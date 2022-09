iPhone 13 im Preisverfall: Aktuelle Sparangebote

Hinweis: Am 7.9. erschienen neue iPhones. Die neuen Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Pro sind aktuell über Apple vorbestellbar.

Der Apple Store setzt auf stabile Preise: So kostet im Apple Store das iPhone 13 auch nach Erscheinen des iPhone 14 noch ab 899 Euro, es gibt aber Händler, die das Gerät deutlich günstiger anbieten! Für den Kauf eines neuen iPhone empfehlen wir aber, auf einen seriösen Anbieter mit guten Bewertungen zu achten, dazu gehören Fachhändler und Ketten wie Cyberport, Saturn, Gomibo, Galaxus und Co. Auch auf die Lieferfrist sollten Sie aktuell achten: Oft sind hohe Rabatte mit langen Lieferzeiten verbunden. Wir listen hier deshalb nur Angebote sofort oder kurzfristig lieferbarer Geräte auf. Achtung: Vor allem auf Ebay gibt es zwar oft sehr günstige Angebote für iPhones, oft handelt es sich aber hier meist um Angebote aus dem so genannten „Graumarkt“ wie Reimporte oder unbenutzte Geräte von Privatkäufern. Hier erfahren Sie mehr zu iPhone-Käufen bei Ebay.

iPhones im Angebot

Aktuelle Angebote für das iPhone 13 (UVP: ab 899 Euro)

iPhone 13 mit 128 GB in Schwarz, Rosé, Blau für 829 Euro bei Freenet

Aktuelle Angebote für das iPhone 13 mini (UVP: ab 799 Euro)

iPhone 13 mini mit 128 GB in Schwarz für 703 Euro bei X-Kom (Ebay(

iPhone 13 mit 128 GB in grün für 724 Euro bei Amazon

iPhone 13 mini mit 128 GB in Schwarz für 725 Euro bei Amazon

Aktuelle Angebote für das iPhone 12 (UVP: ab 799 Euro)

iPhone 12 mit 64 GB in Schwarz für 637 Euro bei Coolblue

iPhone 12 mit 128 GB in Schwarz für 725 Euro bei Coolblue

Aktuelle Angebote für das iPhone 12 mini (Nicht mehr im Apple Store erhältlich)

iPhone 12 mini 64 GB in RED für 605 Euro bei Gomibo

iPhone 12 mini 64 GB in Lila für 602 Euro bei Gomibo

iPhone 12 mini 64 GB in Schwarz, Weiß, Blau für 630 Euro bei Saturn

iPhone 12 mini 64 GB in Schwarz, Weiß, Blau für 630 Euro bei Mediamarkt

Aktuelle Angebote für das iPhone SE 2022 (UVP: ab 549 Euro)

iPhone SE 2022 5G mit 64 GB in Weiß für 498 bei Gomibo

iPhone SE 2022 5G mit 128 GB in RED für 529 Euro bei Amazon



Aktuelle Angebote für das iPhone 11 (Nicht mehr im Apple Store erhältlich)

iPhone 11 64 GB in Weiß für 493 Euro bei Coolblue

Während Sie bei den beiden Standard-Modellen iPhone 13 und 13 Mini je nach Farbe und Speichergröße ordentlich sparen können, gibt es beim 13 Pro schon deutlich weniger Angebote. Und das 13 Pro Max bekommen Sie aktuell nur mit wenigen Prozenten Rabatt auf den Originalpreis. Hinweis zum Händler AfB: Da es sich um ein gemeinnütziges Unternehmen handelt, gilt hier ein Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent.



Nicht zu vergessen: Mobilfunkanbieter wie O2 oder Vodafone bieten die Geräte gleich im Bundle mit einem passenden Tarif an. Unter anderem hier können Sie die Geräte bestellen:

Alle iPhone-13-Modelle mit Tarif bei O2

Alle iPhone-13-Modelle mit Tarif bei Vodafone

iPhone 13 mit Tarif bei handyvertrag.de

iPhone 13 mit 40 GB 5G-Tarif von Vodafone bei Preisboerse24