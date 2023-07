41 Sprachen lebenslang lernen für einmalig 79,99 Euro. Dieses Hammer-Angebot startet heute und ist nur für kurze Zeit erhältlich.

Sie sparen bei diesem nur für kurze Zeit verfügbaren Angebot gegenüber dem Standardpreis von 1.999,99 Euro beeindruckende 1.920 Euro. Das sind rund 96 Prozent.

Das aktuelle Angebot gilt nur bis zum 31. Juli 2023. Sie lernen damit 41 Fremdsprachen so oft und so intensiv, wie Sie möchten und überall, wo Sie möchten.

Was? Mit Mondly 41 Sprachen lernen!

Mondly ist eine Plattform zum Erlernen von Sprachen. 41 Sprachen stehen zur Verfügung, unter anderem diese: Afrikaans, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Persisch (Farsi), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Thai, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch und Vietnamesisch.

Wie und wo? Überall!

Sie lernen mit Mondly am iPhone, iPad und am Mac (ab macOS 11.0 und Apple M1-Chip). Wo Sie wollen und wann Sie wollen. Mit Aussprache-Check und in lebensnahen Gesprächen mit einem intelligenten Bot. Von Anfang an lernen Sie dabei situationsbezogen, beispielsweise um sich im Restaurant oder beim Arzt verständigen zu können. Dabei übersetzen Sie Sätze in beide Richtungen. Für jede Kategorie gibt es eine Gesprächssimulation für Ihre Aussprache, einen Vokabeltrainer und einen Test. Wer konkret Grammatik pauken will, kann das aber ebenfalls tun. Je mehr Lektionen Sie absolvieren, desto höher steigt Ihr Lernlevel.

Die Mondly-App für iOS und Android hat sowohl im Apple App Store als auch auf Google Play ausgezeichnete Bewertungen erhalten.

Im Preis enthalten ist außerdem die kostenlose Nutzung der Apps Mondly AR (mit der Sie Kurse in Augmented Reality machen) und Mondly Kids (eine Lern-App für Kinder).

Wie lange? Ein Leben lang!

Für die Einmalzahlung erhalten Sie lebenslang Zugriff auf alle Mondly-Kurse für alle 41 Sprachen. Das Angebot von 79,99 Euro gibt es aber nur wenige Tage, danach steigt der Preis.

