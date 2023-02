iPhone 14 schneller laden: So geht’s

Wenn die Zeit drängt, und Sie so viel Energie wie möglich in Ihr fast entladenes iPhone 14 bekommen müssen, sollten Sie die schnellsten Möglichkeiten zum Aufladen eines iPhones kennen – und wie Ihnen Lightning-Kabels mit USB-C-Ladegerät und magnetische Akkupacks weiterhelfen.

Egal wie groß und ausdauernd ein Akku auch ist – früher oder später muss er aufgeladen werden. Und das kann, gerade bei großen Batterien, lange dauern. Sie können die benötigte Zeit jedoch minimieren, wenn Sie die Schnelladefunktion des iPhones optimal ausnutzen. Das heißt, ein Ladegerät zu verwenden, dass die maximale Ladegeschwindigkeit voll zur Verfügung stellt. Mit welcher Leistung das iPhone 14 aufladen kann, hängt vom Modell und der verwendeten Ladetechnologie ab. Viele Nutzer bevorzugen drahtloses Laden, am schnellsten geht es aber immer noch, ganz traditionell, mit einem Kabel.

Der schnellste Weg, ein iPhone 14 aufzuladen: USB-C-auf-Lightning-Kabel

Der schnellste Weg, Ihr iPhone 13 oder 14 zu laden, führt über den Lightning-Anschluss und ein USB-C-Ladegerät. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss das Netzteil eine ausreichend hohe Leistung bereitstellen.

Mithilfe einer Technologie namens USB Power Delivery (USB PD) können Apples iPhones mit einem USB-C-Ladegerät mit einer Leistung von 20 Watt oder mehr geladen werden – und damit recht flott. So wird die Batterie des iPhones deutlich früher voll, als das mit älteren USB-A-Ladegeräten der Fall war – insbesondere mit den schwachen 5-W-Ladern, die Apple bis Sommer 2020 im Lieferumfang der iPhones hatte.

Laut Apple wird über eine Schnellladung die iPhone-Batterie in etwa 30 Minuten bis zu 50 Prozent voll – eine ähnliche Aussage gilt für das Schnellladen der Apple Watches 7,8 und Ultra, die freilich kleinere Akkus mitbringen und weniger Leistung beanspruchen.

Alle iPhones seit dem iPhone 8 unterstützen das Schnellladen mit einer Leistung von bis zu 20 Watt, sie brauchen ein entsprechend ausgestattetes Ladegerät. Apples Adapter mit Leistungen ab 20 Watt sind zwar der Empfehlung wert, günstigere Geräte finden Sie aber bei Drittherstellern, wir haben eine Reihe von passenden Netzteilen erst kürzlich getestet.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Netzteils auf Folgendes: Es muss eine Ladeleistung von mindestens 20 W unterstützen und wenn Sie Ihr iPhone mit dem mitgelieferten Lightning-auf-USB-C-Kabel aufladen möchten, muss das Netzteil einen USB-C-Anschluss haben.

Während offiziell alle iPhone 13- und 14-Modelle mit maximal 20 Watt geladen werden, können das iPhone 13 Pro Max und das iPhone 14 Pro Max laut mehreren Tests mit bis zu 29 Watt und das iPhone 14 mit bis zu 25 Watt geladen werden – ein Netzteil mit mindestens 30 Watt könnte also mehr bieten als das offizielle 20-W-Ladegerät von Apple. Mehr Leistung schadet aber nicht, dann können Sie auch Ihr Macbook in kurzer Zeit aufladen.

iPhones werden jedoch nicht die ganze Zeit mit der vollen Leistung von bis zu 29 Watt geladen, erst wenn die Batterie eine Kapazität von etwa 10 Prozent und mehr aufweist. (Das haben wir bei unseren Schnellladetests mit der Apple Watch Ultra genau so festgestellt). Sobald der Akku über 40 Prozent aufgeladen ist, wird das Gerät nur noch mit etwa 23 Watt geladen, was offenbar auf die Wärmeentwicklung zurückzuführen ist.

Spaßbremsen: USB-A – und schlechte Kabel

Mit Sicherheit haben Sie in einer Schublade noch ein altes Netzteil von einem früheren iPhone herumliegen, oder sogar mehrere der Sorte. Mit dem passenden Kabel können Sie dieses auch mit Ihrem neuen iPhone verwenden können. Schnell geht das aber nicht, die Leistung von 5 Watt reicht dafür nicht aus. Generell unterstützt USB-A kein Power Delivery und die damit verbundenen größeren Stromstärken, die mit höherer Leistung einhergehen – ein altes iPad-Ladegerät mit 10 Watt bringt daher auch nicht viel mehr Tempo.

Neben einem leistungsfähigen Netzteil sind auch die Kabel wichtig, immerhin liefert Apple jetzt eines mit USB-C-Stecker an der einen Seite und Lightning an der anderen mit seinen iPhones aus. Wenn Sie ein neues USB-C-zu-Lightning-Kabel kaufen, entweder von Apple oder einem Drittanbieter, stellen Sie sicher, dass Sie ein Qualitätskabel kaufen und nicht das billigste, das Sie online finden können. Das Kabel sollte MFi-zertifiziert (Made for iPhone) sein. Im Test haben sich einige Lösungen zu attraktiven Preisen bewährt.

Denken Sie an die Länge des Kabels, die Sie benötigen, und ziehen Sie auch robuste Kabel in Betracht, die aus Nylon geflochten und wahrscheinlich robuster sind als die von Apple.

Weitere Tipps zum schnellen Aufladen

Um das iPhone so schnell wie möglich aufzuladen, sollten Sie es ausschalten – auch wenn das in den meisten Situationen unpraktisch ist. Fast genauso effektiv ist es, das iPhone in den Flugzeugmodus zu versetzen, den Energiesparmodus zu aktivieren, die Bildschirmhelligkeit zu verringern und das Gerät während des Ladevorgangs nicht zu benutzen. Auf diese Weise wird die Batterie nicht schon während des Ladens beansprucht, Sie bekommen den Akku also schneller voll, wie Sie sie aufladen. Im Flugzeugmodus ist der Mobilfunk Ihres iPhones deaktiviert, Sie sollten nach erfolgreichem Laden also daran denken, ihn wieder auszuschalten.

Halten Sie Ihr aufladendes iPhone zudem von Hitze oder Kälte fern, extreme Temperaturen verlangsamen das Laden.

Das Deaktivieren der Funktion “Optimierte Batterieladung” beschleunigt das Aufladen des iPhones auf 100 Prozent. Die optimierte Batterieladung von Apple ist eine Funktion, die dazu beiträgt, die Lebensdauer der Batterie Ihres iPhones zu verlängern, indem der Ladevorgang abbricht, sobald die Batterie 80 Prozent Ladung erreicht. Wenn Sie aber alles brauchen, was Sie bekommen können, sollten Sie diese Funktion vor dem Laden deaktivieren. Sie finden diese Funktion unter “Einstellungen > Batterie >Batteriezustand und Ladevorgang”.

Auch das Umschalten in den Dunkelmodus kann die Batterieleistung des iPhone schonen – klar, der dunkle Bildschirm benötigt weniger Energie.

Und schließlich sollten Sie Ihr iPhone aus einer Hülle nehmen, um eine Überhitzung zu vermeiden, die das Aufladen der Batterie ebenfalls beeinträchtigen kann.

Macwelt

Schnellstes kabelloses iPhone-Laden: Magsafe

Mit dem iPhone 12 hat Apple ein neues Ladeprodukt für das iPhone eingeführt – und dabei einen alten Markennamen zurückgebracht. Magsafe lässt Zubehör wie Ladegeräte und Akkus über Magnete an der Rückseite des iPhones zu befestigen. So sitzen die Spulen des Ladegerätes immer an der richtigen Stelle, so nah wie möglich an den Empfängerspulen im Inneren des iPhones. Der Überlapp der Magnetfelder wird so maximal und damit die transportiere Leistung – das ist bis zu 50 Prozent effizienter als beim normalen kabellosen Qi-Laden.

Über Magsafe können alle iPhone 12, 13 und 14 Modelle mit maximal 15 Watt geladen werden. Das ist doppelt so viel wie die 7,5 Watt, die das kabellose Laden über den Qi-Standard bietet, der bei älteren iPhones vom iPhone 8 bis zum iPhone 11 sowie bei Nicht-Apple-Handys zum Einsatz kommt.

Wir haben die besten Magsafe-Ladegeräte getestet, um die schnellsten und günstigsten zu empfehlen, daruter sind auch Magsafe-Ladegeräte für mehrere Geräte, die gleichzeitig ein iPhone, Airpods und die Apple Watch aufladen können.

Beachten Sie, dass nur Magsafe-zertifizierte Ladegeräte die maximale Ladegeschwindigkeit von 15 Watt erreichen. Andere magnetische Ladegeräte können als “Magsafe-kompatibel” gekennzeichnet sein, sind aber nicht zertifiziert und laden mit 7,5 Watt. Die magnetische Befestigung macht die Verbindung dennoch effizienter, sodass Magsafe-kompatible Ladegeräte immer noch deutlich schneller sind als magnetische Qi-Ladegeräte.

Langsameres kabelloses Laden: Aufladen mit einem Qi-Ladegerät

Wie fast alle aktuellen High-End-Smartphones unterstützen auch die neueren iPhones das kabellose Laden über den Qi-Standard. Im Vergleich zu Magsafe dauert der Ladevorgang jedoch deutlich länger. Die maximale Ladeleistung beträgt 7,5 Watt und ist damit nur halb so schnell wie bei zertifiziertem Magsafe und weniger effizient als Magsafe-kompatible Ladegeräte.

Allerdings gibt es auch Vorteile: Qi-Ladegeräte sind mit fast allen Geräten kompatibel, die drahtloses Laden unterstützen. So können Sie eine Stromquelle für Ihre anderen Geräte und für Ihren Android-Freund bereitstellen. Qi-Ladegeräte gibt es auch von vielen verschiedenen Herstellern.

Wie bei den neuesten Magsafe-Ladegeräten gibt es spezielle Qi-Ladestationen, an denen Sie mehrere Geräte gleichzeitig aufladen können, wenn Sie neben Ihrem iPhone auch eine Apple Watch und/oder Airpods laden möchten.

IDG/Foundry

Tragbare Schnellladung: Aufladen mit einer Powerbank

Wenn Sie unterwegs sind und Ihnen der Saft ausgeht, ist eine praktische Powerbank (Akkupack) Ihr Retter. Diese können entweder kabelgebunden sein, sodass Sie eine schnelle Verbindung über ein Lightning-Kabel erhalten, oder kabellos, mit den gleichen Einschränkungen wie oben aufgeführt.

Mit Magsafe haben Sie die Möglichkeit, eine kabellose Powerbank zu verwenden, die magnetisch an der Rückseite Ihres iPhone befestigt wird. Dies ist eine schnelle und viel bequemere Methode, um ein iPhone unterwegs aufzuladen. Wir haben die besten Magsafe-Powerbanks zusammengestellt, damit Sie diejenige auswählen können, die Ihren Ladeanforderungen am besten entspricht.

Verbesserte Akkulaufzeit

Seit dem iPhone 11 hat sich die Akkulaufzeit des iPhones jedes Jahr deutlich erhöht, aber den größten Sprung machte Apple im Jahr 2021: Die Kapazität des eingebauten Akkus stieg um bis zu 19 Prozent, was in Verbindung mit der kontinuierlichen Optimierung der stromfressenden Komponenten zu einer spürbaren Verbesserung der Akkulaufzeit der iPhones führte.

Die iPhones 13 und 14 Pro Max, die aufgrund ihrer Größe den größten Akku von allen haben, halten laut Apples Tests bis zu 25 Stunden bei der Wiedergabe von gestreamten Videos durch. Beim Streaming von Videos betrug die Akkulaufzeit des 12 Pro Max nur 12 Stunden.

Auch unsere eigenen Tests, bei denen der Prozessor stark beansprucht wurde, zeigen, dass die neuesten iPhones wahre Akku-Monster sind. Das iPhone 13 Pro Max lief 11 Stunden und 41 Minuten (701 Minuten). Das waren drei Stunden mehr als beim iPhone 12 Pro (8 Stunden und 41 Minuten bzw. 521 Minuten), was bereits sehr gut ist. Die Batterie des iPhone 14 Pro Max ist etwas weniger leistungsstark, bietet aber immer noch ungefähr die gleiche Kapazität.

Diese iPhones lassen sich schnell laden