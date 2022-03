10 Dinge, die Apple auf der Keynote nicht sagte – oder nur nebenbei

Michael Simon

Einige Nebensätze der Apple-Verantwortlichen lassen tief blicken, einige Änderungen haben Cook et al. diskret verschwiegen.

Das Event "Peek Performance" war vollgepackt mit Neuheiten – ein neues iPhone SE und iPad Air , das Mac Studio und das Studio Display , sogar ein neues iPhone 13 in einer neuen Farbe - aber nicht alles lässt sich in einer komprimierten Keynote unterbringen. Wie immer gab es ein paar Kleinigkeiten, die uns beim Stöbern nach der Veranstaltung aufgefallen sind. Hier sind zehn Details, die uns aufgefallen sind.

01 Der Intel Mac mini ist immer noch zu haben

Apple hat zwar den Mac Studio mit einer wahnsinnigen 20-Kern-CPU angekündigt, um den High-End-Mac-Mini zu ersetzen, aber das Intel-Modell ist noch nicht vom Markt verschwunden. Apple verkauft immer noch einen spacegrauen 3,0 GHz Intel Core i5 Mac Mini für 1.259 Euro, aber wir können uns nicht vorstellen, warum jemand einen solchen Mac Mini kaufen sollte.

02 Das iPhone SE und das iPad Air haben nicht das schnellste 5G

Neben einem neuen Chip und einer verbesserten Kamera hat Apple das iPhone SE und das iPad Air mit 5G ausgestattet, allerdings nicht mit "vollem 5G", wie einige berichtet hatten. Wie das iPad mini im letzten Jahr unterstützen auch das iPhone SE und das iPad Air nicht die mmWave-Bänder , die das superschnelle 5G des iPhone 13 ermöglichen. Aber keine Sorge, mmWave hat eine extrem kurze Reichweite und ist derzeit nur in sehr begrenzten Gebieten verfügbar – in Deutschland praktisch gar nicht.



03 Der 27-Zoll-iMac ist tot

Wir hatten gehofft, während der Veranstaltung am Dienstag einen Blick auf einen neuen 27-Zoll-iMac werfen zu können, aber das Gegenteil war der Fall: Apple entfernte kurzerhand alle Spuren des High-End-Intel-Modells von seiner Website und teilte uns mit, dass es in absehbarer Zeit keinen Ersatz aus Apple-Silizium geben wird. Das Studio Display ist nett, aber kein iMac. Also entweder der 24-Zoll oder gar nichts.

04 Der Mac Pro mit Apple-Silizium wird möglicherweise keinen M1-Chip erhalten

Am Ende der Dienstagspräsentation kündigte Apple an, dass der Mac Pro, der letzte Mac in der Apple-Silizium-Änderungsphase, "für einen anderen Tag" sein wird. Zu Beginn der Keynote sagte John Ternus jedoch, dass Apple der M1-Familie "einen letzten Chip" hinzufügt, den M1 Ultra. Entweder bekommt der Mac Pro also eine Variante des Ultra-Chips (oder mehr als einen), oder er bekommt etwas anderes, das wir bisher noch nicht gesehen haben.

05 iPhone-Hüllen und Watch-Armbänder haben neue Frühlingsfarben

Apple hat zwar keine Bühnenpräsenz, aber neue Frühlingsfarben für seine iPhone-13-Hüllen (Zitronenschale, Dunstblau, Eukalyptus und Nektarine) und Watch-Armbänder vorgestellt, darunter Polarstern, Abyssblau, Mineralgrün und Kalkrosa.

06 Schwarz ist das neue Space Gray

Apropos Farben: Apple hat eine neue Magic Mouse, eine Tastatur und ein Trackpad für den Mac Studio vorgestellt, aber im Gegensatz zu den Farben der iMac-Tastatur und -Maus kann sie jeder kaufen. Tatsächlich kann man sie nicht mehr in Space Grau kaufen - die einzigen Optionen sind jetzt Schwarz und Weiß. Die Tastatur ist im Grunde die gleiche, aber die Maus und das Trackpad sind viel cooler.

07 Für Live-Baseball ist zunächst kein Abonnement erforderlich

Apple hatte die Show mit einer überraschenden Ankündigung eingeleitet: Spiele der Major League Baseball werden auf Apple TV+ übertragen. Apple kündigte an, dass während der Saison jeden Freitagabend zwei Spiele übertragen werden, für die man kein Abonnement für Apple TV+ benötigt - zumindest anfangs nicht. Friday Night Baseball werde laut Apple für eine begrenzte Zeit für jeden kostenlos zu sehen sein. Und es geht um viel mehr als nur zwei Spiele am Freitagabend: Fans in den USA und Kanada auch Zugang zu einem ganztägigen Livestream mit Wiederholungen, Nachrichten und Analysen, Highlights, Spielklassikern und mehr haben werden. ( Derzeit kursieren auch Gerüchte, dass Apple ab der im Herbst beginnenden Saison auch Spiele der Footballliga übertragen werde. Darüber verlor Tim Cook kein Wort, mit dem Engagement Apples, das in Sachen Profi-Sport bisher recht zurückhaltend agierte, werden derartige Berichte aber ein Stück glaubwürdiger. Anm. d. Red. )



08 Der Intel Mac Pro ist nicht tot

Am Ende der Veranstaltung kündigte Apple eine Version des Mac Pro auf Apple-Silizium-Basis an, aber das bedeutet nicht, dass die aktuelle Intel-Version aufgegeben wird. Das Gegenteil ist der Fall. Nach der Veranstaltung fügte Apple die Radeon Pro W6600X-Grafikkarte als 345-Euro-Upgrade-Option für den Mac Pro hinzu. Und es verdoppelte die Speicherkapazität des Basismodells von 256 GB (was offen gesagt lächerlich war) auf 512 GB, um mit dem Mac Studio gleichzuziehen.

09 Das höhenverstellbare Studio Display kostet 400 $ extra

Wir waren ziemlich begeistert, als Apple einen speziellen ausziehbaren Arm für das Studio Display vorstellte, mit dem man die Höhe verstellen kann. Weniger begeistert waren wir, als wir den Preis erfuhren: 460 Euro zusätzlich zum Grundpreis von 1.749 Euro. Das sind etwa 100 Euro pro Zoll Höhenverstellung. Und Sie können sich auch nicht später dafür entscheiden - denn die Ständer sind nicht austauschbar. Wählen Sie also mit Bedacht.

10 Der M1 Ultra Mac Studio ist viel schwerer als der M1 Max

Wenn Sie einen Mac Studio für Ihren Schreibtisch kaufen, ist Ihnen die Portabilität wahrscheinlich egal, aber hier ist eine interessante Tatsache: Das M1 Ultra Modell ist zwei Pfund schwerer als das M1 Max Modell (3.6 Kilogramm gegenüber 2,7 Kilogramm). Der Grund dafür ist die Kühlung: Das M1 Ultra hat ein größeres Kupfer-Thermomodul, während das M1 Max ein Standard-Aluminiummodul hat.