25 Jahre sind eine lange Zeit für ein technisches Gerät. Und natürlich wird heute kaum noch einer der originalen „Knuddel-Macs“ in Betrieb sein, außer in einer ungewöhnlichen Nachnutzung, völlig entkernt. Den iMac hat Apple jedoch über Jahre immer wieder sinnvoll weiter entwickelt, zuletzt mit den eigenen Chips der M-Reihe, die auf ARM-Designs basieren. Zwar ist jetzt seit zwei Jahren nichts Neues in Sachen iMac mehr passiert, Apple hat aber noch einiges in petto. Das Prinzip iMac lebt fort, selbst wenn der Bondi Blue nur noch eine ferne Erinnerung ist.

Es war am 6. Mai 1998, als Steve Jobs eine Woche vor der Entwicklerkonferenz WWDC bei einer Keynote den iMac präsentierte – der Film „Steve Jobs“ mit Michael Fassbender in der Titelrolle dreht sich unter anderem um diese Veranstaltung. Das legendäre Bonmot „one more thing“ fiel an jenem Mittwoch nicht, doch steuerte die Präsentation unaufhaltsam auf den iMac zu, das Powerbook G3 „Wallstreet“ war nur die Vorspeise.

Von bunt zu weiß zu Alu zu bunt

Der erste iMac war im Jahr 1998 in allen Farben zu bekommen, solange sie „Bondi Blue“ hießen. Und auch in allen Größen, solange der CRT-Bildschirm des All-in-one 15 Zoll in der Diagonale maß. Auch bei der Ausstattung gab es keine Wahl: 32 MB RAM – den man jedoch nachträglich auf 128 MB erweitern konnte – 4-GB-Festplatte und ein G3-Prozessor mit 233 MHz. Immerhin hat sich bei den Farben (wieder) was getan: Auf die bunten iMacs der CRT-Ära folgten einfarbige Flachbildschirm-Macs, jetzt sind sie in der M-Ära wieder bunt geworden. Aber bis dato wieder nur in einer Bildschirmgröße erhältlich: 24 Zoll.

Der erste iMac erscheint 1998 und ist eine kleine Revolution. Apple kehrt den grauen und beigen Kisten den Rücken zu und startet die Ära der Design-Computer. Der iMac Bondi hat einen G3-Prozessor mit 233 MHz und einen 15-Zoll-Bildschirm.

Der Ur-iMac ist noch heute für sein buntes Design bekannt. Er diente deshalb in Hunderten Filmen und Serien als Requisite. Dabei war erst die Revision C, die im Januar 1999 herauskam, bunt geworden. An Blueberry, Grape, Tangerine, Lime und Strawberry erinnern sich Macianer auch heute noch sehr gerne. Der iMac M1 24” kommt in ähnlichen Farben.

Der iMac DV brachte eine Firewire-Schnittstelle und das Einzugslaufwerk (Slot-in)

Der iMac G4 ist ebenfalls ein Meilenstein des Technikdesigns. Anfang 2002 veröffentlicht Apple die “Schreibtischlampe”. Zunächst gibt es ein 15-Zoll-Modell mit 700 MHz.

Im Sommer 2002 folgt das Modell mit 17-Zoll-TFT und 800 MHz.

Die Krönung des iMac G4 ist das Modell mit großem 20-Zoll-Display. Es folgt Ende 2003 und bietet 1,25 GHz Taktfrequenz. Ende 2003 erhalten alle iMacs USB-2.0-Anschlüsse.

Im Sommer 2004 vollzieht der iMac den Wechsel zum G5-Prozessor. Es gibt ihn mit 17- und 20-Zoll-Bildschirm. Der iMac G5 ist noch heute wegen seines schnörkellosen, weißen Designs beliebt. So markant wie zu Zeiten des G3 oder G4 ist das Design nicht mehr.

Im Oktober 2005 erhält die zweite Ausgabe des iMac G5 eine iSight-Webcam und die Infrarot-Fernbedienung samt Frontrow-Software.

Als Apple 2006 auf Intel-CPUs wechselt, ist der iMac das erste Modell mit den neuen Prozessoren. Im März 2006 erhält der iMac einen Core-Duo-Prozessor mit 1,83 GHz. Im August 2006 rüstet Apple den iMac auf modernere Core2Duo-CPUs auf.

Im August 2007 stellt Apple eine neue Generation vor. Die iMacs sind jetzt in Alu und Glas gekleidet. Apple bietet den Alu-iMac in 20 und 24 Zoll an.

Im Oktober 2009 stellt Apple die neuen iMacs mit größeren und breiteren Displays vor. Jetzt hat der Bildschirm das Seitenverhältnis von 16:9. Zudem gibt es erstmals einen Prozessor mit vier Kernen.

2012 folgt dann erneut eine neue Bauform. Ohne DVD-Laufwerk und mit noch flacherem Gehäuse. Dazu gibt es Intels neue Chips aus der Generation “Sandy Bridge”. Damit zieht auch UBS 3.0 in den iMac ein. Wermutstropfen: beim kleieren Modell kann der Nutzer den Speicher nicht mehr aufrüsten oder tauschen.

Im Oktober 2014 hat Apple die iMac-Reihe nach oben erweitert, mit dem iMac Retina 5K. Nie war der Bildschirm schärfer und brillanter.

Leider nur ein Aprilscherz: Der iMac in drei Farben und drei Größen.

Der iMac Pro sollte ab Ende 2017/Anfang 2018 die Wartezeit auf den Mac pro vertreiben und wurde danach nicht mehr aktualisiert. Zwischen iMac und Mac Pro hat sich jetzt der Mac Studio platziert, zusammen mit einem Studio Display in der gleichen Preiskategorie. Es wäre an sich wieder mal Zeit für einen 27-Zoll-iMac.

Die letzte Revision mit Intel-Chips gab es im Frühjahr 2019 und danach noch für die 27-Zoll-Version im August 2020. Mit SSD statt Fusion Drive oder HDD sind die letzten Intel-iMacs recht stark und werden noch bis Mitte der 20er-Jahre laufen. Das Design bleibt weiter unverändert, erst der Umstieg auf Apple Silicon wird an der Form etwas ändern.

Hello again and again: Im Jahre 2021 werden die iMacs wieder bunt. Mit dem Umstieg auf die ARM-Plattform ändert sich aber noch mehr. So werden die Bildschirme nun wirklich flach, da die schlanke Architektur von Platine und Lüfter nun komplett unter den Monitor pass und nicht dahinter. Die Bildschirmdiagonale wächst auf 24 Zoll.

Der iMac M1 bleibt aber vorerst allein, statt eines iMac M1 Pro hatte Apple im März 2022 den Mac Studio samt Studio Display herausgebracht. Aber was nicht ist, kann noch werden – gegen Ende des Jahres könnte ein iMac M3 in 24 Zoll und ein iMac M3 Pro mit 27 Zoll folgen. Aber das ist Zukunftsmusik.

Mit dem iPhone mag Apple Jahre später die gesamte Firma als Wetteinsatz eingebracht (und diese Wette gewonnen) haben, das Projekt iMac war aber nicht weniger ambitioniert. Noch von Jobs’ Vorgänger Gil Amelio angestoßen, sollte der neue All-in-one wieder an alte Erfolge anknüpfen und das in massive Schwierigkeiten geratene Unternehmen Apple zurück in die Spur bringen. Wenn das nicht geklappt hätte – gäbe es vermutlich kein Apple mehr.

Aktuell bester Preis: iMac M1 mit 512 GB SSD in Blau

Eine Perle inmitten des Chaos

Als Steve Jobs Ende 1996 samt NeXT Computer zu Apple zurückgekommen war, fand er ziemliches Chaos vor, schon die Power Macs G3 vom November 1997 sollten Ordnung in das Angebot bringen. Was neben den an Profis adressierten Desktops und dem neuen Powerbook noch fehlt, war eben genau jener preiswerte iMac für jedermann.

Wofür das „i“ in iMac steht

Das „i“ steht zwar durchaus für „Internet“, zu jenen Zeiten noch eine Veranstaltung für Spezialisten, so schien es. „This is for everyone“ sollte zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 Tim Berners-Lee auf einen NeXT-Cube tippen, den kommenden Internetrechner für jeden fand Jobs inmitten des restlichen Chaos bei Apple.

Dazu einen jungen, talentierten Designer aus Großbritannien namens Jonathan Ive, den Jobs dazu ermutigte, den Kunden doch einen Blick in das Innere werfen zu lassen – der iMac sollte kein Geheimnis aus sich machen, sondern das „aufregende Internet mit der Einfachheit des Macintosh verheiraten“ – Zitat Jobs. Potenzielle Computerkäufer hätten mit ihrer neuen Maschine vor, sich mit dem Internet zu verbinden, was mit den üblichen Rechnern zu jener Zeit eine manchmal recht komplizierte Angelegenheit war. Das „i“ im Namen sollte aber auch für „individual, instruct, inform und inspire“ stehen.

Farbauswahl sollte es schon bald geben, Apple verabschiedete sich zwar von seinem bunten Logo, stattete den Knuddelmac aber mit jenen Regenbogenfarben aus, die seit 1977 den angebissenen Apfel geziert hatten. Erst mit dem Abschied vom Röhrenmonitor kam die Strenge zurück, erst weiß, dann Alu-Glas. LCD-Monitore erlaubten auch mehrere Größen, erst 17 Zoll, später bis zu 27 Zoll.

Nach dem Abschied von Jony Ive indes strahlt die iMac-Palette wieder in Regenbogenfarben, nun aber ist die Größe auf 24 Zoll limitiert, wenn nicht doch Apple irgendwann einen iMac Pro auflegt. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir vielleicht zum Ende dieses Jahres hören dürfen. Heute beglückwünschen wir den iMac erst einmal zu seinem ersten Vierteljahrhundert – und notieren im Kalender bereits den 15. August und den 5. September, an denen der iMac in den USA und Deutschland vor 25 Jahren in den Handel gekommen war.