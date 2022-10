Das ist neu in macOS Ventura – der Stage Manager

Um immer nur das Fenster des gerade verwendeten Programms einzublenden, war man bisher auf den Vollbildmodus angewiesen. Ist dieser aktiviert, nimmt jedes Programm immer den gesamten Bildschirm ein, alles andere wird ausgeblendet. Benötigt man mehrere Fenster, weil man mehrere Dateien öffnen möchte, werden diese in der Regel als Tabs hinzugefügt, sodass man zwischen ihnen schnell wechseln kann. Es gibt aber Programme, die sich hier verweigern, wie etwa Word. Dort muss man das Menü „Fenster“ bemühen oder mit drei Fingern über das Trackpad streichen, um zwischen den geöffneten Dokumenten zu wechseln, da Word jedes Fenster in einem eigenen Vollbild-Space öffnet. Der unter macOS Ventura neu hinzugekommene Stage Manager schaltet nun auch ohne Vollbildmodus zwischen den Fenstern der Anwendungen um und funktioniert auch mit dem Programmumschalter (Command (⌘)-Tabulatortaste (⇥)). Dann ist jeweils nur das Fenster der aktiven Anwendung zu sehen.

Ist der Stage Manager aktiviert, wird nur das Fenster der aktiven Anwendung angezeigt, die Fenster anderer Anwendungen werden zur Miniatur. Thomas Armbrüster

Eingeschaltet wird der Stage Manager über das Kontrollzentrum oder die Systemeinstellung „Schreibtisch & Dock“. In der Systemeinstellung lassen sich nach dem Klick auf „Anpassen“ auch Einstellungen vornehmen. Ist „Zuletzt verwendete Apps“ aktiviert, wird beim Wechsel zu einem anderen Programm das Fenster der zuletzt aktiven Anwendung zu einer Miniatur verkleinert und auf der linken Seite des Displays abgelegt. Ausgenommen, man hat das Dock links auf dem Display angeordnet. Dann platziert der Stage Manager die Miniatur rechts. Sind mehrere Anwendungen geöffnet, werden die Fenster aller inaktiven Programme zur Miniatur. Programme im Vollbildmodus ignoriert der Stage Manager und zeigt für diese keine Miniaturen an. Das gilt auch für die Fenster von zwei Anwendungen, die sich den Bildschirm teilen (Split Window).

In der Systemeinstellung „Schreibtisch & Dock“ legt man fest, ob Miniaturen angezeigt werden sollen oder nicht. Thomas Armbrüster

Man kann die Fenster von zwei (oder auch mehr) Anwendungen miteinander kombinieren, sodass diese beim Umschalten immer gemeinsam eingeblendet werden. Der Stage Manager stapelt dann die Fenster in einer Miniatur. Dazu aktiviert man zuerst das eine Programm und zieht dann die Miniatur des anderen über das geöffnete Fenster. Um die Programme wieder zu trennen, bewegt man eines der Fenster an den Bildschirmrand, an dem die Miniaturen angezeigt werden. Es wird dann wieder zur Miniatur. Möchte man keine Miniaturen angezeigt bekommen, schaltet man „Zuletzt verwendete Apps“ in der Systemeinstellung aus. Das Ein- und Ausblenden der Fenster funktioniert weiterhin. Um zwischen den geöffneten Fenstern zu wechseln, bewegt man den Mauszeiger an den linken beziehungsweise rechten Rand des Monitors, um die Miniaturen einzublenden, und klickt dann die benötigte an. Oder verwendet den Programmumschalter.

Zieht man die Miniatur einer Anwendung in das geöffnete Fenster einer anderen, werden beide Fenster als Einheit behandelt und als Stapel dargestellt. Thomas Armbrüster

Öffnet man anstatt Tabs mehrere Fenster in einem Programm, werden diese je nach Einstellung in der Systemeinstellung bei „Fenster von einer App anzeigen“ entweder separat behandelt oder alle gleichzeitig geöffnet. Die nicht aktiven Fenster des Programms zeigt der Stage Manager als gestapelte Miniatur an. Man wechselt dann zwischen den Fenstern durch einen Klick auf die Miniatur eines der Programmfenster oder verwendet den Tastaturkurzbefehl „Fokus in nächstes Fenster“, zu finden in den Systemeinstellungen unter „Tastatur > Tastaturkurzbefehle > Tastatur“.

In den Einstellungen des Stage Managers gibt es außerdem die Option „Schreibtischobjekte“. Ist sie aktiviert, werden die auf dem Desktop abgelegten Objekte immer eingeblendet. Andernfalls sind sie nur dann zu sehen, wenn man auf den Schreibtischhintergrund klickt. Dabei werden das aktive Programmfenster sowie alle Miniaturen ausgeblendet. Ein nochmaliger Klick auf den Schreibtischhintergrund blendet das zuletzt geöffnete Programm wieder ein und die Schreibtischobjekte aus. Lässt man den Stage Manager die Objekte auf dem Schreibtisch anzeigen, wird dagegen wie bisher das aktive Programmfenster nicht ausgeblendet, wenn man den Schreibtischhintergrund anklickt.