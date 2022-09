Malware-Angriffe auf Macs sind vergleichsweise selten, vor allem im Vergleich zur besonders stark angegriffenen Windows-Plattform. Das bedeutet aber keineswegs, dass es keine Mac-Viren gäbe oder macOS keine Sicherheitslücken hätte: Erst im April 2022 etwa musste von Apple mit dem Update auf macOS 12.3.1 einen schweren Sicherheitsfehler beheben, der auch iOS betraf. Ein Fehler im Intel-Grafiktreiber und einer Video-Bibliothek ermöglichten Angreifern Angriffe auf Macs und iPhones. Noch häufiger wird man aber Opfer von Phishing- oder Spam-Attacken, die nicht immer harmlos bleiben.



Die neun besten Antivirenprogramme für den Mac

Achtung: Details zu den Einzelergebnissen finden Sie weiter unten im Text .

Trotz mäßiger Gefährdung ist das Angebot an Mac-Virenscannern überraschend groß. Fast alle bekannteren PC-Scanner sind aber auch für macOS verfügbar, wir testen eine repräsentative Auswahl von neun Programmen. In unserem Test treten die kostenlos nutzbaren Tools von Avira, AVG und Avast gegen kostenpflichtige Virenscanner von ClamXAV, F-Secure, Bitdefender, Kaspersky, Norton Life Lock und Trend Micro gegeneinander an. Die Messdaten für die Erkennung von Mac-Viren stammen vom Institut AV-Test, das die Messungen Mitte 2022 unter Monterey durchführte.

Platzt 1: Bitdefender Gesamtnote: 1,8 gut AV-Test Pro: Gute Scanleistung, gute Kompatibilität Contra: Mäßiger Funktionsumfang Bitdefender ist einer der besten Virenscanner auf dem Markt und wurde schon in früheren Tests mehrmals Testsieger. Neben der Scanleistung ist aber auch die Kompatibilität mit macOS ausgezeichnet. Auch dieses Jahr ist der Scanner deshalb wieder unsere Empfehlung. Auf zusätzliche Funktionen wie Firewall und Kinderschutz muss man allerdings verzichten. Pro Jahr kostet die Nutzung regulär 40 Euro. Preis: € 40, CHF 40 Systemanforderungen: ab OS X 10.10 (VPN setzt 10.12 voraus) Bitdefender Jetzt 50% Rabatt auf Bitdefender Total Security sichern

Platz 2: Trend Micro Antivirus Gesamtnote: 1,8 gut AV-Test Pro: Niedrige Systemlast, gute Scanleistung Contra: Geringer Funktionsumfang, hoher Preis In unseren Tests zeigte die Lösung von Trend Micro in den letzten Jahren eine der besten Erkennungsleistungen – und lieferte über Jahre konstant gute Testleistungen. Sowohl Mac- als auch Windows-Viren wurden erfolgreich erkannt, ebenso unerwünschte Werbetools bzw. Adware. Bedienkomfort und Funktionsumfang sind ohne Tadel. Eine Browsererweiterung für mehr Privatsphäre wird ebenso geboten. Preis: € 50, CHF 53 Systemanforderungen: ab OS X 10.14 Trend Micro

Platz 3: Avast Gesamtnote: 1,8 gut AV-Test Pro: Niedrige Systemlast, gute Scanleistung Contra: Geringer Funktionsumfang, aufdringliche Werbung Kostenlos ist der Virenscanner von Avast nutzbar, Adware erkannte er ausgezeichnet. Auch bei der Erkennung von Windows-Viren ist die Lösung top. Leider recht lästig: Ein kostenpflichtiger VPN-Dienst wird von der App stark beworben, das ist aber bei einer kostenlosen App Teil des Geschäftsmodells. Die kostenpflichtige Premium-Version bietet zudem Schutz vor Phishing und Ransomware und kann das Wi-Fi-Netz überprüfen – diese Funktionen sind aber für die meisten Anwender wohl verzichtbar. Preis: kostenlos Systemanforderungen: ab OS X 10.11 Avast

Platzt 4: AVG Gesamtnote: 1,8 gut AV-Test Pro: Niedrige Systemlast, gute Scanleistung Contra: Geringer Funktionsumfang, hoher Preis AVG ist eine der besten kostenlosen Antivirenlösungen für den Mac, hier zeigte die Software immer wieder gute Leistungen. Der Funktionsumfang ist bei der Freeware-Version allerdings stark beschränkt. Die kostenpflichtige Version bietet zusätzlichen Browser-Schutz, Ransomware-Absicherung, System-Aufräumung und Phishing-Schutz für nicht mehr günstige 59 Euro im Jahr. Gesamtnote: 1,8 – gut Preis: Kostenlos Systemanforderungen: ab OS X 10.11 AVG

Platz 5: Avira Antivirus Gesamtnote: 2,0 gut AV-Test Pro: Niedrige Systemlast, kostenlos Contra: Geringer Funktionsumfang, mäßige Scanleistung Auf der Windows-Plattform hat Avira einen hervorragenden Ruf, auch die Mac-Version ist recht beliebt. 98,1 Prozent Erkennung von Mac-Viren ist zu schlecht, auch bei der Erkennung von Adware ist das Tool mit 95 Prozent wieder einmal nur Mittelklasse. Wie Avast ist der Virenscanner kostenlos nutzbar, der mit enthaltene VPN-Dienst Phantom nur begrenzt – ohne Abo stehen nur 500 MB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung. Preis: kostenlos Systemanforderungen: ab OS X 10.15 Avira

Platzt 6: Norton Gesamtnote: 2,0 gut AV-Test Pro: Niedrige Systemlast, gute Scanleistung Contra: Mäßige Scanleistung Schon seit Jahrzehnten gibt es die Antivirussoftware von Norton auch als Mac-Version. Mac-Malware und Adware erkennt Norton (seit 2019 heißt das Unternehmen Norton Life Lock) gut, leider ist die Erkennung von Windows-Viren wie schon bei früheren Tests zu schwach. Dafür ist die Systemlast niedrig, die Bedienung ausgereift und der Funktionsumfang ausgezeichnet, so ist eine Firewall enthalten. Vier Versionen sind verfügbar, die teuren Premium- und Deluxe-Versionen gibt es inklusive interessanter Zusatzfunktionen wie einer Kindersicherung und der Funktion Dark Web Monitoring – bei diesem Abo wird das Web aktiv nach gestohlenen Daten von Ihnen durchsucht. Ein VPN-Dienst ist ab der Version Standard mit dabei. Preis: € 35, CHF 35 Systemanforderungen: ab OS X 10.15 Norton Security

Platz 7: F-Secure Safe Gesamtnote: 2,0 gut AV-Test Pro: Guter Funktionsumfang Contra: Mäßige Scanleistung Die finnische Software F-Secure ist eine der bekannteren Softwarelösungen und bietet einen guten Funktionsumfang. Sie liefert bei der Erkennung von Mac-Malware und Windows-Viren aber unzureichende Leistungen, nur 99,1 Prozent der Mac-Viren und 95 Prozent der Windows-Viren wurden erkannt. Leider ist die Erkennung von Adware mit 50 Prozent recht schlecht und Schlusslicht im Test. In der Version Total ist auch ein guter VPN-Dienst namens Freedome dabei, auf Wunsch werden zudem E-Mail-Adressen auf Datenpannen geprüft.

Preis: € 50, CHF 60 Systemanforderungen: ab OS X 10.15 F-Secure

Platzt 8: Kaspersky Gesamtnote: 2,0 gut AV-Test Pro: Guter Funktionsumfang Contra: Hohe Systemlast, BSI rät von der Nutzung ab Kaspersky hat auch auf der Mac-Plattform einen hervorragenden Ruf und war gerade unter deutschen Nutzern sehr beliebt. Da es sich um eine russische Firma handelt, rät das BSI allerdings aktuell von der Nutzung ab. Auch wir können deshalb von einer Nutzung nur abraten. Wir haben die Software trotzdem im Testfeld belassen. Gut ist der Funktionsumfang, es gibt auch teurere Versionen mit Passwort-Manager, Kinder-Schutzfunktion und VPN. Schwächen zeigte die Lösung allerdings bei der Systemlast, was die App einen der vordersten Plätze in der Wertung kostete. Preis: € 40, CHF 42 Systemanforderungen: ab OS X 10.12

Platz 9: Clam XAV Gesamtnote: 2,5 befriedigend AV-Test Pro: Niedrige Systemlast, niedrige Kosten Contra: Mäßige Scanleistung ClamXAV ist eine beliebte Antiviren-Software und war früher kostenlos nutzbar. Die Scanleistungen blieben aber wiederholt hinter dem übrigen Testfeld zurück. Vor allem die Erkennung von Windows-Malware und Adware ist ein Schwachpunkt. Positiv: Auch Mac-OS X 10.6 (Snow Leopard) wird noch unterstützt. Preis: € 31, CHF 30 Systemanforderungen: ab OS X 10.6 ClamXAV

Mac-Malware gibt es wirklich und vor allem in Unternehmen und Universitäten kann manch Systemadministrator ein Lied davon singen. Im Unterschied zur von Viren geplagten Windows-Plattform sind Schadprogramme, auch Malware genannt, auf dem Mac selten. So muss Apples ins System integrierter Download-Schutz Xprotect bei Redaktionsschluss gerade einmal knapp 130 Schädlinge blockieren – vor allem lästige Adware wie Genieo. Die Anzahl an bekannten Mac-Viren ist kontinuierlich weiter gestiegen, meist handelt es dabei um längst bekannte und teilweise bereits unwirksame Viren. Gefährlicher sind komplett neue Vertreter an Schadsoftware und hier gab es in den letzten Jahren doch einige neue Entwicklungen, was die Art der Schadprogramme betrifft. In seinen Statistiken unterscheidet das renommierte Institut AV-Test etwa zwischen “echter” Malware wie Spyware und Trojanern und PUA (Potentially Unwanted Applications) bzw. Adware – sogenannten Lästlingen, die oft in einer Grauzone aus offenem Betrug und aufdringlichem Marketing agieren. Interessant: Das Verhältnis von Malware und den getrennt beobachteten PUAs ist von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Auffällige Anstiege gab es während des Bitcoin-Hypes etwa bei sogenannten Crypto-Minern, die fremde Rechner für das Schürfen von Krypto-Währungen nutzen.

Grundsätzlich sind Android und Windows aber viel stärker betroffen.

Zuletzt schien die Zahl der Adware-Attacken zu sinken, zuletzt ist der Anteil aber wieder stark gestiegen. ©AV-Test





9 Antivirus-Programme im Test: Zuverlässigkeit bei der Virenerkennung

Wichtigste Aufgabe einer Antivirensoftware ist die zuverlässige Erkennung von Mac- und Windows-Viren. Der Aufwand ist für die Hersteller hoch und die Rangfolge unter den Antivirensoftware-Programmen kann sich deshalb schnell ändern. In diesem Test schnitt der Großteil der getesteten Programme sehr gut ab – das war in früheren Tests nicht immer so…

Das Aufkommen der von AV-Test gesammelten Malware-Samples ist zwar seit 2019 gestiegen, allerdings handelte es sich dabei meist um sehr ähnliche Malware-Arten. Beim Test durch das Labor von AV-Test müssen die Probanden Mitte 2022 immerhin 215 ausgesuchte Mac-Schädlinge identifizieren. Weitverbreitete und relevante Schädlinge, die in den letzten Monaten auftraten. Das Test-Sample an Windows-Viren umfasst dagegen 4147 repräsentative Schädlinge. An der lästigen und verbreiteten Adware, auch PUA genannt, herrscht auf dem Mac kein Mangel. Hier müssen 1606 Testobjekte erkannt werden. Die Erkennung der Mac-Malware hat sich gegenüber früheren Jahren verbessert und ist ausgezeichnet: Sieben Programme erkennen alle Mac-Malware-Objekte und erreichen hier volle hundert Prozent.

Bei der für Firmenanwender wichtigen Erkennung von Windows-Viren sind die Unterschiede aber größer – die Mehrzahl erkennt knapp 99 Prozent der Schädlinge. Norton schafft allerdings nur 75 Prozent Erkennungsleistung. Das ist seit Jahren eine Schwäche des Tools und Absicht: Der Hersteller vertritt nämlich die Meinung, dass dies für einen Mac-Scanner ausreicht. ClamXAV ist hier sogar noch schlechter und erkennt nur 65 Prozent der Windows-Viren. Es gibt neben der Erpresser- und Schadsoftware aber auch unzählige Lästlinge: Bei diesen sogenannten Potentially Unwanted Applications handelt es sich beispielsweise um System-Tuner wie Macbooster, die sich über Freeware-Installer auf den Rechner schmuggeln oder Werbetools, die Safari auf Werbeseiten umlenken. Hier patzen F-Secure und ClamXAV und erkennen nur 50 Prozent bzw. 80 Prozent. Ein weiteres Problem bei Virenscannern sind False Positives, also Warnmeldungen ohne Anlass: In diesem Test gab es hier aber keine Fehler.



Zwischenstand Virenerkennung: Ist gute Erkennung aller drei Schädlingsarten wichtig, sind fast alle Lösungen brauchbar – auch kostenlose. Wir empfehlen aber die Lösungen von Bitdefender und den kostenlosen Scanner Avast. Diese Virenscanner haben auch in früheren Tests konstant gute Leistungen bewiesen.



9 Antivirus-Programme im Test: Bedienkomfort und Funktionsumfang

Vergleicht man Bedienkomfort und Funktionsumfang, gibt es wenig auszusetzen. Allgemein hat sich die Optik der Virenscanner stark angenähert, ClamXAV ist hier eine große Ausnahme. Immer mehr Programme sind in den aktuellen Versionen außerdem an einen Web-Account gekoppelt, über den man die Programme verwaltet und installiert. Die Idee ist, dass ein Nutzer die Installationen auf mehreren Geräten wie Desktop, iPad und Notebook über eine gemeinsame Weboberfläche verwaltet. Auch Testversionen erhält man oft nur noch nach dem Anlegen eines Web-Accounts.

9 Antivirus-Programme im Test: Sonderfunktionen wie Firewall und VPN

Vollausstattung bietet Norton, so sind hier E-Mail und Browser-Schutzfunktionen Standard. Eine Firewall gehört zum Lieferumfang, wenn wir auch den Nutzen als begrenzt einschätzen, ist doch eine Firewall in macOS bereits integriert. Auch eine Passwortverwaltung wird oft geboten, wir empfehlen aber grundsätzlich eher zu Apples iCloud-Schlüsselbund zu greifen.

Avast kann das WLAN des Nutzers nach Schwachstellen überprüfen, Avira Junk-Dateien löschen und Apps installieren. Zeitgesteuerte Scans, etwa des Download-Ordners, sind übrigens oft nur bei den teureren Versionen eines Scanners verfügbar.



Auch Avira bietet einen VPN-Dienst an.

Viele der Programme sind in verschiedenen Ausstattungsvarianten zu haben. So ist Norton Security zwar schon in der Basisversion gut ausgestattet, zusätzlich sind aber noch funktionsreichere Programmpakete zu haben. Die teuerste Version Norton Security Premium bietet zusätzlich eine Kindersicherung und sicheren Cloud-Speicher. Ein Trend ist außerdem seit Jahren, dass viele Anbieter dem Nutzer zusätzlich ein VPN-Abo anbieten. Vor allem kostenlose Lösungen wie Avira empfehlen oft einen kostenpflichtigen VPN-Dienst – wodurch sie sich offensichtlich finanzieren. Auf einen eigenen Test der jeweiligen VPN-Dienste haben wir aus Platzgründen verzichtet und auch nicht in der Wertung berücksichtigt. Funktionsumfang und Leistung der VPN-Dienste sind zudem sehr ähnlich, wie frühere Tests zeigten. Schließlich mischt sogar Apple hier mit der Sicherheitsfunktion Private Relay hier mit.



Festplattenzugriff muss den Tools eigens gestattet werden.

Gut: Einige Hersteller wie Bitdefender und Trend Micro bieten kostenlose und kostenpflichtige Versionen ihrer Scanner im App Store an. Diese bieten weniger Funktionen als die Voll-Programme, da dies die App Store-Regeln verletzen würde. Immer mehr Hersteller sind übrigens untereinander verwandt: Letzten März hatten Norton Life Lock und Avast eine Fusion angekündigt, AVG wurde schon 2016 von Avast aufgekauft, bleibt aber weiter im Angebot.

Achtung bei Abo-Preisen: Unbedingt achten sollten Sie auf die Abo-Preise: Für das erste Jahr eines Abos gibt es bei fast allen Anbietern Rabatte. Aber Achtung: Dieses Angebot gilt nur für das erste Jahr der Nutzung und das Abo wird ohne Kündigung automatisch verlängert! Hier kann es sich rächen, wenn man zum besonders hoch rabattierten Premium-Paket gegriffen hat. In unserer Übersicht geben wir deshalb den Abo-Preis ohne Rabatt an.

Besonders oft kritisiert wurde der Umgang mit Abo-Verlängerungen übrigens bei einem Tool namens TotalAV, das in früheren Artikeln mit aufgezählt wurde: Wir erhielten mehrere Beschwerdemails von Lesern über die Abo-Politik der Herstellerfirma. Wie auch Berichte im Web bestätigen, gab es hier wohl öfter Probleme mit der Kündigung des Abos. Ein weiteres Problem mit Kaspersky betrifft die Herkunft aus Russland: Das BSI rät deshalb von der Nutzung ab.

iOS-Geräte benötigen laut Apple keinen Virenscanner, allenfalls iPhones und iPad mit Jailbreak wären gefährdet. So gibt es auch keine Antivirenscanner im App Store. Wie Vorfälle mit Tools wie Pegasus zeigten, gilt dies aber nicht für staatliche Organe. Geheimdienste sind sehr wohl in der Lage, auf iPhones Spyware zu installieren oder iPhones zu entsperren. Hier würde aber eine Antivirensoftware nur wenig helfen, so verhindert die Abschottung des Systems, dass ein Antivirenprogramm nach Malware suchen kann. Man kann allerdings ein iPhone-Backup azf Spyware-Spuren überprüfen, etwa mit dem Tool iMazing .



Antivirus fürs iPhone und iPad – Sinnvoll oder überflüssig?

Installation

Seit High Sierra nutzt macOS die Schutzfunktion Secure Kernel Extension Loading (SKEL). Bei der Installation eines Virenscanners unter macOS Catalina oder Monterey sind deshalb zusätzliche Schritte nötig. Während der ersten Installation sieht der Nutzer eine Warnung des Systems, dass eine Systemerweiterung installiert werden soll. Dies muss man über die Systemeinstellung “Sicherheit” ausdrücklich erlauben. Dazu klickt man wie im Warnfenster erläutert unter “Allgemein” auf den Button “Erlauben” (Tipp: Bei der Installation wird diese Option oft erst verzögert angezeigt, man muss die Systemeinstellung dann mehrmals aufrufen). Zusätzlich ist dann auch noch unter der Systemeinstellung “Sicherheit & Datenschutz” eine Erlaubnis für Festplattenzugriff nötig. Die Tools erläutern dies bei der Installation ebenfalls. Alle Tools unterstützen den Anwender mit hilfreichen Assistenten, so öffnen sie etwa per Knopfdruck die beiden erforderlichen Systemeinstellungen. Achtung bei der Installation: Die oft tief im System verankerten Programme müssen für eine rückstandsfreie Entfernung über eine integrierte Deinstallationsfunktion oder separates Uninstall-Tool deinstalliert werden.

Systemlast der Antiviren-Programme im Vergleich

Vor allem bei einem Mac mit herkömmlicher Festplatte kann ein im Hintergrund alle Aktivitäten prüfendes Antivirenprogramm als Systembremse wirken. Bei einem aktuellen Macs mit SSD fällt das permanente Prüfen aber kaum noch auf. Messbar verlangsamen kann eine Sicherheitssoftware etwa das Kopieren von sehr vielen kleinen Dateien, was beim Kopieren von Daten, aber auch der Installation einer Software auffällt. Bei diesem Test blieben aber alle Testkandidaten unauffällig. Die höchste Bremswirkung messen wir bei Kaspersky mit 53 Prozent Verlangsamung bei der Installation von Apps, das ist aber im Vergleich zu früheren Tests eher harmlos. Besonders niedrig war die Systemlast etwa bei Trend Micro und Avira.



Alternativ-Tools für den Adware-Schutz

Gegen Adware wie Browser-Erweiterungen sind Spezialtools wie DetectX oft erfolgreicher.

Vor Adware schützen Antivirenprogramm oft nur begrenzt, da Werbeprogramme von Download-Seiten wie Chip und MacUpdate von vielen Virenscannern selbst installiert. Grund dafür ist, dass Adware wie Browser-Erweiterungen oder Demo-Versionen von Tuning-Tools vom Nutzer oft unwissentlich selbst installiert werden. Antivirenhersteller müssen außerdem aus rechtlichen Gründen darauf achten, Demoversionen und Adware nicht fälschlicherweise als Malware einzustufen. Hier sind manchmal schnelle Tests des Systems mit einer Anti-Adware-App wie Malwarebytes Anti-Malware oder dem schnellen DetectX ergiebiger, die nur wenige Sekunden dauern. (Hinweis: Malwarebytes Anti-Malware ist kostenpflichtig, die Mac-Version kann aber kostenlos für manuelle Scans genutzt werden. Das gilt auch für DetectX.)

Schutz beim Surfen – ein problematisches Versprechen

Schutzwirkung gegen Mac-Malware ClamXAV 100% Kaspersky 100% F-Secure 99,1% Avira 98,1% Avast 100% Norton 100% AVG 100% Bitdefender 100% Trend Micro 99%

Viele Softwarehersteller bieten Browser-Erweiterungen für mehr Surf-Sicherheit. Neben dem obligatorischen Prüfen von verdächtigen Links kann man damit die Datenschutzeinstellungen von Facebook, Twitter und Linkedin verbessern. Unterstützt werden Firefox, Chrome und Safari.

Verdächtige Links in E-Mails kann man mit Virustotal.com überprüfen.

Fast alle Antivirensoftware-Hersteller nutzen Webdatenbanken mit bekannten Spam- und Malware-Seiten, die beim Aufruf sofort geblockt werden. Vor nach Informationen spähenden Phishing-Seiten schützten diese Erweiterungen leider nur begrenzt, diese sind nämlich oft nur kurze Zeit aktiv. Eine Stichprobe kann das belegen: Wir geben regelmäßig per Phishing-Email erhaltene Adressen über die Webseite Virustotal ein, die auf gleich 80 dieser Online-Datenbanken zugreift. So gut wie nie schlägt aber eines der Angebote Alarm! Vorsichtsmaßregeln sollte man also immer beachten: Gibt ein von einer E-Mail getäuschter Nutzer freiwillig Bank- oder Kreditkartendaten weiter oder klickt auf jeden E-Mail-Link, ist schließlich jedes Schutzprogramm machtlos.

Antivirensoftware für Mac als Fehlerquelle

Virenscanner können nicht nur die Performance verschlechtern, sie können sich auch negativ auf die Systemstabilität auswirken. Zum Ärgernis wird der Scanner, wenn das Tool den Mac nicht nur ausbremst, sondern auch eine Fehlfunktion aufweist. So kann es Verzögerungen bei Time-Machine-Backups geben oder die Systemlast durch das im Hintergrund laufende Scan-Programm plötzlich extrem ansteigen. Probleme treten bei vielen Virenscannern immer wieder auf und sind ein Grund, warum viele Mac-Anwender die Scanner komplett ablehnen. Nicht zu Unrecht behaupten viele Mac-Profis, Virenscanner verursachten mehr Ärger, als sie beseitigen. Empfehlenswert sind Antivirenprogramme nach unserer Meinung vor allem für professionelle Anwender und in Unternehmen. So wird neue Mac-Schadsoftware schließlich meist durch Nutzer von Antivirensoftware bekannt.

Kaufempfehlung: Antivirenprogramme Benötigt man einen hochwertigen Virenscanner, empfehlen wir den Scanner Bitdefender. Beste kostenlose Lösung ist der Scanner von Avast. Diese bewährten Programme bieten beste Virenerkennung und die zusätzliche Systemlast ist kaum spürbar. Stephan Wiesend

Schutz durch macOS Selbst Apple musste das Vorhandensein von Mac-Malware anerkennen und schützt das System seit Mac-OS X 10.6 mit folgenden Tools Xprotect Das System prüft jeden Download per Browser und Mail und blockt beispielsweise Schädlinge wie Genieo . Allerdings gelangen Schädlinge oft über Installationen anderer Tools auf den Mac und Apple aktualisiert Xprotect nur unregelmäßig. Das simple System war außerdem bereits von leicht abgewandelten Viren überfordert . Seit Anfang 2022 hat Apple Xprotect aber stark verbessert und fast zu einem echten Virenscanner erweitert. Nach bestimmten Schädlingen sucht das System nämlich jetzt sogar permanent im Hintergrund, wie Fachleuten auffiel. Diese neue Komponente namens Xprotect Remediator wurde auch auf älteren Systemen ab Catalina nachgerüstet. Von Apple dokumentiert wird diese neue Funktion aber bisher nicht und es gibt bisher wenig Erfahrungen mit der neuen Funktion. Gatekeeper Diese Funktion soll die Installation aller Tools und Apps kontrollieren uind prüft vor jeder Installation eines Programms, ob es eine Signatur besitzt. Ist ein Tool nicht aus dem App Store, bemängelt Gatekeeper dies ebenso wie ein fehlendes Zertifikat eines Entwicklers. Beschränkt man sich auf die Installation von Programmen aus dem App Store und bei Apple registrierte Entwickler, sorgt Gatekeeper für ein hohes Maß an Sicherheit. Allerdings sind längst nicht alle Anwendungen per App Store verfügbar, neben vielen Adobe- und Microsoft-Apps betrifft dies einen Großteil der Open-Source-Software und alle von uns getesteten Programme – sie greifen nämlich zu tief ins System ein, um über den App Store vertrieben zu werden. Nicht verhindern konnte Apples Sicherheitssystem außerdem die Verbreitung des Schädlings Flashback , der eine Sicherheitslücke der Java-Umgebung ausnutzte. Braucht man am Mac eine Antivirensoftware? Ob man am Mac einen Antivirenscanner benötigt, ist heiß umstritten. Auch die Meinung der Macwelt ist hier vielleicht nicht fachlich ausreichen. Eine unabhängige und auch fachlich anerkannte Position nimmt aber die Behörde BSI an, die wir für diesen Artikel um ihre Stellungnahme gebeten haben. Laut einem Sprecher lautet sie: „Für MacOS gibt es deutlich weniger Malware als beispielsweise für Windows. Die Notwendigkeit für zusätzlichen Virenschutz hängt daher sehr von der Nutzung ab. Werden IT-Systeme für berufliche oder kommerzielle Zwecke genutzt oder bestehen besondere Anforderungen bzgl. IT-Sicherheit (z. B. nach DSGVO), empfiehlt das BSI einen zusätzlichen Virenschutz. Insbesondere wenn MacOS-Systeme in einem Netz mit Windows-Systemen betrieben werden, ist ein zusätzlicher Virenschutz notwendig. Bei ausschließlich privater Nutzung reicht in der Regel der eingebaute Virenschutz von Apple. Wer bei privater Nutzung bewusst ein höheres Risiko eingeht (z. B. Filesharing) oder häufig E-Mails von unbekannten Personen erhält, sollte ebenfalls einen zusätzlichen Virenschutz in Erwägung ziehen.“ Nach unserer Meinung eine ausgewogene Empfehlung.