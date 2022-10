macOS Ventura – das ist neu in Fotos

Eine der Neuerungen in Fotos ist die geteilte iCloud-Mediathek. Bis zu fünf weitere Personen können auf diese Mediathek zugreifen, dort Bilder einstellen und bearbeiten. Freigeschaltet ist diese Mediathek aber bisher nicht und soll erst später in diesem Jahr aktiviert werden. Einen Termin hat Apple noch nicht bekannt gegeben. Fotos ist aber schon darauf vorbereitet. Im Menü „Darstellung“ findet man oben drei neue Einträge, über die man zwischen der persönlichen und der geteilten Mediathek wechseln oder auch beide Mediatheken gleichzeitig öffnen kann.

Gesperrter Papierkorb

Um den Papierkorb von Fotos zu öffnen oder auszuleeren, muss man sich nun standardmäßig identifizieren. Dasselbe gilt für die ausgeblendeten Bilder. Das soll verhindern, dass fremde Personen diese Fotos einsehen können. In den Einstellungen von Fotos lässt sich das unter „Allgemein > Datenschutz“ auch deaktivieren. In den Einstellungen ist zudem der Eintrag „Empfohlene Inhalte anzeigen“ neu. Ist dieser nicht markiert, werden von Fotos keine Rückblicke erstellt.

Der Papierkorb von Fotos ist standardmäßig geschützt, ebenso wie der Ordner für ausgeblendete Bilder. Macwelt

Automatische Suche nach Duplikaten

Fotos sucht nun automatisch nach Duplikaten und legt dazu in der Seitenleiste unter „Fotos“ einen neuen Eintrag „Duplikate“ an. Es muss sich dabei jeweils um exakt dasselbe Bild handeln. Nur das Aussehen genügt nicht, sondern auch das Dateiformat und die Auflösung müssen übereinstimmen. Die gefundenen Duplikate werden jeweils nebeneinander dargestellt, wenn man auf „Duplikate“ klickt. Und mit einem Klick auf „2 Objekte zusammenführen“ wird eines der Duplikate in den Papierkorb von Fotos befördert. Zuvor muss man den Vorgang jeweils bestätigen. Um mehrere Duplikate gleichzeitig zusammenzuführen, markiert man mehrere Duplikate. Rechts oben im Fenster blendet sich dann ein Button „… Objekte zusammenführen“ ein, den man anklickt. Auch dieser Vorgang muss noch bestätigt werden.

Fotos erkennt automatisch, wenn es Duplikate von Bildern gibt und sammelt sie in einem eigenen Ordner. Macwelt

Bilder entzerren

Bei den Bearbeitungswerkzeugen gibt es unter „Zuschneiden“ jetzt Optionen, um Bilder vertikal und horizontal zu entzerren. Auf dem iPad und dem iPhone war dies schon länger möglich. Apple hat auch gleich noch die Option „Begradigen“ geändert, die man wie das Entzerren jetzt über einen Schieberegler bedient. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Änderungen, die man an einem Bild vorgenommen hat, auf andere Bilder zu übertragen. Dazu öffnet man mit einem Sekundärklick (rechte Maustaste) das Kontextmenü und wählt man dort den Punkt „Änderungen kopieren“ aus. Dan wechselt man zu einem anderen Bild und überträgt die Einstellungen mit dem Befehl „Änderungen einsetzen“. Die Bilder müssen dazu nicht im Bearbeiten-Modus sein. In der Bildübersicht mit den kleinen Vorschaubildern lassen sich auch mehrere Bilder markieren und die Änderungen dann auf alle Fotos übertragen.

Jetzt lassen sich Fotos jetzt auch auf dem Mac wie bisher schon auf dem iPhone und dem iPad vertikal und horizontal entzerren. Macwelt

Einfach freistellen

Ein anderes neues Feature ist ebenfalls im Kontextmenü beziehungsweise im Menü „Bearbeiten“ zu finden. Dort ist jeweils ein neuer Befehl „Auswahl kopieren“ hinzugekommen. Mit diesem versucht Fotos, das Hauptobjekt in einem Bild zu kopieren und dabei den Hintergrund zu entfernen, das Objekt also automatisch freizustellen. Mit einer Animation wird die von Fotos gefundene Kontur gezeigt, wenn man den Mauszeiger über den Befehl hält. Mit dem Klick auf „Auswahl kopieren“ landet das Objekt in der Zwischenablage und kann in einem anderen Programm wie Pages, Nachrichten oder Mail eingesetzt werden. Der Befehl ist aber nur aktiv, sofern in dem Bild ein Objekt erkannt wird, das sich freistellen lässt.