Was auf dem iPhone und dem iPad schon lange verfügbar war, gibt es nun auch auf dem Mac: Eine Wetter-App und eine Uhr. Wobei die Wetter-App auf dem Mac der für iOS 16 und iPadOS 16 ebenfalls neu gestalteten App gleicht. Nachdem Apple 2020 die Wetter-App Dark Sky gekauft hatte, haben Apples Entwickler deren Funktionen in das eigene Wetterprogramm integriert.

Alle Wetter

Wetter bietet Voraussagen für die nächsten zehn Tage sowie für Regen in den nächsten Stunden, warnt vor Extremwetter und informiert über die aktuelle Luftqualität, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck.



Die Wetter App ist in einzelne Kacheln unterteilt, die sich für weitere Informationen anklicken lassen. Macwelt

Das Programmfenster ist in einzelne Kacheln unterteilt, die man jeweils anklicken kann, um weitere Informationen zu erhalten. Außerdem ist eine Niederschlagskarte integriert, mit einer Vorhersage für die nächsten zwölf Stunden. Als Datenquellen verwendet das Programm öffentliche und private Wetterdienste, darunter auch Daten vom Deutschen Wetterdienst.

Uhr mit Wecker und Weltzeit

Die Uhr hat wie auf dem iPad und dem iPhone vier Optionen: Weltuhr, Wecker, Stoppuhr und Timer. Zwischen den einzelnen Funktionen wechselt man per Klick auf einen der vier Buttons oben im Fenster. Über das Plus-Symbol rechts oben fügt man der Weltuhr weitere Orte hinzu und konfiguriert den Wecker. Wobei mehrere Wecker möglich sind, die sich für bestimmte Wochentage auch wiederholen lassen.

Notizen – optional per Passwort sperren

In Notizen lassen sich die Einträge nun nach Datum gruppieren, wobei entweder das Datum der Erstellung oder das Änderungsdatum ausschlaggebend ist. Die Gruppierung schaltet man in den Einstellungen ein oder aus. Möchte man Notizen mit einem Passwort sperren, kann man jetzt auch das Anmeldepasswort des Benutzers anstatt eines separaten Passworts verwenden. Beim Festlegen des Passworts entscheidet man, welche Version verwendet werden soll. Intelligente Ordner lassen sich anhand weiterer Kriterien wie dem Erstellungs- und Bearbeitungsdatum konfigurieren, und nicht nur anhand der Tags wie bisher.

Notizen lassen sich nach Datum gruppieren und direkt an in Nachrichten eingerichtete Konversationspartner senden. Macwelt

Zudem kann man mehrere Kriterien miteinander kombinieren, wobei man wie bei intelligenten Ordnern im Finder festlegt, ob alle Kriterien oder nur eine Bedingung zutreffen müssen. Teilt man eine Notiz lässt sich festlegen, ob nur eine Kopie geschickt werden soll oder ob die Notiz für die Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Zudem kann man den Link direkt an Personen verschicken, die man in Nachrichten als Konversationspartner definiert hat.

Erinnerungen wird immer mehr zum Aufgabenmanager

In Erinnerungen gibt es links oben im Fenster eine neue Standardliste für die erledigten Aufgaben. Wichtige Listen lassen sich anpinnen, sie werden dann oben auf der linken Seite des Fensters als Kachel hinzugefügt und sind so schnell erreichbar, wenn man viele Listen verwaltet. Und wie bei den Notizen lässt sich für intelligente Listen festlegen, ob nur ein Kriterium oder alle Bedingungen zutreffen müssen. In der Ansicht „Heute“ gruppiert die App jetzt nach Vormittag, Nachmittag und Abend, was es bei vielen Einträgen übersichtlicher macht. Und benötigt man bestimmte Listentypen öfters, speichert man sie als Vorlage.

In Erinnerungen gibt es eine neue Kategorie für die erledigten Aufgaben, wichtige Listen lassen sich anpinnen. Macwelt

Karten legt Funktionen nach

Wie auch auf dem iPhone unter iOS 16 lassen sich in Karten nun Stopps hinzufügen, wenn man eine Strecke plant. Ansonsten hat sich nichts verändert, und auf Fahrradrouten muss man weiterhin warten. Einen aktuellen Vergleich zwischen Karten und Google Maps lesen Sie hier bei uns.