen, der Warteschlange hinzufügen oder herunterladen, ohne dem Podcast aber zu folgen.

Mit Pocket Casts kann man auch nach einzelnen Folgen suchen und diese anhören, oder man abonniert eine Sendung. Thomas Armbrüster

Sendungen mit Pocket Casts verwalten

Die abonnierten Sendungen werden unter „Podcasts“ aufgelistet. Nach einem Tipp auf die drei Punkte rechts oben kann man unter drei Darstellungen wählen und die Sortierordnung festlegen. Tippt man einen Podcast an, blendet sich die Liste mit den verfügbaren Folgen ein. Archivierte Folgen sind ausgeblendet, lassen sich aber per Tipp einblenden. Standardmäßig werden gehörte Folgen automatisch archiviert. Um eine Folge manuell zu archivieren, wischt man nach links.

Für die Sendungen gibt es unterschiedliche Darstellungen, die Folgen blenden sich nach einem Tipp auf einen Podcast ein. Thomas Armbrüster

Die Einstellungen für alle Sendungen findet man unter „Profil“ nach einem Tipp auf das Zahnradsymbol rechts oben. Unter „Allgemein“ bestimmt man, ob Folgen nur abgespielt oder auch geladen und ob die archivierten Folgen ausgeblendet werden. Wann angehörte und inaktive Folgen archiviert werden sollen, legt man unter „Automatische Archivierung“ fest, und unter „Automatischer Download“, ob und welche Folgen geladen werden sollen.

Für jeden Podcast lassen sich individuelle Vorgaben nach einen Tipp auf das Zahnradsymbol machen. Die Optionen für die Archivierung findet man unter „Automatische Archivierung“. Hier lässt sich auch festlegen, wieviele ungespielte Folgen in der Liste angezeigt werden, maximal sind es zehn. Weitere Einstellungen öffnen sich nach einem Tipp auf die drei Punkte rechts neben dem Suchfeld. Hier kann man die Sortierreihenfolge festlegen, alle Episoden in der Liste herunterladen oder archivieren und die Folgen gruppieren.

Neben den allgemeinen Einstellungen lassen sich auch Vorgaben für jede einzelne Sendung machen. Thomas Armbrüster

Episoden mit Pocket Casts abspielen

Tippt man rechts neben einer Folge auf das Symbol zum Abspielen, blendet sich unten auf dem Display der Abspielbereich mit den Symbolen zum Starten und Stoppen, Vor- und Zurückspulen und einem Coverbild ein. Ein Tipp auf das rechte Symbol blendet die Warteschlange ein. Das Symbol zeigt mit einer Zahl an, wie viele Folgen sich in der Warteschlange befinden. Tippt man den Abspielbereich kurz an, öffnet sich der Player. Tippt man etwas länger, kann man die Folge als gehört markieren oder den Bereich schließen und die Warteschlange löschen.

Im Abspielbereich unten auf dem Display kann man starten und stoppen, vor und zurück springen und die Warteschlange einblenden. Thomas Armbrüster

Im Player kann man zwischen dem Wiedergabebildschirm und den Beschreibungen wechseln, in dem auch die Shownotes angezeigt werden. Dabei wird die Wiedergabe nicht gestoppt. Über das linke Symbol unten im Player erreicht man Einstellungen für die Wiedergabe. Man kann die Abspielgeschwindigkeit ändern, Stille kürzen lassen und die Lautstärke der Stimmen anheben.

Eine weitere Einstellung für die Wiedergabe findet man in den Allgemeinen Einstellungen unter „Profil“. Aktiviert man dort „Intelligente Wiedergabefortsetzung“, wird nach einem Abspielstopp etwas zurückgespult, um leichter Anschluss an das bereits Gehörte zu finden. Über das zweite Symbol im Player lässt sich die Schlummerfunktion einschalten, das mittlere ist für Airplay zuständig. Mit dem Stern lassen sich Folgen markieren, und ein Tipp auf die drei Punkte öffnet ein Menü, über das man die Folge als gehört markiert, sie archiviert oder teilt.

Im Player kann man auch Einstellungen für die Wiedergabe machen und die Schlummerfunktion aktivieren. Thomas Armbrüster

Filter in Pocket Casts einrichten

Mit einem Filter lassen sich bestimmte Episoden schnell finden. Man kann unter anderem nach dem Erscheinungsdatum filtern und dabei einen Zeitraum festlegen, noch nicht vollständig gehörte, alle geladenen oder alle mit einem Stern markierten Folgen auflisten und auch nach der Dauer der Episoden filtern. Drei Filter sind standardmäßig schon eingerichtet, mit einem Tipp auf „Neuer Filter“ legt man weitere Filter an. Man kann auch mehrere Bedingungen miteinander kombinieren. Um vorhandene Filter zu löschen, tippt man rechts oben auf „Bearbeiten“. Tippt man auf „Profil“, findet man dort ebenfalls Optionen, um sich die geladenen oder mit einem Stern markierten Folgen auflisten zu lassen. Hier lässt sich auch der Hörverlauf ansehen und eine Statistik anzeigen.

Mithilfe der Filter lassen sich unter anderem aktuelle Folgen oder noch nicht komplett gehörte Episoden schnell finden. Thomas Armbrüster

Sendungen mit Overcast suchen und abonnieren

Startet man Overcast zum ersten Mal, tippt man auf „Add Podcasts“, um Sendungen hinzuzufügen. Es blendet sich die Mediathek mit den Sendungen ein, wobei Overcast diejenige von Apple verwendet. Deutschsprachige Angebote findet man hier aber zuerst nicht. Dazu verwendet man das Suchfeld, um nach einem Sender oder nach einem Podcast suchen, eine Suche nach Episoden ist hier nicht möglich.

Deutschsprachige Sendungen findet man mit Overcast nicht in der Mediathek, sondern nur über die Suche. Thomas Armbrüster

Hat man einen Podcast gefunden, tippt man ihn an und dann auf „Follow“, um dem Podcast zu folgen. Im unteren Teil dieser Ansicht werden die einzelnen Episoden der Sendung aufgelistet. Tippt man eine an, kann man die Folge abspielen oder herunterladen, ohne dem Podcast zu folgen. Sobald man einigen deutschsprachigen Podcasts folgt, gibt es nach einem Tipp auf das Plus-Symbol die Option „Suggestions for you“ in der Mediathek. Sie listet deutschsprachige Sendungen auf, die zur eigenen Auswahl passen.

Hat man einen Podcast gefunden, tippt man ihn an um ihm zu folgen, oder auf eine Folge, um sie anzuhören. Thomas Armbrüster

Sendungen mit Overcast verwalten

Nach dem Hinzufügen der Sendungen zeigt Overcast die Standardansicht. Oben das Eingabefeld für die Suche nach neuen Sendungen, darunter die Playliste „All Episodes“, in der jeweils die aktuellsten Folgen aller abonnierten Podcasts gelistet sind. Dann die Reihe „Recent“ mit den zuletzt hinzugefügten Podcasts, und unten die Liste mit den Sendungen, denen man folgt. Benötigt man die Reihe „Recent“ nicht, streicht man ganz nach links und tippt auf das Kreuzsymbol.

Über das Zahnradsymbol links oben gelangt man zu den Einstellungen. Hier legt man fest, ob die Podcasts gestreamt oder geladen und wann sie gelöscht werden. Das kann automatisch nach dem Anhören oder erst nach 24 Stunden erfolgen. Bei „Unlistened Episode Limits“ stellt man ein, wie viele ungespielte Episoden angezeigt werden sollen.

In der Standardansicht werden Playlisten, kürzlich hinzugefügte Sendungen und alle gefolgten Sendungen gezeigt und man kann die Einstellungen öffnen. Thomas Armbrüster

Die Liste mit den Sendungen hat drei Optionen, die man über die drei Symbole rechts oberhalb der Liste aktiviert. Über das linke Symbol „Current“ listet man nur Sendungen auf, in denen noch nicht gehörte Folgen verfügbar sind. Tippt man auf das rechte Symbol „All“, zeigt die Liste alle Sendungen. Podcasts mit ungespielten Folgen sind durch einen Punkt gekennzeichnet. Das mittlere Symbol blendet inaktive Sendungen ein.

Tippt man einen Podcast an, werden die Folgen der Sendung aufgelistet. Unter „Current“ findet man die aktuellen, unter „All“ alle Folgen. Unter „Settings“ lassen sich die Sortierreihenfolge festlegen und, abweichend von den allgemeinen Vorgaben, individuelle Einstellungen für diesen Podcast vornehmen. Ganz unten ist die Option zu finden, den Podcast zu löschen.

Sowohl für die Podcasts als auch für die Episoden kann man sich nur aktuelle oder alle verfügbaren Sendungen und Folgen anzeigen lassen. Thomas Armbrüster

Wischt man bei einer Folge nach rechts, kann man sie über die sich einblendenden Symbole herunterladen, als Nächstes abspielen oder mit einem Stern markieren. Bei schon gehörten Folgen erscheint anstatt des Symbols zum Herunterladen ein Plus-Symbol, um die Folge als ungespielt einzustufen. Wischt man nach links, kann man die Folge als gespielt markieren oder löschen.

Mit Hilfe von Wischgesten erreicht man die verschiedenen Funktionen für die Episoden. Thomas Armbrüster

Episoden mit Overcast abspielen

Tippt man eine Episode an, blenden sich in einer farbigen Leiste Bedienungselemente ein, um die Folge abzuspielen, zu löschen, als gespielt zu markieren oder um sie zu teilen. Tippt man auf die drei Punkte, kann man die Folge mit einem Stern bewerten, als Nächste abspielen, der Playlist „Queue“ hinzufügen oder herunterladen.

Tippt man auf den Play-Button, blendet sich der Player ein. Um direkt zum Player zu gelangen, wenn man eine Episode antippt, aktiviert man in den Vorgaben „One-Tap Play“ unter „Nitpicky Details“. Dort lässt sich auch „Smart Resume“ aktivieren. Dann wird nach einer Unterbrechung nochmals ein kleines Stück des schon gehörten Teils wiederholt. Und mit „Stop After Each Episode“ legt man fest, dass nicht automatisch die nächste Folge gespielt wird.

Nach einem Tipp auf eine Folge blenden sich Bedienelemente ein, nach einem Tipp auf den Play-Button der Player. Thomas Armbrüster

Die Informationen zur Episode blendet man im Player ein, wenn man über dem Symbolbild nach links streicht oder auf das i-Symbol unten rechts tippt. Streicht man nach rechts oder tippt auf das Equalizer-Symbol unten links, lassen sich die Wiedergabegeschwindigkeit ändern, stille Stellen überspringen und die Lautstärke der Sprache erhöhen. Über das Wecker-Symbol schaltet man den Sleep Timer ein.

Im Player lassen sich per Wischgeste die Sendungsinformationen einblenden und Einstellungen vornehmen. Thomas Armbrüster

Playlisten mit Overcast verwenden

In Overcast lassen sich Playlisten anlegen, fünf sind standardmäßig vorhanden: Die Wiedergabeliste, die Liste mit den per Stern bewerteten Folgen, geladene Folgen, die aktuellsten Folgen aller Sendungen (All) und noch nicht vollständig abgespielte Folgen. Möchte man eine davon verwenden oder eine neue Playliste anlegen, tippt man oben im Display auf das Symbol mit den Querstrichen und dem Plus-Symbol. Über „Custom Playlist“ erstellt man eigene Playlisten und legt fest, welche Sendungen beziehungsweise Folgen diese umfassen soll. Die aktiven Playlisten blenden sich oberhalb der Liste mit den Sendungen ein. Man tippt eine an, um die dazugehörigen Folgen zu sehen. Streicht man nach links über einer Playliste, kann man sie entfernen. Die Standardlisten werden nur ausgeblendet, die eigenen verschwinden.