Die meisten Nutzer verwenden ihre iPhones drei Jahre oder etwas länger, einige wenige wechseln die Geräte jedes Jahr. Desktop-Rechner oder Notebooks haben dagegen etwas längere Lebensspannen. Zwar versorgen Apple und Microsoft auch teils recht betagte Geräte mit Updates, doch irgendwann mal stellt sich die Frage: Kann mein neues iPhone mit dem nagelneuen iOS auf meinem Rechner in den DFU-Modus versetzt werden oder kann ich damit noch Backups erstellen?

Meistens kommt die Antwort zu spät, wenn der Nutzer feststellt, dass der eigene Mac oder Windows-Rechner nichts mit dem aktuellen iOS anfangen kann. Die Informationen zu solchen Kompatibilitäten versteckt Apple recht gut bei den technischen Spezifikationen des jeweils aktuellen iPhones, auf dem die fragliche iOS-Version gleich beim Verkauf ausgeliefert war, also für iOS 15 beim iPhone 13, für iOS 14 beim iPhone 12 etc. Die Mindestanforderungen für iOS 9 haben wir beispielsweise bei den technischen Spezifikationen des iPads Mini der zweiten Generation gefunden. Unten finden Sie die Tabelle mit den iOS-Versionen und für sie kompatiblen macOS- und Windows-Versionen, meist wird dafür die neueste unterstützte iTunes-Version benötigt, die der Rechner automatisch herunterladen kann. Die Sprünge in der Kompatibilität passieren überwiegend beim größeren Jahres-Update des iOS, so sind hier die Punktupdates wie iOS 16.1 nicht berücksichtigt.