Das Fenster der Systemeinstellungen ist nun im Hochformat angeordnet und hat links eine Seitenleiste, in der die Kategorien aufgelistet sind. Rechts findet man die Einstellungen der jeweils markierten Kategorie. Das Feld für die Suche ist nach links in die Seitenleiste gewandert und dort ganz oben zu finden. In der englischsprachigen Systemversion hat Apple sogar den Namen geändert (von System Preferences zu System Settings), in Deutsch ist es aber bei „Systemeinstellungen“ geblieben. Was neu ist: Anders als das Fenster der bisherigen Systemeinstellungen lässt sich das Fenster in macOS Ventura in der Höhe vergrößern. Dann sieht man auch auf dem Display des Macbook Air fast die gesamte Kategorienliste. Öffnet man die Systemeinstellungen, ist immer „Erscheinungsbild“ aktiviert, ändern lässt sich das nicht. Auch kann man nicht wie bisher Kategorien ausschalten, die man nicht benötigt.

Um möglichst alle Kategorien in den Systemeinstellungen zu sehen, vergrößert man das Fenster auf die maximale Länge. Macwelt

Neuer Look und neue Ordnung

Außer diesem neuen Layout haben sich die Einstellungen vieler Kategorien geändert, da die Entwickler heftig umsortiert haben. Insofern sollte man die Suche einsetzen, wenn man etwas nicht gleich findet. Das führt meist schnell zum Ziel. Oder man bemüht das Menü „Darstellung“, in dem viele Kategorien sowie auch einige Unterpunkte alphabetisch aufgelistet sind.

An erster Stelle ist in der Seitenleiste wie unter iOS und iPadOS der eigene Apple-Account angeordnet, unter dem man auch die Einstellungen für iCloud findet. Die darunter aufgelisteten Kategorien sind optisch in Gruppen zusammengefasst, in etwa analog zu den Einstellungen in iOS und iPadOS. Nicht in jedem Fall erschließt sich uns aber die Logik. So sind die Passwörter, Touch ID und Datenschutz & Sicherheit jeweils in einer anderen Gruppe, ebenso wie der Sperrbildschirm, das Hintergrundbild und das Erscheinungsbild. Einstellungen für Apps wie in iOS gibt es nicht, die Programmvorgaben findet man wie bisher in der jeweiligen Anwendung.

Findet man nicht auf Anhieb eine Einstellung, gelangt man am besten mit der Suche ans Ziel. Macwelt

Mehr unter “Allgemein”

Softwareupdate, Time Machine, das Startvolumen, die Freigaben, Datum & Uhrzeit, Sprache & Region sowie die Systeminformationen und die Speicherverwaltung sind jetzt unter „Allgemein“ zu finden. Auch die Anmeldeobjekte wurden hierher verlagert. Mit der alten Systemeinstellung „Allgemein“ hat das nichts mehr zu tun. Diese Anordnung ist an die Einstellungen von iOS und iPadOS angelehnt. Was bisher auf dem Mac unter „Allgemein“ eingeordnet war, findet man jetzt unter „Erscheinungsbild“ sowie unter „Schreibtisch & Dock“. Unter „Schreibtisch & Dock“ sind auch die Einstellungen für die Menüleiste, Mission Control und den Standard-Webbrowser untergebracht.

Die Systemeinstellung „Allgemein“ umfasst viele Optionen, die in älteren Systemversionen an anderer Stelle eingeordnet waren. Macwelt

Eigene Einstellungen für WLAN, Fokus und mehr

Manche Funktionen, die bisher zusammen mit anderen Einstellungen unter einem Dach zu finden waren, haben separate Systemeinstellungen bekommen. So gibt es eine für das Hintergrundbild und eine für den Bildschirmschoner. Auch das WLAN, die Mitteilungen, der Fokus und das Kontrollzentrum sind in der Seitenleiste als eigenständige Kategorie gelistet. Wobei das WLAN nochmals unter „Netzwerk“ zu finden ist. Eine solche Doppelung gibt es sonst aber nicht. Eine kleine Verbesserung beim WLAN hat Apple für die bekannten Netzwerke eingebaut. Klickt man in der Zeile mit dem WLAN-Namen rechts auf das Symbol mit den drei Punkten, kann man das WLAN-Passwort kopieren und an einer anderen Stelle einsetzen. Bisher musste man dazu die Schlüsselbundverwaltung bemühen. Der Renovierung anheimgefallen sind die bisherigen Animationen für das Trackpad und die Magic Mouse. Wo man vorher echte Hände und Bildschirmfotos zu sehen bekam, gibt es jetzt stilisierte, grafische Animationen.

Die Passwörter bekannter Netzwerke lassen sich kopieren, man muss nicht mehr die Schlüsselbundverwaltung bemühen. Macwelt

Änderungen bei sicheren Zugriff

Bisher gab es in den Systemeinstellungen links unten ein Schlosssymbol, wenn es sich um sicherheitsrelevante Einstellungen gehandelt hat wie „Sicherheit & Datenschutz“. Das hatte verhindert, dass jemand, der Zugang zum Mac hat, solche Einstellungen ohne Passworteingabe ändern konnte. Erst nach Klick auf das Schloss und die Autorisierung per Passwort oder Touch ID ließen sich die Einstellungen vornehmen. Unter macOS Ventura gibt es kein Schlosssymbol mehr. Hier wird bei solchen Einstellungen jeweils ein Fenster eingeblendet, das zur Identifizierung per Passwort oder Fingerabdruck auffordert. Erst danach lassen sich die Einstellungen vornehmen.